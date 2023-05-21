Тур: 33. Стадион: Капитал ду Мовел.
3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолТомас Найджел
1:1
3' ГолПатрик II
42' Желтая карточкаПанталон Ренато
2:1
48' Гол в свои воротаСантос Адерлан
50' Желтая карточкаХолсгров Джордан
79' Желтая карточкаПерейра Андре
81' Желтая карточкаКоштинья
3:1
85' ПенальтиГедеш Алешандре
90' Желтая карточкаПиреш Руй
90' Желтая карточкаТьяго Рибейро
90'+7
Ход матча
1'
1:0
42'
48'
2:1
50'
79'
81'
85'
3:1
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Маракас
26
Пиреш
Руй
17
Буцке
Адриан
20
Коштинья
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
27
Эрнани
Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Буцке АдрианНападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
27 Вигариу ЖоауЗащитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Mauro Couto
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Витор ПаулоПолузащитник
-
15 Баэса МигельНападающий
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Запасные игроки
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Savio Alves
-
-
81 Karse
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 11 побед
35 матчей
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
54.3%
31.4%
5 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Среднее время на гол
85
95
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.17
1.41
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
39
41
Голов в среднем за матч
1.11
1.17
Тотал матчей
2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
80
76
Бомбардиры внутри турнира
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|6 (1)
|0.18
|Томас Найджел
|4
|0.12
|Гайтан Николас
|3
|0.09
|Бернарду Паулу
|2
|0.06
|Холсгров Джордан
|2
|0.06
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.06
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.03
|Зе Уилтон
|1
|0.03
|Гедеш Алешандре
|1 (1)
|0.03
|Джало Матшу
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Лима Нуно
|1
|0.03
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.21
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.15
|Коштинья
|3
|0.09
|Fabio Ronaldo
|3
|0.09
|Руиз Леонардо
|3
|0.09
|Патрик II
|2
|0.06
|Эрнани Жорже
|2
|0.06
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.06
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Витор Пауло
|1
|0.03
|Joao Graca
|1
|0.03
|Сантос Адерлан
|1
|0.03
|Панталон Ренато
|1
|0.03
|Монтейру Андре
|0
|0
|Гомеш Витор
|0
|0
|Самарис Андреас
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Miguel Nobrega
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Карточки
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антунеш Виторину
|11
|1
|Джало Матшу
|11
|1
|Дельгадо Хуан III
|12
|0
|Холсгров Джордан
|10
|1
|Пиреш Руй
|10
|0
|Маракас
|6
|2
|Лима Нуно
|6
|1
|Марафона Карлош
|5
|1
|Зе Уилтон
|4
|1
|Бернарду Паулу
|3
|1
|Карлос Луис
|4
|0
|Буцке Адриан
|2
|1
|Гайтан Николас
|3
|0
|Феригра Эрик
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Тьяго Рибейро
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Да Силва Кайки
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|7
|1
|Joao Graca
|7
|0
|Руиз Леонардо
|5
|1
|Патрик II
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Самарис Андреас
|5
|0
|Витор Пауло
|5
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Перейра Андре
|5
|0
|Коштинья
|5
|0
|Боатенг Эммануль II
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Риу Аве
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
17
Пасуш де Феррейра
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Риу Аве
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
8
15
Пасуш де Феррейра
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Риу Аве
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
17
32
Голы по времени матча
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
14%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
4
29%
5
26%
61-75
2
14%
3
16%
76-90
Пропущено
32
28
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
13%
5
18%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
13%
7
25%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
7
22%
5
18%
61-75
7
22%
9
32%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
4
27%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
5
21%
2
18%
76-90
Забито
29
36
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
2
7%
5
14%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
6
21%
9
25%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
7
24%
9
25%
61-75
4
14%
6
17%
76-90
Пропущено
56
39
23 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 23
7
13%
6
15%
1-15
6
11%
2
5%
16-30
10
18%
9
23%
31-45
13
23%
4
10%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
12
21%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2
Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Точный счет
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
115
314
412
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
116
313
710
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
2211
627
1122
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|33
|27
|2
|4
|77 - 20
|83
|2.
|33
|26
|4
|3
|70 - 22
|82
|3.
|33
|24
|3
|6
|72 - 30
|75
|4.
|2:0
|33
|23
|4
|6
|69 - 29
|73
|5.
|33
|16
|5
|12
|34 - 36
|53
|6.
|33
|14
|9
|10
|34 - 37
|51
|7.
|33
|12
|10
|11
|34 - 36
|46
|8.
|33
|13
|4
|16
|37 - 45
|43
|9.
|33
|11
|8
|14
|31 - 39
|41
|10.
|33
|11
|8
|14
|39 - 53
|41
|11.
|33
|11
|7
|15
|33 - 36
|40
|12.
|33
|10
|9
|14
|34 - 41
|39
|13.
|33
|10
|4
|19
|25 - 46
|34
|14.
|33
|9
|7
|17
|31 - 41
|34
|15.
|33
|9
|5
|19
|30 - 48
|32
|16.
|33
|7
|5
|21
|31 - 60
|26
|17.
|33
|6
|5
|22
|26 - 59
|23
|18.
|33
|5
|7
|21
|26 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|14
|1
|2
|42 - 10
|43
|2.
|0:2
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|3.
|16
|14
|0
|2
|41 - 11
|42
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|17
|10
|3
|4
|18 - 12
|33
|6.
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|7.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|8.
|17
|9
|1
|7
|21 - 19
|28
|9.
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|15.
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|16.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|17.
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|17
|3
|2
|12
|13 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|2.
|0:2
|17
|13
|1
|3
|32 - 8
|40
|3.
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|2:0
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|7.
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|12 - 20
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|17
|2
|7
|8
|18 - 29
|13
|12.
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|13.
|17
|4
|1
|12
|17 - 27
|13
|14.
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|15.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|16.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|17.
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|16
|1
|2
|13
|8 - 26
|5
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|Порту
|Тареми Мехди
|21 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 3:1 Риу Аве
Исход игры
Пасуш де Феррейра
37.6% (44)
Ничья
37.6% (44)
Риу Аве
24.8% (29)
Тотал 2.5
Больше
29.82% (34)
Меньше
70.18% (80)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (38)
1:0 Пасуш де Феррейра
19.7% (23)
2:1 Пасуш де Феррейра
15.4% (18)
0:1 Риу Аве
11.1% (13)
1:2 Риу Аве
10.3% (12)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Риу Аве
1.7% (2)
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