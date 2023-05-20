Тур: 33. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 56537
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаРейс Людовит
1:0
27' ГолМухайм Миро
45' Желтая карточкаЮнг Гидеон
67' Желтая карточкаИттер Джанлука
2:0
69' ПенальтиБенеш Ласло
82' Желтая карточкаМефферт Йонас
2:1
84' ГолПетков Лукас
86' Желтая карточкаДжатта Бейкери
88' Вторая желтая карточкаДжатта Бейкери
90' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
90' Красная карточкаАбиама Диксон
90'+7
Ход матча
19'
27'
1:0
45'
67'
69'
2:0
82'
84'
2:1
86'
88'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
337 Количество передач 432
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Юнг
Гидеон
24
Йон
Марко
37
Грин
Джулиан
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Elijah Krahn
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Гамбург
Гройтер Фюрт
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
12 матчей
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.17
Среднее время на гол
135
540
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|19
|0.58
|Рейс Людовит
|9
|0.27
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.24
|Бенеш Ласло
|6 (2)
|0.18
|Киттель Сонни
|5 (1)
|0.15
|Джатта Бейкери
|4
|0.12
|Хайер Моритц
|3
|0.09
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.06
|Мухайм Миро
|2
|0.06
|Вушкович Марио
|2
|0.06
|Немет Ондраш
|2
|0.06
|Давид Йонас
|1
|0.03
|Бильбия Филип
|1
|0.03
|Tom Sanne
|1
|0.03
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|11 (3)
|0.33
|Ахе Рагнар
|7
|0.21
|Грин Джулиан
|6 (1)
|0.18
|Михальски Дамян
|4
|0.12
|Зиб Арминдо
|3
|0.09
|Абиама Диксон
|3
|0.09
|Петков Лукас
|2
|0.06
|Аста Симон
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|Йон Марко
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|7
|1
|Хайер Моритц
|8
|0
|Мухайм Миро
|8
|0
|Джатта Бейкери
|6
|1
|Мефферт Йонас
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Бенеш Ласло
|5
|0
|Рейс Людовит
|5
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|1
|Давид Йонас
|4
|0
|Киттель Сонни
|3
|0
|Глацель Роберт
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|2
|Гризбек Себастьян
|7
|0
|Аста Симон
|5
|1
|Кристиансен Макс
|6
|0
|Хргота Бранимир
|5
|0
|Абиама Диксон
|3
|1
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Йон Марко
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Иттер Джанлука
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
6
15
Гамбург
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Гройтер Фюрт
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
26
21
Гамбург
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Гройтер Фюрт
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
45% (15)
45% (15)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
26
5
Волевые поражения
32
36
Голы по времени матча
Забито
36
18
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
2
6%
2
11%
1-15
7
19%
3
17%
16-30
6
17%
5
28%
31-45
8
22%
1
6%
46-60
3
8%
2
11%
61-75
10
28%
5
28%
76-90
Пропущено
22
32
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
18%
5
16%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
4
18%
5
16%
46-60
4
18%
9
28%
61-75
7
32%
5
16%
76-90
Забито
30
22
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
6
20%
1
5%
31-45
1
3%
8
36%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
11
37%
3
14%
76-90
Пропущено
26
21
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
19%
3
14%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
2
8%
9
43%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
6
23%
4
19%
76-90
Забито
66
40
28 В 1-м тайме 17
38 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
5
8%
4
10%
1-15
11
17%
7
18%
16-30
12
18%
6
15%
31-45
9
14%
9
23%
46-60
8
12%
6
15%
61-75
21
32%
8
20%
76-90
Пропущено
48
53
20 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
9
19%
8
15%
1-15
5
10%
6
11%
16-30
6
13%
4
8%
31-45
6
13%
14
26%
46-60
9
19%
12
23%
61-75
13
27%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3
Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3
Результаты матчей
Гамбург
Гройтер Фюрт
Точный счет
2:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 35%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
11 раз 65%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Точный счет
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
9 раз 27%
2:2
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
0
5 раз 15%
1
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
18 раз 55%
2
11 раз 33%
0
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
151
116
88
611
115
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
124
413
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
303
2310
1221
1023
132
528
231
132
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- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 10
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10