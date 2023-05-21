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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Севилья
 
Позже
Бетис
Прогнозы 121
Севилья 65.3% (79)
X 25.6% (31)
Бетис 9.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Бетис
3.55
3.55
3.64
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
4
Рекик
Карим
6
Гудель
Неманья
3
Теллес
Алекс
10
Ракитич
Иван
18
Гуйе
Папе
17
Ламела
Эрик
21
Торрес
Оливер
24
Гомес
Алехандро
Папу
12
Мир
Рафа
1
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
21
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
Севилья
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Бетис

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

30 матчей

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
КК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
П
3:2
П
1:0
П
2:2
П
3:5
П
1:2
П
1:0
П
2:0
КК
4:0
КК
0:2
П
0:0
П
0:2
ЛЕ
0:2
ЛЕ
0:2
П
4:0
П
3:3
П
5:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
0:0
ПД
0:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2.29
1.44

Среднее время на гол

39
62

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.81
1.07

Среднее время на гол

110
84

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.24
Мир Рафа 5 0.15
Ламела Эрик 4 0.12
Окампос Лукас 4 (3) 0.12
Акунья Маркос 3 0.09
Гудель Неманья 3 0.09
Торрес Оливер 3 0.09
Сусо Хесус 2 0.06
Хиль Бриан 2 0.06
Кармона Хосе Анхель 2 0.06
Гуйе Папе 1 0.03
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Гомес Алехандро Папу 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Корона Хесус 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Монтьель Гонсало 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Фернандо Режес 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 13 (5) 0.38
Каналес Серхио 4 (1) 0.12
Хуанми Мигель 4 0.12
Карвалью Вилльям 3 0.09
Миранда Хуан 3 0.09
Родри Родриго 2 0.06
Фекир Набиль 2 (1) 0.06
Перес Айосе 2 0.06
Виллиан Жозе 2 (1) 0.06
Энрике Луис 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Сабали Юссуф 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 2
Ламела Эрик 9 1
Монтьель Гонсало 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Гуйе Папе 4 2
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Кармона Хосе Анхель 5 1
Теллес Алекс 6 0
Иско Аларкон 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Хиль Бриан 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Карвалью Вилльям 6 1
Песселья Херман 4 2
Луис Фелипе 2 3
Гидо Родригес 7 0
Каналес Серхио 3 2
Гуардадо Андрес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Перес Айосе 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Браво Клаудио 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Бетис
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

9
5
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
0% (0)
41% (7)
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

17
19
Севилья
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Бетис
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

24
18

Волевые поражения

26
24

Голы по времени матча

Забито

25
18
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
1
4%
3
17%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
8
32%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
8
32%
5
28%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
10%
8
36%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
4
18%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
4
18%
3
13%
76-90

Пропущено

25
18
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
6
24%
7
39%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
7
28%
3
17%
76-90

Забито

47
41
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
6 Не забивали 12
5
11%
7
17%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
11
23%
8
20%
31-45
6
13%
2
5%
46-60
6
13%
10
24%
61-75
12
26%
8
20%
76-90

Пропущено

46
40
17 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
4
9%
10
25%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
10
22%
9
23%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
12
26%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2
Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Бетис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0

Результаты матчей

Севилья
Бетис

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Севилья
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
7
10
2
15
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
6
11
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
23
11
12
22
1.5
13
21
4
30
2.5
7
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 0:1 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 1:0 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
15.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 0:1 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 1:0 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 0:1 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 1:0 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 35-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" в дерби принимает "Бетис" . Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 20 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

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Прогнозы 121
Севилья 65.3% (79)
X 25.6% (31)
Бетис 9.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Бетис
3.55
3.55
3.64
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Севилья - Бетис онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Севилья - Бетис

Исход игры
Севилья
65.6% (80)
Ничья
25.4% (31)
Бетис
9% (11)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.7% (46)
1:1 Ничья
20.5% (25)
1:0 Севилья
15.6% (19)
2:0 Севилья
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
1:2 Бетис
3.3% (4)
2:3 Бетис
1.6% (2)
0:1 Бетис
1.6% (2)
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