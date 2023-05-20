Тур: 33. Стадион: Войт-Арена.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаЭшвайн Александер
62' Желтая карточкаКляйндинст Тим
65' Желтая карточкаЦенга Эрик
1:0
68' ГолБесте Ян-Никлас
86' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
88' Желтая карточкаБуш Марнон
90'+5
Ход матча
62'
65'
68'
86'
88'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 0
-
13 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
444 Количество передач 310
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пик
Флориан
25
Диаките
Умар
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
29
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Эвина ФранкНападающий
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
История личных встреч
Хайденхайм
Зандхаузен
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.38
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.2
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|24
|0.73
|Бесте Ян-Никлас
|11 (2)
|0.33
|Томалла Денис
|8
|0.24
|Пик Флориан
|3
|0.09
|Adrian Beck
|3
|0.09
|Сесса Кевин
|3
|0.09
|Шиммер Штефан
|3
|0.09
|Майнка Патрик
|3
|0.09
|Буш Марнон
|2
|0.06
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.03
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Зирслебен Тим
|1
|0.03
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.18
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.18
|Эшвайн Александер
|4
|0.12
|Бахманн Яник
|3
|0.09
|Думич Дарио
|3
|0.09
|Эвина Франк
|3
|0.09
|Жиров Александр
|2
|0.06
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.06
|Папела Мервиль
|2
|0.06
|Айдини Басхким
|2
|0.06
|Суку Себио
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|0
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|9
|0
|Бурнич Дженис
|4
|1
|Малони Леннард
|5
|0
|Майнка Патрик
|4
|0
|Пик Флориан
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Сесса Кевин
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Буш Марнон
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|10
|1
|Бахманн Яник
|8
|0
|Папела Мервиль
|6
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Ценга Эрик
|5
|0
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Кутуджу Ахмед
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Думич Дарио
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Эвина Франк
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Зандхаузен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
6
14
Хайденхайм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Зандхаузен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
24% (4)
71% (12)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
25
Волевые поражения
20
11
Хайденхайм
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Зандхаузен
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
33% (11)
52% (17)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
19
27
Волевые поражения
26
25
Голы по времени матча
Забито
40
19
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
3
8%
7
37%
1-15
6
15%
2
11%
16-30
11
28%
2
11%
31-45
2
5%
1
5%
46-60
6
15%
5
26%
61-75
12
30%
2
11%
76-90
Пропущено
17
28
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
2
12%
5
18%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
4
24%
11
39%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
8
35%
2
11%
31-45
5
22%
6
33%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
2
9%
4
22%
76-90
Пропущено
18
32
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
2
11%
8
25%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
4
22%
7
22%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
7
39%
3
9%
76-90
Забито
63
37
32 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 22
22 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
4
6%
8
22%
1-15
9
14%
3
8%
16-30
19
30%
4
11%
31-45
7
11%
7
19%
46-60
10
16%
9
24%
61-75
14
22%
6
16%
76-90
Пропущено
35
60
13 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 36
8 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 29
4
11%
6
10%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
5
14%
9
15%
31-45
8
23%
12
20%
46-60
3
9%
10
17%
61-75
11
31%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0
Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Ганза 1:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ян 2:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2
Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0
Результаты матчей
Хайденхайм
Зандхаузен
Точный счет
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Зандхаузен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
125
610
89
115
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
79
512
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
2310
1914
1122
1122
132
429
330
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (7)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|15 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 10
|Карлсруэ
|Франке Марсель
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