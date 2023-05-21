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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Бетис
 
Позже
Хетафе
Прогнозы 46
Бетис 89.1% (41)
X 8.7% (4)
Хетафе 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Хетафе
4.15
3.34
4.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бетис
Хетафе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.85

Среднее время на гол

60
106

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1.08

Среднее время на гол

78
83

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.32
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 13 (5) 0.37
Каналес Серхио 4 (1) 0.11
Хуанми Мигель 4 0.11
Карвалью Вилльям 3 0.09
Миранда Хуан 3 0.09
Родри Родриго 2 0.06
Фекир Набиль 2 (1) 0.06
Перес Айосе 2 0.06
Виллиан Жозе 2 (1) 0.06
Энрике Луис 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Сабали Юссуф 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 14 (5) 0.4
Майораль Борха 8 0.23
Мунир Эль-Хаддади 3 0.09
Аленья Карлес 2 0.06
Альварес Гастон 2 0.06
Дамиан Суарес 1 0.03
Иглесиас Хуан 1 0.03
Порту Кристиан 0 0
Дуарте Домингуш 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Карвалью Вилльям 6 1
Песселья Херман 4 2
Луис Фелипе 2 3
Гидо Родригес 7 0
Каналес Серхио 3 2
Гуардадо Андрес 6 0
Энрике Луис 6 0
Фекир Набиль 4 1
Руибаль Айтор 3 1
Перес Айосе 3 0
Хуанми Мигель 3 0
Акуоку Поль 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Миранда Хуан 1 1
Браво Клаудио 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Сабали Юссуф 2 0
Абнер 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 10 1
Аленья Карлес 10 1
Дьене Даконам 9 1
Альдерете Омар 9 0
Альварес Гастон 6 1
Милья Луис 5 1
Дамиан Суарес 6 0
Унал Энес 6 0
Иглесиас Хуан 6 0
Порту Кристиан 4 1
Арамбарри Мауро 4 1
Мата Хайме 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Митрович Стефан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Максимович Неманья 2 0
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Сеоане Хайме 1 0
Латаса Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0

Результаты матчей

Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
59% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Хетафе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
10
Бетис
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Хетафе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

14
16
Бетис
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Хетафе
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

23
13
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 25
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
22%
2
15%
61-75
3
13%
5
38%
76-90

Пропущено

18
24
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
7
39%
4
17%
46-60
3
17%
5
21%
61-75
3
17%
4
17%
76-90

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
3
17%
5
25%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
28%
1
5%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

22
18
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
8
36%
5
28%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Забито

41
33
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
13 Не забивали 13
7
17%
6
18%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
2
5%
5
15%
46-60
10
24%
3
9%
61-75
8
20%
10
30%
76-90

Пропущено

40
42
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
10
25%
7
17%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
6
15%
9
21%
31-45
9
23%
9
21%
46-60
6
15%
8
19%
61-75
6
15%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Бетис 0:0 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Бетис 0:1 Барселона - Бетис 4:0
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1
Хетафе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0
Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2 Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2

Результаты матчей

Бетис
Хетафе

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 34%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
2
6 раз 17%
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
6
7
10
1.5
6
12
5
12
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
7
6
12
1.5
2
15
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
22
13
13
22
1.5
8
27
7
28
2.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Севилья
 Заявка 35 13 9 13 44 - 49 48
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
15.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 мая 2023, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.6% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Бетис 89.1% (41)
    X 8.7% (4)
    Хетафе 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Хетафе
    4.15
    3.34
    4.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бетис - Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Хетафе

    Исход игры
    Бетис
    89.1% (41)
    Ничья
    8.7% (4)
    Хетафе
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    32.6% (15)
    2:0 Бетис
    26.1% (12)
    1:0 Бетис
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
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