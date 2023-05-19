Тур: 35. Стадион: Месталья. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Позже
История личных встреч
Валенсия
Реал Мадрид
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
90%
9 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 13 побед
37 матчей
18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.9%
29.7%
51.4%
7 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.83
0.89
Среднее время на гол
49
100
Всего голов
39
44
Голов в среднем за матч
2.05
2.44
Среднее время на гол
43
36
Всего голов
72
61
Голов в среднем за матч
1.95
1.65
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клюйверт Джастин
|6 (1)
|0.18
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.15
|Лино Сэмуел
|5
|0.15
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.12
|Дьякаби Муктар
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Мари Альберто
|1
|0.03
|Герра Хавьер
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|17 (6)
|0.5
|Винисиус Жуниор
|10
|0.29
|Асенсио Марко
|9
|0.26
|Вальверде Федерико
|7
|0.21
|Родриго
|6 (1)
|0.18
|Милитао Эдер
|5
|0.15
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.12
|Васкес Лукас
|4
|0.12
|Кроос Тони
|2
|0.06
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|9
|0
|Мориба Илайкс
|5
|2
|Дьякаби Муктар
|6
|1
|Кастильехо Самуэль
|7
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Габриэль Паулиста
|2
|2
|Кавани Эдинсон
|5
|0
|Дуро Уго
|5
|0
|Корреа Тьерри
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Алмейда Андре IV
|3
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|10
|0
|Карвахаль Даниэль
|5
|1
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|6
|0
|Себальос Дани
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Родриго
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Реал Мадрид
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
6
Валенсия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
Реал Мадрид
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
10
39
Валенсия
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Реал Мадрид
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
18
45
Голы по времени матча
Забито
23
29
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
2
9%
5
17%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
6
26%
5
17%
61-75
6
26%
10
34%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
7
39%
3
17%
61-75
3
17%
3
17%
76-90
Забито
15
40
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 18
3
20%
5
13%
1-15
4
27%
4
10%
16-30
0
0%
11
28%
31-45
4
27%
5
13%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
3
20%
9
23%
76-90
Пропущено
23
15
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
8
35%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90
Забито
38
69
15 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 37
15 Забивали первыми 22
12 Не забивали 4
5
13%
10
14%
1-15
6
16%
6
9%
16-30
4
11%
16
23%
31-45
7
18%
7
10%
46-60
7
18%
11
16%
61-75
9
24%
19
28%
76-90
Пропущено
41
33
13 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 20
5
12%
5
15%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
10
24%
5
15%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
9
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сельта - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1
Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Результаты матчей
Валенсия
Реал Мадрид
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
4 раза 12%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
611
125
314
710
116
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
304
1024
2311
331
1024
133
529
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|64 - 13
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|52 - 35
|57
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|15.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|17.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|30 - 60
|35
|18.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 43
|34
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|26 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|10.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|21 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид
Исход игры
Валенсия
6.7% (3)
Ничья
8.9% (4)
Реал Мадрид
84.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (29)
Меньше
34.09% (15)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
51.1% (23)
0:1 Реал Мадрид
13.3% (6)
0:2 Реал Мадрид
11.1% (5)
1:1 Ничья
6.7% (3)
1:3 Реал Мадрид
4.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!