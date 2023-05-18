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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Химки
Прогнозы 49
Ахмат 89.8% (44)
X 4.1% (2)
Химки 6.1% (3)
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Ахмат
Ничья
Химки
1.63
5.50
5.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ахмат
Химки

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.6

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 11 0.41
Тимофеев Артём 7 0.26
Бериша Бернард 5 (2) 0.19
Харин Евгений 4 0.15
Ильин Владимир 4 0.15
Трошечкин Александр 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Швец Антон 2 0.07
Агаларов Гамид 2 0.07
Олейников Иван 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Камилов Владислав 1 0.04
Гбамбле Нене 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Карапузов Владислав 0 0
Семёнов Андрей 0 0
Диванович Заим 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Бутта 5 (1) 0.19
Долгов Александр 4 0.15
Руденко Александр Александрович 4 0.15
Мирзов Резиуан 4 (1) 0.15
Кухарчук Илья 2 0.07
Ломовицкий Александр 1 0.04
Гильерме Маркос 1 0.04
Главчич Неманья 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Садыгов Илья 1 (1) 0.04
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Гбане Мори 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 10 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Конате Мохамед II 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Тимофеев Артём 4 0
Карапузов Владислав 4 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбане Мори 4 1
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Руденко Александр Александрович 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Гулиев Аяз 3 0
Голубович Петар 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Садыгов Илья 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Главчич Неманья 2 0
Андраде Лео 2 0
Чёрный Артур 2 0
Скворцов Лев 2 0
Мелентиевич Стефан 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Антич Никола 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Каргинов Георгий 1 0

Результаты матчей

Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
8
Ахмат
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Химки
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

22
11
Ахмат
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Химки
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
19

Волевые поражения

27
19

Голы по времени матча

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
4
25%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

15
38
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
5
13%
1-15
4
27%
5
13%
16-30
1
7%
10
26%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
4
27%
6
16%
61-75
4
27%
9
24%
76-90

Забито

28
13
15 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
6
21%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
3
11%
5
38%
61-75
6
21%
4
31%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
5
26%
1
5%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Забито

44
24
25 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
10
23%
1
4%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
11
25%
1
4%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
4
9%
8
33%
61-75
9
20%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

34
60
14 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
2
6%
7
12%
1-15
8
24%
9
15%
16-30
4
12%
15
25%
31-45
5
15%
7
12%
46-60
9
26%
7
12%
61-75
6
18%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0
Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2
Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2

Результаты матчей

Ахмат
Химки

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
3
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
3
11
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
5
1.5
2
11
4
10
2.5
1
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
16
11
13
14
1.5
5
22
5
22
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 20 5 2 70 - 17 65
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 27 14 4 9 44 - 34 46
6.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
7.
Динамо Москва
 Заявка 27 12 6 9 44 - 38 42
8.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
9.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
10.
Локомотив Москва
 Заявка 27 10 6 11 46 - 43 36
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Факел
 Заявка 27 5 12 10 34 - 45 27
13.
Крылья Советов
 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 27 3 4 20 20 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
11.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
12.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Ахмат.
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    • Прогнозы 49
    Ахмат 89.8% (44)
    X 4.1% (2)
    Химки 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Химки
    1.63
    5.50
    5.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ахмат - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч Ахмат - Химки

    Исход игры
    Ахмат
    89.8% (44)
    Ничья
    4.1% (2)
    Химки
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    46.81% (22)
    Нет
    53.19% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Ахмат
    30.6% (15)
    2:1 Ахмат
    24.5% (12)
    1:0 Ахмат
    12.2% (6)
    3:1 Ахмат
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    3:0 Ахмат
    4.1% (2)
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