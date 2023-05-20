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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:2
Конец матча
Ян
0'
1:0
2' Гол
Ферай Иммануэль
1:1
21' Гол
Макридис Хараламбос
1:1
30' Не забитый пенальти
Овусу Принс-Осеи
32' Желтая карточка
Гувара Леон
35' Желтая карточка
Вит Кристиан
42' Желтая карточка
Кеннеди Скотт
1:2
49' Гол
Овусу Принс-Осеи
51' Желтая карточка
Николау Яннис
70' Желтая карточка
Макридис Хараламбос
75' Желтая карточка
Виб Данило
90' Вторая желтая карточка
Макридис Хараламбос
90'+6

Ход матча

2'
Ферай Иммануэль
(Уджа Энтони)
1:0
19'
 
Овусу Принс-Осеи
Калисканер Каан
21'
1:1
Макридис Хараламбос
30'
1:1
Овусу Принс-Осеи
32'
 
Гувара Леон
35'
 
Вит Кристиан
42'
 
Кеннеди Скотт
49'
1:2
Овусу Принс-Осеи
(Гувара Леон)
51'
Николау Яннис
 
56'
Кауфманн Фабио
Мультауп Маурице
 
56'
Виб Данило
Хеннинг Брайан
 
65'
Винтцаймер Мануэль
Лаубербах Лион
 
65'
 
Фабер Конрад
Саллер Бенедикт
66'
 
Схипноски Никлас
Вит Кристиан
70'
 
Макридис Хараламбос
75'
Виб Данило
 
79'
 
Идризи Бленди
Йылдырым Айгюн
83'
Бонга Тарсис
Декарли Сауло
 
83'
Краусе Робин
Николау Яннис
 
90'
 
Макридис Хараламбос

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 4 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 275 Количество передач 375
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хофманн
Роб-Торбен
3
Декарли
Сауло
18
Бенкович
Филип
29
Hasan
Kurucay
7
Мультауп
Маурице
19
Донкор
Антон
6
Хеннинг
Брайан
4
Николау
Яннис
10
Ферай
Иммануэль
20
Лаубербах
Лион
14
Уджа
Энтони
40
Урбиг
Йонас
6
Саллер
Бенедикт
5
Гимбер
Бенедикт
24
Кеннеди
Скотт
20
Гувара
Леон
26
Макридис
Хараламбос
8
Тальхаммер
Максимилиан
30
Вит
Кристиан
18
Йылдырым
Айгюн
19
Альберс
Андреас
10
Калисканер
Каан
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Ян
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ян

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
0:3

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.86

Среднее время на гол

67
105

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.77

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8

Среднее время на гол

68
117

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 10 0.3
Ферай Иммануэль 8 0.24
Лаубербах Лион 4 0.12
Донкор Антон 3 0.09
Винтцаймер Мануэль 3 (1) 0.09
Кауфманн Фабио 3 0.09
Мультауп Маурице 2 0.06
Виб Данило 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Николау Яннис 1 0.03
Хеннинг Брайан 1 0.03
Декарли Сауло 1 0.03
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 7 (1) 0.21
Калисканер Каан 6 0.18
Альберс Андреас 6 (1) 0.18
Макридис Хараламбос 3 0.09
Меес Джошуа 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Сингх Сарприт 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Йылдырым Айгюн 1 0.03
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Тальхаммер Максимилиан 1 0.03
Minos Gouras 1 0.03
Гувара Леон 0 0
Саллер Бенедикт 0 0
Фабер Конрад 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 11 0
Краусе Робин 9 0
Де Медина Натан 6 1
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Донкор Антон 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Хеннинг Брайан 4 0
Кауфманн Фабио 4 0
Уджа Энтони 3 0
Киевски Нико 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Виб Данило 3 0
Берендт Бриан 2 0
Мультауп Маурице 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Бенкович Филип 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Гехтер Линус 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 13 0
Саллер Бенедикт 6 1
Эльведи Ян 7 0
Брайткройц Стив 5 1
Овусу Принс-Осеи 6 0
Тальхаммер Максимилиан 6 0
Кеннеди Скотт 4 1
Гувара Леон 3 1
Йылдырым Айгюн 4 0
Макридис Хараламбос 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Вит Кристиан 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Киршбаум Торстен 1 0
Фабер Конрад 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Ян
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
9
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Ян
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

26
17

Волевые поражения

11
11
Айнтрахт Бр
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (7)
61% (20)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
36% (12)
15% (5)
Ян
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

31
19

Волевые поражения

20
20

Голы по времени матча

Забито

23
19
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
2
9%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
7
30%
1
5%
61-75
7
30%
5
26%
76-90

Пропущено

22
28
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
18%
2
7%
1-15
5
23%
6
21%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
3
14%
9
32%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
5
29%
29%
4
29%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
35%
2
14%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Пропущено

36
26
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
4
11%
9
35%
1-15
5
14%
3
12%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
5
14%
2
8%
46-60
7
19%
2
8%
61-75
12
33%
7
27%
76-90

Забито

40
33
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 12
7
18%
7
21%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
9
23%
7
21%
46-60
9
23%
5
15%
61-75
9
23%
6
18%
76-90

Пропущено

58
54
22 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 23
8
14%
11
20%
1-15
10
17%
9
17%
16-30
4
7%
7
13%
31-45
9
16%
5
9%
46-60
12
21%
6
11%
61-75
15
26%
16
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0
Ян
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ян - Гамбург 1:5 Ганза - Ян 2:0 Зандхаузен - Ян 2:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0
Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ян

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
11 раз 33%
0
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
6
8
9
1.5
5
11
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
9
5
11
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
18
15
13
20
1.5
10
23
2
31
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 33 18 10 5 64 - 34 64
3.
Гамбург
 32 18 6 8 67 - 44 60
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 33 16 7 10 68 - 43 55
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 33 9 9 15 41 - 57 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 33 9 7 17 50 - 58 34
17.
Ян
 33 8 7 18 32 - 55 31
18.
Зандхаузен
 33 7 7 19 35 - 62 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
4.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
15.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
16.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
6.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
7.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
15.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
16.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
17.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
18.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
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  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
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    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Овусу Принс-Осеи бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Иммануэль Ферай бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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