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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Черноморец Од
0:1
Конец матча
Минай
0'
32' Желтая карточка
Мельник Александр
33' Желтая карточка
Демченко Александр
52' Желтая карточка
Taras Dmytruk
54' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
0:1
61' Гол в свои ворота
Guy Hadida
81' Желтая карточка
Кравчук Юрий
90'+4
44
Паст
Евгений
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
23
Васильев
Александр
Андреевич
39
Бадибанга
Зигей
10
Guy
Hadida
18
Демченко
Александр
7
Кузык
Орест
19
Алефиренко
Даниил
13
Бандура
Александр
2
Taras
Dmytruk
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
8
Andriy
Buleza
73
Мельник
Александр
78
Valeriy
Rogozynsky
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
7
Гечев
Михаил
26
Коломоец
Юрий
Черноморец Од
Минай

История личных встреч

Черноморец Од
Минай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 8 0.3
Демченко Александр 3 0.11
Ермаков Виталий 3 0.11
Бадибанга Зигей 2 0.07
Путря Илья 2 (2) 0.07
Юсов Дмитрий 2 0.07
Брагару Максим 2 0.07
Кузык Орест 1 0.04
Салюк Владимир 1 0.04
Guy Hadida 1 (1) 0.04
Селин Евгений 1 0.04
Бобко Иван 1 0.04
Манджрекар Джеймс 1 0.04
Войтиховский Максим 1 0.04
Гладкий Александр 1 (1) 0.04
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Авагимян Артур 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 5 0.19
Вишневский Олег 3 0.11
Nazariy Vorobchak 2 0.07
Кравчук Юрий 2 0.07
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.07
Хахлев Алексей 1 0.04
Трубочкин Иван 1 0.04
Петько Сергей 1 0.04
Кулиев Эльдар 1 0.04
Danylo Golub 1 0.04
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Andriy Buleza 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 8 0
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 5 1
Путря Илья 5 0
Демченко Александр 3 1
Брагару Максим 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Бадибанга Зигей 3 0
Васильев Александр Андреевич 3 0
Алефиренко Даниил 3 0
Гладкий Александр 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Кузык Орест 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Белый Максим 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Luka Gucek 1 0
Войтиховский Максим 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 6 0
Гончар Игорь 5 0
Бандура Александр 3 1
Трубочкин Иван 4 0
Мельник Александр 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Петько Сергей 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Taras Dmytruk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кравчук Юрий 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Andriy Buleza 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
5
Черноморец Од
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Минай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

17
8
Черноморец Од
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (3)
37% (10)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Минай
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

24
13

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
6
33%
3
19%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
6
38%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Забито

20
11
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
30%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
3
15%
3
27%
76-90

Пропущено

17
13
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
4
31%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90

Забито

32
20
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
9
28%
4
20%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
19%
5
25%
61-75
5
16%
5
25%
76-90

Пропущено

35
29
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
1
3%
5
17%
1-15
8
23%
3
10%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
10
29%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1
Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1
Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Минай

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
7 раз 26%
1:1
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
1
16 раз 59%
0
9 раз 33%
2
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
1
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
5
8
1.5
1
13
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
18
9
8
19
1.5
2
25
4
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 28 20 5 3 60 - 23 65
3.
Заря
 27 19 4 4 59 - 28 61
4.
Динамо Киев
 2:1 27 16 5 6 41 - 24 53
5.
Александрия
 1:2 28 10 13 5 41 - 33 43
6.
Ворскла
 27 10 6 11 32 - 35 36
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 27 9 6 12 22 - 31 33
9.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
10.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
11.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
12.
Верес
 27 7 6 14 32 - 40 27
13.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 14 11 3 0 35 - 14 36
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
3.
Днепр-1
 14 10 3 1 33 - 12 33
4.
Александрия
 1:2 14 6 6 2 26 - 17 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 2:1 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Динамо Киев
 2:1 13 10 1 2 22 - 11 31
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 1:2 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
9.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
10.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
11.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
  • 63'
    Guy Hadida уходит с поля. Авагимян Артур выходит вместо него
  • 61'
    Бандура Александр сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Guy Hadida уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    54'
    Немчанинов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Taras Dmytruk получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Демченко Александр получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      32'
      Oleksandr Melnyk получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Luka Gucek уходит с поля. Белый Максим выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Черноморец Од 0:1 Минай онлайн

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