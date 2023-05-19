  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Козенца
0:1
Конец матча
Кальяри
0'
0:1
24' Гол
Лападула Джанлука
83' Желтая карточка
Оберт Адам
86' Желтая карточка
Лападула Джанлука
90'+5

Ход матча

24'
0:1
Лападула Джанлука
55'
Финотто Маттиа
Прашелик Матеуш
 
55'
Д'Урсо Кристиан
Кортиновис Алессандро
 
64'
 
Оберт Адам
Манкозу Марко
64'
 
Лувумбо Зито
Паволетти Леонардо
67'
Кало Джакомо
Вока Идриз
 
68'
Брешанини Марко
Флоренци Альдо
 
75'
 
Нандес Найтан
Курфалидис Христос
75'
 
Виола Николас
Рог Марко
75'
Ариоли Алессандро
Massimo Zilli
 
83'
 
Оберт Адам
86'
 
Лападула Джанлука
90'
 
Прелец Ник
Лападула Джанлука

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 413 Количество передач 448
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
32
Маррас
Мануэль
11
Д'Орацио
Томмазо
42
Вока
Идриз
17
Прашелик
Матеуш
72
Кортиновис
Алессандро
34
Флоренци
Альдо
40
Massimo
Zilli
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Alberto
Dossena
15
Альтаре
Джорджо
37
Paulo
Dentello
39
Курфалидис
Христос
14
Дейола
Алессандро
6
Рог
Марко
5
Манкозу
Марко
30
Паволетти
Леонардо
9
Лападула
Джанлука
Козенца
3-4-2-1
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 4 0.11
Насти Марко 4 0.11
Ларривей Хоакин 4 (1) 0.11
Брешанини Марко 3 0.08
Флоренци Альдо 3 0.08
Риджионе Микеле 2 0.05
Д'Орацио Томмазо 2 0.05
Бриньола Энрико 2 0.05
Маррас Мануэль 1 0.03
Рисполи Андреа 1 0.03
Мерола Давиде 1 0.03
Вяйсянен Саули 1 0.03
Мерони Андреа 1 0.03
Корнвиг Эмиль 1 0.03
Бутич Карло 1 (1) 0.03
Делич Иван 0 0
Massimo Zilli 0 0
Финотто Маттиа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Вентури Майкл 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0
Pietro Martino 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 21 (3) 0.55
Паволетти Леонардо 6 0.16
Манкозу Марко 5 (1) 0.13
Дейола Алессандро 3 0.08
Лувумбо Зито 3 0.08
Дзаппа Габриэле 3 0.08
Paulo Dentello 2 0.05
Курфалидис Христос 1 0.03
Перейро Гастон 1 0.03
Рог Марко 1 0.03
Лелла Нунцио 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Виола Николас 1 (1) 0.03
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0
Прелец Ник 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Карбони Франко 0 0
Оберт Адам 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насти Марко 10 0
Вока Идриз 9 0
Вяйсянен Саули 7 1
Маррас Мануэль 7 1
Флоренци Альдо 6 1
Брешанини Марко 6 0
Pietro Martino 4 1
Рисполи Андреа 5 0
Риджионе Микеле 5 0
Кало Джакомо 5 0
Вентури Майкл 5 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Мерони Андреа 4 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 4 0
Кортиновис Алессандро 2 1
Massimo Zilli 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Бриньола Энрико 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Финотто Маттиа 1 0
Камильяно Агостино 1 0
Бутич Карло 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 9 0
Рог Марко 6 1
Альтаре Джорджо 6 1
Дзаппа Габриэле 7 0
Лападула Джанлука 5 1
Alberto Dossena 6 0
Гольданига Эдоардо 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Макумбу Антуан 5 0
Paulo Dentello 4 0
Лувумбо Зито 4 0
Оберт Адам 2 1
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Капрадосси Элио 2 0
Виола Николас 1 0
Манкозу Марко 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Радунович Борис 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Козенца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Кальяри
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

7
10
Козенца
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Кальяри
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

29
5

Волевые поражения

6
27
Козенца
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
39% (15)
18% (7)
Кальяри
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (8)
47% (18)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
47% (18)
32% (12)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

34
5

Волевые поражения

13
37

Голы по времени матча

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
7
32%
76-90

Пропущено

18
17
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
9
50%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
17%
6
35%
76-90

Забито

12
28
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
27 Не забивали 22
1
8%
4
14%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
4
33%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
5
42%
7
25%
76-90

Пропущено

33
17
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
5
29%
29%
16-30
4
12%
2
12%
31-45
6
18%
3
18%
46-60
7
21%
2
12%
61-75
5
15%
4
24%
76-90

Забито

32
50
11 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 10
3
9%
8
16%
1-15
3
9%
8
16%
16-30
5
16%
6
12%
31-45
5
16%
6
12%
46-60
4
13%
8
16%
61-75
12
38%
14
28%
76-90

Пропущено

51
34
28 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
23 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
5
10%
3
9%
1-15
10
20%
7
21%
16-30
13
25%
6
18%
31-45
7
14%
4
12%
46-60
8
16%
4
12%
61-75
8
16%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0
Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3
Кальяри
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Козенца
Кальяри

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
9 раз 47%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 21%
1:1
7 раз 18%
0:0
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
20 раз 53%
0
14 раз 37%
2
2 раза 5%
3
2 раза 5%
1
14 раз 37%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Козенца
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
3
4
15
1.5
9
10
2
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
12
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
14
0.5
Больше Меньше
28
10
4
34
1.5
14
24
2
36
2.5
4
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 38 24 8 6 63 - 26 80
2.
Дженоа
 38 21 11 6 53 - 28 73
3.
Бари
 38 17 14 7 58 - 37 65
4.
Парма
 38 17 10 11 48 - 39 61
5.
Кальяри
 38 15 15 8 50 - 34 60
6.
Зюйдтироль
 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 38 17 4 17 49 - 45 52
8.
Венеция
 38 13 10 15 51 - 50 49
9.
Палермо
 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Пиза
 38 11 14 13 48 - 42 47
12.
Комо
 38 10 17 11 47 - 48 47
13.
Асколи
 38 12 11 15 40 - 47 47
14.
Тернана
 38 11 10 17 37 - 52 43
15.
Читтаделла
 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 38 10 9 19 40 - 52 39
19.
СПАЛ
 38 8 14 16 41 - 51 38
20.
Беневенто
 38 7 14 17 33 - 49 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 19 12 6 1 29 - 10 41
3.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 19 11 2 6 26 - 16 35
5.
Реджина
 19 10 2 7 28 - 22 32
6.
Палермо
 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Модена
 19 7 8 4 26 - 18 29
10.
Тернана
 19 8 5 6 21 - 21 29
11.
Козенца
 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 19 7 5 7 27 - 21 26
14.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 19 6 6 7 22 - 26 24
17.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 10 5 4 28 - 15 35
2.
Бари
 19 10 5 4 28 - 18 35
3.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
4.
Зюйдтироль
 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 19 6 5 8 20 - 25 23
7.
Венеция
 19 6 5 8 22 - 23 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 19 4 7 8 16 - 24 19
14.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 19 3 8 8 17 - 24 17
16.
Брешия
 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Бари Хеддира Валид 17 (5)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лападула Джанлука бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Козенца 0:1 Кальяри онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     