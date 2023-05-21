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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Удинезе
 
Позже
Лацио
Прогнозы 120
Удинезе 10% (12)
X 24.2% (29)
Лацио 65.8% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Удинезе
Ничья
Лацио
4.10
3.72
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
3
Масина
Адам
37
Перейра
Роберто
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
24
Самарджич
Лазар
9
Гомеш
Бету
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
5
Весино
Матиас
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Удинезе
3-5-1-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Лацио

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.2%
45.5%
39.3%
5 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
К
1:0
СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.07
1.06

Среднее время на гол

84
85

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Среднее время на гол

49
67

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.48
1.18

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.29
Перейра Роберто 5 0.14
Ловрич Санди 5 0.14
Самарджич Лазар 5 0.14
Удоги Дестини 3 0.09
Бийол Яка 3 0.09
Делофеу Херард 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Масина Адам 2 0.06
Эхизибуэ Кингсли 2 0.06
Перес Неуэн 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Эбоселе Фести 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 11 (3) 0.31
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.29
Андерсон Фелипе 9 0.26
Милинкович-Савич Сергей 7 0.2
Альберто Луис 5 (1) 0.14
Педро Родригес 4 0.11
Весино Матиас 2 0.06
Антонио Маркос 1 0.03
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Башич Тома 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 11 1
Перес Неуэн 7 1
Бийол Яка 8 0
Эхизибуэ Кингсли 7 0
Уолас Соуза 6 0
Перейра Роберто 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Эбоселе Фести 4 0
Удоги Дестини 4 0
Эбосс Энцо 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Масина Адам 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Гомеш Бету 2 0
Зеегелаар Марвин 1 0
Товен Флорьян 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марушич Адам 8 1
Милинкович-Савич Сергей 9 0
Лаццари Мануэль 8 0
Дзакканьи Маттиа 8 0
Романьоли Алессио 6 0
Казале Николо 6 0
Весино Матиас 5 0
Катальди Данило 5 0
Маурицио Сарри 5 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Альберто Луис 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Антонио Маркос 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Башич Тома 2 0
Пеллегрини Лука 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0

Результаты матчей

Удинезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Лацио
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

16
4
Удинезе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
67% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Лацио
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

10
26
Удинезе
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (14)
51% (18)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Лацио
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
20% (7)
43% (15)

Сухие победы

10
11

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

26
30

Голы по времени матча

Забито

31
25
19 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
19 Не забивали 22
8
26%
5
20%
1-15
7
23%
5
20%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
5
16%
5
20%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
1
6%
5
42%
76-90

Забито

15
28
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 14
26 Не забивали 20
1
7%
6
21%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
27%
5
18%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
2
13%
7
25%
61-75
7
47%
7
25%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
6
24%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
4
16%
3
18%
76-90

Забито

46
53
24 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 27
10 Не забивали 7
9
20%
11
21%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
8
17%
9
17%
31-45
3
7%
6
11%
46-60
7
15%
9
17%
61-75
12
26%
12
23%
76-90

Пропущено

42
29
22 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 5
24 Не пропускали 16
11
26%
0
0%
1-15
3
7%
3
10%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
10
24%
7
24%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
5
12%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0
Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1
Лацио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1
Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0

Результаты матчей

Удинезе
Лацио

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
3
9
8
1.5
9
9
4
13
2.5
3
15
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
13
4
5
13
1.5
7
10
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
28
7
14
21
1.5
16
19
5
30
2.5
6
29
1
34
3.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
6.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
7.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые поклонники спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках 36-го тура чемпионата Италии сойдутся лицом к лицу игроки «Удинезе» и «Лацио». Встреча состоится во Фриули, на стадионе «Дачия-Арене».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 5 минут.

    Главный судья: Пайретто Лука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 120
Удинезе 10% (12)
X 24.2% (29)
Лацио 65.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Лацио
4.10
3.72
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Удинезе - Лацио онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Удинезе - Лацио

Исход игры
Удинезе
9.9% (12)
Ничья
24% (29)
Лацио
66.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:2 Лацио
38.8% (47)
1:1 Ничья
19.8% (24)
0:1 Лацио
19% (23)
2:1 Удинезе
7.4% (9)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:2 Лацио
2.5% (3)
2:3 Лацио
1.7% (2)
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