В перерыве в составе "Бенфики" произошла замена: вместо Жоау Мариу на поле вышел Александр Бах.

Эурснес с двадцати метров пробил в правый угол. Израэль в прыжке смог поймать мяч.

Гримальдо слева со штрафного навесил на Рафу Силву, который головой пробил в Израэля.

Диоманде на фланге сбил Рамуша и получил жёлтую карточку.

Гримальдо слева со штрафного навесил на Рамуша, которому не удалось головой направить мяч в сторону ворот.

"Бенфика" активнее заиграла после перерыва. Мяч много стал находится на половину поля хозяев. Не хватает гостям только ударов по воротам.

Второй тайм в Лиссабоне!

Шикинью от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева мяч выбили, но на подборе сыграли игроки "Бенфики".

Нуну Сантуш слева убежал в отрыв и прострелил в цент на Тринкана. Отаменди сумел сыграть на перехвате.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ДИОМАНДЕ!!! Угловой исполнил Нуну Сантуш вместо Поте. Его подача получилась на Диоманде, который головой отправил мяч в левый угол.

Шикинью от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Диоманде.

Прострел Жоау Мариу справа дошёл до Нереса, но Давид увлёкся обыгрышем соперников и упустил мяч за пределы поля.

Давление "Спортинга" постепенно начало ослабевать. Гости раз за разом стали подбираться к чужой штрафной площади.

Поте исполнил перевод низом направо на Эсгаю, мощнейший удар которого под перекладину из пределов штрафной площади сумел парировать Влаходимос.

Очередная подача Поте от углового флага не завершилась ударом по воротам. "Бенфика" не позволяет сопернику выиграть борьбу вверху в своей штрафной площади.

Морита исполнил высокий перевод направо на Эсгаю, а вот Рикарду не смог в касание сделать точную передачу в центр на Тринкана.

Рафа Силва заработал угловой удар, а Шикинью его исполнил. И подачи гостей от углового флага прерываются соперниками.

Сразу три игрока "Бенфики" оказались в офсайде.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ТРИНКАН!!! Нуну Сантуш слева вывел к воротам Тринкана. Удар Франсишку Влаходимос парировал, но Тринкан сыграл на подборе, сместился к центру и пробил в правый угол.

Антониу Силва в центре поля заблокировал проход Тринкана и получил жёлтую карточку.

30' Подачу Рафа Силвы справа к воротам заблокировал Инасиу. Мяч по высокой дуге прилетел в руки Израэлю.

28' Эсгаю справа навесил на Тринкана, которого опередил вверху Отаменди.

27' Эдвардс с Эсгаю покомбинировали на правом фланге, но так и не нашли вариантов доставки мяча к воротам.

26' Гримальдо слева навесил на Рафу Силву, который головой пробил немного выше перекладины.

25' "Спортинг" много комбинирует, красиво разыгрывает комбинации, но хозяевам постоянно не хватает завершающего паса под удар.

24' Поте от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

23' Эсгаю справа исполнил прострел к воротам, где Поте пропустил мяч у себя под ногой.

22' Поте разыграл слева штрафной удар с Инасиу, но не смог доставить мяч к воротам.

21' Жоау Мариу на фланге сбил Мориту.

20' Инасиу в центре поля остановил проход Жоау Мариу недозволенным приёмом.

18' "Бенфика" продолжает использовать высокий прессинг, но он не вызывает у хозяев больших затруднений.

17' Поте сам и исполнил "стандарт". Арбитр у ворот усмотрел фол со стороны атакующей команды.

16' Нуну Сантуш слева сделал пас в штрафную площадь на Поте, который заработал угловой удар.

15' Стартовый отрезок матча лучше складывается для хозяев. "Спортинг" больше атакует и чаще старается угрожать чужим воротам. До острых моментов дело пока не доходит.

14' Поте исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади. Мяч оказался слева у Поте, навес которого к дальней штанге замыкал Диоманде, но головой пробил Усман рядом с воротами.

13' Тринкан отобрал мяч у Шикинью перед чужой штрафной площадью и выдал пас в центр на Поте, удар которого с линии штрафной площади соперники заблокировали.

12' Прострел Нуну Сантуша слева в центр штрафной площади нейтрализовал Отаменди.

11' Гости разыграли штрафной удар. Скидка последовала на Рафу Силву, удар которого с пятнадцати метров защитники "Спортинга" заблокировали.

10' Поте ударил по ногам Жоау Мариу. Около тридцати трёх метров до ворот.

9' Тринкан с двадцати восьми метров пробил по центру ворот. Влаходимос мяч поймал.

8' Прострел Эсгаю справа к воротам заблокировал Шикинью.

7' Хозяевам не удалось удачно разыграть штрафной удар, а подачу Нуну Сантуша слева к воротам соперники заблокировали.

6' Отаменди на фланге прыгнул в ноги Поте. Арбитр пока обошёлся без предъявления карточки.

5' Поте слева прошёл вперёд, но Антониу Силва не позволил сопернику доставить мяч к воротам.

4' Поте исполнил первый угловой удар в матче. Гости выбили мяч из своей штрафной площади.

3' "Бенфика" сразу стала применять очень высокий прессинг и пытается не выпускать хозяев с их половины поля.

2' "Спортинг" играет в полосатых бело-зелёных футболках и чёрных трусах, "Бенфика" - в красных футболках и белых трусах.