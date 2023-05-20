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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Гамбург
2:0
Второй тайм: 77'
Гройтер Фюрт
0'
19' Желтая карточка
Рейс Людовит
1:0
27' Гол
Мухайм Миро
45' Желтая карточка
Юнг Гидеон
67' Желтая карточка
Иттер Джанлука
2:0
69' Пенальти
Бенеш Ласло

Ход матча

19'
Рейс Людовит
 
27'
Мухайм Миро
1:0
45'
 
Юнг Гидеон
46'
Бенеш Ласло
Рейс Людовит
 
62'
 
Абиама Диксон
Ахе Рагнар
62'
 
Петков Лукас
Зиб Арминдо
67'
 
Иттер Джанлука
69'
Бенеш Ласло
2:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Гройтер Фюрт
6.70
6.00
6.60
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
1
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
18
Майерхёфер
Марко
13
Кристиансен
Макс
24
Йон
Марко
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
Гамбург
4-2-1-3
Гройтер Фюрт
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Гройтер Фюрт

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

12 матчей

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
0:0
БСМ
1:1
БСМ
0:0
К
1:0
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.17

Среднее время на гол

135
540

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 19 0.58
Рейс Людовит 9 0.27
Кёнигсдёрффер Рансфорд 8 0.24
Бенеш Ласло 5 (1) 0.15
Киттель Сонни 5 (1) 0.15
Джатта Бейкери 4 0.12
Хайер Моритц 3 0.09
Жан-Люк Домпе 2 0.06
Мухайм Миро 2 0.06
Вушкович Марио 2 0.06
Немет Ондраш 2 0.06
Давид Йонас 1 0.03
Бильбия Филип 1 0.03
Tom Sanne 1 0.03
Мефферт Йонас 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Шонлау Себастьян 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 11 (3) 0.33
Ахе Рагнар 7 0.21
Грин Джулиан 6 (1) 0.18
Михальски Дамян 4 0.12
Зиб Арминдо 3 0.09
Абиама Диксон 3 0.09
Аста Симон 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Тильман Тимоти 1 0.03
Пюлюлю Афимико 1 0.03
Йон Марко 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Юнг Гидеон 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 7 1
Хайер Моритц 8 0
Мухайм Миро 8 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мефферт Йонас 5 0
Бенеш Ласло 5 0
Джатта Бейкери 5 0
Рейс Людовит 5 0
Давид Йонас 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Глацель Роберт 3 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 2
Гризбек Себастьян 7 0
Аста Симон 5 1
Кристиансен Макс 6 0
Хргота Бранимир 5 0
Хаддади Уссама 4 0
Михальски Дамян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Йон Марко 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Грин Джулиан 2 0
Иттер Джанлука 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Гамбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

6
14
Гамбург
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Гройтер Фюрт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

26
21
Гамбург
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Гройтер Фюрт
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
44% (14)
47% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
5

Волевые поражения

32
35

Голы по времени матча

Забито

34
17
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
6%
2
12%
1-15
6
18%
3
18%
16-30
6
18%
5
29%
29%
31-45
8
24%
1
6%
46-60
2
6%
2
12%
61-75
10
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

21
30
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
19%
5
17%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
4
19%
8
27%
61-75
6
29%
5
17%
76-90

Забито

30
22
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
1
3%
8
36%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
11
37%
3
14%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
19%
3
14%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
2
8%
9
43%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
6
23%
4
19%
76-90

Забито

64
39
27 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
5
8%
4
10%
1-15
10
16%
7
18%
16-30
12
19%
6
15%
31-45
9
14%
9
23%
46-60
7
11%
6
15%
61-75
21
33%
7
18%
76-90

Пропущено

47
51
20 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 27
9
19%
8
16%
1-15
5
11%
5
10%
16-30
6
13%
4
8%
31-45
6
13%
14
27%
46-60
9
19%
11
22%
61-75
12
26%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3

Результаты матчей

Гамбург
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 25%
2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 38%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
17 раз 53%
2
11 раз 34%
0
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
10
6
1.5
8
8
6
10
2.5
1
15
4
12
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
12
4
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
29
3
22
10
1.5
12
20
10
22
2.5
1
31
5
27
3.5
2
30
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 33 18 10 5 64 - 34 64
3.
Гамбург
 1:0 33 19 6 8 68 - 44 63
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 33 16 7 10 68 - 43 55
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 0:1 33 9 11 13 42 - 49 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 33 9 9 15 41 - 57 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 33 9 7 17 50 - 58 34
17.
Ян
 33 8 7 18 32 - 55 31
18.
Зандхаузен
 33 7 7 19 35 - 62 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
4.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
5.
Гамбург
 1:0 17 11 3 3 37 - 19 36
6.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
7.
Гройтер Фюрт
 0:1 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
15.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
16.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 1:0 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
6.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
7.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
15.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
16.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
17.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
18.
Гройтер Фюрт
 0:1 17 2 4 11 18 - 30 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Юнг Гидеон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Мухайм Миро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Рейс Людовит получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Гройтер Фюрт
6.70
6.00
6.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт онлайн

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