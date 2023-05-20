  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Хайденхайм
1:0
Конец матча
Зандхаузен
0'
45' Желтая карточка
Эшвайн Александер
62' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
65' Желтая карточка
Ценга Эрик
1:0
68' Гол
Бесте Ян-Никлас
86' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
88' Желтая карточка
Буш Марнон
90'+5

Ход матча

45'
 
Айдини Басхким
Фрамбергер Рафаэль
45'
 
Эшвайн Александер
59'
Шиммер Штефан
Шёппнер Ян
 
59'
Сесса Кевин
Пик Флориан
 
62'
Кляйндинст Тим
 
63'
 
Эвина Франк
Адеми Кемаль
65'
 
Ценга Эрик
68'
Бесте Ян-Никлас
(Кляйндинст Тим)
1:0
74'
 
Зикер Арне
Окороджи Чима
74'
 
Кутуджу Ахмед
Диаките Умар
74'
 
Кинсомби Кристиан
Ценга Эрик
86'
 
Кутуджу Ахмед
88'
Буш Марнон
 
90'
Adrian Beck
Бесте Ян-Никлас
 
90'
Келлер Томас
Томалла Денис
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 13 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 444 Количество передач 310
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Древес
Патрик
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
25
Диаките
Умар
32
Фрамбергер
Рафаэль
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
6
Abu-Bekir
El-Zein
30
Эшвайн
Александер
29
Адеми
Кемаль
Хайденхайм
4-2-3-1
Зандхаузен
3-4-2-1

История личных встреч

Хайденхайм
Зандхаузен

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
3:4
Б2
1:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
2:3
Б2
1:2
К
3:0
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:1
К
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б3
1:2
Б3
2:1
Б3
1:2
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.38

Среднее время на гол

54
65

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.2

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 24 0.73
Бесте Ян-Никлас 11 (2) 0.33
Томалла Денис 8 0.24
Пик Флориан 3 0.09
Adrian Beck 3 0.09
Сесса Кевин 3 0.09
Шиммер Штефан 3 0.09
Майнка Патрик 3 0.09
Буш Марнон 2 0.06
Кюльветтер Кристиан 1 0.03
Шёппнер Ян 1 0.03
Зирслебен Тим 1 0.03
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.18
Кинсомби Давид 6 (1) 0.18
Эшвайн Александер 4 0.12
Бахманн Яник 3 0.09
Думич Дарио 3 0.09
Эвина Франк 3 0.09
Жиров Александр 2 0.06
Кутуджу Ахмед 2 0.06
Папела Мервиль 2 0.06
Айдини Басхким 2 0.06
Суку Себио 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Окороджи Чима 0 0
Abu-Bekir El-Zein 0 0
Ценга Эрик 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 9 0
Бурнич Дженис 4 1
Малони Леннард 5 0
Майнка Патрик 4 0
Пик Флориан 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Сесса Кевин 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Буш Марнон 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Томалла Денис 0 1
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 10 1
Бахманн Яник 8 0
Папела Мервиль 6 0
Трибулл Том 4 1
Ценга Эрик 5 0
Кинсомби Давид 5 0
Кутуджу Ахмед 5 0
Айдини Басхким 5 0
Думич Дарио 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Жиров Александр 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Эвина Франк 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Древес Патрик 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Окороджи Чима 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Abu-Bekir El-Zein 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ганда Йосеф 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Зандхаузен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

6
14
Хайденхайм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Зандхаузен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
24% (4)
71% (12)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
25

Волевые поражения

20
11
Хайденхайм
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Зандхаузен
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
33% (11)
52% (17)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
27

Волевые поражения

26
25

Голы по времени матча

Забито

40
19
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
3
8%
7
37%
1-15
6
15%
2
11%
16-30
11
28%
2
11%
31-45
2
5%
1
5%
46-60
6
15%
5
26%
61-75
12
30%
2
11%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
5
18%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
4
24%
11
39%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
8
35%
2
11%
31-45
5
22%
6
33%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
2
9%
4
22%
76-90

Пропущено

18
32
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
2
11%
8
25%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
4
22%
7
22%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
7
39%
3
9%
76-90

Забито

63
37
32 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
4
6%
8
22%
1-15
9
14%
3
8%
16-30
19
30%
4
11%
31-45
7
11%
7
19%
46-60
10
16%
9
24%
61-75
14
22%
6
16%
76-90

Пропущено

35
60
13 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 36
8 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 29
4
11%
6
10%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
5
14%
9
15%
31-45
8
23%
12
20%
46-60
3
9%
10
17%
61-75
11
31%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Ганза 1:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ян 2:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Зандхаузен

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Зандхаузен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
5
12
5
1.5
6
10
8
9
2.5
1
15
3
14
3.5
3
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
9
1.5
5
12
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
23
10
19
14
1.5
11
22
11
22
2.5
1
32
4
29
3.5
3
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 33 20 7 6 50 - 29 67
2.
Хайденхайм
 33 18 10 5 64 - 34 64
3.
Гамбург
 32 18 6 8 67 - 44 60
4.
Санкт-Паули
 33 16 9 8 54 - 38 57
5.
Падерборн
 33 16 7 10 68 - 43 55
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 33 11 10 12 53 - 60 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 33 11 7 15 44 - 55 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 33 9 9 15 41 - 57 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 33 9 7 17 50 - 58 34
17.
Ян
 33 8 7 18 32 - 55 31
18.
Зандхаузен
 33 7 7 19 35 - 62 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 17 12 4 1 41 - 16 40
2.
Дармштадт
 17 11 5 1 27 - 13 38
3.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
4.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 17 7 3 7 23 - 22 24
13.
Хольштайн Киль
 17 6 4 7 29 - 29 22
14.
Арминия
 17 5 4 8 28 - 29 19
15.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
16.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 17 7 3 7 31 - 28 24
5.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
6.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
7.
Магдебург
 17 6 3 8 25 - 33 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 17 4 7 6 22 - 24 19
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Ян
 17 4 0 13 17 - 30 12
15.
Зандхаузен
 17 3 3 11 17 - 30 12
16.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
17.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
18.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (7)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 15 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 10
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хайденхайм 1:0 Зандхаузен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     