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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Валенсия
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 130
Валенсия 7.7% (10)
X 11.5% (15)
Реал Мадрид 80.8% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Реал Мадрид
3.40
3.72
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
24
Кёмерт
Эрай
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
17
Нико
Гонсалес
36
Герра
Хавьер
40
Ногуэроль
Диего
Лопес
18
Алмейда
Андре
IV
9
Клюйверт
Джастин
7
Кавани
Эдинсон
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
19
Себальос
Дани
18
Тчуамени
Орельен
12
Камавинга
Эдуардо
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Валенсия
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Реал Мадрид

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
90%
9 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.9%
29.7%
51.4%
7 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
С
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Голы

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
0.89

Среднее время на гол

49
100

Всего голов

39
44

Голов в среднем за матч

2.05
2.44

Среднее время на гол

43
36

Всего голов

72
61

Голов в среднем за матч

1.95
1.65

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клюйверт Джастин 6 (1) 0.18
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.15
Лино Сэмуел 5 0.15
Кастильехо Самуэль 4 0.12
Дьякаби Муктар 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Мари Альберто 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Фулкье Димитри 0 0
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Ногуэроль Диего Лопес 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (6) 0.5
Винисиус Жуниор 10 0.29
Асенсио Марко 9 0.26
Вальверде Федерико 7 0.21
Родриго 6 (1) 0.18
Милитао Эдер 5 0.15
Модрич Лука 4 (1) 0.12
Васкес Лукас 4 0.12
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Себальос Дани 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 9 0
Мориба Илайкс 5 2
Дьякаби Муктар 6 1
Кастильехо Самуэль 7 0
Кёмерт Эрай 4 1
Габриэль Паулиста 2 2
Кавани Эдинсон 5 0
Дуро Уго 5 0
Корреа Тьерри 5 0
Гильямон Уго 5 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Алмейда Андре IV 3 0
Перес Фран 2 0
Нико Гонсалес 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 0
Карвахаль Даниэль 5 1
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 6 0
Себальос Дани 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Милитао Эдер 4 0
Алаба Давид 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Валенсия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Реал Мадрид
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
6
Валенсия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

10
39
Валенсия
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Реал Мадрид
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

18
45

Голы по времени матча

Забито

23
29
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
2
9%
5
17%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
6
26%
5
17%
61-75
6
26%
10
34%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
7
39%
3
17%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Забито

15
40
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 18
3
20%
5
13%
1-15
4
27%
4
10%
16-30
0
0%
11
28%
31-45
4
27%
5
13%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
3
20%
9
23%
76-90

Пропущено

23
15
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
8
35%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90

Забито

38
69
15 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 22
12 Не забивали 4
5
13%
10
14%
1-15
6
16%
6
9%
16-30
4
11%
16
23%
31-45
7
18%
7
10%
46-60
7
18%
11
16%
61-75
9
24%
19
28%
76-90

Пропущено

41
33
13 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 20
5
12%
5
15%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
10
24%
5
15%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
9
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1
Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1

Результаты матчей

Валенсия
Реал Мадрид

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
6
11
1.5
12
5
3
14
2.5
7
10
1
16
3.5
4
13
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
30
4
10
24
1.5
23
11
3
31
2.5
10
24
1
33
3.5
5
29
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
14.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Реал", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2023, осталось 8 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

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  • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 130
Валенсия 7.7% (10)
X 11.5% (15)
Реал Мадрид 80.8% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Реал Мадрид
3.40
3.72
3.65
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид

Исход игры
Валенсия
7.6% (10)
Ничья
11.5% (15)
Реал Мадрид
80.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (82)
Меньше
29.91% (35)
Обе команды забьют
Да
80.34% (94)
Нет
19.66% (23)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
50.4% (66)
1:1 Ничья
9.2% (12)
0:2 Реал Мадрид
8.4% (11)
0:1 Реал Мадрид
7.6% (10)
1:3 Реал Мадрид
4.6% (6)
2:1 Валенсия
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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