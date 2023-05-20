Тур: 28. Стадион: Лужники.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
12
Бабурин
Егор
35
Енин
Иван
49
Прошкин
Егор
16
Рейна
Йорди
97
Чурич
Марио
18
Караев
Давид
31
Лещук
Игорь
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
-
35 Енин ИванЗащитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Савич ИгорЗащитник
-
21 Андре ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
10 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Купцов ИльяВратарь
-
43 Осокин ДенисЗащитник
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алпатов Павел
История личных встреч
Торпедо Москва
Динамо Москва
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4
|0.15
|Караев Давид
|2
|0.07
|Лебеденко Игорь
|2
|0.07
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Рейна Йорди
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.04
|Шапич Стефан
|1
|0.04
|Каймаков Михаил
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Андре Филипе
|1 (1)
|0.04
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|9 (5)
|0.33
|Тюкавин Константин
|8
|0.3
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.19
|Гладышев Ярослав
|4
|0.15
|Макаров Денис
|4
|0.15
|Захарян Арсен
|3
|0.11
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.11
|Нгамалё Николя
|2
|0.07
|Фернандес Роберто
|2
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.04
|Даса Элазар
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|1
|Кутепов Илья
|5
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Савич Игор
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Андре Филипе
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|9
|0
|Захарян Арсен
|5
|1
|Скопинцев Дмитрий
|6
|0
|Макаров Денис
|6
|0
|Фомин Даниил
|5
|0
|Гладышев Ярослав
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Даса Элазар
|3
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Майсторович Милан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
12
Торпедо Москва
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Динамо Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
6
23
Торпедо Москва
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Динамо Москва
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
9
35
Голы по времени матча
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
22 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
4
21%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
6
32%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
8%
5
21%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
6
23%
5
21%
76-90
Забито
10
23
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
2
20%
8
35%
76-90
Пропущено
29
16
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
12
41%
3
19%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
8
28%
7
44%
61-75
4
14%
2
13%
76-90
Забито
16
42
7 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 14
15 Не забивали 5
1
6%
3
7%
1-15
3
19%
7
17%
16-30
3
19%
11
26%
31-45
3
19%
2
5%
46-60
2
13%
5
12%
61-75
4
25%
14
33%
76-90
Пропущено
55
40
25 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 20
4
7%
5
13%
1-15
2
4%
3
8%
16-30
19
35%
7
18%
31-45
8
15%
6
15%
46-60
12
22%
12
30%
61-75
10
18%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Динамо Москва
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
112
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
410
58
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
225
522
1116
126
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|9.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Динамо Москва
Исход игры
Торпедо Москва
7% (9)
Ничья
7.8% (10)
Динамо Москва
85.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
58.47% (69)
Меньше
41.53% (49)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
31.8% (41)
0:2 Динамо Москва
17.8% (23)
0:1 Динамо Москва
13.2% (17)
1:3 Динамо Москва
11.6% (15)
1:1 Ничья
3.9% (5)
1:4 Динамо Москва
2.3% (3)
2:3 Динамо Москва
2.3% (3)
2:1 Торпедо Москва
2.3% (3)
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