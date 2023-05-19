Тур: 35. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Гонсалес Пабло
Позже
История личных встреч
Атлетико М
Осасуна
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
22 матча
72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.9
1.83
Среднее время на гол
47
49
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Среднее время на гол
90
128
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.41
1.32
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|13
|0.38
|Мората Альваро
|13
|0.38
|Корреа Анхель
|6
|0.18
|Карраско Янник
|5 (1)
|0.15
|Депай Мемфис
|4
|0.12
|Фелиш Жоау
|3
|0.09
|Молина Науэль
|3
|0.09
|Эрмосо Марио
|3
|0.09
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Хименес Хосе
|2
|0.06
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.21
|Будимир Анте
|5
|0.15
|Эззалзули Абде
|4
|0.12
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.09
|Гомес Мойсес
|3
|0.09
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Гарсия Давид III
|2
|0.06
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.06
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молина Науэль
|7
|1
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Хименес Хосе
|8
|0
|Савич Стефан
|4
|2
|Эрмосо Марио
|4
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Карраско Янник
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Торро Лукас
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|7
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Эззалзули Абде
|2
|2
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Монкайола Хон
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|1
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Осасуна
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
6
Атлетико М
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
21
18
Атлетико М
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Осасуна
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
13
17
Волевые поражения
25
24
Голы по времени матча
Забито
36
12
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 25
4
11%
1
8%
1-15
8
22%
4
33%
16-30
3
8%
3
25%
31-45
9
25%
1
8%
46-60
6
17%
2
17%
61-75
6
17%
1
8%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
36%
5
31%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
2
9%
6
29%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
4
18%
5
24%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
5
23%
5
24%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
7
47%
8
42%
76-90
Забито
58
33
24 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 16
25 Забивали первыми 18
5 Не забивали 13
6
10%
7
21%
1-15
14
24%
5
15%
16-30
4
7%
5
15%
31-45
13
22%
6
18%
46-60
10
17%
4
12%
61-75
11
19%
6
18%
76-90
Пропущено
29
35
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 24
1
3%
2
6%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
6
21%
6
17%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
6
21%
8
23%
61-75
11
38%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1
Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2
Осасуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1
Результаты матчей
Атлетико М
Осасуна
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
98
710
611
215
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
98
611
215
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
2014
1519
925
826
331
430
331
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|64 - 13
|85
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|60 - 27
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|52 - 35
|57
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|43 - 38
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 49
|47
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|41 - 45
|46
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|15.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|17.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|30 - 60
|35
|18.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 43
|34
|19.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|42 - 60
|31
|20.
|Заявка
|34
|4
|7
|23
|26 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|10.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|21 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогнозы на матч Атлетико М - Осасуна
Исход игры
Атлетико М
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25% (11)
Меньше
75% (33)
Обе команды забьют
Да
27.27% (12)
Нет
72.73% (32)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
51.1% (23)
2:1 Атлетико М
20% (9)
1:0 Атлетико М
20% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!