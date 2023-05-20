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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Торпедо Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 127
Торпедо Москва 7.1% (9)
X 7.9% (10)
Динамо Москва 85% (108)
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Ничья
Динамо Москва
9.00
5.60
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Бабурин
Егор
5
Шляков
Евгений
35
Енин
Иван
49
Прошкин
Егор
16
Рейна
Йорди
97
Чурич
Марио
15
Орехов
Александр
90
Роганович
Боян
18
Караев
Давид
9
Стефанович
Илья
19
Турищев
Максим
31
Лещук
Игорь
4
Паршивлюк
Сергей
18
Маричаль
Николас
50
Кутицкий
Александр
7
Скопинцев
Дмитрий
47
Захарян
Арсен
17
Норманн
Матиас
74
Фомин
Даниил
91
Гладышев
Ярослав
10
Смолов
Фёдор
70
Тюкавин
Константин
Торпедо Москва
3-4-3
Динамо Москва
4-3-3

История личных встреч

Торпедо Москва
Динамо Москва

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
4:0
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
К
0:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 0.15
Караев Давид 2 0.07
Лебеденко Игорь 2 0.07
Смольников Игорь 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Каймаков Михаил 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Андре Филипе 1 (1) 0.04
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 9 (5) 0.33
Тюкавин Константин 8 0.3
Фомин Даниил 5 (3) 0.19
Гладышев Ярослав 4 0.15
Макаров Денис 4 0.15
Захарян Арсен 3 0.11
Грулёв Вячеслав 3 0.11
Нгамалё Николя 2 0.07
Фернандес Роберто 2 0.07
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Паршивлюк Сергей 1 0.04
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 9 1
Кутепов Илья 5 1
Роганович Боян 5 0
Савич Игор 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Лебеденко Игорь 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Караев Давид 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Чурич Марио 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 9 0
Захарян Арсен 5 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Макаров Денис 6 0
Фомин Даниил 5 0
Гладышев Ярослав 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Даса Элазар 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Смолов Фёдор 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
12
Торпедо Москва
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Динамо Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

6
23
Торпедо Москва
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Динамо Москва
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

9
35

Голы по времени матча

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
22 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
4
21%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
6
32%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
8%
5
21%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
6
23%
5
21%
76-90

Забито

10
23
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
2
20%
8
35%
76-90

Пропущено

29
16
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
12
41%
3
19%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
8
28%
7
44%
61-75
4
14%
2
13%
76-90

Забито

16
42
7 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 14
15 Не забивали 5
1
6%
3
7%
1-15
3
19%
7
17%
16-30
3
19%
11
26%
31-45
3
19%
2
5%
46-60
2
13%
5
12%
61-75
4
25%
14
33%
76-90

Пропущено

55
40
25 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 20
4
7%
5
13%
1-15
2
4%
3
8%
16-30
19
35%
7
18%
31-45
8
15%
6
15%
46-60
12
22%
12
30%
61-75
10
18%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Динамо Москва

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
5
1
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
5
8
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
22
5
5
22
1.5
11
16
1
26
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 20 5 2 70 - 17 65
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 27 14 4 9 44 - 34 46
6.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
7.
Динамо Москва
 Заявка 27 12 6 9 44 - 38 42
8.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
9.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
10.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
13.
Крылья Советов
 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 27 3 4 20 20 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Весь список
  • До матча
  • Официальные лица матча:

    Судья: Казарцев Василий Анатольевич (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Абусуев Рашид Алимгереевич (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Воронцов Алексей Николаевич (Ярославль).
    Резервный судья: Машлякевич Александр Леонидович (Москва).
    Делегат: Ахмадуллин Радик Мухаметбакиевич (Казань).
    Инспектор: Колобаев Александр Евгеньевич (Москва).
    ВАР: Сафьян Роман Сергеевич (Москва).
    АВАР: Данченко Валерий Владимирович (Уфа).
  • Приветствуем всех любителей футбола! В московском дерби 28-го тура Российской премьер-лиги "Торпедо" сыграет с "Динамо". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 7 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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Прогнозы 127
Торпедо Москва 7.1% (9)
X 7.9% (10)
Динамо Москва 85% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Динамо Москва
9.00
5.60
5.10
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торпедо Москва - Динамо Москва

Исход игры
Торпедо Москва
7% (9)
Ничья
7.8% (10)
Динамо Москва
85.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
58.47% (69)
Меньше
41.53% (49)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
31.8% (41)
0:2 Динамо Москва
17.8% (23)
0:1 Динамо Москва
13.2% (17)
1:3 Динамо Москва
11.6% (15)
1:1 Ничья
3.9% (5)
1:4 Динамо Москва
2.3% (3)
2:3 Динамо Москва
2.3% (3)
2:1 Торпедо Москва
2.3% (3)
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