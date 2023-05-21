Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Камелло Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Эспаньол

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Денис Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Эспаньол

84' Камелло Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Оооо... вот это был удар! Пуадо Хавьер должен был забить с этой позиции.

83' Пуадо Хавьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Рибаудо Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Эспаньол

80' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Райо Вальекано нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

76' Матч возобновлен

75' Серхи Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Гарсия Франсиско III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Эспаньол

72' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч возобновлен

70' Рибаудо Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Оливан Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Г О О О О Л - Рибаудо Нико первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

59' Близко! Дардер Серхи нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

59' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Эспаньол

59' Оооо... вот это был удар! Паласон Иси должен был забить с этой позиции.

59' Гарсия Альваро Ривера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Эспаньол

58' Рефери не любит споров - именно за это Ираола Андони сейчас получил желтую

57' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро Ривера . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Паласон Иси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Рибаудо Нико не смог попасть в створ ударом издали

50' Рибаудо Нико нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

50' Оливан Бриан из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Калеро Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сегодняшная посещаемость составляет 12142 болельщиков

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля