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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Лечче
0:0
Первый тайм: 34'
Специя
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 117
Лечче 68.4% (80)
X 23.9% (28)
Специя 7.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Специя
3.40
4.00
4.44
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
28
Уден
Реми
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
11
Ди
Франческо
Федерико
69
Дронговски
Бартломей
55
Висневски
Пшемыслав
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
25
Эспозито
Сальваторе
8
Экдаль
Альбин
6
Бурабия
Мехди
13
Реца
Аркадиуш
18
Нзола
М'Бала
14
Шомуродов
Элдор
Лечче
4-3-3
Специя
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Специя

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:0
К
0:2
СB
2:1
СB
1:1
К
1:0
СB
1:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
1.5

Среднее время на гол

150
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 (2) 0.22
Сисей Ассан 6 (1) 0.17
Коломбо Лоренцо 4 0.11
Баскиротто Федерико 3 0.08
Ди Франческо Федерико 2 0.06
Уден Реми 2 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.36
Верде Даниэле 3 (1) 0.08
Бастони Симоне 2 0.06
Гьяси Эммануэль 2 0.06
Мальдини Даниэль 2 0.06
Бурабия Мехди 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 0.03
Висневски Пшемыслав 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 8 1
Гонсалес Джоан 8 0
Юмтити Самуэль 7 0
Блен Алексис 7 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Банда Ламек 5 0
Галло Антонино 3 1
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Уден Реми 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Фальконе Владимиро 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Сисей Ассан 2 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Марко Барони 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Бастони Симоне 7 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 5 0
Агудело Кевин 5 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Специя
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

10
10
Лечче
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Специя
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

13
16
Лечче
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Специя
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
26% (9)
43% (15)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

17
15

Волевые поражения

23
26

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
4
31%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

22
29
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
5
23%
2
7%
1-15
7
32%
5
17%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
1
5%
8
28%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
25 Не забивали 24
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
7
44%
7
41%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Пропущено

20
27
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
7
35%
4
15%
31-45
3
15%
6
22%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
6
22%
76-90

Забито

31
30
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 11
13 Не забивали 16
1
3%
2
7%
1-15
5
16%
7
23%
16-30
11
35%
9
30%
31-45
7
23%
4
13%
46-60
5
16%
6
20%
61-75
2
6%
2
7%
76-90

Пропущено

42
56
26 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 33
24 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 28
8
19%
7
13%
1-15
9
21%
7
13%
16-30
9
21%
9
16%
31-45
5
12%
11
20%
46-60
8
19%
8
14%
61-75
3
7%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0
Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1
Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2
Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0

Результаты матчей

Лечче
Специя

Точный счет

1:1
6 раз 35%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
16 раз 46%
2
11 раз 31%
1
8 раз 23%

Тоталы голов в матче

Лечче
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
7
3
14
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
8
9
5
13
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
19
16
8
27
1.5
11
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
6.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
7.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
10.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
11.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 0:0 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 0:0 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
3.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 0:0 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 0:0 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
12.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
13.
Лечче
 0:0 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 0:0 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    35'
    Ампаду Этан из команды Специя фолит на Коломбо Лоренцо, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 35'
    Специя совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 34'
    Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 34'
    Висневски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 34'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Специя
  • 32'
    Специя контролирует мяч.
  • 32'
    Лечче контролирует мяч.
  • 31'
    Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 31'
    Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 31'
    Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 30'
    Галло Антонино из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 30'
    Контроль мяча: Лечче: 33%, Специя: 67%.
  • 29'
    Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 29'
    Экдаль Альбин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Лечче 68.4% (80)
    X 23.9% (28)
    Специя 7.7% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Специя
    3.40
    4.00
    4.44
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:0 Специя

    Исход игры
    Лечче
    67.8% (80)
    Ничья
    24.6% (29)
    Специя
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    63.48% (73)
    Нет
    36.52% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Лечче
    33.1% (39)
    1:0 Лечче
    30.5% (36)
    1:1 Ничья
    18.6% (22)
    1:2 Специя
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Лечче
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Специя
    1.7% (2)
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