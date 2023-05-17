Тур: 28. Стадион: Лужники.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Динамо Москва
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4
|0.15
|Караев Давид
|2
|0.07
|Лебеденко Игорь
|2
|0.07
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Рейна Йорди
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.04
|Шапич Стефан
|1
|0.04
|Каймаков Михаил
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Андре Филипе
|1 (1)
|0.04
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|9 (5)
|0.33
|Тюкавин Константин
|8
|0.3
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.19
|Гладышев Ярослав
|4
|0.15
|Макаров Денис
|4
|0.15
|Захарян Арсен
|3
|0.11
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.11
|Нгамалё Николя
|2
|0.07
|Фернандес Роберто
|2
|0.07
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.04
|Даса Элазар
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|1
|Кутепов Илья
|5
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Савич Игор
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Андре Филипе
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|9
|0
|Захарян Арсен
|5
|1
|Скопинцев Дмитрий
|6
|0
|Макаров Денис
|6
|0
|Фомин Даниил
|5
|0
|Гладышев Ярослав
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Даса Элазар
|3
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Майсторович Милан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
12
Торпедо Москва
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Динамо Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
6
23
Торпедо Москва
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Динамо Москва
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
9
35
Голы по времени матча
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
22 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
4
21%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
6
32%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
8%
5
21%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
6
23%
5
21%
76-90
Забито
10
23
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
1
10%
6
26%
31-45
3
30%
1
4%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
2
20%
8
35%
76-90
Пропущено
29
16
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
12
41%
3
19%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
8
28%
7
44%
61-75
4
14%
2
13%
76-90
Забито
16
42
7 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 14
15 Не забивали 5
1
6%
3
7%
1-15
3
19%
7
17%
16-30
3
19%
11
26%
31-45
3
19%
2
5%
46-60
2
13%
5
12%
61-75
4
25%
14
33%
76-90
Пропущено
55
40
25 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 20
4
7%
5
13%
1-15
2
4%
3
8%
16-30
19
35%
7
18%
31-45
8
15%
6
15%
46-60
12
22%
12
30%
61-75
10
18%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Химки - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Динамо Москва
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
112
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
410
58
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
225
522
1116
126
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|46 - 43
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|34 - 45
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Динамо Москва
Исход игры
Торпедо Москва
12.5% (6)
Ничья
6.3% (3)
Динамо Москва
81.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
31.3% (15)
0:2 Динамо Москва
16.7% (8)
1:3 Динамо Москва
14.6% (7)
0:1 Динамо Москва
8.3% (4)
1:0 Торпедо Москва
6.3% (3)
1:1 Ничья
4.2% (2)
2:1 Торпедо Москва
4.2% (2)
1:4 Динамо Москва
4.2% (2)
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