Тур: 27. Стадион: Ника.
1:5
Конец матча
0'
0:1
17' ГолАндриевский Александр
0:2
32' ГолВанат Владислав
1:2
40' ГолKyrylo Sigeev
54' Желтая карточкаКабаев Владислав
1:3
73' ГолВивчаренко Константин
1:4
80' ГолВивчаренко Константин
84' Желтая карточкаКулаков Андрей
1:5
88' ГолВолошин Назар
90'+53
Ход матча
17'
32'
40'
1:2
54'
73'
80'
84'
88'
1:5
22
Скорко
Данил
30
Копына
Юрий
17
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Александрия
Динамо Киев
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 18 побед
26 матчей
7.7%
19.2%
73.1%
2 победы 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
3.8%
26.9%
69.3%
1 победа 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1
0.36
Среднее время на гол
90
252
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
1.81
1.12
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
49
80
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.25
|Цуриков Андрей
|5
|0.18
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.14
|Мирошниченко Денис
|4
|0.14
|Ковалец Кирилл
|4
|0.14
|Демченко Александр
|3
|0.11
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.07
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.07
|Логинов Сергей
|2
|0.07
|Kyrylo Sigeev
|2
|0.07
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Костишин Денис
|1
|0.04
|Михайленко Николай
|1
|0.04
|Bogdan Kobzar
|1
|0.04
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.04
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|12
|0.44
|Ванат Владислав
|12 (1)
|0.44
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.22
|Вивчаренко Константин
|3
|0.11
|Андриевский Александр
|2
|0.07
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Бенито
|1
|0.04
|Лонвейк Джастин
|1
|0.04
|Тымчик Александр
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Сирота Александр
|1
|0.04
|Царенко Антон
|1
|0.04
|Волошин Назар
|1
|0.04
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maksym Dyachuk
|6
|1
|Кожушко Олег
|5
|0
|Демченко Александр
|3
|1
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|7
|0
|Попов Денис II
|5
|1
|Ванат Владислав
|5
|0
|Караваев Александр
|4
|0
|Тымчик Александр
|4
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Бенито
|3
|0
|Вивчаренко Константин
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Динамо Киев
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
4
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Динамо Киев
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
11
17
Александрия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Динамо Киев
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
3
9
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
21
21
Голы по времени матча
Забито
24
25
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
7
29%
29%
3
12%
61-75
7
29%
29%
6
24%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
18%
3
27%
61-75
5
23%
1
9%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
4
29%
1
5%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Забито
38
44
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
8
21%
1
2%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
4
11%
8
18%
31-45
1
3%
11
25%
46-60
8
21%
5
11%
61-75
13
34%
10
23%
76-90
Пропущено
37
24
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 15
3
8%
6
25%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
5
14%
7
29%
29%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
9
24%
4
17%
61-75
10
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1
Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1
Результаты матчей
Александрия
Динамо Киев
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Александрия
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
86
68
410
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
410
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
225
1216
1314
424
720
127
126
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (4)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7