Тур: 36. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Пайретто Лука
Прогноз на матч от Liveresult
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
74 _Russo D.
-
75 Mateo Bassi
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Лацио
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.2%
45.5%
39.3%
5 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.07
1.06
Среднее время на гол
84
85
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Среднее время на гол
49
67
Всего голов
49
39
Голов в среднем за матч
1.48
1.18
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.29
|Перейра Роберто
|5
|0.14
|Ловрич Санди
|5
|0.14
|Самарджич Лазар
|5
|0.14
|Удоги Дестини
|3
|0.09
|Бийол Яка
|3
|0.09
|Делофеу Херард
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Масина Адам
|2
|0.06
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.06
|Перес Неуэн
|2
|0.06
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Эбоселе Фести
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|11 (3)
|0.31
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.29
|Андерсон Фелипе
|9
|0.26
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.2
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.14
|Педро Родригес
|4
|0.11
|Весино Матиас
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Казале Николо
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Башич Тома
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|11
|1
|Перес Неуэн
|7
|1
|Бийол Яка
|8
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|7
|0
|Уолас Соуза
|6
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Эбоселе Фести
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марушич Адам
|8
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|9
|0
|Лаццари Мануэль
|8
|0
|Дзакканьи Маттиа
|8
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Казале Николо
|6
|0
|Весино Матиас
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Маурицио Сарри
|5
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Лацио
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
16
4
Удинезе
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
67% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Лацио
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
10
26
Удинезе
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (14)
51% (18)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Лацио
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
20% (7)
43% (15)
Сухие победы
10
11
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
26
30
Голы по времени матча
Забито
31
25
19 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
19 Не забивали 22
8
26%
5
20%
1-15
7
23%
5
20%
16-30
4
13%
4
16%
31-45
2
6%
4
16%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
5
16%
5
20%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
1
6%
5
42%
76-90
Забито
15
28
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 14
26 Не забивали 20
1
7%
6
21%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
27%
5
18%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
2
13%
7
25%
61-75
7
47%
7
25%
76-90
Пропущено
25
17
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
6
24%
0
0%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
4
16%
3
18%
76-90
Забито
46
53
24 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 27
10 Не забивали 7
9
20%
11
21%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
8
17%
9
17%
31-45
3
7%
6
11%
46-60
7
15%
9
17%
61-75
12
26%
12
23%
76-90
Пропущено
42
29
22 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 5
24 Не пропускали 16
11
26%
0
0%
1-15
3
7%
3
10%
16-30
8
19%
6
21%
31-45
10
24%
7
24%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
5
12%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0
Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1
Лацио
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1
Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0
Результаты матчей
Удинезе
Лацио
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
153
98
99
413
315
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
134
513
710
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
287
1421
1619
530
629
134
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|5
|4
|73 - 26
|86
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|67 - 40
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|7.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|38 - 40
|50
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|36
|6
|13
|17
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе - Лацио
Исход игры
Удинезе
9.9% (12)
Ничья
24% (29)
Лацио
66.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:2 Лацио
38.8% (47)
1:1 Ничья
19.8% (24)
0:1 Лацио
19% (23)
2:1 Удинезе
7.4% (9)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:2 Лацио
2.5% (3)
2:3 Лацио
1.7% (2)
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