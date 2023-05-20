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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Ахмат
1:0
Перерыв
Химки
0'
5' Желтая карточка
Мелентиевич Стефан
11' Желтая карточка
Тимофеев Артём
1:0
28' Гол
Карапузов Владислав
45' Желтая карточка
Долгов Александр
1:0. Гол Владислава Карапузова (...
Интервью Андрея Талалаева перед ...

Ход матча

5'
 
Мелентиевич Стефан
9'
Ильин Владимир
Гбамбле Нене
 
11'
Тимофеев Артём
 
28'
Карапузов Владислав
(Харин Евгений)
1:0
45'
 
Долгов Александр
Прогнозы 135
Ахмат 91.9% (124)
X 3% (4)
Химки 5.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Химки
1.65
6.50
5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
4
Тодорович
Дарко
47
Гбамбле
Нене
59
Харин
Евгений
17
Карапузов
Владислав
18
Камилов
Владислав
94
Тимофеев
Артём
13
Конате
Мохамед
II
1
Митрюшкин
Антон
50
Лысцов
Виталий
5
Антич
Никола
22
Скворцов
Лев
66
Андраде
Лео
23
Мелентиевич
Стефан
2
Голубович
Петар
20
Главчич
Неманья
10
Долгов
Александр
16
Бикел
Жаниу
11
Гильерме
Маркос
Ахмат
4-5-1
Химки
4-4-2

История личных встреч

Ахмат
Химки

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.6

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 11 0.39
Тимофеев Артём 7 0.25
Бериша Бернард 5 (2) 0.18
Харин Евгений 4 0.14
Ильин Владимир 4 0.14
Трошечкин Александр 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Швец Антон 2 0.07
Агаларов Гамид 2 0.07
Олейников Иван 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Карапузов Владислав 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Камилов Владислав 1 0.04
Гбамбле Нене 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Семёнов Андрей 0 0
Диванович Заим 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Бутта 5 (1) 0.18
Долгов Александр 4 0.14
Руденко Александр Александрович 4 0.14
Мирзов Резиуан 4 (1) 0.14
Кухарчук Илья 2 0.07
Ломовицкий Александр 1 0.04
Гильерме Маркос 1 0.04
Главчич Неманья 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Садыгов Илья 1 (1) 0.04
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Гбане Мори 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 10 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Тимофеев Артём 5 0
Конате Мохамед II 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Карапузов Владислав 4 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбане Мори 4 1
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Руденко Александр Александрович 4 0
Волков Захар 4 0
Долгов Александр 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Гулиев Аяз 3 0
Голубович Петар 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Садыгов Илья 3 0
Мелентиевич Стефан 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Главчич Неманья 2 0
Андраде Лео 2 0
Чёрный Артур 2 0
Скворцов Лев 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Антич Никола 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Каргинов Георгий 1 0

Результаты матчей

Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
8
Ахмат
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Химки
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

22
11
Ахмат
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Химки
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

27
19

Голы по времени матча

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
4
25%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

15
38
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
5
13%
1-15
4
27%
5
13%
16-30
1
7%
10
26%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
4
27%
6
16%
61-75
4
27%
9
24%
76-90

Забито

28
13
15 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
6
21%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
3
11%
5
38%
61-75
6
21%
4
31%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Забито

44
24
25 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
10
23%
1
4%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
11
25%
1
4%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
4
9%
8
33%
61-75
9
20%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

34
60
14 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
2
6%
7
12%
1-15
8
24%
9
15%
16-30
4
12%
15
25%
31-45
5
15%
7
12%
46-60
9
26%
7
12%
61-75
6
18%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0
Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2

