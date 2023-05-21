Тур: 36. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Маринелли Ливио
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Наполи
Интер Милан
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
36 матчей
36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.45
0.81
Среднее время на гол
62
110
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.38
0.85
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.42
0.83
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
108
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|23 (1)
|0.64
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.33
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.17
|Зелиньски Пётр
|3
|0.08
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.08
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.08
|Симеоне Джованни
|3
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.06
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.06
|Оливера Матиас
|2
|0.06
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Распадори Джакомо
|2
|0.06
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|20 (1)
|0.56
|Джеко Эдин
|9
|0.25
|Лукаку Ромелу
|8 (2)
|0.22
|Барелла Николо
|5
|0.14
|Димарко Федерико
|4
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|3 (1)
|0.08
|Мхитарян Генрих
|3
|0.08
|Корреа Хоакин
|3
|0.08
|Госенс Робин
|3
|0.08
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Элмас Эльиф
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Зелиньски Пётр
|3
|0
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|9
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Де Врей Стефан
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Интер Милан
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
2
10
Наполи
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Интер Милан
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
33
32
Наполи
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Интер Милан
40.6%
59.4%
13 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
23% (8)
51% (18)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
10
10
Волевые победы
10
16
Волевые поражения
35
42
Голы по времени матча
Забито
35
32
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
5
14%
6
19%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
8
23%
6
19%
61-75
7
20%
7
22%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
2
14%
7
28%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
3
21%
9
36%
76-90
Забито
33
33
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 21
2
6%
3
9%
1-15
5
15%
5
15%
16-30
7
21%
7
21%
31-45
6
18%
7
21%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
8
24%
9
27%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
68
65
30 В 1-м тайме 30
38 Во 2-м тайме 35
23 Забивали первыми 21
6 Не забивали 7
7
10%
9
14%
1-15
9
13%
9
14%
16-30
14
21%
12
18%
31-45
10
15%
11
17%
46-60
13
19%
8
12%
61-75
15
22%
16
25%
76-90
Пропущено
27
38
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 24
2
7%
2
5%
1-15
6
22%
5
13%
16-30
4
15%
5
13%
31-45
7
26%
9
24%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
3
11%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1
Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2
Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0
Результаты матчей
Наполи
Интер Милан
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
1
7 раз 20%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
7 раз 20%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Наполи
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
107
99
710
711
314
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
143
126
107
414
413
315
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
287
2213
1916
1124
1124
629
431
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|36
|26
|6
|4
|70 - 25
|84
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|0:0 Заявка
|36
|21
|4
|11
|66 - 37
|67
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|7.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|38 - 40
|50
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|36
|6
|13
|17
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|0:0 Заявка
|18
|12
|4
|2
|35 - 14
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|0:0 Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 25
|28
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Интер Милан
Исход игры
Наполи
24.8% (32)
Ничья
48.1% (62)
Интер Милан
27.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
87.07% (101)
Нет
12.93% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (45)
2:1 Наполи
15.5% (20)
1:2 Интер Милан
14.7% (19)
2:2 Ничья
7% (9)
0:1 Интер Милан
5.4% (7)
1:3 Интер Милан
2.3% (3)
1:0 Наполи
2.3% (3)
2:0 Наполи
2.3% (3)
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