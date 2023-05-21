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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 12142 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Райо Вальекано
1:2
Конец матча
Эспаньол
0'
20' Желтая карточка
Гарсия Луис
0:1
23' Гол
Дардер Серхи
39' Желтая карточка
Кабрера Леандро
40' Желтая карточка
Трехо Оскар
1:1
42' Пенальти
Рауль де Томас
58' Желтая карточка
Ираола Андони
1:2
59' Гол
Рибаудо Нико
70' Желтая карточка
Катена Алехандро
85' Желтая карточка
Хиль Оскар II
90'+6

Ход матча

20'
 
Гарсия Луис
23'
0:1
Дардер Серхи
39'
 
Кабрера Леандро
40'
Трехо Оскар
 
42'
Рауль де Томас
1:1
58'
Ираола Андони
 
59'
1:2
Рибаудо Нико
67'
 
Баре Кейди
Калеро Фернандо
67'
Камелло Серхио
Рауль де Томас
 
70'
Катена Алехандро
 
73'
Лопес Унаи
Сисс Пате
 
73'
Фалькао Радамель
Трехо Оскар
 
76'
 
Монтес Сесар
Серхи Гомес
85'
 
Хиль Оскар II
87'
Мартин Андрес
Гарсия Альваро
 
87'
Посо Хосе
Паласон Иси
 
88'
 
Винисиус Соуза
Рибаудо Нико
88'
 
Эспозито Эду
Дардер Серхи

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 405 Количество передач 172
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Райо Вальекано 73.9% (88)
X 16% (19)
Эспаньол 10.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
7
Паласон
Иси
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
18
Гарсия
Альваро
Ривера
8
Трехо
Оскар
25
Рауль
де
Томас
13
Пачеко
Фернандо
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
5
Калеро
Фернандо
10
Дардер
Серхи
7
Пуадо
Хавьер
21
Рибаудо
Нико
6
Денис
Суарес
9
Хоселу
Санмартин
Райо Вальекано
4-4-2
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Эспаньол

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ТМК
0:2
С
2:3
С
1:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
1:4
П
2:0
П
3:2
П
5:1
П
0:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.6

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.23
Камелло Серхио 6 0.17
Гарсия Альваро Ривера 5 0.14
Лежён Флорьян 4 0.11
Трехо Оскар 3 (1) 0.09
Комесанья Санти 3 0.09
Гарсия Франсиско III 2 0.06
Фалькао Радамель 2 (1) 0.06
Рауль де Томас 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 15 (4) 0.43
Брайтвайт Мартин 9 0.26
Дардер Серхи 6 0.17
Пуадо Хавьер 6 0.17
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Видаль Алеш 0 0
Калеро Фернандо 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 12 1
Лежён Флорьян 5 3
Валентин Оскар 10 0
Трехо Оскар 9 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 6 0
Комесанья Санти 5 0
Ираола Андони 3 1
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Санчес Сальвадор 2 0
Мумин Абдул 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Суарес Марио 0 1
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 13 0
Кабрера Леандро 9 2
Винисиус Соуза 8 1
Видаль Алеш 7 1
Брайтвайт Мартин 5 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 4 0
Монтес Сесар 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Денис Суарес 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Гарсия Луис IV 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Эспаньол
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
16
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Эспаньол
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

19
19

Волевые поражения

9
12
Райо Вальекано
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Эспаньол
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

29
21

Волевые поражения

16
28

Голы по времени матча

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
3
12%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
7
28%
2
9%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
16%
8
36%
61-75
6
24%
5
23%
76-90

Пропущено

22
33
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
9%
2
6%
1-15
5
23%
8
24%
16-30
6
27%
5
15%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
2
9%
6
18%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Забито

17
23
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
5
29%
29%
6
26%
61-75
4
24%
7
30%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
12%
4
15%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
6
24%
7
26%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
5
20%
6
22%
76-90

Забито

42
45
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
6
14%
2
4%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
8
19%
6
13%
31-45
6
14%
7
16%
46-60
9
21%
14
31%
61-75
10
24%
12
27%
76-90

Пропущено

47
60
25 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 28
5
11%
6
10%
1-15
8
17%
13
22%
16-30
12
26%
12
20%
31-45
9
19%
8
13%
46-60
5
11%
7
12%
61-75
8
17%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0
Эспаньол
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2
Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2

Результаты матчей

Райо Вальекано
Эспаньол

Точный счет

2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
11 раз 61%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
18 раз 51%
2
13 раз 37%
0
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
3
9
9
1.5
7
10
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
17
1
3
14
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
31
4
12
23
1.5
13
22
2
33
2.5
1
34
3.5
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
14.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 64%, Эспаньол: 36%.
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Монтес Сесар ослабляет давление, выбив мяч.
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