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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Александрия
1:5
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
17' Гол
Андриевский Александр
0:2
32' Гол
Ванат Владислав
1:2
40' Гол
Kyrylo Sigeev
54' Желтая карточка
Кабаев Владислав
1:3
73' Гол
Вивчаренко Константин
1:4
80' Гол
Вивчаренко Константин
84' Желтая карточка
Кулаков Андрей
1:5
88' Гол
Волошин Назар
90'+53
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
37
Рыбалка
Сергей
14
Kyrylo
Sigeev
95
Мустафаев
Эмиль
17
Кожушко
Олег
6
Ковалец
Кирилл
8
Кулаков
Андрей
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
34
Сирота
Александр
25
Maksym
Dyachuk
2
Вивчаренко
Константин
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
9
Энтони
Пэррис
Кахим
29
Буяльский
Виталий
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Александрия
Динамо Киев

История личных встреч

Александрия
Динамо Киев

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 18 побед

26 матчей

7.7%
19.2%
73.1%
2 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

3.8%
26.9%
69.3%
1 победа 7 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
К
0:1
ПЛ
0:2
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1
0.36

Среднее время на гол

90
252

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

1.81
1.12

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

49
80

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.25
Цуриков Андрей 5 0.18
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.14
Мирошниченко Денис 4 0.14
Ковалец Кирилл 4 0.14
Демченко Александр 3 0.11
Мустафаев Эмиль 2 0.07
Калитвинцев Владислав 2 0.07
Логинов Сергей 2 0.07
Kyrylo Sigeev 2 0.07
Кулаков Андрей 1 0.04
Костишин Денис 1 0.04
Михайленко Николай 1 0.04
Bogdan Kobzar 1 0.04
Artem Shulyanskyi 1 0.04
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 12 0.44
Ванат Владислав 12 (1) 0.44
Цыганков Виктор 6 (2) 0.22
Вивчаренко Константин 3 0.11
Андриевский Александр 2 0.07
Шепелев Владимир 1 0.04
Бенито 1 0.04
Лонвейк Джастин 1 0.04
Тымчик Александр 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Сирота Александр 1 0.04
Царенко Антон 1 0.04
Волошин Назар 1 0.04
Кабаев Владислав 0 0
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Энтони Пэррис Кахим 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maksym Dyachuk 6 1
Кожушко Олег 5 0
Демченко Александр 3 1
Рыбалка Сергей 4 0
Мирошниченко Денис 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Ковалец Кирилл 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Kyrylo Sigeev 3 0
Авагимян Артур 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Михайленко Николай 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Шевченко Никита 1 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Копына Юрий 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Скорко Данил 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 7 0
Попов Денис II 5 1
Ванат Владислав 5 0
Караваев Александр 4 0
Тымчик Александр 4 0
Дубинчак Владислав 4 0
Сирота Александр 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Кабаев Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Бенито 3 0
Вивчаренко Константин 3 0
Забарный Илья 1 1
Андриевский Александр 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Энтони Пэррис Кахим 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Динамо Киев
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

10
4
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Динамо Киев
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

11
17
Александрия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Динамо Киев
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

21
21

Голы по времени матча

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
7
29%
29%
3
12%
61-75
7
29%
29%
6
24%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
4
18%
3
27%
61-75
5
23%
1
9%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
4
29%
1
5%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
43%
4
21%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
4
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Забито

38
44
16 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
8
21%
1
2%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
4
11%
8
18%
31-45
1
3%
11
25%
46-60
8
21%
5
11%
61-75
13
34%
10
23%
76-90

Пропущено

37
24
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 15
3
8%
6
25%
1-15
6
16%
1
4%
16-30
5
14%
7
29%
29%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
9
24%
4
17%
61-75
10
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1
Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1

Результаты матчей

Александрия
Динамо Киев

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Александрия
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
6
8
4
10
2.5
4
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
22
5
12
16
1.5
13
14
4
24
2.5
7
20
1
27
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 28 20 5 3 60 - 23 65
3.
Заря
 27 19 4 4 59 - 28 61
4.
Динамо Киев
 27 16 5 6 44 - 24 53
5.
Александрия
 28 10 13 5 41 - 36 43
6.
Ворскла
 27 10 6 11 32 - 35 36
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 27 9 6 12 22 - 31 33
9.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
10.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
11.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
12.
Верес
 27 7 6 14 32 - 40 27
13.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 14 11 3 0 35 - 14 36
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
3.
Днепр-1
 14 10 3 1 33 - 12 33
4.
Александрия
 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Динамо Киев
 13 10 1 2 25 - 11 31
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
9.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
10.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
11.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (4)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ковалец Кирилл сделал результативную передачу.
    • 40'
      Кулаков Андрей сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Kyrylo Sigeev бьет в цель!
    • 32'
      Kaheem Parris сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Ванат Владислав бьет в цель!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Александрия 1:5 Динамо Киев онлайн

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