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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Спортинг Л
2:0
Второй тайм: 51'
Бенфика
0'
1:0
39' Гол
Тринкан Франсишку
40' Желтая карточка
Силва Антониу
2:0
44' Гол
Диоманде Усман
48' Желтая карточка
Диоманде Усман

Ход матча

39'
Тринкан Франсишку
1:0
40'
 
Силва Антониу
44'
Диоманде Усман
(Сантуш Нуну II)
2:0
46'
 
Бах Александр
Мариу Жоау
48'
Диоманде Усман
 
Прогнозы 125
Спортинг Л 16% (20)
X 40.8% (51)
Бенфика 43.2% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спортинг Л
Ничья
Бенфика
3.00
9.40
2.61
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
17
Тринкан
Франсишку
28
Поте
99
Влаходимос
Одиссеас
8
Эурснес
Фредрик
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
87
Невеш
Жоау
22
Шикинью
Франциску
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
Спортинг Л
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Бенфика

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

43 матча

27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

16.3%
44.2%
39.5%
7 побед 19 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.9%
34.9%
37.2%
12 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КП
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.1
1.22

Среднее время на гол

81
73

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.74
1.45

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

62
57

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 14 (6) 0.42
Тринкан Франсишку 10 0.3
Сантуш Нуну II 8 0.24
Эдвардс Маркус 6 0.18
Морита Хидемаса 6 0.18
Паулинью Жуан 5 0.15
Порро Педро 3 (1) 0.09
Чермити Юссеф 3 0.09
Эсгаю Рикарду 1 0.03
Рошинья Кошта 1 0.03
Артур Гомес VIII 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коатес Себастьян 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Диоманде Усман 1 0.03
Инасиу Гонсалу 0 0
Адан Антонио 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 18 0.55
Мариу Жоау 17 (7) 0.52
Силва Рафа 7 0.21
Муса Петар 7 0.21
Нерес Давид 6 0.18
Гримальдо Алехандро 4 (1) 0.12
Силва Антониу 3 0.09
Жилберто Жуниор 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Бах Александр 1 0.03
Зидан Энцо 1 0.03
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Отаменди Николас 1 0.03
Родригес Фелипе II 1 0.03
Дракслер Юлиан 1 0.03
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 11 0
Поте 8 0
Коатес Себастьян 6 0
Адан Антонио 4 1
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Морита Хидемаса 4 0
Чермити Юссеф 4 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Иссааку Фатаву 2 0
Диоманде Усман 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Мариу Жоау 5 1
Силва Рафа 6 0
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Силва Антониу 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Гримальдо Алехандро 4 0
Зидан Энцо 3 0
Родригес Фелипе II 2 0
Влаходимос Одиссеас 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Нерес Давид 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Бенфика
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

2
0
Спортинг Л
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Бенфика
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

3
11

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

24
43
Спортинг Л
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Бенфика
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

11
11

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

26
43

Голы по времени матча

Забито

38
31
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
17 Не забивали 19
4
11%
4
13%
1-15
6
16%
5
16%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
8
21%
5
16%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
24%
8
26%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

25
43
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
4
16%
7
16%
1-15
3
12%
3
7%
16-30
4
16%
13
30%
31-45
4
16%
4
9%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
7
28%
11
26%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
7
33%
3
21%
76-90

Забито

63
74
27 В 1-м тайме 36
36 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 25
5 Не забивали 4
8
13%
11
15%
1-15
9
14%
8
11%
16-30
10
16%
17
23%
31-45
12
19%
9
12%
46-60
8
13%
10
14%
61-75
16
25%
19
26%
76-90

Пропущено

33
21
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 12
4
12%
3
14%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
9
27%
4
19%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
10
30%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2
Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1
Бенфика
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0
Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Бенфика

Точный счет

3:0
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:5
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%

