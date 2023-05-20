Тур: 28. Стадион: Ахмат-Арена.
0'
5' Желтая карточкаМелентиевич Стефан
11' Желтая карточкаТимофеев Артём
1:0
28' ГолКарапузов Владислав
45' Желтая карточкаДолгов Александр
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
28'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
47
Гбамбле
Нене
22
Скворцов
Лев
66
Андраде
Лео
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Черняк ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скворцов ЛевЗащитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гулиев АязПолузащитник
-
42 Гбане МориНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Ахмат
Химки
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.6
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|11
|0.39
|Тимофеев Артём
|7
|0.25
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.18
|Харин Евгений
|4
|0.14
|Ильин Владимир
|4
|0.14
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|Садулаев Лечи
|2
|0.07
|Швец Антон
|2
|0.07
|Агаларов Гамид
|2
|0.07
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Карапузов Владислав
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Гбамбле Нене
|1
|0.04
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Семёнов Андрей
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.18
|Долгов Александр
|4
|0.14
|Руденко Александр Александрович
|4
|0.14
|Мирзов Резиуан
|4 (1)
|0.14
|Кухарчук Илья
|2
|0.07
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Гильерме Маркос
|1
|0.04
|Главчич Неманья
|1
|0.04
|Хубулов Владимир
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.04
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
|Гбане Мори
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|10
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Семёнов Андрей
|4
|0
|Карапузов Владислав
|4
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбане Мори
|4
|1
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Руденко Александр Александрович
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Долгов Александр
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Гулиев Аяз
|3
|0
|Голубович Петар
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Садыгов Илья
|3
|0
|Мелентиевич Стефан
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Андраде Лео
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
8
Ахмат
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Химки
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
22
11
Ахмат
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Химки
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
19
Волевые поражения
27
19
Голы по времени матча
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
4
25%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
15
38
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
5
13%
1-15
4
27%
5
13%
16-30
1
7%
10
26%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
4
27%
6
16%
61-75
4
27%
9
24%
76-90
Забито
28
13
15 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
6
21%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
3
11%
5
38%
61-75
6
21%
4
31%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
2
11%
6
27%
76-90
Забито
44
24
25 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
10
23%
1
4%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
11
25%
1
4%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
4
9%
8
33%
61-75
9
20%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
34
60
14 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
2
6%
7
12%
1-15
8
24%
9
15%
16-30
4
12%
15
25%
31-45
5
15%
7
12%
46-60
9
26%
7
12%
61-75
6
18%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0
Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2
Результаты матчей
Ахмат
Химки
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
3
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
77
49
311
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
95
211
410
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1611
1314
522
522
324
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|1:0 Заявка
|28
|15
|4
|9
|45 - 34
|49
|6.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|7.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|8.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|52 - 54
|40
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|0:1 Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 60
|18
|16.
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|20 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 38
|5
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|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Химки
Исход игры
Ахмат
91.9% (124)
Ничья
3% (4)
Химки
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
50% (59)
Нет
50% (59)
Популярный счёт
2:0 Ахмат
25.9% (35)
2:1 Ахмат
25.2% (34)
3:1 Ахмат
12.6% (17)
1:0 Ахмат
11.1% (15)
3:0 Ахмат
5.2% (7)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:1 Ахмат
2.2% (3)
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