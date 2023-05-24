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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Эльче
1:1
Второй тайм: 46'
Севилья
0'
0:1
10' Гол
Ламела Эрик
18' Красная карточка
Гуйе Папе
1:1
25' Гол
Моренте Тете

Ход матча

10'
0:1
Ламела Эрик
(Эн-Несири Юссеф)
18'
 
Гуйе Папе
25'
Моренте Тете
(Фернандес Хосан)
1:1
46'
Кольядо Алекс
Фернандес Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 245 Количество передач 136
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 133
Эльче 4.5% (6)
X 9.8% (13)
Севилья 85.7% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Севилья
4.19
3.78
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
22
Фернандес
Николас
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
26
Нванкво
Джон
20
Гумбау
Херард
9
Бое
Лукас
18
Нтекья
Ранди
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
4
Рекик
Карим
3
Теллес
Алекс
20
Фернандо
Режес
18
Гуйе
Папе
5
Окампос
Лукас
17
Ламела
Эрик
19
Акунья
Маркос
15
Эн-Несири
Юссеф
Эльче
5-3-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Эльче
Севилья

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
П
3:0
П
0:2
П
3:1
П
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
135

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.17
Бое Лукас 5 0.14
Понсе Эсекель 4 0.11
Моренте Тете 4 0.11
Фидель Чавес 3 (1) 0.08
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.22
Ламела Эрик 5 0.14
Мир Рафа 5 0.14
Окампос Лукас 4 (3) 0.11
Акунья Маркос 3 0.08
Гудель Неманья 3 0.08
Торрес Оливер 3 0.08
Кармона Хосе Анхель 3 0.08
Сусо Хесус 2 0.06
Хиль Бриан 2 0.06
Гуйе Папе 1 0.03
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Гомес Алехандро Папу 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Корона Хесус 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Монтьель Гонсало 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Фернандо Режес 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Бигас Педро 4 2
Роко Энсо 5 1
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Фидель Чавес 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Клерк Карлос 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 2
Кармона Хосе Анхель 9 2
Ламела Эрик 9 1
Монтьель Гонсало 8 1
Гуйе Папе 4 3
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Теллес Алекс 6 0
Иско Аларкон 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Хиль Бриан 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Эльче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

10
10
Эльче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
0% (0)
59% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

7
21
Эльче
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (15)
31% (11)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Севилья
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

33
14

Волевые поражения

17
31

Голы по времени матча

Забито

18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
5
28%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
1
6%
4
18%
76-90

Пропущено

25
25
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
16%
2
8%
1-15
7
28%
2
8%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
7
28%
5
20%
61-75
3
12%
7
28%
76-90

Забито

11
25
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
3
27%
8
32%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
4
16%
61-75
4
36%
8
32%
76-90

Пропущено

38
21
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
8%
2
10%
1-15
5
13%
5
24%
16-30
13
34%
3
14%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
7
18%
5
24%
76-90

Забито

29
47
16 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 19
15 Не забивали 7
6
21%
5
11%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
7
24%
11
23%
31-45
4
14%
6
13%
46-60
4
14%
6
13%
61-75
5
17%
12
26%
76-90

Пропущено

63
46
34 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 25
7
11%
4
9%
1-15
12
19%
7
15%
16-30
15
24%
6
13%
31-45
8
13%
10
22%
46-60
11
17%
7
15%
61-75
10
16%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0

