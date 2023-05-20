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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Арминия
2:2
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
8' Гол
Ласм Бриан
1:1
24' Гол
Пирингер Марвин
2:1
36' Гол
Василиадис Себастиан
2:2
58' Гол
Sirlord Conteh
79' Желтая карточка
Ласм Бриан
90'+4

Ход матча

8'
Ласм Бриан
1:0
24'
1:1
Пирингер Марвин
(Хеуэр Яннис)
36'
Василиадис Себастиан
(Хак Робин)
2:1
56'
 
Tobias Mueller
Kai Klefisch
56'
 
Niclas Nadj
Муслия Флоран
57'
Ржатковски Марк
Василиадис Себастиан
 
58'
2:2
Sirlord Conteh
65'
Серра Янни
Клос Фабиан
 
66'
Канурич Беньямин
Консбрух Джомейн
 
72'
 
Шустер Марко
Рор Максимилиан
78'
 
Србени Деннис
Sirlord Conteh
78'
 
Хюнемайер Уве
Пирингер Марвин
79'
Ласм Бриан
 
82'
Корбяну Теодор
Хак Робин
 
82'
Гебауэр Кристиан
Клюнтер Лукас
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 333 Количество передач 630
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
4
Якель
Фредерик
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
19
Притль
Мануэль
39
Василиадис
Себастиан
10
Ласм
Бриан
14
Консбрух
Джомейн
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
10
Юстван
Юлиан
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
8
Шалленберг
Рон
11
Sirlord
Conteh
30
Муслия
Флоран
9
Пирингер
Марвин
Арминия
4-2-3-1
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Арминия
Падерборн

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:2
ТМС
2:0
Б2
4:0
Б2
3:3
К
3:1
ТМС
0:0
ТМС
0:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
3:0
Б2
0:2
ТМС
2:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1.57

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
0.73

Среднее время на гол

52
123

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 (3) 0.3
Ласм Бриан 7 0.21
Серра Янни 7 0.21
Клос Фабиан 6 0.18
Окугава Масая 5 0.15
Консбрух Джомейн 4 0.12
Василиадис Себастиан 3 0.09
Ощипка Бастиан 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Притль Мануэль 1 0.03
Хюсинг Оливер 1 0.03
Андраде Андреас 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Канурич Беньямин 1 0.03
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.33
Пирингер Марвин 10 0.3
Муслия Флоран 10 (6) 0.3
Платте Феликс 7 0.21
Sirlord Conteh 6 0.18
Юстван Юлиан 5 0.15
Србени Деннис 4 0.12
Рор Максимилиан 3 0.09
Шалленберг Рон 3 0.09
Хеуэр Яннис 3 0.09
Обермайр Рафаэль 2 0.06
Marcel Hoffmeier 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Хамфрейс Башир 0 0
Niclas Nadj 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 7 0
Рамос Гильерме 6 0
Хак Робин 6 0
Клюнтер Лукас 4 1
Ласм Бриан 4 1
Ржатковски Марк 5 0
Клос Фабиан 4 0
Ощипка Бастиан 4 0
Андраде Андреас 4 0
Консбрух Джомейн 4 0
Фрайсль Мартин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Притль Мануэль 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 7 0
Пирингер Марвин 5 1
Муслия Флоран 6 0
Рор Максимилиан 5 0
Tobias Mueller 4 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Хюнемайер Уве 2 0
Шустер Марко 2 0
Србени Деннис 2 0
Платте Феликс 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Niclas Nadj 2 0
Карльс Йонас 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Kai Klefisch 1 0
Хамфрейс Башир 1 0

Результаты матчей

Арминия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Падерборн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

12
13
Арминия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

15
41
Арминия
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Падерборн
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
30% (10)
55% (18)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

25
13

Волевые поражения

27
54

Голы по времени матча

Забито

28
22
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
11%
1
5%
1-15
6
21%
6
27%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
6
21%
5
23%
76-90

Пропущено

29
24
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
2
7%
4
17%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
14%
7
29%
29%
31-45
13
45%
5
21%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
3
10%
5
21%
76-90

Забито

22
44
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
7
32%
6
14%
1-15
2
9%
5
11%
16-30
3
14%
3
7%
31-45
4
18%
11
25%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
5
23%
11
25%
76-90

Пропущено

29
21
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
5
17%
4
19%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
2
7%
7
33%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
6
21%
2
10%
76-90

Забито

50
66
26 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 6
10
20%
7
11%
1-15
8
16%
11
17%
16-30
8
16%
7
11%
31-45
7
14%
14
21%
46-60
6
12%
11
17%
61-75
11
22%
16
24%
76-90

Пропущено

58
45
21 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 22
7
12%
8
18%
1-15
8
14%
5
11%
16-30
6
10%
14
31%
31-45
16
28%
8
18%
46-60
12
21%
3
7%
61-75
9
16%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3
Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2
Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0

Результаты матчей

Арминия
Падерборн

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
1
11 раз 33%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арминия
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
1
9
8
1.5
11
5
4
13
2.5
10
6
2
15
3.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
6
11
3
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
28
5
15
18
1.5
17
16
7
26
2.5
12
21
2
31
3.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 33 18 10 5 64 - 34 64
3.
Гамбург
 32 18 6 8 67 - 44 60
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 33 16 7 10 68 - 43 55
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 33 9 9 15 41 - 57 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 33 9 7 17 50 - 58 34
17.
Ян
 33 8 7 18 32 - 55 31
18.
Зандхаузен
 33 7 7 19 35 - 62 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
4.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
15.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
16.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
6.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
7.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
15.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
16.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
17.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
18.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Хак Робин сделал результативную передачу.
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