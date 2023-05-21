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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Витория Гимарайнш
0:0
Второй тайм: 83'
Жил Висенте
0'
45' Желтая карточка
Ауашерия Билель
46' Желтая карточка
Nelson Da Luz
50' Желтая карточка
Силва Андре

Ход матча

31'
Мигель Магальяеш
Гашпар Бруну
 
34'
Nelson Da Luz
Afonso Freitas
 
45'
 
Ауашерия Билель
46'
Силва Даниэл
Силва Тьягу
 
46'
Nelson Da Luz
 
50'
Силва Андре
 
61'
 
Вильодрес Кевин
Ауашерия Билель
75'
Ze Ferreira
Хэндель Томаш
 
75'
Силва Андерсон
Jota Silva
 
78'
 
Уилсон Роан
Абурджания Георгий
78'
 
Босельи Хуан
Мурило Коста
Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 84.1% (95)
X 14.2% (16)
Жил Висенте 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Жил Висенте
4.05
4.70
6.00
Все Коэффициенты
14
Варела
Бруну
22
Ибрахим
Бамба
13
Амаро
Андре
3
Вильянуэва
Микель
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
72
Afonso
Freitas
11
Jota
Silva
17
Силва
Андре
III
90
Джонстон
Майкл
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
4
Manuel
Lopes
72
Араужу
Томаш
55
Гомес
Энрике
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
7
Ауашерия
Билель
9
Франсиско
Мартинес
Витория Гимарайнш
3-4-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Жил Висенте

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМС
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 6 0.18
Сафира Алиссон 5 0.15
Силва Тьягу 5 (4) 0.15
Nelson Da Luz 3 0.09
Силва Андерсон 3 0.09
Jota Silva 2 0.06
Джонстон Майкл 1 0.03
Afonso Freitas 1 0.03
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.03
Вильянуэва Микель 1 0.03
Амаро Андре 1 0.03
Андре Андре 1 0.03
Жанвье Николя 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Хэндель Томаш 1 0.03
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Са Элдер 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 16 (3) 0.48
Мурило Коста 5 (2) 0.15
Карвалью Витор 3 0.09
Алипур Али 2 0.06
Араужу Томаш 1 0.03
Ауашерия Билель 1 0.03
Босельи Хуан 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Фудзимото Канья 0 0
Карраса Моура 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Буэно Матеус 0 0
Depu 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Бамба 13 1
Силва Тьягу 11 2
Амаро Андре 10 1
Сафира Алиссон 9 0
Afonso Freitas 5 1
Андре Андре 6 0
Jota Silva 6 0
Варела Бруну 4 0
Nelson Da Luz 4 0
Силва Андре III 4 0
Мигель Магальяеш 4 0
Индио Матеус 2 1
Силва Даниэл 2 1
Силва Андерсон 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Ze Ferreira 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Жота Серран 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Семеду Алфа 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 10 1
Абурджания Георгий 6 0
Марин Адриан 4 1
Тиба Педру 5 0
Ауашерия Билель 5 0
Араужу Томаш 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Карраса Моура 4 0
Рубен Мигель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Гомес Энрике 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Эндрю 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Depu 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Жил Висенте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

0
8
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Жил Висенте
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

11
13
Витория Гимарайнш
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
50% (16)
16% (5)
Жил Висенте
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
47% (15)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
0
0%
1
6%
1-15
6
35%
4
25%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Пропущено

12
27
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 15
1
8%
5
19%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
17%
7
26%
31-45
2
17%
7
26%
46-60
2
17%
2
7%
61-75
5
42%
1
4%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
4
29%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
2
12%
6
43%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Забито

34
30
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
11 Не забивали 13
2
6%
1
3%
1-15
9
26%
6
20%
16-30
6
18%
5
17%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
6
18%
3
10%
61-75
5
15%
10
33%
76-90

Пропущено

35
41
13 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 25
3
9%
6
15%
1-15
2
6%
7
17%
16-30
8
23%
10
24%
31-45
4
11%
8
20%
46-60
6
17%
5
12%
61-75
12
34%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0
Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Жил Висенте

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
3:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
20
12
8
24
1.5
9
23
4
28
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 33 15 6 12 33 - 36 51
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 33 13 4 16 37 - 45 43
9.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
10.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
11.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Жил Висенте
 0:0 33 9 8 16 31 - 40 35
14.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
15.
Эшторил
 32 9 4 19 28 - 46 31
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
18.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
6.
Витория Гимарайнш
 0:0 17 9 4 4 17 - 12 31
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 0:0 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
2.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 0:0 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Жил Висенте
 0:0 17 4 2 11 17 - 26 14
12.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
13.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • 46'
    Силва Тьягу уходит с поля. Даниэль Силва выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Ауашерия Билель получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Afonso Freitas уходит с поля. Nelson Da Luz выходит вместо него
  • 31'
    Гашпар Бруну уходит с поля. Мигель Магальяеш выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.5% пользователей.
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Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 84.1% (95)
X 14.2% (16)
Жил Висенте 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Жил Висенте
4.05
4.70
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витория Гимарайнш 0:0 Жил Висенте онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Жил Висенте

Исход игры
Витория Гимарайнш
84.1% (95)
Ничья
14.2% (16)
Жил Висенте
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
34.5% (39)
1:0 Витория Гимарайнш
34.5% (39)
2:0 Витория Гимарайнш
12.4% (14)
1:1 Ничья
12.4% (14)
3:1 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
1:2 Жил Висенте
1.8% (2)
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Витория Гимарайнш
Жил Висенте
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