Точный счет

3:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
3
9 раз 28%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
2
6 раз 19%
5
5 раз 16%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
1.5
12
4
9
7
2.5
9
7
2
14
3.5
5
11
1
15
4.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
9
7
4
12
2.5
6
10
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
29
3
22
10
1.5
21
11
13
19
2.5
15
17
4
28
3.5
7
25
1
31
4.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:2 33 27 2 4 77 - 20 83
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 2:0 33 23 4 6 69 - 29 73
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 33 13 4 16 37 - 45 43
9.
Каза Пиа
 33 11 8 14 31 - 39 41
10.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
11.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
12.
Риу Аве
 33 10 9 14 34 - 41 39
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 33 9 7 17 31 - 41 34
15.
Эшторил
 33 9 5 19 30 - 48 32
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:0 17 14 1 2 42 - 10 43
2.
Бенфика
 0:2 16 14 1 1 45 - 12 43
3.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
2.
Бенфика
 0:2 17 13 1 3 32 - 8 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 2:0 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
14.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
15.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
16.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    "Бенфика" активнее заиграла после перерыва. Мяч много стал находится на половину поля хозяев. Не хватает гостям только ударов по воротам.
  • 52'
    Гримальдо слева со штрафного навесил на Рамуша, которому не удалось головой направить мяч в сторону ворот.
  • Травма, повреждение
    51'
    Рамушу медики оказали помощь.
  • Желтая карточка
    50'
    Диоманде на фланге сбил Рамуша и получил жёлтую карточку.
  • 49'
    Гримальдо слева со штрафного навесил на Рафу Силву, который головой пробил в Израэля.
  • Опасный момент
    48'
    Эурснес с двадцати метров пробил в правый угол. Израэль в прыжке смог поймать мяч.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Бенфики" произошла замена: вместо Жоау Мариу на поле вышел Александр Бах.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лиссабоне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Спортинг" (Лиссабон) - "Бенфика" - 2:0.
  • Угловой
    45'
    Шикинью от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Диоманде.
  • 45'
    Прострел Нереса слева к воротам прервал Морита.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Пинейру в первом тайме.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ДИОМАНДЕ!!! Угловой исполнил Нуну Сантуш вместо Поте. Его подача получилась на Диоманде, который головой отправил мяч в левый угол.
  • 44'
    Нуну Сантуш слева убежал в отрыв и прострелил в цент на Тринкана. Отаменди сумел сыграть на перехвате.
  • Угловой
    43'
    Шикинью от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева мяч выбили, но на подборе сыграли игроки "Бенфики".
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    • 42'
      Прострел Нереса слева в штрафную площадь прервал Угарте.
    • Желтая карточка
      41'
      Антониу Силва в центре поля заблокировал проход Тринкана и получил жёлтую карточку.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ТРИНКАН!!! Нуну Сантуш слева вывел к воротам Тринкана. Удар Франсишку Влаходимос парировал, но Тринкан сыграл на подборе, сместился к центру и пробил в правый угол.
    • Офсайд
      38'
      Сразу три игрока "Бенфики" оказались в офсайде.
    • Угловой
      37'
      Рафа Силва заработал угловой удар, а Шикинью его исполнил. И подачи гостей от углового флага прерываются соперниками.
    • 36'
      Морита исполнил высокий перевод направо на Эсгаю, а вот Рикарду не смог в касание сделать точную передачу в центр на Тринкана.
    • Угловой
      34'
      Очередная подача Поте от углового флага не завершилась ударом по воротам. "Бенфика" не позволяет сопернику выиграть борьбу вверху в своей штрафной площади.
    • Опасный момент
      33'
      Поте исполнил перевод низом направо на Эсгаю, мощнейший удар которого под перекладину из пределов штрафной площади сумел парировать Влаходимос.
    • 32'
      Давление "Спортинга" постепенно начало ослабевать. Гости раз за разом стали подбираться к чужой штрафной площади.
    • 31'
      Прострел Жоау Мариу справа дошёл до Нереса, но Давид увлёкся обыгрышем соперников и упустил мяч за пределы поля.
