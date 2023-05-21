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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Торино
0:0
Перерыв
Фиорентина
0'
19' Желтая карточка
Мандрагора Роландо

Ход матча

19'
 
Мандрагора Роландо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 257 Количество передач 191
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 121
Торино 35.5% (43)
X 46.3% (56)
Фиорентина 18.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Фиорентина
2.35
3.62
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
13
Родригес
Рикардо
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
7
Карамо
Янн
9
Санабрия
Антонио
31
Черофолини
Микеле
23
Венути
Лоренцо
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
15
Терзич
Алекса
38
Мандрагора
Роландо
72
Барак
Антонин
32
Дункан
Альфред
8
Сапонара
Риккардо
99
Куаме
Кристиан
33
Соттиль
Рикардо
Торино
3-4-2-1
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Торино
Фиорентина

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

29 матчей

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:2
ТМС
0:0
СA
1:0
К
0:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Среднее время на гол

70
96

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.21

Среднее время на гол

54
74

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.48
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 11 (1) 0.31
Влашич Никола 5 0.14
Миранчук Алексей 4 0.11
Карамо Янн 3 0.08
Радоньич Неманья 2 0.06
Синго Вилфред 2 0.06
Пеллегри Пьетро 2 0.06
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Илич Иван 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Буонджорно Алессандро 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.19
Бонавентура Джакомо 5 0.14
Гонсалес Николас 5 (2) 0.14
Йович Лука 4 0.11
Куаме Кристиан 4 0.11
Иконе Жонатан 3 0.08
Сапонара Риккардо 3 0.08
Бираги Кристиано 2 0.06
Мандрагора Роландо 2 0.06
Кастровилли Гаэтано 2 0.06
Миленкович Никола 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Додо Домилсон 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Терзич Алекса 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Риччи Самуэле 6 0
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Синго Вилфред 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Карамо Янн 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 8 0
Бонавентура Джакомо 4 1
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Барак Антонин 4 0
Миленкович Никола 4 0
Куаме Кристиан 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Дункан Альфред 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Кабрал Артур 3 0
Йович Лука 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Брекало Йосип 1 0
Терзич Алекса 1 0

Результаты матчей

Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
11
Торино
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Фиорентина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

18
22
Торино
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Фиорентина
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

25
33

Голы по времени матча

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
0
0%
5
24%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
4
29%
6
29%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
4
19%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
18%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Забито

23
26
14 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
2
9%
3
12%
1-15
5
22%
4
15%
16-30
7
30%
3
12%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
4
17%
10
38%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
9%
5
22%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
6
27%
4
17%
76-90

Забито

37
47
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 15
8 Не забивали 11
2
5%
8
17%
1-15
7
19%
7
15%
16-30
11
30%
30%
5
11%
31-45
5
14%
10
21%
46-60
6
16%
3
6%
61-75
6
16%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

39
40
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 26
5
13%
8
20%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
8
21%
8
20%
31-45
5
13%
7
18%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
9
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2
Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0
Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3

