Тур: 33. Стадион: Афонсу Энрикеш.
0:0
Второй тайм: 83'
0'
45' Желтая карточкаАуашерия Билель
46' Желтая карточкаNelson Da Luz
50' Желтая карточкаСилва Андре
Ход матча
45'
46'
50'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Jota
Silva
42
Эндрю
72
Араужу
Томаш
55
Гомес
Энрике
77
Мурило
Коста
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jota SilvaНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ze Ferreira
-
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
26 RubenЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
-
29 Depu
-
Главный тренер: Daniel Sousa
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
1.43
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|6
|0.18
|Сафира Алиссон
|5
|0.15
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.15
|Nelson Da Luz
|3
|0.09
|Силва Андерсон
|3
|0.09
|Jota Silva
|2
|0.06
|Джонстон Майкл
|1
|0.03
|Afonso Freitas
|1
|0.03
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.03
|Вильянуэва Микель
|1
|0.03
|Амаро Андре
|1
|0.03
|Андре Андре
|1
|0.03
|Жанвье Николя
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Хэндель Томаш
|1
|0.03
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Варела Бруну
|0
|0
|Де Соуза Рафаэл
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Са Элдер
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|16 (3)
|0.48
|Мурило Коста
|5 (2)
|0.15
|Карвалью Витор
|3
|0.09
|Алипур Али
|2
|0.06
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Ауашерия Билель
|1
|0.03
|Босельи Хуан
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Карраса Моура
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
|Depu
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрахим Бамба
|13
|1
|Силва Тьягу
|11
|2
|Амаро Андре
|10
|1
|Сафира Алиссон
|9
|0
|Afonso Freitas
|5
|1
|Андре Андре
|6
|0
|Jota Silva
|6
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Nelson Da Luz
|4
|0
|Силва Андре III
|4
|0
|Мигель Магальяеш
|4
|0
|Индио Матеус
|2
|1
|Силва Даниэл
|2
|1
|Силва Андерсон
|2
|1
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Ze Ferreira
|3
|0
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Жота Серран
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Де Соуза Рафаэл
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Goncalo Nogueira
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|10
|1
|Абурджания Георгий
|6
|0
|Марин Адриан
|4
|1
|Тиба Педру
|5
|0
|Ауашерия Билель
|5
|0
|Араужу Томаш
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Карраса Моура
|4
|0
|Рубен Мигель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Гомес Энрике
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
|Depu
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Жил Висенте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
0
8
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Жил Висенте
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
11
13
Витория Гимарайнш
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Жил Висенте
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
47% (15)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
0
0%
1
6%
1-15
6
35%
4
25%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Пропущено
12
27
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 15
1
8%
5
19%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
17%
7
26%
31-45
2
17%
7
26%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
5
42%
1
4%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
4
29%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
2
12%
6
43%
76-90
Пропущено
23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
7
30%
4
29%
76-90
Забито
34
30
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
11 Не забивали 13
2
6%
1
3%
1-15
9
26%
6
20%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
5
15%
10
33%
76-90
Пропущено
35
41
13 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 25
3
9%
6
15%
1-15
2
6%
7
17%
16-30
8
23%
10
24%
31-45
4
11%
8
20%
46-60
6
17%
5
12%
61-75
12
34%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0
Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
3:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
511
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
313
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2012
824
923
428
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|27
|2
|3
|77 - 18
|83
|2.
|33
|26
|4
|3
|70 - 22
|82
|3.
|33
|24
|3
|6
|72 - 30
|75
|4.
|32
|22
|4
|6
|67 - 29
|70
|5.
|33
|14
|9
|10
|34 - 37
|51
|6.
|0:0
|33
|15
|6
|12
|33 - 36
|51
|7.
|33
|12
|10
|11
|34 - 36
|46
|8.
|33
|13
|4
|16
|37 - 45
|43
|9.
|33
|11
|8
|14
|39 - 53
|41
|10.
|33
|11
|7
|15
|33 - 36
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|29 - 37
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|33 - 38
|39
|13.
|0:0
|33
|9
|8
|16
|31 - 40
|35
|14.
|33
|10
|4
|19
|25 - 46
|34
|15.
|32
|9
|4
|19
|28 - 46
|31
|16.
|33
|7
|5
|21
|31 - 60
|26
|17.
|33
|5
|7
|21
|26 - 55
|22
|18.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|16
|14
|0
|2
|41 - 11
|42
|3.
|16
|13
|1
|2
|40 - 10
|40
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|6.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|17 - 12
|31
|7.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|8.
|17
|9
|1
|7
|21 - 19
|28
|9.
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|15.
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|16.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|17.
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|2.
|16
|13
|1
|2
|32 - 6
|40
|3.
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|7.
|0:0
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|12 - 20
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|17 - 26
|14
|12.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|13.
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|16
|1
|2
|13
|8 - 26
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|21 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Жил Висенте
Исход игры
Витория Гимарайнш
84.1% (95)
Ничья
14.2% (16)
Жил Висенте
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
34.5% (39)
1:0 Витория Гимарайнш
34.5% (39)
2:0 Витория Гимарайнш
12.4% (14)
1:1 Ничья
12.4% (14)
3:1 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
1:2 Жил Висенте
1.8% (2)
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