Тур: 33. Стадион: Жозе Алваладе.
2:0
Второй тайм: 51'
0'
1:0
39' ГолТринкан Франсишку
40' Желтая карточкаСилва Антониу
2:0
44' ГолДиоманде Усман
48' Желтая карточкаДиоманде Усман
Ход матча
39'
40'
44'
2:0
48'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Обе команды забьют
-
-
28
Поте
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Диего Каллай
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Спортинг Л
Бенфика
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед
43 матча
27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
16.3%
44.2%
39.5%
7 побед 19 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.9%
34.9%
37.2%
12 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.1
1.22
Среднее время на гол
81
73
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.74
1.45
Среднее время на гол
51
62
Всего голов
62
57
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
62
67
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|14 (6)
|0.42
|Тринкан Франсишку
|10
|0.3
|Сантуш Нуну II
|8
|0.24
|Эдвардс Маркус
|6
|0.18
|Морита Хидемаса
|6
|0.18
|Паулинью Жуан
|5
|0.15
|Порро Педро
|3 (1)
|0.09
|Чермити Юссеф
|3
|0.09
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.03
|Рошинья Кошта
|1
|0.03
|Артур Гомес VIII
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коатес Себастьян
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|Диоманде Усман
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Адан Антонио
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|18
|0.55
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.52
|Силва Рафа
|7
|0.21
|Муса Петар
|7
|0.21
|Нерес Давид
|6
|0.18
|Гримальдо Алехандро
|4 (1)
|0.12
|Силва Антониу
|3
|0.09
|Жилберто Жуниор
|2
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Бах Александр
|1
|0.03
|Зидан Энцо
|1
|0.03
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Отаменди Николас
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|1
|0.03
|Дракслер Юлиан
|1
|0.03
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|11
|0
|Поте
|8
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Адан Антонио
|4
|1
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Морита Хидемаса
|4
|0
|Чермити Юссеф
|4
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Иссааку Фатаву
|2
|0
|Диоманде Усман
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Мариу Жоау
|5
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Флорентину
|5
|0
|Силва Антониу
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Гримальдо Алехандро
|4
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Влаходимос Одиссеас
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Бенфика
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
2
0
Спортинг Л
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Бенфика
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
3
11
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
24
43
Спортинг Л
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Бенфика
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Сухие победы
11
11
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
26
43
Голы по времени матча
Забито
38
31
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
17 Не забивали 19
4
11%
4
13%
1-15
6
16%
5
16%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
8
21%
5
16%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
24%
8
26%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Забито
25
43
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
4
16%
7
16%
1-15
3
12%
3
7%
16-30
4
16%
13
30%
31-45
4
16%
4
9%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
7
28%
11
26%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Забито
63
74
27 В 1-м тайме 36
36 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 25
5 Не забивали 4
8
13%
11
15%
1-15
9
14%
8
11%
16-30
10
16%
17
23%
31-45
12
19%
9
12%
46-60
8
13%
10
14%
61-75
16
25%
19
26%
76-90
Пропущено
33
21
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 12
4
12%
3
14%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
9
27%
4
19%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
10
30%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2
Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1
Бенфика
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0
Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Бенфика
Точный счет
3:0
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:5
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
Точный счет
3:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
3
9 раз 28%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
2
6 раз 19%
5
5 раз 16%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
124
97
97
214
511
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
97
97
412
610
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
293
2210
2111
1319
1517
428
725
131
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|33
|27
|2
|4
|77 - 20
|83
|2.
|33
|26
|4
|3
|70 - 22
|82
|3.
|33
|24
|3
|6
|72 - 30
|75
|4.
|2:0
|33
|23
|4
|6
|69 - 29
|73
|5.
|33
|16
|5
|12
|34 - 36
|53
|6.
|33
|14
|9
|10
|34 - 37
|51
|7.
|33
|12
|10
|11
|34 - 36
|46
|8.
|33
|13
|4
|16
|37 - 45
|43
|9.
|33
|11
|8
|14
|31 - 39
|41
|10.
|33
|11
|8
|14
|39 - 53
|41
|11.
|33
|11
|7
|15
|33 - 36
|40
|12.
|33
|10
|9
|14
|34 - 41
|39
|13.
|33
|10
|4
|19
|25 - 46
|34
|14.
|33
|9
|7
|17
|31 - 41
|34
|15.
|33
|9
|5
|19
|30 - 48
|32
|16.
|33
|7
|5
|21
|31 - 60
|26
|17.
|33
|6
|5
|22
|26 - 59
|23
|18.
|33
|5
|7
|21
|26 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|14
|1
|2
|42 - 10
|43
|2.
|0:2
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|3.
|16
|14
|0
|2
|41 - 11
|42
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|17
|10
|3
|4
|18 - 12
|33
|6.
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|7.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|8.
|17
|9
|1
|7
|21 - 19
|28
|9.
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|15.
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|16.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|17.
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|17
|3
|2
|12
|13 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|2.
|0:2
|17
|13
|1
|3
|32 - 8
|40
|3.
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|2:0
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|7.
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|12 - 20
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|17
|2
|7
|8
|18 - 29
|13
|12.
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|13.
|17
|4
|1
|12
|17 - 27
|13
|14.
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|15.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|16.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|17.
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|16
|1
|2
|13
|8 - 26
|5
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|Порту
|Тареми Мехди
|21 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Обе команды забьют
-
-
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:0 Бенфика
Исход игры
Спортинг Л
16% (20)
Ничья
40.8% (51)
Бенфика
43.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
52.59% (61)
Меньше
47.41% (55)
Обе команды забьют
Да
86.21% (100)
Нет
13.79% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (39)
1:2 Бенфика
27.2% (34)
2:1 Спортинг Л
9.6% (12)
2:2 Ничья
7.2% (9)
0:1 Бенфика
7.2% (9)
1:0 Спортинг Л
3.2% (4)
2:3 Бенфика
2.4% (3)
1:3 Бенфика
1.6% (2)
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