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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Заря
2:0
Конец матча
Ингулец
0'
1:0
21' Пенальти
Бражко Владимир
33' Желтая карточка
Клименко Владислав
58' Желтая карточка
Запорожец Евгений
2:0
81' Гол
Русин Назарий
86' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
89' Желтая карточка
Бутко Богдан
89' Желтая карточка
Козыренко Юрий
90'+5
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
9
Мишнёв
Дмитрий
5
Бражко
Владимир
7
Антюх
Денис
10
Булеца
Сергей
31
Русин
Назарий
39
Герреро
Эдуардо
31
Билык
Олег
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
23
Кучеренко
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
88
Кухарук
Андрей
8
Клименко
Владислав
29
Artem
Smolyakov
5
Запорожец
Евгений
17
Ситало
Артём
10
Козак
Александр
Заря
Ингулец

История личных встреч

Заря
Ингулец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 10 0.37
Бражко Владимир 7 (3) 0.26
Булеца Сергей 6 (2) 0.22
Кирюханцев Игорь 5 0.19
Герреро Эдуардо 5 0.19
Шахов Евгений 4 0.15
Имереков Максим 4 0.15
Мишнёв Дмитрий 3 0.11
Антюх Денис 3 0.11
Бутко Богдан 2 0.07
Чурко Вячеслав 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Алефиренко Даниил 2 0.07
Вантух Роман 1 0.04
Нагнойный Денис 1 0.04
Vladyslav Pohorilyi 1 0.04
Назарина Егор 1 (1) 0.04
Фагундес Кристиан 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Дришлюк Кирилл 0 0
Батагов Арсений 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.11
Одарюк Владимир 3 0.11
Artem Smolyakov 2 0.07
Ситало Артём 2 0.07
Марусич Максим 2 0.07
Ковалёв Максим 2 (2) 0.07
Клименко Владислав 1 0.04
Запорожец Евгений 1 0.04
Кучеренко Александр 1 0.04
Головкин Иван 1 0.04
Кравчук Даниил 1 0.04
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 8 0
Бражко Владимир 5 0
Вантух Роман 3 1
Снурницын Игорь 2 1
Бутко Богдан 3 0
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Сапутин Александр 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козак Александр 5 0
Запорожец Евгений 5 0
Клименко Владислав 5 0
Artem Smolyakov 3 1
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Oleksiy Palamarchuk 2 1
Ковалёв Максим 3 0
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Головкин Иван 1 1
Мельничук Максим 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Ингулец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
6
Заря
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Ингулец
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

22
6
Заря
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Ингулец
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

17
15

Волевые поражения

27
12

Голы по времени матча

Забито

35
9
13 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
3
9%
1
11%
1-15
7
20%
1
11%
16-30
3
9%
2
22%
31-45
7
20%
2
22%
46-60
9
26%
1
11%
61-75
6
17%
2
22%
76-90

Пропущено

14
19
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
14%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
5
36%
5
26%
76-90

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
9%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
6
26%
4
36%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
27%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

58
20
24 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
5
9%
3
15%
1-15
11
19%
2
10%
16-30
8
14%
4
20%
31-45
12
21%
2
10%
46-60
10
17%
3
15%
61-75
12
21%
6
30%
76-90

Пропущено

29
33
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 19
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
3
10%
7
21%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
6
21%
7
21%
61-75
5
17%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0
Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Ингулец 3:0 Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2
Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0

Результаты матчей

Заря
Ингулец

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
10 раз 37%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Заря
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
1
13
8
6
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
3
10
5
8
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
16
11
18
9
1.5
4
23
13
14
2.5
3
24
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 28 20 5 3 60 - 23 65
3.
Заря
 27 19 4 4 59 - 28 61
4.
Динамо Киев
 2:1 27 16 5 6 41 - 24 53
5.
Александрия
 1:2 28 10 13 5 41 - 33 43
6.
Ворскла
 27 10 6 11 32 - 35 36
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 27 9 6 12 22 - 31 33
9.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
10.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
11.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
12.
Верес
 27 7 6 14 32 - 40 27
13.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 14 11 3 0 35 - 14 36
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
3.
Днепр-1
 14 10 3 1 33 - 12 33
4.
Александрия
 1:2 14 6 6 2 26 - 17 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 2:1 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Динамо Киев
 2:1 13 10 1 2 22 - 11 31
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 1:2 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
9.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
10.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
11.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      33'
      Клименко Владислав получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Volodymyr Brazhko из команды Заря забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заря 2:0 Ингулец онлайн

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