Результаты матчей

Ахмат
Химки

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
3
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
3
11
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
5
1.5
2
11
4
10
2.5
1
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
16
11
13
14
1.5
5
22
5
22
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 1:0 Заявка 28 15 4 9 45 - 34 49
6.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
7.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
13.
Крылья Советов
 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 0:1 Заявка 28 4 6 18 25 - 60 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 1:0 Заявка 14 7 2 5 17 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Химки
 0:1 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 1:0 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 0:1 Заявка 14 1 2 11 12 - 38 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Футболисты "Ахмата" пока впереди. Уходим на 15-минутную паузу.
  • Желтая карточка
    45'
    Свистят в последние минуты первого тайма фанаты. Не нравится им то, как соперники играют в последние минуты игры. У нас же Долгов за неспортивное поведение от рефери получает.
  • Дополнительное время
    45'
    Минуту рефери добавил.
  • 44'
    Заброс с правого края пошел на Конате, но слишком авантюрным был этот пас. До снаряда форвард "Ахмата" не добрался. Сложный пас в его адрес последовал. 
  • 42'
    Тодорович сейчас выполнял навес от левого углового флага на ближнюю штангу, но до мяча первым добрался соперник, который тут же сыграл на вынос. 
  • Угловой
    41'
    Упал перед штрафной соперника Карапузов, но мяч остался у "Ахмата". Конате разогнал атаку своего коллектива, сумев заработать угловой удар на левом фланге. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Пошли последние 5 минут в первом тайме. Долгов сейчас соперника в спину подтолкнул. В итоге рефери определил нарушение правил в этой ситуации.
  • 39'
    Бикел с правого края простреливал мяч в штрафную соперника - снаряд в ногу защитнику попадает, после чего улетает за пределы поля. Аут для "Химок". 
  • 37'
    К концу первого тайма приближается игра. После пропущенного гола "Химки" стали играть более активно. На половине поля соперника они проводят время, и даже бьют, но сравнять счет в матче пока не удается. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Бикелу снова досталось по ноге. В итоге рефери зафиксировал фол в пользу химчан. Не торопятся гости разыгрывать стандартное положение в этой ситуации. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Карапузов отдал передачу на Конате, который подставил корпус, после чего получил толчок в спину. Было нарушение правил. Было нарушение правил в этом эпизоде. 
  • Офсайд
    34'
    Харин отдал передачу сейчас на партнера. Ильин покатил мяч на Конате, но у того судейская бригада зафиксировала положение "вне игры". Очевидный офсайд. 
  • 33'
    В матче первого круга "Ахмат" одержал победу над соперником со счетом 3:1. Вполне вероятно, что и сегодня с таким же результатом встреча завершится. Все есть у грозненцев для этого. 
  • 31'
    Да, ответил Бикел, конечно, мощно. Но как же здорово себя в рамке проявил Шелия, который в прыжке добрался до снаряда и свой коллектив выручил. 
  • Опасный момент
    30'
    БИКЕЛ! Дальний удар по воротам он нанес, практически с 35-ти метров он выстрел нанес, и Шелия спас свой коллектив, сыграв в левом углу! Сыграно великолепно было!
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    • 29'
      Оживленно публика встретила гол в ворота "Химок". Уверенно себя показывали футболисты "Ахмата" в первом тайме, что привело к взятию ворот соперника. 
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРАПУЗОВ! 1:0!
      Классную атаку провели сейчас грозненцы. Харин из центра выкатил мяч на Карапузова, который с правого края переправил сферу в дальний угол! Очень классная атака, где все передачи и удар были своевременными. 
    • Угловой
      26'
      Снова угловой удар сейчас исполнили "Химки", и Главчич первым до снаряда тут сумел добраться. В итоге нанес игрок "Химок" слишком сильный и неточный выстрел.
    • 25'
      Мало пропускает и много забивает "Ахмат" в весенней части чемпионата. Меньше влетает только в ворота ЦСКА. Это характеризует оборону грозненцев, как одну из наиболее эффективных. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Голубович зацепил сейчас соперника в центре поля. Харин оказался лежащим на газоне. Только чудом игрок "Химок" в этой ситуации не получил предупреждение. 
