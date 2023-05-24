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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Бетис
0:0
Второй тайм: 50'
Хетафе
0'
29' Желтая карточка
Аленья Карлес
40' Желтая карточка
Альварес Гастон
45' Желтая карточка
Руибаль Айтор

Ход матча

11'
 
Латаса Хуан
Унал Энес
29'
 
Аленья Карлес
40'
 
Альварес Гастон
45'
Руибаль Айтор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 298 Количество передач 107
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 123
Бетис 91.1% (112)
X 7.3% (9)
Хетафе 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Хетафе
3.55
3.19
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
21
Перес
Айосе
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
9
Порту
Кристиан
20
Максимович
Неманья
2
Дьене
Даконам
7
Мата
Хайме
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Хетафе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.85

Среднее время на гол

60
106

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1.08

Среднее время на гол

78
83

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.32
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 13 (5) 0.36
Каналес Серхио 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 4 0.11
Карвалью Вилльям 3 0.08
Миранда Хуан 3 0.08
Родри Родриго 2 0.06
Фекир Набиль 2 (1) 0.06
Перес Айосе 2 0.06
Виллиан Жозе 2 (1) 0.06
Энрике Луис 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Сабали Юссуф 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.39
Майораль Борха 8 0.22
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Аленья Карлес 2 0.06
Альварес Гастон 2 0.06
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Карвалью Вилльям 6 1
Песселья Херман 4 2
Луис Фелипе 2 3
Гидо Родригес 7 0
Каналес Серхио 3 2
Гуардадо Андрес 6 0
Энрике Луис 6 0
Фекир Набиль 4 1
Руибаль Айтор 4 1
Перес Айосе 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Акуоку Поль 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Миранда Хуан 1 1
Браво Клаудио 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Абнер 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 11 1
Дуарте Домингуш 10 1
Дьене Даконам 9 1
Альдерете Омар 9 0
Альварес Гастон 7 1
Милья Луис 5 1
Дамиан Суарес 6 0
Унал Энес 6 0
Иглесиас Хуан 6 0
Порту Кристиан 4 1
Арамбарри Мауро 4 1
Мата Хайме 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Максимович Неманья 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Сеоане Хайме 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Результаты матчей

Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
59% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
10
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Хетафе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

14
16
Бетис
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Хетафе
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

23
13
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 25
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
22%
2
15%
61-75
3
13%
5
38%
76-90

Пропущено

18
24
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
7
39%
4
17%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
3
17%
5
25%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

22
18
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
8
36%
5
28%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Забито

41
33
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
13 Не забивали 13
7
17%
6
18%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
2
5%
5
15%
46-60
10
24%
3
9%
61-75
8
20%
10
30%
76-90

Пропущено

40
42
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
10
25%
7
17%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
6
15%
9
21%
31-45
9
23%
9
21%
46-60
6
15%
8
19%
61-75
6
15%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0
Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2

Результаты матчей

Бетис
Хетафе

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 34%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
2
6 раз 17%
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
6
7
10
1.5
6
12
5
12
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
7
6
12
1.5
2
15
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
22
13
13
22
1.5
8
27
7
28
2.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Атлетико М
 3:0 Заявка 36 23 6 7 66 - 27 75
3.
Реал Мадрид
 Заявка 36 23 5 8 72 - 34 74
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 0:0 Заявка 36 16 9 11 43 - 38 57
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
9.
Севилья
 Заявка 36 13 10 13 45 - 50 49
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 36 12 10 14 43 - 49 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Кадис
 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
17.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 36 8 12 16 31 - 44 36
19.
Эспаньол
 0:3 Заявка 36 8 10 18 44 - 64 34
20.
Эльче
 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 3:0 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
8.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 0:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 32 17
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 3:0 Заявка 18 11 3 4 27 - 13 36
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 0:0 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
11.
Эспаньол
 0:3 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 18 2 6 10 12 - 25 12
18.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    50'
    Дамиан в центре поля руками уложил на газон Виллиана.
  • Опасный момент
    49'
    Хуанми после прострела справа с трёх метров в касание послал мяч рядом с левой штангой.
  • Опасный момент
    48'
    Виллиан по центру вывел к воротам Переса, который не смог переиграть Сорию.
  • Фол, нарушение
    47'
    Мата в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Севилье!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Бетис" - "Хетафе" - 0:0.
  • 45'
    Порту решил слева со штрафного пробить по воротам, но мяч послал намного выше цели.
  • Желтая карточка
    45'
    Руибаль у угла штрафной площади сбил Мату и получил жёлтую карточку.
  • 45'
    Руибаль справа прострелил вдоль ворот, а у дальней штанги Дамиан успел выбить мяч у Переса.
  • 45'
    Латаса поднялся с газона и продолжил встречу. Тренер "Хетафе" может выдохнуть.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Де Бургос в первом тайме.
  • Травма, повреждение
    45'
    Латаса в центре поля пытался ускориться, но поскользнулся и рухнул на газон. Неужели, у гостей будет вторая вынужденная замена на "ровном" месте.
  • Фол, нарушение
    44'
    Мата на левом фланге атаки завалил на газон Песселью.
  • 42'
    Руибаль с Пересом не смогли пройти вперёд по правому флангу.
  • Желтая карточка
    41'
    Альварес в центре поля руками остановил Виллиана и получил жёлтую карточку.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      40'
      Дамиан на чужой половине поля подтолкнул в спину Хуанми.
    • 39'
      Абнер слева навесил в центр штрафной площади, где Альваресу никто не мешал сыграть на вынос.
    • 38'
      Хозяева спокойно катают мяч у центрального круга. "Хетафе" приходится идти в высокий прессинг.
    • Угловой
      36'
      Мата исполнил и следующий угловой удар гостей. Подача нашла голову Альвареса, который пробил выше ворот.
    • Угловой
      35'

      Мата от углового флага навесил к воротам, откуда Браво выбил мяч кулаками.

