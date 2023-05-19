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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Дженоа
2:1
Второй тайм: 63'
Бари
0'
3' Желтая карточка
Малламо Алессандро
1:0
12' Гол
Сабелли Стефано
14' Желтая карточка
Шедлер Орельен
1:1
20' Гол
Эспозито Себастьяно
2:1
34' Гол
Гудмундссон Альберт
59' Желтая карточка
Стротман Кевин

Ход матча

3'
 
Малламо Алессандро
12'
Сабелли Стефано
(Кода Массимо)
1:0
14'
 
Шедлер Орельен
20'
1:1
Эспозито Себастьяно
34'
Гудмундссон Альберт
(Кода Массимо)
2:1
46'
 
Молина Сальваторе
Малламо Алессандро
59'
Стротман Кевин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Бари
6.75
7.90
7.00
Все Коэффициенты
22
Мартинес
Хосеп
36
Хефти
Сильван
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
24
Ягелло
Филип
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
17
Сальседо
Эдди
1
Фраттали
Пьерлуиджи
93
Mehdi
Dorval
21
Жужек
Жан
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
99
Малламо
Алессандро
8
Бенали
Ахмед
80
Бенедетти
Леонардо
9
Эспозито
Себастьяно
7
Антенуччи
Мирко
26
Шедлер
Орельен
Дженоа
4-3-1-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Дженоа
Бари

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
К
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 11 0.29
Кода Массимо 10 (4) 0.26
Ягелло Филип 4 0.11
Пушкаш Георге 4 0.11
Дрэгушин Раду 4 0.11
Бадель Милан 3 0.08
Бани Маттиа 2 0.05
Араму Маттиа 2 0.05
Стротман Кевин 2 0.05
Morten Frendrup 2 0.05
Сабелли Стефано 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Стураро Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 16 (5) 0.42
Антенуччи Мирко 9 (4) 0.24
Фолоруншо Майкл 8 0.21
Сальседо Эдди 4 0.11
Эспозито Себастьяно 4 0.11
Шедлер Орельен 3 0.08
Ди Чезаре Валерио 3 0.08
Белломо Никола 2 0.05
Бенедетти Леонардо 2 0.05
Ботта Рубен 2 (1) 0.05
Моракьоли Грегорио 1 0.03
Майта Маттиа 1 0.03
Риччи Джакомо 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Сетер Дамир 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 7 2
Сабелли Стефано 9 0
Фольякко Алессандро 7 0
Бадель Милан 5 1
Гудмундссон Альберт 5 1
Хефти Сильван 6 0
Стураро Стефано 4 1
Стротман Кевин 4 0
Араму Маттиа 4 0
Кода Массимо 3 0
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Morten Frendrup 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Драгус Денис 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 14 0
Ди Чезаре Валерио 13 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Риччи Джакомо 4 1
Викари Франческо 5 0
Маццотта Антонио 4 0
Малламо Алессандро 4 0
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Ботта Рубен 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Шедлер Орельен 2 0
Каприле Элия 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Канджано Джанмарко 1 0

Результаты матчей

Дженоа
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Бари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

5
5
Дженоа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Бари
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

22
27
Дженоа
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
Бари
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)

Сухие победы

13
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

27
32

Голы по времени матча

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
1
4%
3
12%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
6
24%
6
24%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
7
28%
7
28%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
43%
2
14%
61-75
2
29%
5
36%
76-90

Забито

25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
4
16%
5
18%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
8
32%
5
18%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
6
35%
2
10%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
7
33%
76-90

Забито

50
53
24 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 28
25 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
5
10%
8
15%
1-15
8
16%
5
9%
16-30
11
22%
12
23%
31-45
6
12%
7
13%
46-60
5
10%
9
17%
61-75
15
30%
12
23%
76-90

Пропущено

24
35
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 24
1
4%
4
11%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
7
29%
29%
5
14%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
6
25%
5
14%
61-75
4
17%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1
Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2
Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0

Результаты матчей

Дженоа
Бари

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:2
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
0
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 35%
0
10 раз 27%
1
10 раз 27%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
7
11
1.5
8
11
3
15
2.5
3
16
1
17
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
4
10
9
1.5
7
11
1
18
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
28
9
17
20
1.5
15
22
4
33
2.5
6
31
1
36
3.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 38 23 8 7 61 - 26 77
2.
Дженоа
 2:1 38 21 11 6 51 - 26 73
3.
Бари
 1:2 38 17 14 7 56 - 35 65
4.
Кальяри
 1:0 38 15 15 8 50 - 34 60
5.
Парма
 1:1 38 16 11 11 47 - 39 59
6.
Зюйдтироль
 1:2 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 0:0 38 16 5 17 48 - 45 50
8.
Венеция
 1:1 38 13 11 14 51 - 49 50
9.
Палермо
 2:2 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 2:1 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Асколи
 0:0 38 12 12 14 40 - 46 48
12.
Пиза
 0:2 38 11 14 13 47 - 42 47
13.
Комо
 0:0 38 10 17 11 47 - 48 47
14.
Тернана
 2:1 38 12 10 16 37 - 50 46
15.
Читтаделла
 0:0 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 2:2 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 0:1 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 2:1 38 10 9 19 39 - 51 39
19.
СПАЛ
 2:0 38 8 14 16 41 - 50 38
20.
Беневенто
 1:2 38 7 14 17 32 - 48 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 2:1 19 12 6 1 27 - 8 41
3.
Кальяри
 1:0 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 1:1 19 10 3 6 25 - 16 33
5.
Тернана
 2:1 19 9 5 5 21 - 19 32
6.
Палермо
 2:2 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 1:2 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Реджина
 0:0 19 9 3 7 27 - 22 30
10.
Модена
 2:1 19 7 8 4 26 - 18 29
11.
Козенца
 0:1 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 1:2 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 0:2 19 7 5 7 26 - 21 26
14.
Венеция
 1:1 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 2:1 19 6 6 7 21 - 25 24
17.
Брешия
 2:2 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 0:0 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 1:2 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:2 19 10 5 4 26 - 16 35
2.
Дженоа
 2:1 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 1:2 19 9 5 5 26 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 1:2 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 1:1 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 24 24
7.
Венеция
 1:1 19 6 6 7 22 - 22 24
8.
Пиза
 0:2 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 1:0 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 0:0 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 0:0 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 2:1 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 16 - 23 19
14.
Палермо
 2:2 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 1:2 19 3 8 8 16 - 23 17
16.
Брешия
 2:2 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 0:0 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 2:1 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 2:1 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 0:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Бари
6.75
7.90
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дженоа 2:1 Бари онлайн

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