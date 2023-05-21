Тур: 35. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12142 Главный судья: Эрнандес Алехандро
1:2
Второй тайм: 90'
0'
20' Желтая карточкаГарсия Луис
0:1
23' ГолДардер Серхи
39' Желтая карточкаКабрера Леандро
40' Желтая карточкаТрехо Оскар
1:1
42' ПенальтиРауль де Томас
58' Желтая карточкаИраола Андони
1:2
59' ГолРибаудо Нико
70' Желтая карточкаКатена Алехандро
85' Желтая карточкаХиль Оскар II
Ход матча
20'
23'
0:1
39'
40'
42'
1:1
58'
59'
1:2
70'
73'
85'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
30 Колеошо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Эспаньол
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.6
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|8 (1)
|0.23
|Камелло Серхио
|6
|0.17
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.14
|Лежён Флорьян
|4
|0.11
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.09
|Комесанья Санти
|3
|0.09
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.06
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.06
|Рауль де Томас
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|15 (4)
|0.43
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.26
|Дардер Серхи
|6
|0.17
|Пуадо Хавьер
|6
|0.17
|Эспозито Эду
|2
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Калеро Фернандо
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|12
|1
|Лежён Флорьян
|5
|3
|Валентин Оскар
|10
|0
|Трехо Оскар
|9
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Димитриевски Столе
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Мумин Абдул
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Суарес Марио
|0
|1
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|9
|2
|Хиль Оскар II
|12
|0
|Винисиус Соуза
|8
|1
|Видаль Алеш
|7
|1
|Брайтвайт Мартин
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|4
|0
|Монтес Сесар
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Рибаудо Нико
|4
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Денис Суарес
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Гарсия Луис IV
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Фернандес Альваро III
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Эспаньол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
6
16
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Эспаньол
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
19
19
Волевые поражения
9
12
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Эспаньол
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
29
20
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
6
25%
2
10%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
4
17%
8
40%
61-75
6
25%
5
25%
76-90
Пропущено
20
32
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
10%
2
6%
1-15
4
20%
8
25%
16-30
6
30%
4
13%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
2
10%
6
19%
61-75
3
15%
8
25%
76-90
Забито
17
23
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
5
29%
29%
6
26%
61-75
4
24%
7
30%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
12%
4
15%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
6
24%
7
26%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
5
20%
6
22%
76-90
Забито
41
43
16 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
6
15%
2
5%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
7
17%
6
14%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
9
22%
14
33%
61-75
10
24%
12
28%
76-90
Пропущено
45
59
24 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 22
25 Не пропускали 27
5
11%
6
10%
1-15
7
16%
13
22%
16-30
12
27%
11
19%
31-45
8
18%
8
14%
46-60
5
11%
7
12%
61-75
8
18%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0
Эспаньол
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2
Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2
Результаты матчей
Райо Вальекано
Эспаньол
Точный счет
2:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
11 раз 65%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
18 раз 53%
2
12 раз 35%
0
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
98
710
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
314
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
304
1222
1222
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|65 - 15
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|47 - 32
|65
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|1:2 Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 47
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|46 - 61
|39
|14.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|16.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|2:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|1:2 Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|2:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|1:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|2:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|22 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11