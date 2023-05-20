Тур: 33. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолФерай Иммануэль
1:1
21' ГолМакридис Хараламбос
1:1
30' Не забитый пенальтиОвусу Принс-Осеи
32' Желтая карточкаГувара Леон
35' Желтая карточкаВит Кристиан
42' Желтая карточкаКеннеди Скотт
1:2
49' ГолОвусу Принс-Осеи
51' Желтая карточкаНиколау Яннис
70' Желтая карточкаМакридис Хараламбос
75' Желтая карточкаВиб Данило
90' Вторая желтая карточкаМакридис Хараламбос
90'+6
Ход матча
2'
1:0
21'
30'
1:1
32'
35'
42'
49'
1:2
51'
75'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
4 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
275 Количество передач 375
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
19
Донкор
Антон
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
39 Jannik Graf
-
Главный тренер: Joe Enochs
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ян
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.86
Среднее время на гол
67
105
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.77
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
Среднее время на гол
68
117
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|10
|0.3
|Ферай Иммануэль
|8
|0.24
|Лаубербах Лион
|4
|0.12
|Донкор Антон
|3
|0.09
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.09
|Кауфманн Фабио
|3
|0.09
|Мультауп Маурице
|2
|0.06
|Виб Данило
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Николау Яннис
|1
|0.03
|Хеннинг Брайан
|1
|0.03
|Декарли Сауло
|1
|0.03
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|7 (1)
|0.21
|Калисканер Каан
|6
|0.18
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.18
|Макридис Хараламбос
|3
|0.09
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Сингх Сарприт
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.03
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.03
|Minos Gouras
|1
|0.03
|Гувара Леон
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|11
|0
|Краусе Робин
|9
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Донкор Антон
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Виб Данило
|3
|0
|Берендт Бриан
|2
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|13
|0
|Саллер Бенедикт
|6
|1
|Эльведи Ян
|7
|0
|Брайткройц Стив
|5
|1
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|6
|0
|Кеннеди Скотт
|4
|1
|Гувара Леон
|3
|1
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Макридис Хараламбос
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Ян
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
9
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Ян
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
26
17
Волевые поражения
11
11
Айнтрахт Бр
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (7)
61% (20)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
36% (12)
15% (5)
Ян
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
31
19
Волевые поражения
20
20
Голы по времени матча
Забито
23
19
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
2
9%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
7
30%
1
5%
61-75
7
30%
5
26%
76-90
Пропущено
22
28
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
18%
2
7%
1-15
5
23%
6
21%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
3
14%
9
32%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
5
29%
29%
4
29%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
35%
2
14%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Пропущено
36
26
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
4
11%
9
35%
1-15
5
14%
3
12%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
5
14%
2
8%
46-60
7
19%
2
8%
61-75
12
33%
7
27%
76-90
Забито
40
33
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
7
18%
7
21%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
9
23%
7
21%
46-60
9
23%
5
15%
61-75
9
23%
6
18%
76-90
Пропущено
58
54
22 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 23
8
14%
11
20%
1-15
10
17%
9
17%
16-30
4
7%
7
13%
31-45
9
16%
5
9%
46-60
12
21%
6
11%
61-75
15
26%
16
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0
Ян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ян - Гамбург 1:5 Ганза - Ян 2:0 Зандхаузен - Ян 2:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ян
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
11 раз 33%
0
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
106
89
511
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
89
511
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
1815
1320
1023
231
330
132
132
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 10
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10