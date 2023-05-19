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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Наполи
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 49
Наполи 34.7% (17)
X 32.7% (16)
Интер Милан 32.7% (16)
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Наполи
Ничья
Интер Милан
2.90
3.50
2.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Интер Милан

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

36.1%
27.8%
36.1%
13 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.45
0.81

Среднее время на гол

62
110

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.85

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 23 (1) 0.66
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.34
Элмас Эльиф 6 (1) 0.17
Зелиньски Пётр 3 0.09
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.09
Политано Маттео 3 (2) 0.09
Симеоне Джованни 3 0.09
Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.06
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Оливера Матиас 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 20 (1) 0.57
Джеко Эдин 9 0.26
Лукаку Ромелу 8 (2) 0.23
Барелла Николо 5 0.14
Димарко Федерико 4 0.11
Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.09
Мхитарян Генрих 3 0.09
Корреа Хоакин 3 0.09
Госенс Робин 3 0.09
Брозович Марсело 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Элмас Эльиф 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 9 0
Барелла Николо 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Де Врей Стефан 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Гальярдини Роберто 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Наполи
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Интер Милан
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

2
10
Наполи
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Интер Милан
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

33
32
Наполи
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Интер Милан
40.6%
59.4%
13 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
23% (8)
51% (18)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

10
10

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

35
42

Голы по времени матча

Забито

35
32
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
5
14%
6
19%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
7
20%
5
16%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
8
23%
6
19%
61-75
7
20%
7
22%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
2
14%
7
28%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
3
21%
9
36%
76-90

Забито

33
33
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 21
2
6%
3
9%
1-15
5
15%
5
15%
16-30
7
21%
7
21%
31-45
6
18%
7
21%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
8
24%
9
27%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

68
65
30 В 1-м тайме 30
38 Во 2-м тайме 35
23 Забивали первыми 21
6 Не забивали 7
7
10%
9
14%
1-15
9
13%
9
14%
16-30
14
21%
12
18%
31-45
10
15%
11
17%
46-60
13
19%
8
12%
61-75
15
22%
16
25%
76-90

Пропущено

27
38
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 24
2
7%
2
5%
1-15
6
22%
5
13%
16-30
4
15%
5
13%
31-45
7
26%
9
24%
46-60
5
19%
5
13%
61-75
3
11%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1
Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2
Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0

Результаты матчей

Наполи
Интер Милан

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
1
7 раз 20%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
5
2 раза 6%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
7 раз 20%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Наполи
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
10
7
1.5
9
9
7
10
2.5
7
11
3
14
3.5
2
16
1
16
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
3
12
6
1.5
10
7
4
14
2.5
4
13
3
15
3.5
2
15
1
17
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
28
7
22
13
1.5
19
16
11
24
2.5
11
24
6
29
3.5
4
31
2
33
4.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
9.
Монца
 Заявка 35 13 10 12 44 - 45 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 35 4 12 19 31 - 61 24
20.
Сампдория
 Заявка 35 3 9 23 21 - 62 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 53 минуты.

    Главный судья: Маринелли Ливио

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Наполи.
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    • Прогнозы 49
    Наполи 34.7% (17)
    X 32.7% (16)
    Интер Милан 32.7% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Интер Милан
    2.90
    3.50
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан

    Исход игры
    Наполи
    34% (17)
    Ничья
    32% (16)
    Интер Милан
    34% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    22% (11)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    2:1 Наполи
    16% (8)
    2:2 Ничья
    8% (4)
    0:1 Интер Милан
    6% (3)
    1:0 Наполи
    4% (2)
    2:0 Наполи
    4% (2)
    3:1 Наполи
    4% (2)
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