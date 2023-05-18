Тур: 28. Стадион: Ахмат-Арена.
История личных встреч
Ахмат
Химки
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.6
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|11
|0.41
|Тимофеев Артём
|7
|0.26
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.19
|Харин Евгений
|4
|0.15
|Ильин Владимир
|4
|0.15
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|Садулаев Лечи
|2
|0.07
|Швец Антон
|2
|0.07
|Агаларов Гамид
|2
|0.07
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Гбамбле Нене
|1
|0.04
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Карапузов Владислав
|0
|0
|Семёнов Андрей
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.19
|Долгов Александр
|4
|0.15
|Руденко Александр Александрович
|4
|0.15
|Мирзов Резиуан
|4 (1)
|0.15
|Кухарчук Илья
|2
|0.07
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Гильерме Маркос
|1
|0.04
|Главчич Неманья
|1
|0.04
|Хубулов Владимир
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.04
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
|Гбане Мори
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|10
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Семёнов Андрей
|4
|0
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Карапузов Владислав
|4
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбане Мори
|4
|1
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Руденко Александр Александрович
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Гулиев Аяз
|3
|0
|Голубович Петар
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Садыгов Илья
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Андраде Лео
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Мелентиевич Стефан
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
8
Ахмат
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Химки
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
22
11
Ахмат
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Химки
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
19
Волевые поражения
27
19
Голы по времени матча
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
4
25%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
15
38
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
5
13%
1-15
4
27%
5
13%
16-30
1
7%
10
26%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
4
27%
6
16%
61-75
4
27%
9
24%
76-90
Забито
28
13
15 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
6
21%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
3
11%
5
38%
61-75
6
21%
4
31%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
2
11%
6
27%
76-90
Забито
44
24
25 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
10
23%
1
4%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
11
25%
1
4%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
4
9%
8
33%
61-75
9
20%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
34
60
14 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
2
6%
7
12%
1-15
8
24%
9
15%
16-30
4
12%
15
25%
31-45
5
15%
7
12%
46-60
9
26%
7
12%
61-75
6
18%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0
Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2
Результаты матчей
Ахмат
Химки
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
3
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
77
49
311
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
95
211
410
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1611
1314
522
522
324
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|46 - 43
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|34 - 45
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
Прогнозы на матч Ахмат - Химки
Исход игры
Ахмат
89.8% (44)
Ничья
4.1% (2)
Химки
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
46.81% (22)
Нет
53.19% (25)
Популярный счёт
2:0 Ахмат
30.6% (15)
2:1 Ахмат
24.5% (12)
1:0 Ахмат
12.2% (6)
3:1 Ахмат
12.2% (6)
1:1 Ничья
4.1% (2)
3:0 Ахмат
4.1% (2)
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