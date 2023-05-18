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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Спортинг Л
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 44
Спортинг Л 20.5% (9)
X 38.6% (17)
Бенфика 40.9% (18)
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Спортинг Л
Ничья
Бенфика
2.65
3.50
2.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спортинг Л
Бенфика

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 16 побед

43 матча

27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

16.3%
44.2%
39.5%
7 побед 19 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.9%
34.9%
37.2%
12 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КП
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.1
1.22

Среднее время на гол

81
73

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.74
1.45

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

62
57

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 14 (6) 0.44
Тринкан Франсишку 9 0.28
Сантуш Нуну II 8 0.25
Эдвардс Маркус 6 0.19
Морита Хидемаса 6 0.19
Паулинью Жуан 5 0.16
Порро Педро 3 (1) 0.09
Чермити Юссеф 3 0.09
Эсгаю Рикарду 1 0.03
Рошинья Кошта 1 0.03
Артур Гомес VIII 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коатес Себастьян 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Инасиу Гонсалу 0 0
Адан Антонио 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 18 0.56
Мариу Жоау 17 (7) 0.53
Силва Рафа 7 0.22
Муса Петар 7 0.22
Нерес Давид 6 0.19
Гримальдо Алехандро 4 (1) 0.13
Силва Антониу 3 0.09
Жилберто Жуниор 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Бах Александр 1 0.03
Зидан Энцо 1 0.03
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Отаменди Николас 1 0.03
Родригес Фелипе II 1 0.03
Дракслер Юлиан 1 0.03
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 11 0
Поте 8 0
Коатес Себастьян 6 0
Адан Антонио 4 1
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Морита Хидемаса 4 0
Чермити Юссеф 4 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Иссааку Фатаву 2 0
Диоманде Усман 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Мариу Жоау 5 1
Силва Рафа 6 0
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Гримальдо Алехандро 4 0
Силва Антониу 4 0
Зидан Энцо 3 0
Родригес Фелипе II 2 0
Влаходимос Одиссеас 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Нерес Давид 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Бенфика
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

2
0
Спортинг Л
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Бенфика
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

3
11

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

24
43
Спортинг Л
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Бенфика
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

11
11

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

26
43

Голы по времени матча

Забито

38
31
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
17 Не забивали 19
4
11%
4
13%
1-15
6
16%
5
16%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
8
21%
5
16%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
9
24%
8
26%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Забито

25
43
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
4
16%
7
16%
1-15
3
12%
3
7%
16-30
4
16%
13
30%
31-45
4
16%
4
9%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
7
28%
11
26%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
14%
2
14%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
7
33%
3
21%
76-90

Забито

63
74
27 В 1-м тайме 36
36 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 25
5 Не забивали 4
8
13%
11
15%
1-15
9
14%
8
11%
16-30
10
16%
17
23%
31-45
12
19%
9
12%
46-60
8
13%
10
14%
61-75
16
25%
19
26%
76-90

Пропущено

33
21
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 12
4
12%
3
14%
1-15
1
3%
4
19%
16-30
9
27%
4
19%
31-45
4
12%
3
14%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
10
30%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2
Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1
Бенфика
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0
Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Бенфика

Точный счет

3:0
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:3
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:5
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%

Точный счет

3:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
3
9 раз 28%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
2
6 раз 19%
5
5 раз 16%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
1.5
12
4
9
7
2.5
9
7
2
14
3.5
5
11
1
15
4.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
9
7
4
12
2.5
6
10
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
29
3
22
10
1.5
21
11
13
19
2.5
15
17
4
28
3.5
7
25
1
31
4.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 32 25 4 3 66 - 20 79
3.
Брага
 32 24 2 6 71 - 29 74
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
6.
Арока
 32 13 9 10 33 - 37 48
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 32 9 4 19 28 - 46 31
16.
Маритиму
 32 6 5 21 30 - 60 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 32 4 7 21 25 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
15.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
16.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Порту Тареми Мехди 17 (6)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 44
    Спортинг Л 20.5% (9)
    X 38.6% (17)
    Бенфика 40.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Бенфика
    2.65
    3.50
    2.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Спортинг Л - Бенфика

    Исход игры
    Спортинг Л
    20.5% (9)
    Ничья
    38.6% (17)
    Бенфика
    40.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    25% (11)
    1:1 Ничья
    22.7% (10)
    2:2 Ничья
    15.9% (7)
    2:1 Спортинг Л
    11.4% (5)
    0:1 Бенфика
    6.8% (3)
    1:0 Спортинг Л
    6.8% (3)
    2:3 Бенфика
    4.5% (2)
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    Спортинг Л
    Бенфика
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