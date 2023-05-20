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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Зенит
Прогнозы 163
Оренбург 16% (26)
X 25.2% (41)
Зенит 58.9% (96)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
Зенит
4.26
4.50
1.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
19
Эктов
Александр
15
Гойкович
Ренато
22
Перес
Матиас
25
Печенин
Кирилл
5
Аюпов
Тимур
55
Капленко
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
13
Обухов
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
1
Васютин
Александр
19
Сутормин
Алексей
2
Чистяков
Дмитрий
28
Алип
Нуралы
4
Круговой
Данил
5
Барриос
Вильмар
3
Дуглас
Сантос
11
Клаудиньо
31
Мантуан
Густаво
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
Оренбург
4-3-3
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Оренбург
Зенит

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
8:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Среднее время на гол

22
54

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.52
Марин Джимми 6 (1) 0.22
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.22
Аюпов Тимур 4 0.15
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.11
Эктов Александр 2 0.07
Ковалёв Юрий 2 0.07
Оганесян Степан 2 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.07
Башич Иван 2 0.07
Обухов Владимир 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Малых Андрей 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 23 (2) 0.85
Сергеев Иван 9 0.33
Мостовой Андрей 8 0.3
Вендел Маркус 8 0.3
Клаудиньо 5 0.19
Кузяев Далер 5 (2) 0.19
Мантуан Густаво 4 0.15
Кассьерра Матео 1 0.04
Барриос Вильмар 1 0.04
Ерохин Александр 1 0.04
Ловрен Деян 1 0.04
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
Родригао де Соуза 1 0.04
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Гойкович Ренато 5 0
Хотулёв Данила 5 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Стаматов Матео 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Кузяев Далер 3 0
Вендел Маркус 3 0
Кержаков Михаил 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Клаудиньо 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Оренбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Зенит
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
2
Оренбург
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Зенит
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

31
2

Волевые поражения

10
45
Оренбург
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (15)
22% (6)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Зенит
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

36
6

Волевые поражения

17
47

Голы по времени матча

Забито

32
22
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
9%
0
0%
1-15
8
25%
5
23%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
6
19%
6
27%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
4
13%
3
14%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
12%
2
29%
1-15
4
24%
2
29%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Забито

20
46
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 26
3 Забивали первыми 13
15 Не забивали 13
1
5%
9
20%
1-15
3
15%
5
11%
16-30
4
20%
6
13%
31-45
4
20%
4
9%
46-60
5
25%
7
15%
61-75
3
15%
15
33%
76-90

Пропущено

33
12
19 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
9
27%
2
17%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
1
8%
31-45
4
12%
4
33%
46-60
5
15%
2
17%
61-75
5
15%
3
25%
76-90

Забито

52
68
26 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 40
11 Забивали первыми 19
2 Не забивали 3
4
8%
9
13%
1-15
11
21%
10
15%
16-30
11
21%
9
13%
31-45
10
19%
10
15%
46-60
9
17%
12
18%
61-75
7
13%
18
26%
76-90

Пропущено

50
19
27 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 14
11
22%
4
21%
1-15
9
18%
2
11%
16-30
7
14%
1
5%
31-45
7
14%
4
21%
46-60
7
14%
3
16%
61-75
9
18%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1
Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1

Результаты матчей

Оренбург
Зенит

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
8 раз 30%
3
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
13
1
5
8
2.5
9
5
3
10
3.5
3
11
1
12
4.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
7
6
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
24
3
14
13
1.5
20
7
7
20
2.5
12
15
4
23
3.5
5
22
1
26
4.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 20 5 2 70 - 17 65
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 27 14 4 9 44 - 34 46
6.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
7.
Динамо Москва
 Заявка 27 12 6 9 44 - 38 42
8.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
9.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
10.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
13.
Крылья Советов
 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 27 3 4 20 20 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы);
    Ассистент: Владислав Назаров (Невинномысск);
    Ассистент: Илья Елеференко (Москва);
    Резервный: Евгений Галимов (Екатеринбург).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 28-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Оренбурга» и «Зенита». Встреча состоится в Оренбурге, на стадионе «Газовик».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 7 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.1% пользователей.
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Прогнозы 163
Оренбург 16% (26)
X 25.2% (41)
Зенит 58.9% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Зенит
4.26
4.50
1.95
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Оренбург - Зенит онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург - Зенит

Исход игры
Оренбург
16.3% (27)
Ничья
25.3% (42)
Зенит
58.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
64.17% (77)
Меньше
35.83% (43)
Обе команды забьют
Да
80.83% (97)
Нет
19.17% (23)
Популярный счёт
1:2 Зенит
27.1% (45)
1:1 Ничья
14.5% (24)
0:2 Зенит
6% (10)
2:1 Оренбург
6% (10)
2:2 Ничья
4.8% (8)
1:3 Зенит
2.4% (4)
0:1 Зенит
2.4% (4)
0:3 Зенит
1.8% (3)
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