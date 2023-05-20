Тур: 33. Стадион: Шюко-Арена.
0'
1:0
8' ГолЛасм Бриан
1:1
24' ГолПирингер Марвин
2:1
36' ГолВасилиадис Себастиан
2:2
58' ГолSirlord Conteh
79' Желтая карточкаЛасм Бриан
90'+4
Ход матча
8'
1:0
24'
1:1
36'
58'
2:2
79'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
333 Количество передач 630
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ласм
Бриан
21
Хак
Робин
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
27
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Арминия
Падерборн
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1.57
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
0.73
Среднее время на гол
52
123
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.3
|Ласм Бриан
|7
|0.21
|Серра Янни
|7
|0.21
|Клос Фабиан
|6
|0.18
|Окугава Масая
|5
|0.15
|Консбрух Джомейн
|4
|0.12
|Василиадис Себастиан
|3
|0.09
|Ощипка Бастиан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|Хюсинг Оливер
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Канурич Беньямин
|1
|0.03
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.33
|Пирингер Марвин
|10
|0.3
|Муслия Флоран
|10 (6)
|0.3
|Платте Феликс
|7
|0.21
|Sirlord Conteh
|6
|0.18
|Юстван Юлиан
|5
|0.15
|Србени Деннис
|4
|0.12
|Рор Максимилиан
|3
|0.09
|Шалленберг Рон
|3
|0.09
|Хеуэр Яннис
|3
|0.09
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.06
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
|Niclas Nadj
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|7
|0
|Рамос Гильерме
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Клюнтер Лукас
|4
|1
|Ласм Бриан
|4
|1
|Ржатковски Марк
|5
|0
|Клос Фабиан
|4
|0
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Консбрух Джомейн
|4
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Притль Мануэль
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|7
|0
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Муслия Флоран
|6
|0
|Рор Максимилиан
|5
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шустер Марко
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Niclas Nadj
|2
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
Результаты матчей
Арминия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Падерборн
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
12
13
Арминия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
15
41
Арминия
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Падерборн
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
30% (10)
55% (18)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
25
13
Волевые поражения
27
54
Голы по времени матча
Забито
28
22
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
11%
1
5%
1-15
6
21%
6
27%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
6
21%
5
23%
76-90
Пропущено
29
24
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
2
7%
4
17%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
14%
7
29%
29%
31-45
13
45%
5
21%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
3
10%
5
21%
76-90
Забито
22
44
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
7
32%
6
14%
1-15
2
9%
5
11%
16-30
3
14%
3
7%
31-45
4
18%
11
25%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
5
23%
11
25%
76-90
Пропущено
29
21
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
5
17%
4
19%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
2
7%
7
33%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
8
28%
1
5%
61-75
6
21%
2
10%
76-90
Забито
50
66
26 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 6
10
20%
7
11%
1-15
8
16%
11
17%
16-30
8
16%
7
11%
31-45
7
14%
14
21%
46-60
6
12%
11
17%
61-75
11
22%
16
24%
76-90
Пропущено
58
45
21 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 12
31 Не пропускали 22
7
12%
8
18%
1-15
8
14%
5
11%
16-30
6
10%
14
31%
31-45
16
28%
8
18%
46-60
12
21%
3
7%
61-75
9
16%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3
Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2
Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0
Результаты матчей
Арминия
Падерборн
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
1
11 раз 33%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арминия
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
151
98
115
413
106
215
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
610
611
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
285
1518
1716
726
1221
231
627
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 10
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10