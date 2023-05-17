Тур: 28. Стадион: РЖД Арена.
Позже
История личных встреч
Локомотив Москва
Факел
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|8
|0.3
|Миранчук Антон
|7 (5)
|0.26
|Изидор Вильсон
|6
|0.22
|Игнатьев Иван
|5
|0.19
|Камано Франсуа
|3
|0.11
|Баринов Дмитрий
|2
|0.07
|Тикнизян Наир
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Карпукас Артём
|2
|0.07
|Керк Джирано
|2
|0.07
|Пиняев Сергей
|1
|0.04
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
|Магкеев Станислав
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|9 (5)
|0.33
|Акбашев Роман
|5 (1)
|0.19
|Максимов Максим
|4
|0.15
|Аппаев Хызыр
|3
|0.11
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.11
|Божин Сергей
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|2
|0.07
|Морозов Евгений
|2
|0.07
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
|Ивахнов Матвей
|1
|0.04
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.04
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
|Брахими Мохамед
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|7
|1
|Магкеев Станислав
|6
|1
|Ненахов Максим
|4
|2
|Тикнизян Наир
|5
|0
|Карпукас Артём
|5
|0
|Миранчук Антон
|4
|0
|Смольников Игорь
|2
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Игнатьев Иван
|3
|0
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Погостнов Егор
|3
|0
|Митай Марио
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Дзюба Артём
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|8
|0
|Акбашев Роман
|6
|0
|Мендель Андрей
|6
|0
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Калинин Игорь
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Марков Евгений
|1
|1
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Свинов Илья
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Брахими Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
11
10
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Факел
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
19
19
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Факел
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
30
29
Голы по времени матча
Забито
26
14
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
12%
3
21%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
4
15%
3
21%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
8
31%
1
7%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
18%
1
4%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
4
18%
7
29%
29%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
6
27%
6
25%
61-75
2
9%
5
21%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
3
16%
6
29%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
16%
4
19%
76-90
Пропущено
22
20
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
5%
7
35%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
12
55%
3
15%
76-90
Забито
45
35
21 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
6
13%
5
14%
1-15
8
18%
2
6%
16-30
7
16%
9
26%
31-45
8
18%
8
23%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
11
24%
5
14%
76-90
Пропущено
44
44
18 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
4
9%
2
5%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
9
20%
10
23%
31-45
3
7%
6
14%
46-60
9
20%
9
20%
61-75
14
32%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1
Факел
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3
Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0
Результаты матчей
Локомотив Москва
Факел
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
13 раз 48%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
67
59
49
311
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
59
49
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
225
1116
918
819
324
423
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|46 - 43
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|34 - 45
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
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|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Факел
Исход игры
Локомотив Москва
84.9% (45)
Ничья
9.4% (5)
Факел
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (24)
Меньше
50% (24)
Обе команды забьют
Да
52.08% (25)
Нет
47.92% (23)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
32.1% (17)
2:1 Локомотив Москва
28.3% (15)
1:0 Локомотив Москва
7.5% (4)
3:1 Локомотив Москва
7.5% (4)
2:2 Ничья
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
4:1 Локомотив Москва
3.8% (2)
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