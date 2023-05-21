Тур: 36. Стадион: Бенито Вильямарин.
История личных встреч
Бетис
Хетафе
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.85
Среднее время на гол
60
106
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.15
1.08
Среднее время на гол
78
83
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.32
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
93
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|13 (5)
|0.37
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.11
|Хуанми Мигель
|4
|0.11
|Карвалью Вилльям
|3
|0.09
|Миранда Хуан
|3
|0.09
|Родри Родриго
|2
|0.06
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.06
|Перес Айосе
|2
|0.06
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.06
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Сабали Юссуф
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|14 (5)
|0.4
|Майораль Борха
|8
|0.23
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.09
|Аленья Карлес
|2
|0.06
|Альварес Гастон
|2
|0.06
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|Иглесиас Хуан
|1
|0.03
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|6
|2
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Песселья Херман
|4
|2
|Луис Фелипе
|2
|3
|Гидо Родригес
|7
|0
|Каналес Серхио
|3
|2
|Гуардадо Андрес
|6
|0
|Энрике Луис
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Акуоку Поль
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Миранда Хуан
|1
|1
|Браво Клаудио
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Сабали Юссуф
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|10
|1
|Аленья Карлес
|10
|1
|Дьене Даконам
|9
|1
|Альдерете Омар
|9
|0
|Альварес Гастон
|6
|1
|Милья Луис
|5
|1
|Дамиан Суарес
|6
|0
|Унал Энес
|6
|0
|Иглесиас Хуан
|6
|0
|Порту Кристиан
|4
|1
|Арамбарри Мауро
|4
|1
|Мата Хайме
|5
|0
|Вильяр Гонсало
|5
|0
|Митрович Стефан
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Максимович Неманья
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Сеоане Хайме
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
59% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
10
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Хетафе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
14
16
Бетис
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Хетафе
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
23
13
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 25
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
22%
2
15%
61-75
3
13%
5
38%
76-90
Пропущено
18
24
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
7
39%
4
17%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
3
17%
4
17%
76-90
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
3
17%
5
25%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
5
28%
5
25%
76-90
Пропущено
22
18
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
8
36%
5
28%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Забито
41
33
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
13 Не забивали 13
7
17%
6
18%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
2
5%
5
15%
46-60
10
24%
3
9%
61-75
8
20%
10
30%
76-90
Пропущено
40
42
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
10
25%
7
17%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
6
15%
9
21%
31-45
9
23%
9
21%
46-60
6
15%
8
19%
61-75
6
15%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0
Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2
Результаты матчей
Бетис
Хетафе
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 34%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
2
6 раз 17%
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бетис
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
126
710
612
512
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
107
612
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
2213
1322
827
728
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|65 - 15
|85
|2.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|3.
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|70 - 33
|71
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|47 - 32
|65
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|44 - 49
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 47
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|46 - 61
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|16.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|22 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (13)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
Прогнозы на матч Бетис - Хетафе
Исход игры
Бетис
89.1% (41)
Ничья
8.7% (4)
Хетафе
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (18)
Меньше
60% (27)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.6% (15)
2:0 Бетис
26.1% (12)
1:0 Бетис
21.7% (10)
1:1 Ничья
8.7% (4)
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