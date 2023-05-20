Тур: 27. Стадион: Черноморец.
0:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаМельник Александр
33' Желтая карточкаДемченко Александр
52' Желтая карточкаTaras Dmytruk
54' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
0:1
61' Гол в свои воротаGuy Hadida
81' Желтая карточкаКравчук Юрий
90'+4
Ход матча
52'
61'
0:1
81'
44
Паст
Евгений
10
Guy
Hadida
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Полузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Черноморец Од
Минай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|8
|0.3
|Демченко Александр
|3
|0.11
|Ермаков Виталий
|3
|0.11
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Путря Илья
|2 (2)
|0.07
|Юсов Дмитрий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|2
|0.07
|Кузык Орест
|1
|0.04
|Салюк Владимир
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.04
|Селин Евгений
|1
|0.04
|Бобко Иван
|1
|0.04
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.04
|Войтиховский Максим
|1
|0.04
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.04
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|5
|0.19
|Вишневский Олег
|3
|0.11
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.07
|Кравчук Юрий
|2
|0.07
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.07
|Хахлев Алексей
|1
|0.04
|Трубочкин Иван
|1
|0.04
|Петько Сергей
|1
|0.04
|Кулиев Эльдар
|1
|0.04
|Danylo Golub
|1
|0.04
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
|Andriy Buleza
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|8
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Путря Илья
|5
|0
|Демченко Александр
|3
|1
|Брагару Максим
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Кузык Орест
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|6
|0
|Гончар Игорь
|5
|0
|Бандура Александр
|3
|1
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Мельник Александр
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Петько Сергей
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Taras Dmytruk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кравчук Юрий
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
5
Черноморец Од
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Минай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
17
8
Черноморец Од
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (3)
37% (10)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Минай
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
24
13
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
4
33%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
6
33%
3
19%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
6%
6
38%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Забито
20
11
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
30%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
3
15%
3
27%
76-90
Пропущено
17
13
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
0
0%
4
31%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Забито
32
20
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
9
28%
4
20%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
19%
5
25%
61-75
5
16%
5
25%
76-90
Пропущено
35
29
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
1
3%
5
17%
1-15
8
23%
3
10%
16-30
4
11%
3
10%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
6
17%
6
21%
61-75
10
29%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1
Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1
Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Минай
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
7 раз 26%
1:1
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
1
16 раз 59%
0
9 раз 33%
2
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
94
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
58
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
189
819
225
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|6
|1
|62 - 19
|66
|2.
|28
|20
|5
|3
|60 - 23
|65
|3.
|27
|19
|4
|4
|59 - 28
|61
|4.
|2:1
|27
|16
|5
|6
|41 - 24
|53
|5.
|1:2
|28
|10
|13
|5
|41 - 33
|43
|6.
|27
|10
|6
|11
|32 - 35
|36
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|27
|9
|6
|12
|22 - 31
|33
|9.
|27
|7
|8
|12
|30 - 37
|29
|10.
|27
|7
|8
|12
|20 - 29
|29
|11.
|27
|7
|6
|14
|20 - 33
|27
|12.
|27
|7
|6
|14
|32 - 40
|27
|13.
|26
|5
|12
|9
|20 - 39
|27
|14.
|26
|5
|9
|12
|26 - 36
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|26 - 49
|22
|16.
|26
|3
|4
|19
|18 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|35 - 14
|36
|2.
|14
|11
|3
|0
|27 - 9
|36
|3.
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|33
|4.
|1:2
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|2:1
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 13
|17
|9.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|10.
|13
|3
|6
|4
|17 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|12 - 20
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|2.
|2:1
|13
|10
|1
|2
|22 - 11
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|1:2
|14
|4
|7
|3
|15 - 16
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|17 - 23
|15
|11.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7