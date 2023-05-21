Тур: 36. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
28
Уден
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Специя
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
1.5
Среднее время на гол
150
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8 (2)
|0.22
|Сисей Ассан
|6 (1)
|0.17
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.11
|Баскиротто Федерико
|3
|0.08
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.06
|Уден Реми
|2
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.36
|Верде Даниэле
|3 (1)
|0.08
|Бастони Симоне
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.06
|Мальдини Даниэль
|2
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|8
|1
|Гонсалес Джоан
|8
|0
|Юмтити Самуэль
|7
|0
|Блен Алексис
|7
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Банда Ламек
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Сисей Ассан
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Бастони Симоне
|7
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|5
|0
|Агудело Кевин
|5
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Специя
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
10
10
Лечче
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Специя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
13
16
Лечче
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Специя
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
17
15
Волевые поражения
23
26
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
4
31%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
22
29
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
5
23%
2
7%
1-15
7
32%
5
17%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
1
5%
8
28%
76-90
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
25 Не забивали 24
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
7
44%
7
41%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Пропущено
20
27
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
7
35%
4
15%
31-45
3
15%
6
22%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
6
22%
76-90
Забито
31
30
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
13 Не забивали 16
1
3%
2
7%
1-15
5
16%
7
23%
16-30
11
35%
9
30%
31-45
7
23%
4
13%
46-60
5
16%
6
20%
61-75
2
6%
2
7%
76-90
Пропущено
42
56
26 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 33
24 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 28
8
19%
7
13%
1-15
9
21%
7
13%
16-30
9
21%
9
16%
31-45
5
12%
11
20%
46-60
8
19%
8
14%
61-75
3
7%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0
Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1
Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2
Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0
Результаты матчей
Лечче
Специя
Точный счет
1:1
6 раз 35%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
16 раз 46%
2
11 раз 31%
1
8 раз 23%
Тоталы голов в матче
Лечче
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
117
314
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
89
513
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
1916
827
1124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|7.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|11.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|0:0 Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|0:0 Заявка
|36
|6
|13
|17
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|0:0 Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|13.
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:0 Специя
Исход игры
Лечче
67.8% (80)
Ничья
24.6% (29)
Специя
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
2:1 Лечче
33.1% (39)
1:0 Лечче
30.5% (36)
1:1 Ничья
18.6% (22)
1:2 Специя
5.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Лечче
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Специя
1.7% (2)
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