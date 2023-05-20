Тур: 27. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0'
1:0
21' ПенальтиБражко Владимир
33' Желтая карточкаКлименко Владислав
58' Желтая карточкаЗапорожец Евгений
2:0
81' ГолРусин Назарий
86' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
89' Желтая карточкаБутко Богдан
89' Желтая карточкаКозыренко Юрий
90'+5
Ход матча
21'
1:0
81'
2:0
86'
89'
89'
47
Вантух
Роман
31
Билык
Олег
17
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
История личных встреч
Заря
Ингулец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|10
|0.37
|Бражко Владимир
|7 (3)
|0.26
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.22
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.19
|Герреро Эдуардо
|5
|0.19
|Шахов Евгений
|4
|0.15
|Имереков Максим
|4
|0.15
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.11
|Антюх Денис
|3
|0.11
|Бутко Богдан
|2
|0.07
|Чурко Вячеслав
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Алефиренко Даниил
|2
|0.07
|Вантух Роман
|1
|0.04
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.04
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.04
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Дришлюк Кирилл
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.11
|Одарюк Владимир
|3
|0.11
|Artem Smolyakov
|2
|0.07
|Ситало Артём
|2
|0.07
|Марусич Максим
|2
|0.07
|Ковалёв Максим
|2 (2)
|0.07
|Клименко Владислав
|1
|0.04
|Запорожец Евгений
|1
|0.04
|Кучеренко Александр
|1
|0.04
|Головкин Иван
|1
|0.04
|Кравчук Даниил
|1
|0.04
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|8
|0
|Бражко Владимир
|5
|0
|Вантух Роман
|3
|1
|Снурницын Игорь
|2
|1
|Бутко Богдан
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Сапутин Александр
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козак Александр
|5
|0
|Запорожец Евгений
|5
|0
|Клименко Владислав
|5
|0
|Artem Smolyakov
|3
|1
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|1
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Головкин Иван
|1
|1
|Мельничук Максим
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Ингулец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
6
Заря
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Ингулец
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
22
6
Заря
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Ингулец
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
17
15
Волевые поражения
27
12
Голы по времени матча
Забито
35
9
13 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
13 Не забивали 20
3
9%
1
11%
1-15
7
20%
1
11%
16-30
3
9%
2
22%
31-45
7
20%
2
22%
46-60
9
26%
1
11%
61-75
6
17%
2
22%
76-90
Пропущено
14
19
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
14%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
5
36%
5
26%
76-90
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
9%
2
18%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
6
26%
4
36%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
27%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
58
20
24 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 10
5
9%
3
15%
1-15
11
19%
2
10%
16-30
8
14%
4
20%
31-45
12
21%
2
10%
46-60
10
17%
3
15%
61-75
12
21%
6
30%
76-90
Пропущено
29
33
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 19
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
3
10%
7
21%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
6
21%
7
21%
61-75
5
17%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1
Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0
Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Ингулец 3:0 Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2
Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0
Результаты матчей
Заря
Ингулец
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
10 раз 37%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Заря
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
86
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
67
310
58
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1611
189
423
1314
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|6
|1
|62 - 19
|66
|2.
|28
|20
|5
|3
|60 - 23
|65
|3.
|27
|19
|4
|4
|59 - 28
|61
|4.
|2:1
|27
|16
|5
|6
|41 - 24
|53
|5.
|1:2
|28
|10
|13
|5
|41 - 33
|43
|6.
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|27
|9
|6
|12
|22 - 31
|33
|9.
|27
|7
|8
|12
|30 - 37
|29
|10.
|27
|7
|8
|12
|20 - 29
|29
|11.
|27
|7
|6
|14
|20 - 33
|27
|12.
|27
|7
|6
|14
|32 - 40
|27
|13.
|26
|5
|12
|9
|20 - 39
|27
|14.
|26
|5
|9
|12
|26 - 36
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|26 - 49
|22
|16.
|26
|3
|4
|19
|18 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|35 - 14
|36
|2.
|14
|11
|3
|0
|27 - 9
|36
|3.
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|33
|4.
|1:2
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|2:1
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 13
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|2.
|2:1
|13
|10
|1
|2
|22 - 11
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|1:2
|14
|4
|7
|3
|15 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|11.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7