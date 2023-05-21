Тур: 35. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Гиль Хесус
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ракитич
Иван
18
Гуйе
Папе
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
11
Энрике
Луис
21
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
44 Баде ЛуакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Бетис
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
17.6%
15 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
30 матчей
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
12 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2.29
1.44
Среднее время на гол
39
62
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.81
1.07
Среднее время на гол
110
84
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.24
|Мир Рафа
|5
|0.15
|Ламела Эрик
|4
|0.12
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.12
|Акунья Маркос
|3
|0.09
|Гудель Неманья
|3
|0.09
|Торрес Оливер
|3
|0.09
|Сусо Хесус
|2
|0.06
|Хиль Бриан
|2
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Гомес Алехандро Папу
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Корона Хесус
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|13 (5)
|0.38
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.12
|Хуанми Мигель
|4
|0.12
|Карвалью Вилльям
|3
|0.09
|Миранда Хуан
|3
|0.09
|Родри Родриго
|2
|0.06
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.06
|Перес Айосе
|2
|0.06
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.06
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Сабали Юссуф
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Гуйе Папе
|4
|2
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Теллес Алекс
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|6
|2
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Песселья Херман
|4
|2
|Луис Фелипе
|2
|3
|Гидо Родригес
|7
|0
|Каналес Серхио
|3
|2
|Гуардадо Андрес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Энрике Луис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Браво Клаудио
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Сабали Юссуф
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Бетис
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
9
5
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
0% (0)
41% (7)
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
17
19
Севилья
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
21% (7)
38% (13)
Бетис
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
24
18
Волевые поражения
26
24
Голы по времени матча
Забито
25
18
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
1
4%
3
17%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
8
32%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
8
32%
5
28%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
10%
8
36%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
4
18%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
4
18%
3
13%
76-90
Пропущено
25
18
7 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
6
24%
7
39%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
7
28%
3
17%
76-90
Забито
47
41
23 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
6 Не забивали 12
5
11%
7
17%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
11
23%
8
20%
31-45
6
13%
2
5%
46-60
6
13%
10
24%
61-75
12
26%
8
20%
76-90
Пропущено
46
40
17 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
4
9%
10
25%
1-15
7
15%
3
8%
16-30
6
13%
6
15%
31-45
10
22%
9
23%
46-60
7
15%
6
15%
61-75
12
26%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2
Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Бетис
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0
Результаты матчей
Севилья
Бетис
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Севилья
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
710
215
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
413
611
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
2311
1222
1321
430
727
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|65 - 15
|85
|2.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|3.
|0:1 Заявка
|35
|22
|5
|8
|70 - 33
|71
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|47 - 32
|65
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 47
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|1:0 Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|46 - 61
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|16.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|0:1 Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|0:1 Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|2 10
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|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
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|Алехо Иван
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья - Бетис
Исход игры
Севилья
65.6% (80)
Ничья
25.4% (31)
Бетис
9% (11)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.7% (46)
1:1 Ничья
20.5% (25)
1:0 Севилья
15.6% (19)
2:0 Севилья
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
1:2 Бетис
3.3% (4)
2:3 Бетис
1.6% (2)
0:1 Бетис
1.6% (2)
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