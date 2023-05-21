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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Атлетико М
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 119
Атлетико М 98.3% (117)
X 1.7% (2)
Осасуна 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Осасуна
5.00
5.12
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грбич
Иво
2
Хименес
Хосе
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
17
Ньигес
Сауль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
19
Мората
Альваро
8
Гризманн
Антуан
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
22
Орос
Аймар
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
Атлетико М
5-3-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Атлетико М
Осасуна

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

22 матча

72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
0:5
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:3
П
3:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
П
0:1
П
0:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
П
3:0
П
2:4
П
0:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.9
1.83

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.41
1.32

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 13 0.38
Мората Альваро 13 0.38
Корреа Анхель 6 0.18
Карраско Янник 5 (1) 0.15
Депай Мемфис 4 0.12
Фелиш Жоау 3 0.09
Молина Науэль 3 0.09
Эрмосо Марио 3 0.09
Де Пауль Родриго 2 0.06
Хименес Хосе 2 0.06
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Ньигес Сауль 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.21
Будимир Анте 5 0.15
Эззалзули Абде 4 0.12
Орос Аймар 3 (1) 0.09
Гомес Мойсес 3 0.09
Гарсия Рубен 2 0.06
Гарсия Давид III 2 0.06
Кике Гарсия 2 (1) 0.06
Барха Энрике 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 7 1
Ньигес Сауль 8 0
Хименес Хосе 8 0
Савич Стефан 4 2
Эрмосо Марио 4 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Грбич Иво 2 0
Карраско Янник 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Лемар Тома 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 8 1
Торро Лукас 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 7 0
Орос Аймар 6 0
Эззалзули Абде 2 2
Брашанац Дарко 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Монкайола Хон 5 0
Видаль Начо 4 0
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Эррандо Хорхе 0 1
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Осасуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
6
Атлетико М
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

21
18
Атлетико М
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Осасуна
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

13
17

Волевые поражения

25
24

Голы по времени матча

Забито

36
12
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 25
4
11%
1
8%
1-15
8
22%
4
33%
16-30
3
8%
3
25%
31-45
9
25%
1
8%
46-60
6
17%
2
17%
61-75
6
17%
1
8%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
36%
5
31%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
2
9%
6
29%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
4
18%
5
24%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
5
23%
5
24%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
7
47%
8
42%
76-90

Забито

58
33
24 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 16
25 Забивали первыми 18
5 Не забивали 13
6
10%
7
21%
1-15
14
24%
5
15%
16-30
4
7%
5
15%
31-45
13
22%
6
18%
46-60
10
17%
4
12%
61-75
11
19%
6
18%
76-90

Пропущено

29
35
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 24
1
3%
2
6%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
6
21%
6
17%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
6
21%
8
23%
61-75
11
38%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1
Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1

Результаты матчей

Атлетико М
Осасуна

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
7
10
6
11
2.5
2
15
3
14
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
8
6
11
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
20
14
15
19
1.5
9
25
8
26
2.5
3
31
4
30
3.5
3
31
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 34 16 7 11 43 - 38 55
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
14.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
15.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
16.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 2:1 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
13.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
14.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 2:1 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
6.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 1:2 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 2:1 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

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    • Прогнозы 119
    Атлетико М 98.3% (117)
    X 1.7% (2)
    Осасуна 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Осасуна
    5.00
    5.12
    8.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М - Осасуна

    Исход игры
    Атлетико М
    98.3% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.97% (35)
    Меньше
    69.03% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    30.09% (34)
    Нет
    69.91% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    44.9% (53)
    2:1 Атлетико М
    22% (26)
    1:0 Атлетико М
    19.5% (23)
    3:1 Атлетико М
    3.4% (4)
    3:0 Атлетико М
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Атлетико М
    Осасуна
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