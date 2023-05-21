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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Пасуш де Феррейра
2:1
Второй тайм: 72'
Риу Аве
0'
1:0
1' Гол
Томас Найджел
1:1
3' Гол
Патрик II
42' Желтая карточка
Панталон Ренато
2:1
49' Гол в свои ворота
Сантос Адерлан
50' Желтая карточка
Холсгров Джордан

Ход матча

1'
Томас Найджел
(Зе Уилтон)
1:0
3'
1:1
Патрик II
(Коштинья)
5'
Инфанде Эрнани
Зе Уилтон
 
42'
 
Панталон Ренато
46'
 
Боатенг Эммануль
Эрнани Жорже
46'
Mauro Couto
Буцке Адриан
 
49'
Сантос Адерлан
2:1
50'
Холсгров Джордан
 
64'
Силва Хорхе
Томас Найджел
 
67'
 
Fabio Ronaldo
Витор Пауло
67'
 
Перейра Андре
Баэса Мигель
Прогнозы 117
Пасуш де Феррейра 37.6% (44)
X 37.6% (44)
Риу Аве 24.8% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пасуш де Феррейра
Ничья
Риу Аве
3.20
4.40
3.00
Все Коэффициенты
28
Марафона
Карлош
15
Дельгадо
Хуан
III
3
Лима
Нуно
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
26
Пиреш
Руй
6
Холсгров
Джордан
9
Зе
Уилтон
10
Гайтан
Николас
7
Томас
Найджел
17
Буцке
Адриан
1
Маграо
Жерсон
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
20
Коштинья
8
Гомеш
Витор
6
Родригеш
Гонсалу
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
9
Руиз
Леонардо
27
Эрнани
Жорже
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Пасуш де Феррейра
Риу Аве

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 11 побед

35 матчей

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
54.3%
31.4%
5 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМС
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:3
ТМК
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
КЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
3:2
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

85
95

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.17
1.41

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.11
1.17

Тотал матчей

2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 6 (1) 0.18
Томас Найджел 4 0.12
Гайтан Николас 3 0.09
Бернарду Паулу 2 0.06
Холсгров Джордан 2 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.06
Антунеш Виторину 1 (1) 0.03
Зе Уилтон 1 0.03
Джало Матшу 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Лима Нуно 1 0.03
Карлос Луис 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.21
Боатенг Эммануль II 5 0.15
Коштинья 3 0.09
Fabio Ronaldo 3 0.09
Руиз Леонардо 3 0.09
Патрик II 2 0.06
Эрнани Жорже 2 0.06
Родригеш Гонсалу 2 0.06
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Витор Пауло 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Монтейру Андре 0 0
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Miguel Nobrega 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антунеш Виторину 11 1
Джало Матшу 11 1
Дельгадо Хуан III 12 0
Холсгров Джордан 10 1
Маракас 6 2
Пиреш Руй 9 0
Лима Нуно 6 1
Марафона Карлош 5 1
Зе Уилтон 4 1
Бернарду Паулу 3 1
Карлос Луис 4 0
Буцке Адриан 2 1
Гайтан Николас 3 0
Феригра Эрик 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Тьяго Рибейро 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Да Силва Кайки 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 7 1
Joao Graca 7 0
Руиз Леонардо 5 1
Патрик II 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Витор Пауло 5 0
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Боатенг Эммануль II 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Риу Аве
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
15
Пасуш де Феррейра
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Риу Аве
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

8
15
Пасуш де Феррейра
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Риу Аве
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

17
30

Голы по времени матча

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
4
33%
5
29%
29%
61-75
1
8%
3
18%
76-90

Пропущено

30
26
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
3
10%
4
15%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
7
23%
5
19%
61-75
7
23%
8
31%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
4
27%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
5
21%
2
18%
76-90

Забито

27
34
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
1
4%
4
12%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
9
26%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
7
26%
9
26%
61-75
3
11%
6
18%
76-90

Пропущено

54
37
22 В 1-м тайме 16
32 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 22
6
11%
5
14%
1-15
6
11%
2
5%
16-30
10
19%
9
24%
31-45
12
22%
4
11%
46-60
8
15%
7
19%
61-75
12
22%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
Риу Аве

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
10 раз 31%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пасуш де Феррейра
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
7
9
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
21
11
5
27
1.5
11
21
1
31
2.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 33 13 4 16 37 - 45 43
9.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
10.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
11.
Каза Пиа
 0:1 33 11 7 15 29 - 38 40
12.
Риу Аве
 1:2 33 10 9 14 34 - 40 39
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Эшторил
 1:0 33 10 4 19 29 - 46 34
15.
Жил Висенте
 33 9 7 17 31 - 41 34
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Пасуш де Феррейра
 2:1 33 6 5 22 25 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 1:2 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 0:1 17 6 4 7 16 - 16 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 1:0 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 2:1 17 3 2 12 12 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
2.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 0:1 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Эшторил
 1:0 17 4 2 11 12 - 23 14
12.
Риу Аве
 1:2 17 2 7 8 18 - 28 13
13.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Пасуш де Феррейра
 2:1 16 3 3 10 13 - 26 12
16.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • 46'
    Буцке Адриан уходит с поля. Mauro Couto выходит вместо него
  • 46'
    Буцке Адриан уходит с поля. Mauro Couto выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 1'
      Зе Уилтон сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 117
    Пасуш де Феррейра 37.6% (44)
    X 37.6% (44)
    Риу Аве 24.8% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пасуш де Феррейра
    Ничья
    Риу Аве
    3.20
    4.40
    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 2:1 Риу Аве

    Исход игры
    Пасуш де Феррейра
    37.6% (44)
    Ничья
    37.6% (44)
    Риу Аве
    24.8% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (38)
    1:0 Пасуш де Феррейра
    19.7% (23)
    2:1 Пасуш де Феррейра
    15.4% (18)
    0:1 Риу Аве
    11.1% (13)
    1:2 Риу Аве
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Риу Аве
    1.7% (2)
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    Риу Аве
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