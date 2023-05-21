Первый тайм

19' А вот следующий момент Маринелли уже не мог пропустить - Гальярдини достаточно вероломно подкатился на фланге под Ди Лоренцо.

18' Замбо-Ангисса получает по ногам от Гальярдини, выглядело это довольно агрессивно, но арбитр обходится без желтой карточки.

17' Замбо-Ангисса получает мяч на линии штрафной и с разворота наносит удар с левой ноги - снаряд прокатывается в сантиметрах от ближней штанги!

16' Очень долго "Наполи" катает мяч на чужой половине поля, наращивая количество передач, но пока без попыток обострения.

14' Госенс в борьбе за мяч на левом фланге толкает в спину Ди Лоренцо, очередной мелкий фол в этой встрече.

13' Быструю атаку проводит "Интер", которая завершается подачей с правого фланга в направлении Лукаку - Ким выбивает мяч головой.