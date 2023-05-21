Добирается "Торино" до штрафной соперника, Влашич катит мяч на набегающего Риччи, которому в борьбе с Бараком удается лишь легонько ткнуть снаряд в направлении ворот, а Терзич разрядил обстановку.

Синго с правого фланга катит мяч по линии штрафной на одного из партнеров, но удару не дают состояться защитники.

Синго после заброса с левого фланга опережает защитника и с угла вратарской пробивает мимо цели. Впрочем, ивуариец оказался в офсайде.

Синго на фланге активно прессингует Терзича и даже выбивает мяч из-под ноги серба, но при этом хватает Алексу за футболку.

Влашич с правого фланга катит мяч на набегающего Риччи, однако тот плохо обрабатывает снаряд и вместо удара исполняет неточную передачу.

Угловой с правого фланга подает Риччи, Шуурс переигрывает на втором этаже соперника, но пробивает головой мимо дальнего угла.

Полчаса отыграли команды, пока у "Торино" 4 попытки и 2 попадания в створ, а оба удара "Фиорентины" были неточным.

Синго простреливает с правого края штрафной, мяч от защитника возвращается к латералю "Торино", но тому снова не удается прострелить мимо соперника.

И снова на футбольном поле затишье, ничего интересного в эти минуты на Олимпийском стадионе Турина не происходит.

Всё меньше времени остается до перерыва, так и не удается командам включить повышенную передачу, оборона явно превалирует над атакой.

Вот наконец момент! Карамо вываливается на рандеву с Черофолини, но голкипер выигрывает дуэль! Правда, гол отменили бы из-за положения "вне игры".

Сапонара цепляется за мяч на правом краю штрафной после передачи Барака, а вот прострел на Куаме защитники прерывают - угловой.

Дункан с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, туринцы мяч из штрафной выносят, а удар Мандрагоры с подбора опять оказывается максимально неточным.

Игор Жулио проигрывает единоборство Влашичу и цепляет того, не давая разогнаться, здесь арбитр обошелся без карточки.

29' Сапонара на дриблинге входит в штрафную с левого края и простреливает от лицевой, однако Куаме добраться до мяча не позволяют защитники.

28' Теперь Влашич не смог чисто сыграть в отборе в единоборстве с Дунканом, штрафной "Фиорентина" быстро разыгрывает.

27' Влашич на скорости приближается к штрафной соперника и пробивает метров с 20, однако мяч цепляет ногу Терзича и становится удобным для Черофолини.

26' Позиционная атака "Фиорентины" завершается не самым подготовленным ударом Мандрагоры из центральной зоны - мяч летит очень неточно.

24' Заброс из глубины поля в направлении Карамо исполняют хозяева, однако Черофолини своевременно выходит к границе штрафной и забирает мяч.

22' Карамо добирается до штрафной с правого края, обыгрывается с Влашичем и исполняет подачу, с которой оборона "фиалок" справляется. В следующей фазе Родригес получает мяч на линии штрафной и пробивает с правой, но Черофолини уверенно ловит снаряд.

21' Куаме в прессинге загоняет Шуурса к угловому флагу, вынужден защитник выбивать мяч за боковую линию.

20' Приближается у нас середина первого тайма, пока абсолютно равная игра с равными шансами на успех.

19' Мандрагора получает желтую карточку за жесткий фол на фланге против Карамо.