    • 34'
      Каналес исполнил перевод налево на Абнера, который у угла штрафной площади при приёме мяча поскользнулся. Так было потеряно свободное пространство перед защитником "Бетиса".
    • 33'
      69%:31% - преимущество хозяев по владению мячом в первые полчаса существенно, но пока это никак не отражается на табло. Да и острых моментов в матче ещё не было.
    • 32'
      Заброс Пессельи вперёд получился очень сильным и неточным.
    • 30'
      Руибаль метров с тридцати трёх справа пробил в ближний угол. Сория в прыжке аккуратно отбил мяч в сторону. Хуанми на добивании сыграть не удалось.
    • Желтая карточка
      29'
      Аленья у центрального круга сзади врезал по ногам Каналесу и получил жёлтую карточку.
    • 28'
      Альварес слева прошёл вперёд. Руибаль у углового флага вынудил Гастона упустить мяч за пределы поля.
    • 27'
      Дальний удар Маты справа соперники заблокировали.
    • 26'
      Абнер слева продвинулся вперёд, но передачу сделал назад, не рискуя сыграть на обострение.
    • Фол, нарушение
      25'
      Перес в центре поля ударил по ноге Дьене.
    • 24'
      Следующий угловой удар в исполнении гостей опасным не получился. Мяч выбит к центральному кругу.
    • Угловой
      22'
      Аленья от углового флага прострелил к ближней штанге. Хозяева мяч от ворот выбили.
    • 21'
      Митрович рухнул на газон у чужой штрафной площади и схватился за голову. Арбитр фола со стороны Фелипе не усмотрел, а актёрские способности Стефана никак не оценил.
    • Фол, нарушение
      20'
      Гуардадо в центре поля ударил сзади по ногам Аленью.
    • 18'
      Альдерете по центру смело продвинулся вперёд, но пас на Латасу сделал неточный.
    • Фол, нарушение
      17'
      Гидо в центре поля сбил Порту.
    • Фол, нарушение
      16'
      Мата слева из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол, но перед этим в штрафной площади Латаса подтолкнул в спину Песселью.
    • Угловой
      15'
      Каналес от углового флага откатил мяч на Гуардадо. Завершилось всё дальним неточным ударом Абнера слева.
    • 14'
      Хозяева не смогли удачно разыграть штрафной удар. Мягкий заброс Каналеса вперёд соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      13'
      Митрович завалил на газон Хуанми. Тридцать два метра до ворот.
    • Замена
      12'
      Замена в составе "Хетафе": вместо Энеса Унала на поле вышел Хуан Латаса.
    • Опасный момент
      11'
      Руибаль справа откатил мяч в центр на Каналеса, который с восемнадцати метров пробил рядом с левой штангой.
    • 10'
      "Хетафе" пока обороняется в меньшинстве. Хозяева с помощью коротких передач пытаются подойти к штрафной площади соперников.
    • 9'
      Унал не стал пользоваться носилками, и сам отправился за пределы поля. Видимо, матч он не сможет продолжить.
    • Травма, повреждение
      8'
      Унал споткнулся у чужой штрафной площади и рухнул на газон. Столкновения с соперником не было, а помощь медиков требуется.
    • Фол, нарушение
      7'
      Хуанми в центре поля нарушил правила.
    • 6'
      Подача Дамиана справа к дальней штанге удачной не получилась. Мяч улетел за пределы поля.
    • 5'
      Абнер на левом фланге откликнулся на длинный заброс вперёд, но мяч догнать не смог.
    • Фол, нарушение
      4'
      Дьене в центре поля завалил на газон Гидо.
    • 3'
      "Бетис" начал матч с контроля мяча, но вперёд по флангам хозяевам пробраться не удаётся.
    • 2'
      "Бетис" играет в полосатых бело-зелёных футболках и чёрных трусах, "Хетафе" - в синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Бенито Вильямарин"!
    • Второй тайм
    • 50'
      Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Бетис: 69%, Хетафе: 31%.
    • Фол, нарушение
      49'
      Дамиан Суарес из команды Хетафе заходит слишком далеко, он валит Виллиан Жозе.
    • 49'
      Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 48'
      Хуанми Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Руибаль Айтор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Сория Давид делает важнейший сейв!
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Перес Айосе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Виллиан Жозе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      47'
      Мата Хайме задерживает мяч рукой
    • 47'
      Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Бетис
    91.1% (112)
    Ничья
    7.3% (9)
    Хетафе
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.17% (41)
    Меньше
    65.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (48)
    Нет
    60% (72)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    36.6% (45)
    2:1 Бетис
    28.5% (35)
    2:0 Бетис
    18.7% (23)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    3:1 Бетис
    2.4% (3)
    3:0 Бетис
    1.6% (2)
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