    • 30'
      Подачу Рафа Силвы справа к воротам заблокировал Инасиу. Мяч по высокой дуге прилетел в руки Израэлю.
    • 28'
      Эсгаю справа навесил на Тринкана, которого опередил вверху Отаменди.
    • 27'
      Эдвардс с Эсгаю покомбинировали на правом фланге, но так и не нашли вариантов доставки мяча к воротам.
    • Опасный момент
      26'
      Гримальдо слева навесил на Рафу Силву, который головой пробил немного выше перекладины.
    • 25'
      "Спортинг" много комбинирует, красиво разыгрывает комбинации, но хозяевам постоянно не хватает завершающего паса под удар.
    • Угловой
      24'
      Поте от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • 23'
      Эсгаю справа исполнил прострел к воротам, где Поте пропустил мяч у себя под ногой.
    • 22'
      Поте разыграл слева штрафной удар с Инасиу, но не смог доставить мяч к воротам.
    • Фол, нарушение
      21'
      Жоау Мариу на фланге сбил Мориту.
    • Фол, нарушение
      20'
      Инасиу в центре поля остановил проход Жоау Мариу недозволенным приёмом.
    • 18'
      "Бенфика" продолжает использовать высокий прессинг, но он не вызывает у хозяев больших затруднений.
    • Угловой
      17'
      Поте сам и исполнил "стандарт". Арбитр у ворот усмотрел фол со стороны атакующей команды.
    • 16'
      Нуну Сантуш слева сделал пас в штрафную площадь на Поте, который заработал угловой удар.
    • 15'
      Стартовый отрезок матча лучше складывается для хозяев. "Спортинг" больше атакует и чаще старается угрожать чужим воротам. До острых моментов дело пока не доходит.
    • Угловой
      14'
      Поте исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади. Мяч оказался слева у Поте, навес которого к дальней штанге замыкал Диоманде, но головой пробил Усман рядом с воротами.
    • 13'
      Тринкан отобрал мяч у Шикинью перед чужой штрафной площадью и выдал пас в центр на Поте, удар которого с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • 12'
      Прострел Нуну Сантуша слева в центр штрафной площади нейтрализовал Отаменди.
    • 11'
      Гости разыграли штрафной удар. Скидка последовала на Рафу Силву, удар которого с пятнадцати метров защитники "Спортинга" заблокировали.
    • Фол, нарушение
      10'
      Поте ударил по ногам Жоау Мариу. Около тридцати трёх метров до ворот.
    • 9'
      Тринкан с двадцати восьми метров пробил по центру ворот. Влаходимос мяч поймал.
    • 8'
      Прострел Эсгаю справа к воротам заблокировал Шикинью.
    • 7'
      Хозяевам не удалось удачно разыграть штрафной удар, а подачу Нуну Сантуша слева к воротам соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      6'
      Отаменди на фланге прыгнул в ноги Поте. Арбитр пока обошёлся без предъявления карточки.
    • 5'
      Поте слева прошёл вперёд, но Антониу Силва не позволил сопернику доставить мяч к воротам.
    • Угловой
      4'
      Поте исполнил первый угловой удар в матче. Гости выбили мяч из своей штрафной площади.
    • 3'
      "Бенфика" сразу стала применять очень высокий прессинг и пытается не выпускать хозяев с их половины поля.
    • 2'
      "Спортинг" играет в полосатых бело-зелёных футболках и чёрных трусах, "Бенфика" - в красных футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Жозе Алваладе"!
    • Второй тайм
    • Желтая карточка
      48'
      Ousmane Diomande получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Мариу Жоау уходит с поля. Бах Александр выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Сантуш Нуну II сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Ousmane Diomande бьет в цель!
    • Желтая карточка
      40'
      Силва Антониу получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Тринкан Франсишку бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Бенфика.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Бенфика

    Исход игры
    Спортинг Л
    16% (20)
    Ничья
    40.8% (51)
    Бенфика
    43.2% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.59% (61)
    Меньше
    47.41% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (100)
    Нет
    13.79% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.2% (39)
    1:2 Бенфика
    27.2% (34)
    2:1 Спортинг Л
    9.6% (12)
    2:2 Ничья
    7.2% (9)
    0:1 Бенфика
    7.2% (9)
    1:0 Спортинг Л
    3.2% (4)
    2:3 Бенфика
    2.4% (3)
    1:3 Бенфика
    1.6% (2)
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    Спортинг Л
    Бенфика
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