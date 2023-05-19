Тур: 38. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
0:1
24' ГолЛападула Джанлука
83' Желтая карточкаОберт Адам
86' Желтая карточкаЛападула Джанлука
90'+5
Ход матча
24'
83'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
413 Количество передач 448
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Прелец НикПолузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Козенца
Кальяри
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|4
|0.11
|Насти Марко
|4
|0.11
|Ларривей Хоакин
|4 (1)
|0.11
|Брешанини Марко
|3
|0.08
|Флоренци Альдо
|3
|0.08
|Риджионе Микеле
|2
|0.05
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.05
|Бриньола Энрико
|2
|0.05
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Делич Иван
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|21 (3)
|0.55
|Паволетти Леонардо
|6
|0.16
|Манкозу Марко
|5 (1)
|0.13
|Дейола Алессандро
|3
|0.08
|Лувумбо Зито
|3
|0.08
|Дзаппа Габриэле
|3
|0.08
|Paulo Dentello
|2
|0.05
|Курфалидис Христос
|1
|0.03
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Прелец Ник
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|10
|0
|Вока Идриз
|9
|0
|Вяйсянен Саули
|7
|1
|Маррас Мануэль
|7
|1
|Флоренци Альдо
|6
|1
|Брешанини Марко
|6
|0
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Кало Джакомо
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|9
|0
|Рог Марко
|6
|1
|Альтаре Джорджо
|6
|1
|Дзаппа Габриэле
|7
|0
|Лападула Джанлука
|5
|1
|Alberto Dossena
|6
|0
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Paulo Dentello
|4
|0
|Лувумбо Зито
|4
|0
|Оберт Адам
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Кальяри
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
7
10
Козенца
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Кальяри
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
29
5
Волевые поражения
6
27
Козенца
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
39% (15)
18% (7)
Кальяри
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (8)
47% (18)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
47% (18)
32% (12)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
34
5
Волевые поражения
13
37
Голы по времени матча
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
2
10%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
25%
4
18%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
7
32%
76-90
Пропущено
18
17
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
9
50%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
17%
6
35%
76-90
Забито
12
28
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
27 Не забивали 22
1
8%
4
14%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
4
33%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
5
42%
7
25%
76-90
Пропущено
33
17
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
5
29%
29%
16-30
4
12%
2
12%
31-45
6
18%
3
18%
46-60
7
21%
2
12%
61-75
5
15%
4
24%
76-90
Забито
32
50
11 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 10
3
9%
8
16%
1-15
3
9%
8
16%
16-30
5
16%
6
12%
31-45
5
16%
6
12%
46-60
4
13%
8
16%
61-75
12
38%
14
28%
76-90
Пропущено
51
34
28 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
23 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
5
10%
3
9%
1-15
10
20%
7
21%
16-30
13
25%
6
18%
31-45
7
14%
4
12%
46-60
8
16%
4
12%
61-75
8
16%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0
Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3
Кальяри
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Козенца
Кальяри
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
9 раз 47%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 21%
1:1
7 раз 18%
0:0
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
20 раз 53%
0
14 раз 37%
2
2 раза 5%
3
2 раза 5%
1
14 раз 37%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Козенца
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
163
415
910
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
127
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2414
Больше Меньше
2810
434
1424
236
434
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13