    • 23'
      Сергей Ташуев вряд ли может быть доволен тем, что на поле в первом тайме показывает "Ахмат", но и соперник толком ничем впереди не отметился. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Подставился под соперника Главчич. Получил он удар по ногам, после чего рухнул на газон, заработав для своего коллектива штрафной удар.
    • 20'
      Середина первого тайма у нас идет фактически. Честно говоря, пока ничего не происходит на футбольном поле. Мало моментов. Будем надеяться, что дальше игра будет в другом ключе идти. 
    • 19'
      "Ахмат" был в атаке. Харин с правого края штрафной выполнял передачу на Ильина, который до мяча добраться не сумел. Защитники помешали это сделать.
    • 18'
      Долгов пытался к мячу добраться сейчас, но слишком сильно на него отправил мяч партнер. В итоге мяч за пределы футбольного поля улетел.
    • Фол, нарушение
      16'
      Главчич перестарался сейчас в отборе. Нарушил он правила против одного из соперников, получив по итогу устное замечание от рефери.
    • Угловой
      15'
      Угловой сейчас подали сейчас футболисты "Химок". Подача с левого края последовала в центр штрафной, но прямо в руки вратарю сфера прилетела. 
    • 14'
      Оба наставника вышли к кромке поля, чтобы свои команды подбодрить. У нас сейчас идет активная борьба за инициативу на футбольном поле. 
    • 12'
      Штрафной удар исполнили игроки "Химок" перед воротами соперника. Мелентиевич наносил удар по рамке соперника. Неточно получилось в этой ситуации.
    • Желтая карточка
      11'
      Бикел сорвал атаку соперника, завалив оппонента на газон. В итоге карточка в руках рефери появилась. Вторая карточка для игроков "Химок". Всего 11 минут сыграно. Тимофеев у хозяев тоже "горчичником" наказан, ведь явно картинно он в этой ситуации падал.
    • Замена
      10'
      Замена в составе "Ахмата". На поле появился Ильин, который появился вместо Гбамбле в составе своего коллектива. Пожелаем здоровья игроку.
    • Травма, повреждение
      9'
      Гбамбле сейчас получает повреждение. В итоге не может продолжить встречу футболист "Ахмата". Поехала у него нога, что привело к перераспределению нагрузки, к чему не было готов футболист. Травма.
    • 7'
      Конате по левому флангу к воротам соперника пронесся сейчас. Выполнил он подачу с бровки на дальнюю штангу - мяч прилетел в руки вратарю.
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! Тодорович с левого края подавал мяч в штрафную. Через всю штрафную мяч пролетел, но никто из партнеров не сумел направить сферу в ворота.
    • Желтая карточка
      5'
      Сразу же желтую карточку достает рефери из своего кармашка. Мелентиевич получает предупреждение от рефери тем временем. За фол на левом фланге игрок наказан. 
    • 4'
      Немного фанатов пришло сегодня на стадион, чтобы поддержать свою команду. "Ахмат" активно владеет мячом на первых минутах, но по воротам соперника не бьет.
    • 2'
      Футболисты "Ахмата" вышли сегодня на поле в белых футболках и трусах, а игроки "Химок" - желто-черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Грозном! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Долгов Александр получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Харин Евгений сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Карапузов Владислав бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Бикел Жаниу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Тимофеев Артём получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Гбамбле Нене уходит с поля. Ильин Владимир выходит вместо него
    • Желтая карточка
      5'
      Stefan Melentijevic получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Химки

    Исход игры
    Ахмат
    91.9% (124)
    Ничья
    3% (4)
    Химки
    5.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (59)
    Нет
    50% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Ахмат
    25.9% (35)
    2:1 Ахмат
    25.2% (34)
    3:1 Ахмат
    12.6% (17)
    1:0 Ахмат
    11.1% (15)
    3:0 Ахмат
    5.2% (7)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    4:1 Ахмат
    2.2% (3)
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    Химки
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