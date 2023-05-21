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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Пасуш де Феррейра
3:1
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
1' Гол
Томас Найджел
1:1
3' Гол
Патрик II
42' Желтая карточка
Панталон Ренато
2:1
48' Гол в свои ворота
Сантос Адерлан
50' Желтая карточка
Холсгров Джордан
79' Желтая карточка
Перейра Андре
81' Желтая карточка
Коштинья
3:1
85' Пенальти
Гедеш Алешандре
90' Желтая карточка
Пиреш Руй
90' Желтая карточка
Тьяго Рибейро
90'+7

Ход матча

1'
Томас Найджел
(Зе Уилтон)
1:0
3'
1:1
Патрик II
(Коштинья)
5'
Инфанде Эрнани
Зе Уилтон
 
42'
 
Панталон Ренато
46'
 
Боатенг Эммануль
Эрнани Жорже
46'
Mauro Couto
Буцке Адриан
 
46'
Гедеш Алешандре
Инфанде Эрнани
 
48'
Сантос Адерлан
2:1
50'
Холсгров Джордан
 
64'
Силва Хорхе
Томас Найджел
 
67'
 
Fabio Ronaldo
Витор Пауло
67'
 
Перейра Андре
Баэса Мигель
76'
 
Идрисси Амин
Гомеш Витор
79'
Тьяго Рибейро
Гайтан Николас
 
79'
 
Перейра Андре
81'
 
Коштинья
85'
Гедеш Алешандре
3:1
85'
 
Karse
Панталон Ренато
90'
Пиреш Руй
 
90'
Тьяго Рибейро
 
Прогнозы 117
Пасуш де Феррейра 37.6% (44)
X 37.6% (44)
Риу Аве 24.8% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Марафона
Карлош
15
Дельгадо
Хуан
III
3
Лима
Нуно
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
26
Пиреш
Руй
6
Холсгров
Джордан
9
Зе
Уилтон
10
Гайтан
Николас
7
Томас
Найджел
17
Буцке
Адриан
1
Маграо
Жерсон
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
20
Коштинья
8
Гомеш
Витор
6
Родригеш
Гонсалу
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
9
Руиз
Леонардо
27
Эрнани
Жорже
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Пасуш де Феррейра
Риу Аве

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 11 побед

35 матчей

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
54.3%
31.4%
5 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМС
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:3
ТМК
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
КЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
3:2
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

85
95

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.17
1.41

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.11
1.17

Тотал матчей

2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 6 (1) 0.18
Томас Найджел 4 0.12
Гайтан Николас 3 0.09
Бернарду Паулу 2 0.06
Холсгров Джордан 2 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.06
Антунеш Виторину 1 (1) 0.03
Зе Уилтон 1 0.03
Гедеш Алешандре 1 (1) 0.03
Джало Матшу 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Лима Нуно 1 0.03
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.21
Боатенг Эммануль II 5 0.15
Коштинья 3 0.09
Fabio Ronaldo 3 0.09
Руиз Леонардо 3 0.09
Патрик II 2 0.06
Эрнани Жорже 2 0.06
Родригеш Гонсалу 2 0.06
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Витор Пауло 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Монтейру Андре 0 0
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Miguel Nobrega 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антунеш Виторину 11 1
Джало Матшу 11 1
Дельгадо Хуан III 12 0
Холсгров Джордан 10 1
Пиреш Руй 10 0
Маракас 6 2
Лима Нуно 6 1
Марафона Карлош 5 1
Зе Уилтон 4 1
Бернарду Паулу 3 1
Карлос Луис 4 0
Буцке Адриан 2 1
Гайтан Николас 3 0
Феригра Эрик 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Тьяго Рибейро 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Да Силва Кайки 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 7 1
Joao Graca 7 0
Руиз Леонардо 5 1
Патрик II 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Витор Пауло 5 0
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Перейра Андре 5 0
Коштинья 5 0
Боатенг Эммануль II 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Риу Аве
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
17
Пасуш де Феррейра
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Риу Аве
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

8
15
Пасуш де Феррейра
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Риу Аве
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

17
32

Голы по времени матча

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
14%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
4
29%
5
26%
61-75
2
14%
3
16%
76-90

Пропущено

32
28
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
13%
5
18%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
13%
7
25%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
7
22%
5
18%
61-75
7
22%
9
32%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
4
27%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

24
11
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
5
21%
2
18%
76-90

Забито

29
36
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
2
7%
5
14%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
6
21%
9
25%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
7
24%
9
25%
61-75
4
14%
6
17%
76-90

Пропущено

56
39
23 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 23
7
13%
6
15%
1-15
6
11%
2
5%
16-30
10
18%
9
23%
31-45
13
23%
4
10%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
12
21%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
Риу Аве

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пасуш де Феррейра
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
5
3
14
1.5
4
12
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
7
10
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
22
11
6
27
1.5
11
22
2
31
2.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:2 33 27 2 4 77 - 20 83
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 2:0 33 23 4 6 69 - 29 73
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 33 13 4 16 37 - 45 43
9.
Каза Пиа
 33 11 8 14 31 - 39 41
10.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
11.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
12.
Риу Аве
 33 10 9 14 34 - 41 39
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 33 9 7 17 31 - 41 34
15.
Эшторил
 33 9 5 19 30 - 48 32
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2:0 17 14 1 2 42 - 10 43
2.
Бенфика
 0:2 16 14 1 1 45 - 12 43
3.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
2.
Бенфика
 0:2 17 13 1 3 32 - 8 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 2:0 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
14.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
15.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
16.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 117
    Пасуш де Феррейра 37.6% (44)
    X 37.6% (44)
    Риу Аве 24.8% (29)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Пасуш де Феррейра 3:1 Риу Аве онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 3:1 Риу Аве

    Исход игры
    Пасуш де Феррейра
    37.6% (44)
    Ничья
    37.6% (44)
    Риу Аве
    24.8% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (38)
    1:0 Пасуш де Феррейра
    19.7% (23)
    2:1 Пасуш де Феррейра
    15.4% (18)
    0:1 Риу Аве
    11.1% (13)
    1:2 Риу Аве
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Риу Аве
    1.7% (2)
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