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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 53
Локомотив Москва 84.9% (45)
X 9.4% (5)
Факел 5.7% (3)
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Локомотив Москва
Ничья
Факел
3.80
4.06
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Факел

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ТМК
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 8 0.3
Миранчук Антон 7 (5) 0.26
Изидор Вильсон 6 0.22
Игнатьев Иван 5 0.19
Камано Франсуа 3 0.11
Баринов Дмитрий 2 0.07
Тикнизян Наир 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Карпукас Артём 2 0.07
Керк Джирано 2 0.07
Пиняев Сергей 1 0.04
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 9 (5) 0.33
Акбашев Роман 5 (1) 0.19
Максимов Максим 4 0.15
Аппаев Хызыр 3 0.11
Квеквескири Ираклий 3 0.11
Божин Сергей 2 0.07
Дашаев Аслан 2 0.07
Морозов Евгений 2 0.07
Альшин Ильнур 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Ивахнов Матвей 1 0.04
Рабеи Реда 1 (1) 0.04
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Брахими Мохамед 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 7 1
Магкеев Станислав 6 1
Ненахов Максим 4 2
Тикнизян Наир 5 0
Карпукас Артём 5 0
Миранчук Антон 4 0
Смольников Игорь 2 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Игнатьев Иван 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Погостнов Егор 3 0
Митай Марио 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Дзюба Артём 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 8 0
Акбашев Роман 6 0
Мендель Андрей 6 0
Суслов Кирилл 5 0
Божин Сергей 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Калинин Игорь 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Марков Евгений 1 1
Ивахнов Матвей 1 1
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Свинов Илья 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Черняков Даниил 1 0
Брахими Мохамед 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Факел
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

11
10
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Факел
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

19
19
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Факел
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

30
29

Голы по времени матча

Забито

26
14
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
12%
3
21%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
4
15%
3
21%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
8
31%
1
7%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
18%
1
4%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
4
18%
7
29%
29%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
6
27%
6
25%
61-75
2
9%
5
21%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
1
5%
16-30
3
16%
6
29%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
3
16%
4
19%
76-90

Пропущено

22
20
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
5%
7
35%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
12
55%
3
15%
76-90

Забито

45
35
21 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
6
13%
5
14%
1-15
8
18%
2
6%
16-30
7
16%
9
26%
31-45
8
18%
8
23%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
11
24%
5
14%
76-90

Пропущено

44
44
18 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
4
9%
2
5%
1-15
5
11%
9
20%
16-30
9
20%
10
23%
31-45
3
7%
6
14%
46-60
9
20%
9
20%
61-75
14
32%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1
Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1
Факел
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Факел - Пари НН 1:0 Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3
Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Факел

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
13 раз 48%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
5
9
4
9
2.5
3
11
2
11
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
4
9
4
10
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
11
16
1.5
9
18
8
19
2.5
3
24
4
23
3.5
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 20 5 2 70 - 17 65
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 27 14 4 9 44 - 34 46
6.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
7.
Динамо Москва
 Заявка 27 12 6 9 44 - 38 42
8.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
9.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
10.
Локомотив Москва
 Заявка 27 10 6 11 46 - 43 36
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Факел
 Заявка 27 5 12 10 34 - 45 27
13.
Крылья Советов
 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 27 3 4 20 20 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
11.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
12.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 32.1% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Локомотив Москва 84.9% (45)
    X 9.4% (5)
    Факел 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Факел
    3.80
    4.06
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Факел

    Исход игры
    Локомотив Москва
    84.9% (45)
    Ничья
    9.4% (5)
    Факел
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (24)
    Меньше
    50% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    52.08% (25)
    Нет
    47.92% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    32.1% (17)
    2:1 Локомотив Москва
    28.3% (15)
    1:0 Локомотив Москва
    7.5% (4)
    3:1 Локомотив Москва
    7.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    4:1 Локомотив Москва
    3.8% (2)
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