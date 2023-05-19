Тур: 36. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Массими Лука
Позже
История личных встреч
Торино
Фиорентина
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
29 матчей
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.8%
48.3%
37.9%
4 победы 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Среднее время на гол
70
96
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.21
Среднее время на гол
54
74
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.48
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|11 (1)
|0.31
|Влашич Никола
|5
|0.14
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|Карамо Янн
|3
|0.09
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|Синго Вилфред
|2
|0.06
|Пеллегри Пьетро
|2
|0.06
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.06
|Илич Иван
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.2
|Бонавентура Джакомо
|5
|0.14
|Гонсалес Николас
|5 (2)
|0.14
|Йович Лука
|4
|0.11
|Куаме Кристиан
|4
|0.11
|Иконе Жонатан
|3
|0.09
|Сапонара Риккардо
|3
|0.09
|Бираги Кристиано
|2
|0.06
|Мандрагора Роландо
|2
|0.06
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.06
|Миленкович Никола
|2
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Терзич Алекса
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Риччи Самуэле
|6
|0
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Синго Вилфред
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Карамо Янн
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|11
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|7
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|1
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Миленкович Никола
|4
|0
|Куаме Кристиан
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Дункан Альфред
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Результаты матчей
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
11
Торино
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Фиорентина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
18
22
Торино
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Фиорентина
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
25
33
Голы по времени матча
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
0
0%
5
24%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
4
29%
6
29%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
4
19%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
18%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
2
12%
76-90
Забито
23
26
14 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
2
9%
3
12%
1-15
5
22%
4
15%
16-30
7
30%
3
12%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
4
17%
10
38%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
9%
5
22%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
6
27%
4
17%
76-90
Забито
37
47
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 15
8 Не забивали 11
2
5%
8
17%
1-15
7
19%
7
15%
16-30
11
30%
30%
5
11%
31-45
5
14%
10
21%
46-60
6
16%
3
6%
61-75
6
16%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
39
40
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 26
5
13%
8
20%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
8
21%
8
20%
31-45
5
13%
7
18%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
9
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2
Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0
Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3
Результаты матчей
Торино
Фиорентина
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
7 раз 20%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
1
12 раз 34%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торино
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
153
314
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
116
711
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
269
1025
1421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|35
|21
|6
|8
|54 - 28
|69
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|44 - 45
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|32 - 45
|39
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|35
|4
|12
|19
|31 - 61
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|9
|23
|21 - 62
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Верона
|Амионе Бруно
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
Прогнозы на матч Торино - Фиорентина
Исход игры
Торино
25.5% (12)
Ничья
44.7% (21)
Фиорентина
29.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
88.89% (40)
Нет
11.11% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (20)
1:2 Фиорентина
19.1% (9)
2:1 Торино
12.8% (6)
1:0 Торино
6.4% (3)
1:3 Фиорентина
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!