Результаты матчей

Торино
Фиорентина

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
7 раз 20%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
1
12 раз 34%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торино
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
3
3
14
1.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
6
7
11
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
26
9
10
25
1.5
14
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 35 21 6 8 54 - 28 69
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
6.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
7.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 0:0 Заявка 36 13 11 12 47 - 40 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 0:0 Заявка 36 13 11 12 37 - 39 50
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 35 9 12 14 32 - 45 39
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
3.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 0:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 0:0 Заявка 18 5 7 6 14 - 17 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 0:0 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
9.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Фиорентина
 0:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 19 20
12.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Верона Амионе Бруно 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга подает Риччи, Шуурс переигрывает на втором этаже соперника, но пробивает головой мимо дальнего угла.
  • 44'
    Влашич с правого фланга катит мяч на набегающего Риччи, однако тот плохо обрабатывает снаряд и вместо удара исполняет неточную передачу.
  • Фол, нарушение
    43'
    Синго на фланге активно прессингует Терзича и даже выбивает мяч из-под ноги серба, но при этом хватает Алексу за футболку.
  • Офсайд
    42'
    Синго после заброса с левого фланга опережает защитника и с угла вратарской пробивает мимо цели. Впрочем, ивуариец оказался в офсайде.
  • 41'
    Синго с правого фланга катит мяч по линии штрафной на одного из партнеров, но удару не дают состояться защитники.
  • 40'
    Добирается "Торино" до штрафной соперника, Влашич катит мяч на набегающего Риччи, которому в борьбе с Бараком удается лишь легонько ткнуть снаряд в направлении ворот, а Терзич разрядил обстановку.
  • Фол, нарушение
    39'
    Игор Жулио проигрывает единоборство Влашичу и цепляет того, не давая разогнаться, здесь арбитр обошелся без карточки.
  • Угловой
    38'
    Дункан с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, туринцы мяч из штрафной выносят, а удар Мандрагоры с подбора опять оказывается максимально неточным.
  • 37'
    Сапонара цепляется за мяч на правом краю штрафной после передачи Барака, а вот прострел на Куаме защитники прерывают - угловой.
  • Офсайд
    36'
    Вот наконец момент! Карамо вываливается на рандеву с Черофолини, но голкипер выигрывает дуэль! Правда, гол отменили бы из-за положения "вне игры".
  • 35'
    Всё меньше времени остается до перерыва, так и не удается командам включить повышенную передачу, оборона явно превалирует над атакой.
  • 33'
    И снова на футбольном поле затишье, ничего интересного в эти минуты на Олимпийском стадионе Турина не происходит.
  • 31'
    Синго простреливает с правого края штрафной, мяч от защитника возвращается к латералю "Торино", но тому снова не удается прострелить мимо соперника.
  • 30'
    Полчаса отыграли команды, пока у "Торино" 4 попытки и 2 попадания в створ, а оба удара "Фиорентины" были неточным.
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    • 29'
      Сапонара на дриблинге входит в штрафную с левого края и простреливает от лицевой, однако Куаме добраться до мяча не позволяют защитники.
    • Фол, нарушение
      28'
      Теперь Влашич не смог чисто сыграть в отборе в единоборстве с Дунканом, штрафной "Фиорентина" быстро разыгрывает.
    • 27'
      Влашич на скорости приближается к штрафной соперника и пробивает метров с 20, однако мяч цепляет ногу Терзича и становится удобным для Черофолини.
    • 26'
      Позиционная атака "Фиорентины" завершается не самым подготовленным ударом Мандрагоры из центральной зоны - мяч летит очень неточно.
    • 24'
      Заброс из глубины поля в направлении Карамо исполняют хозяева, однако Черофолини своевременно выходит к границе штрафной и забирает мяч.
    • 22'
      Карамо добирается до штрафной с правого края, обыгрывается с Влашичем и исполняет подачу, с которой оборона "фиалок" справляется. В следующей фазе Родригес получает мяч на линии штрафной и пробивает с правой, но Черофолини уверенно ловит снаряд.
    • 21'
      Куаме в прессинге загоняет Шуурса к угловому флагу, вынужден защитник выбивать мяч за боковую линию.
    • 20'
      Приближается у нас середина первого тайма, пока абсолютно равная игра с равными шансами на успех.
    • Желтая карточка
      19'
      Мандрагора получает желтую карточку за жесткий фол на фланге против Карамо.
    • 18'
      Милинкович-Савич кулаком выбивает мяч на левый фланг, хитрый Соттиль попытался закинуть снаряд за шиворот голкиперу, но снова перебросил и ворота.
    • 17'
      Позиционная атака хозяев завершается высокой подачей Синго в штрафную - Черофолини на выходе забирает мяч.
    • 15'
      Соттиль входит в штрафную с левого края и неожиданно пытается закинуть мяч за шиворот Милинковичу-Савичу, однако снаряд перелетает и ворота "Торино".
    • 14'
      Черофолини едва не оплошал после передачи назад, потеряв равновесие и далеко отпустив от себя мяч, но защитники подчистили за голкипером.
    • 13'
      Влашич приближается к штрафной гостей чуть правее центральной оси и наносит плотный удар, однако мяч проходит рядом с ближней "девяткой".
    • 12'
      С подачей Мандрагоры со штрафного оборона "Торино" уверенно справляется, второй темп также не приносит "Фиорентине" никаких дивидендов.
    • Фол, нарушение
      11'
      Терзич исполняет подачу с левого фланга, которую блокирует Влашич, однако арбитр определяет игру рукой у хорвата.
    • Угловой
      9'
      После навеса с углового Санабрия летет к мячу и сумел ткнуть его в направлении ворот, но в створ форвард "Торино" не попал.
    • 8'
      Синго получает мяч на правом фланге и пытается навесить из-под Терзича, однако снаряд цепляет ногу сербского защитника и уходит за лицевую.
    • 7'
      Затягивается у нас разведка на старте матча, никак не удается соперникам взвинтить темп и начать создавать моменты.
    • 6'
      Отметим, что зимой команды дважды встречались на "Артемио Франки" с интервалом в несколько дней - сначала в Серии А гол Миранчука принес "Торино" победу, а вот в четвертьфинале Кубка сильнее были хозяева (2:1).
    • 5'
      Позиционная атака "фиалок" завершается подачей с правого фланга, которая всего лишь разминает Милинковича-Савича.
    • 4'
      Пока соперники в дебюте действуют спокойно, "Фиорентина" мячом владеет побольше, но пробиться в штрафную соперника им не удается.
    • 3'
      Противостояние с "Базелем" в полуфинале Лиги конференций получилось для "Фиорнентины" драматичным, после домашнего поражения в Швейцарии удалось перевести игру в дополнительное, где победным стал гол Барака на 10-й компенсированной минуте.
    • 2'
      Напомним, что команды соседствуют в турнирной таблице на самом её экваторе, имея в активе по 49 очков. Правда, "фиалок" сейчас больше заботят два финала - Кубка Италии с "Интером" и Лиги конференций с "Вест Хэмом".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Фиорентина

    Исход игры
    Торино
    35.5% (43)
    Ничья
    46.3% (56)
    Фиорентина
    18.2% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (50)
    1:0 Торино
    15.7% (19)
    2:1 Торино
    14.9% (18)
    1:2 Фиорентина
    9.9% (12)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Фиорентина
    2.5% (3)
    0:1 Фиорентина
    2.5% (3)
    4:2 Торино
    1.7% (2)
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    Торино
    Фиорентина
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