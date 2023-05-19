Тур: 38. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
3' Желтая карточкаМалламо Алессандро
1:0
12' ГолСабелли Стефано
14' Желтая карточкаШедлер Орельен
1:1
20' ГолЭспозито Себастьяно
2:1
34' ГолГудмундссон Альберт
60' Желтая карточкаСтротман Кевин
2:2
68' ГолБенедетти Леонардо
69' Желтая карточкаБотта Рубен
3:2
75' ГолЭкубан Калеб
77' Желтая карточкаСабелли Стефано
3:3
86' ГолХеддира Валид
89' Желтая карточкаХеддира Валид
90' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
4:3
90' ПенальтиКришито Доменико
90'+6
Ход матча
12'
1:0
14'
20'
34'
60'
68'
69'
75'
3:2
77'
86'
89'
90'
90'
4:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
502 Количество передач 458
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
24
Ягелло
Филип
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
68 Brayan Boci
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Дженоа
Бари
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|11
|0.29
|Кода Массимо
|10 (4)
|0.26
|Ягелло Филип
|4
|0.11
|Пушкаш Георге
|4
|0.11
|Дрэгушин Раду
|4
|0.11
|Бадель Милан
|3
|0.08
|Бани Маттиа
|2
|0.05
|Экубан Калеб
|2
|0.05
|Араму Маттиа
|2
|0.05
|Стротман Кевин
|2
|0.05
|Morten Frendrup
|2
|0.05
|Сабелли Стефано
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|17 (5)
|0.45
|Антенуччи Мирко
|9 (4)
|0.24
|Фолоруншо Майкл
|8
|0.21
|Эспозито Себастьяно
|4
|0.11
|Сальседо Эдди
|4
|0.11
|Шедлер Орельен
|3
|0.08
|Бенедетти Леонардо
|3
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.08
|Белломо Никола
|2
|0.05
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.05
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|2
|Сабелли Стефано
|10
|0
|Фольякко Алессандро
|7
|0
|Бадель Милан
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Хефти Сильван
|6
|0
|Стураро Стефано
|4
|1
|Стротман Кевин
|5
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Кода Массимо
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Morten Frendrup
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|14
|0
|Ди Чезаре Валерио
|13
|0
|Майелло Раффаэле
|7
|1
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|4
|1
|Викари Франческо
|5
|0
|Хеддира Валид
|3
|1
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Ботта Рубен
|4
|0
|Малламо Алессандро
|4
|0
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Шедлер Орельен
|2
|0
|Каприле Элия
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
42% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Бари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
5
8
Дженоа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Бари
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
22
27
Дженоа
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (14)
45% (17)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
50% (19)
21% (8)
Бари
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (11)
47% (18)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
29% (11)
37% (14)
Сухие победы
13
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
27
35
Голы по времени матча
Забито
29
28
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
2
7%
3
11%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
3
10%
3
11%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
8
28%
8
29%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
3
17%
61-75
3
30%
6
33%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
4
16%
5
18%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
5
20%
6
21%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
8
32%
5
18%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
6
35%
2
10%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
7
33%
76-90
Забито
54
56
26 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 30
26 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
6
11%
8
14%
1-15
8
15%
6
11%
16-30
12
22%
12
21%
31-45
6
11%
7
13%
46-60
6
11%
10
18%
61-75
16
30%
30%
13
23%
76-90
Пропущено
27
39
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 25
1
4%
5
13%
1-15
3
11%
6
15%
16-30
7
26%
6
15%
31-45
4
15%
3
8%
46-60
7
26%
6
15%
61-75
5
19%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1
Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2
Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0
Результаты матчей
Дженоа
Бари
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:2
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
0
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
7 раз 18%
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 34%
0
10 раз 26%
1
10 раз 26%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
1
13 раз 34%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
811
811
415
316
217
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
154
109
811
118
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
299
1820
1622
533
731
236
434
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13