Тур: 28. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
22
Перес
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Оренбург
Зенит
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
4
1.67
Среднее время на гол
22
54
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.52
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.22
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6 (1)
|0.22
|Аюпов Тимур
|4
|0.15
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (2)
|0.11
|Эктов Александр
|2
|0.07
|Ковалёв Юрий
|2
|0.07
|Оганесян Степан
|2
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.07
|Башич Иван
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|2
|0.07
|Капленко Кирилл
|2
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Перес Матиас
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|23 (2)
|0.85
|Сергеев Иван
|9
|0.33
|Мостовой Андрей
|8
|0.3
|Вендел Маркус
|8
|0.3
|Клаудиньо
|5
|0.19
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.19
|Мантуан Густаво
|4
|0.15
|Кассьерра Матео
|1
|0.04
|Барриос Вильмар
|1
|0.04
|Ерохин Александр
|1
|0.04
|Ловрен Деян
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Аюпов Тимур
|8
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Хотулёв Данила
|5
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Стаматов Матео
|4
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Обухов Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|3
|0
|Кузяев Далер
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Кержаков Михаил
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Клаудиньо
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Зенит
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
7
2
Оренбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Зенит
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
31
2
Волевые поражения
10
45
Оренбург
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (15)
22% (6)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Зенит
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
36
6
Волевые поражения
17
47
Голы по времени матча
Забито
32
22
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
9%
0
0%
1-15
8
25%
5
23%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
6
19%
6
27%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
4
13%
3
14%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
2
29%
1-15
4
24%
2
29%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Забито
20
46
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 26
3 Забивали первыми 13
15 Не забивали 13
1
5%
9
20%
1-15
3
15%
5
11%
16-30
4
20%
6
13%
31-45
4
20%
4
9%
46-60
5
25%
7
15%
61-75
3
15%
15
33%
76-90
Пропущено
33
12
19 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
9
27%
2
17%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
1
8%
31-45
4
12%
4
33%
46-60
5
15%
2
17%
61-75
5
15%
3
25%
76-90
Забито
52
68
26 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 40
11 Забивали первыми 19
2 Не забивали 3
4
8%
9
13%
1-15
11
21%
10
15%
16-30
11
21%
9
13%
31-45
10
19%
10
15%
46-60
9
17%
12
18%
61-75
7
13%
18
26%
76-90
Пропущено
50
19
27 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
11
22%
4
21%
1-15
9
18%
2
11%
16-30
7
14%
1
5%
31-45
7
14%
4
21%
46-60
7
14%
3
16%
61-75
9
18%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1
Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1
Результаты матчей
Оренбург
Зенит
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
8 раз 30%
3
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
58
95
310
311
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
410
76
212
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
243
1413
207
720
1215
423
522
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|9.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Зенит
Исход игры
Оренбург
16.3% (27)
Ничья
25.3% (42)
Зенит
58.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
64.17% (77)
Меньше
35.83% (43)
Обе команды забьют
Да
80.83% (97)
Нет
19.17% (23)
Популярный счёт
1:2 Зенит
27.1% (45)
1:1 Ничья
14.5% (24)
0:2 Зенит
6% (10)
2:1 Оренбург
6% (10)
2:2 Ничья
4.8% (8)
1:3 Зенит
2.4% (4)
0:1 Зенит
2.4% (4)
0:3 Зенит
1.8% (3)
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