Второй тайм в Севилье!

Виллиан по центру вывел к воротам Переса, который не смог переиграть Сорию.

Хуанми после прострела справа с трёх метров в касание послал мяч рядом с левой штангой.

Дамиан в центре поля руками уложил на газон Виллиана.

Порту решил слева со штрафного пробить по воротам, но мяч послал намного выше цели.

Альварес в центре поля руками остановил Виллиана и получил жёлтую карточку.

Руибаль с Пересом не смогли пройти вперёд по правому флангу.

Мата на левом фланге атаки завалил на газон Песселью.

Латаса в центре поля пытался ускориться, но поскользнулся и рухнул на газон. Неужели, у гостей будет вторая вынужденная замена на "ровном" месте.

Латаса поднялся с газона и продолжил встречу. Тренер "Хетафе" может выдохнуть.

Руибаль справа прострелил вдоль ворот, а у дальней штанги Дамиан успел выбить мяч у Переса.

Руибаль у угла штрафной площади сбил Мату и получил жёлтую карточку.

Аленья у центрального круга сзади врезал по ногам Каналесу и получил жёлтую карточку.

Руибаль метров с тридцати трёх справа пробил в ближний угол. Сория в прыжке аккуратно отбил мяч в сторону. Хуанми на добивании сыграть не удалось.

Заброс Пессельи вперёд получился очень сильным и неточным.

69%:31% - преимущество хозяев по владению мячом в первые полчаса существенно, но пока это никак не отражается на табло. Да и острых моментов в матче ещё не было.

Каналес исполнил перевод налево на Абнера, который у угла штрафной площади при приёме мяча поскользнулся. Так было потеряно свободное пространство перед защитником "Бетиса".

Мата от углового флага навесил к воротам, откуда Браво выбил мяч кулаками.

Мата исполнил и следующий угловой удар гостей. Подача нашла голову Альвареса, который пробил выше ворот.

Хозяева спокойно катают мяч у центрального круга. "Хетафе" приходится идти в высокий прессинг.

Абнер слева навесил в центр штрафной площади, где Альваресу никто не мешал сыграть на вынос.

Дамиан на чужой половине поля подтолкнул в спину Хуанми.

28' Альварес слева прошёл вперёд. Руибаль у углового флага вынудил Гастона упустить мяч за пределы поля.

27' Дальний удар Маты справа соперники заблокировали.

26' Абнер слева продвинулся вперёд, но передачу сделал назад, не рискуя сыграть на обострение.

25' Перес в центре поля ударил по ноге Дьене.

24' Следующий угловой удар в исполнении гостей опасным не получился. Мяч выбит к центральному кругу.

22' Аленья от углового флага прострелил к ближней штанге. Хозяева мяч от ворот выбили.

21' Митрович рухнул на газон у чужой штрафной площади и схватился за голову. Арбитр фола со стороны Фелипе не усмотрел, а актёрские способности Стефана никак не оценил.

20' Гуардадо в центре поля ударил сзади по ногам Аленью.

18' Альдерете по центру смело продвинулся вперёд, но пас на Латасу сделал неточный.

17' Гидо в центре поля сбил Порту.

16' Мата слева из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол, но перед этим в штрафной площади Латаса подтолкнул в спину Песселью.

15' Каналес от углового флага откатил мяч на Гуардадо. Завершилось всё дальним неточным ударом Абнера слева.

14' Хозяева не смогли удачно разыграть штрафной удар. Мягкий заброс Каналеса вперёд соперники перехватили.

13' Митрович завалил на газон Хуанми. Тридцать два метра до ворот.

12' Замена в составе "Хетафе": вместо Энеса Унала на поле вышел Хуан Латаса.

11' Руибаль справа откатил мяч в центр на Каналеса, который с восемнадцати метров пробил рядом с левой штангой.

10' "Хетафе" пока обороняется в меньшинстве. Хозяева с помощью коротких передач пытаются подойти к штрафной площади соперников.

9' Унал не стал пользоваться носилками, и сам отправился за пределы поля. Видимо, матч он не сможет продолжить.

8' Унал споткнулся у чужой штрафной площади и рухнул на газон. Столкновения с соперником не было, а помощь медиков требуется.

7' Хуанми в центре поля нарушил правила.

6' Подача Дамиана справа к дальней штанге удачной не получилась. Мяч улетел за пределы поля.

5' Абнер на левом фланге откликнулся на длинный заброс вперёд, но мяч догнать не смог.

4' Дьене в центре поля завалил на газон Гидо.

3' "Бетис" начал матч с контроля мяча, но вперёд по флангам хозяевам пробраться не удаётся.

2' "Бетис" играет в полосатых бело-зелёных футболках и чёрных трусах, "Хетафе" - в синей форме.