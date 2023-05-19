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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Валенсия
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 45
Валенсия 6.7% (3)
X 8.9% (4)
Реал Мадрид 84.4% (38)
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Валенсия
Ничья
Реал Мадрид
3.30
3.90
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Валенсия
Реал Мадрид

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
90%
9 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 13 побед

37 матчей

18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.9%
29.7%
51.4%
7 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
С
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Голы

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
0.89

Среднее время на гол

49
100

Всего голов

39
44

Голов в среднем за матч

2.05
2.44

Среднее время на гол

43
36

Всего голов

72
61

Голов в среднем за матч

1.95
1.65

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клюйверт Джастин 6 (1) 0.18
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.15
Лино Сэмуел 5 0.15
Кастильехо Самуэль 4 0.12
Дьякаби Муктар 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Мари Альберто 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Фулкье Димитри 0 0
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Ногуэроль Диего Лопес 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (6) 0.5
Винисиус Жуниор 10 0.29
Асенсио Марко 9 0.26
Вальверде Федерико 7 0.21
Родриго 6 (1) 0.18
Милитао Эдер 5 0.15
Модрич Лука 4 (1) 0.12
Васкес Лукас 4 0.12
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Себальос Дани 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 9 0
Мориба Илайкс 5 2
Дьякаби Муктар 6 1
Кастильехо Самуэль 7 0
Кёмерт Эрай 4 1
Габриэль Паулиста 2 2
Кавани Эдинсон 5 0
Дуро Уго 5 0
Корреа Тьерри 5 0
Гильямон Уго 5 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Алмейда Андре IV 3 0
Перес Фран 2 0
Нико Гонсалес 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 0
Карвахаль Даниэль 5 1
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 6 0
Себальос Дани 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Милитао Эдер 4 0
Алаба Давид 3 0
Родриго 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Валенсия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Реал Мадрид
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
6
Валенсия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

10
39
Валенсия
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Реал Мадрид
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

18
45

Голы по времени матча

Забито

23
29
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
2
9%
5
17%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
6
26%
5
17%
61-75
6
26%
10
34%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
7
39%
3
17%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Забито

15
40
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 18
3
20%
5
13%
1-15
4
27%
4
10%
16-30
0
0%
11
28%
31-45
4
27%
5
13%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
3
20%
9
23%
76-90

Пропущено

23
15
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
8
35%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90

Забито

38
69
15 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 22
12 Не забивали 4
5
13%
10
14%
1-15
6
16%
6
9%
16-30
4
11%
16
23%
31-45
7
18%
7
10%
46-60
7
18%
11
16%
61-75
9
24%
19
28%
76-90

Пропущено

41
33
13 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 20
5
12%
5
15%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
10
24%
5
15%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
9
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1
Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1

Результаты матчей

Валенсия
Реал Мадрид

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
6
11
1.5
12
5
3
14
2.5
7
10
1
16
3.5
4
13
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
30
4
10
24
1.5
23
11
3
31
2.5
10
24
1
33
3.5
5
29
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 34 27 4 3 64 - 13 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 34 17 6 11 52 - 35 57
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 34 13 8 13 44 - 38 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 34 12 10 12 41 - 45 46
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 34 10 9 15 39 - 48 39
14.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
15.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
16.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
17.
Вальядолид
 Заявка 34 10 5 19 30 - 60 35
18.
Хетафе
 Заявка 34 8 10 16 30 - 43 34
19.
Эспаньол
 Заявка 34 7 10 17 42 - 60 31
20.
Эльче
 Заявка 34 4 7 23 26 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
8.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
9.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
10.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
7.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
8.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 21 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.1% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Валенсия 6.7% (3)
    X 8.9% (4)
    Реал Мадрид 84.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.30
    3.90
    3.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид

    Исход игры
    Валенсия
    6.7% (3)
    Ничья
    8.9% (4)
    Реал Мадрид
    84.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    51.1% (23)
    0:1 Реал Мадрид
    13.3% (6)
    0:2 Реал Мадрид
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    1:3 Реал Мадрид
    4.4% (2)
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    Валенсия
    Реал Мадрид
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