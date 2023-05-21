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Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 35-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" в дерби принимает "Бетис" . Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!