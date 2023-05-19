Тур: 38. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
3' Желтая карточкаМалламо Алессандро
1:0
12' ГолСабелли Стефано
14' Желтая карточкаШедлер Орельен
1:1
20' ГолЭспозито Себастьяно
2:1
34' ГолГудмундссон Альберт
59' Желтая карточкаСтротман Кевин
Ход матча
12'
1:0
14'
20'
34'
59'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
24
Ягелло
Филип
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
68 Brayan Boci
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Дженоа
Бари
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|11
|0.29
|Кода Массимо
|10 (4)
|0.26
|Ягелло Филип
|4
|0.11
|Пушкаш Георге
|4
|0.11
|Дрэгушин Раду
|4
|0.11
|Бадель Милан
|3
|0.08
|Бани Маттиа
|2
|0.05
|Араму Маттиа
|2
|0.05
|Стротман Кевин
|2
|0.05
|Morten Frendrup
|2
|0.05
|Сабелли Стефано
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|16 (5)
|0.42
|Антенуччи Мирко
|9 (4)
|0.24
|Фолоруншо Майкл
|8
|0.21
|Сальседо Эдди
|4
|0.11
|Эспозито Себастьяно
|4
|0.11
|Шедлер Орельен
|3
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.08
|Белломо Никола
|2
|0.05
|Бенедетти Леонардо
|2
|0.05
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.05
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|2
|Сабелли Стефано
|9
|0
|Фольякко Алессандро
|7
|0
|Бадель Милан
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Хефти Сильван
|6
|0
|Стураро Стефано
|4
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Кода Массимо
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Morten Frendrup
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|14
|0
|Ди Чезаре Валерио
|13
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|4
|1
|Викари Франческо
|5
|0
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Малламо Алессандро
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Ботта Рубен
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Шедлер Орельен
|2
|0
|Каприле Элия
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Бари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
5
5
Дженоа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Бари
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
22
27
Дженоа
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
Бари
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (11)
49% (18)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)
Сухие победы
13
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
27
32
Голы по времени матча
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
1
4%
3
12%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
6
24%
6
24%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
7
28%
7
28%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
43%
2
14%
61-75
2
29%
5
36%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
4
16%
5
18%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
8
32%
5
18%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
6
35%
2
10%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
7
33%
76-90
Забито
50
53
24 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 28
25 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
5
10%
8
15%
1-15
8
16%
5
9%
16-30
11
22%
12
23%
31-45
6
12%
7
13%
46-60
5
10%
9
17%
61-75
15
30%
12
23%
76-90
Пропущено
24
35
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 24
1
4%
4
11%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
7
29%
29%
5
14%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
6
25%
5
14%
61-75
4
17%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1
Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2
Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0
Результаты матчей
Дженоа
Бари
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:2
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
0
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 35%
0
10 раз 27%
1
10 раз 27%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
711
811
315
316
117
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
144
109
711
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
289
1720
1522
433
631
136
433
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13