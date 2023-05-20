Пошли последние 5 минут в первом тайме. Долгов сейчас соперника в спину подтолкнул. В итоге рефери определил нарушение правил в этой ситуации.

Упал перед штрафной соперника Карапузов, но мяч остался у "Ахмата". Конате разогнал атаку своего коллектива, сумев заработать угловой удар на левом фланге.

Тодорович сейчас выполнял навес от левого углового флага на ближнюю штангу, но до мяча первым добрался соперник, который тут же сыграл на вынос.

Заброс с правого края пошел на Конате, но слишком авантюрным был этот пас. До снаряда форвард "Ахмата" не добрался. Сложный пас в его адрес последовал.

Свистят в последние минуты первого тайма фанаты. Не нравится им то, как соперники играют в последние минуты игры. У нас же Долгов за неспортивное поведение от рефери получает.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Футболисты "Ахмата" пока впереди. Уходим на 15-минутную паузу.

БИКЕЛ! Дальний удар по воротам он нанес, практически с 35-ти метров он выстрел нанес, и Шелия спас свой коллектив, сыграв в левом углу! Сыграно великолепно было!

Да, ответил Бикел, конечно, мощно. Но как же здорово себя в рамке проявил Шелия, который в прыжке добрался до снаряда и свой коллектив выручил.

В матче первого круга "Ахмат" одержал победу над соперником со счетом 3:1. Вполне вероятно, что и сегодня с таким же результатом встреча завершится. Все есть у грозненцев для этого.

Харин отдал передачу сейчас на партнера. Ильин покатил мяч на Конате, но у того судейская бригада зафиксировала положение "вне игры". Очевидный офсайд.

Карапузов отдал передачу на Конате, который подставил корпус, после чего получил толчок в спину. Было нарушение правил. Было нарушение правил в этом эпизоде.

Бикелу снова досталось по ноге. В итоге рефери зафиксировал фол в пользу химчан. Не торопятся гости разыгрывать стандартное положение в этой ситуации.

К концу первого тайма приближается игра. После пропущенного гола "Химки" стали играть более активно. На половине поля соперника они проводят время, и даже бьют, но сравнять счет в матче пока не удается.

Бикел с правого края простреливал мяч в штрафную соперника - снаряд в ногу защитнику попадает, после чего улетает за пределы поля. Аут для "Химок".

29' Оживленно публика встретила гол в ворота "Химок". Уверенно себя показывали футболисты "Ахмата" в первом тайме, что привело к взятию ворот соперника.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРАПУЗОВ! 1:0!

Классную атаку провели сейчас грозненцы. Харин из центра выкатил мяч на Карапузова, который с правого края переправил сферу в дальний угол! Очень классная атака, где все передачи и удар были своевременными.

26' Снова угловой удар сейчас исполнили "Химки", и Главчич первым до снаряда тут сумел добраться. В итоге нанес игрок "Химок" слишком сильный и неточный выстрел.

25' Мало пропускает и много забивает "Ахмат" в весенней части чемпионата. Меньше влетает только в ворота ЦСКА. Это характеризует оборону грозненцев, как одну из наиболее эффективных.

24' Голубович зацепил сейчас соперника в центре поля. Харин оказался лежащим на газоне. Только чудом игрок "Химок" в этой ситуации не получил предупреждение.

23' Сергей Ташуев вряд ли может быть доволен тем, что на поле в первом тайме показывает "Ахмат", но и соперник толком ничем впереди не отметился.

22' Подставился под соперника Главчич. Получил он удар по ногам, после чего рухнул на газон, заработав для своего коллектива штрафной удар.

20' Середина первого тайма у нас идет фактически. Честно говоря, пока ничего не происходит на футбольном поле. Мало моментов. Будем надеяться, что дальше игра будет в другом ключе идти.

19' "Ахмат" был в атаке. Харин с правого края штрафной выполнял передачу на Ильина, который до мяча добраться не сумел. Защитники помешали это сделать.