Результаты матчей

Эльче
Севилья

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 46%
1
14 раз 40%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эльче
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
5
3
14
1.5
8
10
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
15
2
2
16
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
16
0.5
Больше Меньше
28
7
5
30
1.5
12
23
2
33
2.5
4
31
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 36 23 5 8 71 - 33 74
3.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 2:0 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
9.
Севилья
 1:1 Заявка 36 13 10 13 45 - 50 49
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 36 12 10 14 42 - 48 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Кадис
 0:2 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
17.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 1:1 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 18 13 4 1 42 - 14 43
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 2:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 1:1 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 0:2 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 1:1 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 2:0 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 1:1 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 0:2 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 1:1 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Алекс Кольядо появился на поле вместо Нико Фернандеса.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Два угловых под занавес первого тайма исполнили гости, однако ничего серьезного им придумать так и не удалось.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Нико Фернандес навешивает с правого фланга на дальний угол вратарской, Бое пробивает головой в ближний, однако в створ немного не попадает.
  • Офсайд
    44'
    Окампос в контратаке "Севильи" неплохо покатил мяч на ход Эн-Несири, однако марокканец плохо обработал снаряд, плюс оказался в офсайде.
  • Угловой
    43'
    После подачи с углового Нтекья головой пробил мимо ворот, Гумбау в падении пытался спасти уходящий снаряд, но направил его в сетку с внешней стороны.
  • 42'
    Позиционная атака "Эльче" завершается подачей от лицевой линии, которую гости прерывают, выбивая мяч на угловой.
  • Угловой
    40'
    Угловой у чужих ворот заработали гости, однако в очередной раз "стандарт" не принес никакой остроты.
  • 38'
    Фидель в чужой штрафной сумел разобраться с четырьмя защитниками, однако дальше далеко отпустил от себя мяч, который достался Дмитровичу.
  • 36'
    Нико Фернандес стал адресатом диагонального перевода на дальнюю штангу, однако немного не дотянулся до мяча игрок "Эльче".
  • Угловой
    35'
    Угловой в исполнении "Севильи" к опасному моменту не приводит, слишком высокую подачу от флажка исполняет игрок андалусийцев.
  • 34'
    Атака гостей правым флангом завершается подачей Наваса на ближнюю штангу, Эн-Несири выбегал на этот мяч, но защитник его опередил.
  • Фол, нарушение
    33'
    Два семнадцатых номера сошлись на бровке, Ламела вроде бы опередил Хосана, однако попал локтем в скулу сопернику.
  • 31'
    Отметим, что в матче первого круга "Севилья" справилась с соперником уверенно, забив трижды еще до перерыва. Сегодня совсем другой колинкор.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Контрвыпад удался "Севилье", Ламела вошел в штрафную с правого края и ткнул мяч в створ ворот, однако Бадия с угрозой справился.
    • Угловой
      28'
      Угловой в исполнении хозяев поля не привел ни к чему интересному, потерю на ровном месте допустили игроки "Эльче".
    • Опасный момент
      27'
      Тут же еще один острый момент создают хозяев поля, Тете Моренте после смещения с фланга пробивает метров с 13 в дальний угол, но Дмитрович спас свои ворота!
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТЕТЕ МОРЕНТЕ!
      Подачу с правого фланга исполняет Хосан, Тете Моренте на дальнем углу вратарской переигрывает в воздухе опекуна и головой по замысловатой траектории перебрасывает Дмитровича!
    • 24'
      Потихоньку обозначается у нас территориальное преимущество "Эльче", естественно, что вдесятером гости точно не будут играть первым номером.
    • Угловой
      22'
      Угловой с правого фланга исполнили гости, однако ничего серьезного короткий розыгрыш мяча не принес.
    • 20'
      "Эльче" абсолютно проваливает этот сезон с точки зрения результатов, но, уже понимая неизбежность вылета, команда Беккасесе набрала в последних четырех турах 7 очков.
    • 19'
      Да, ломается игра у "Севильи", однако в этом моменте Исидро Диас Де Мера, кажется, принял верное решение.
    • Красная карточка
      18'
      "Севилья" остается в меньшинстве! Гуйе агрессивно летит шипами в берцовую кость Бое и получает прямую красную карточку!
    • 17'
      Нтекья врывается в штрафную с правого края, на замахе обыгрывает защитника, но прострел в центр защитники "Севильи" прерывают легко.
    • Опасный момент
      15'
      Угловой на левом фланге заработали гости, после навеса от флажка Баде пробил головой с шести метров, а мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги!
    • 14'
      Гумбау выбрался на простор перед чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч пошел практически по центру и достался Дмитровичу.
    • Угловой
      13'
      Массированная позиционная атака "Эльче" привела к угловому на левом фланге, розыгрыш которого получился убийственно бездарным.
    • Травма, повреждение
      11'
      Автор голевой передачи Эн-Несири в прошлом моменте получил неприятный удар по голеностопу, некоторое время понадобилось марокканцу, чтобы встать на ноги.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЭРИК ЛАМЕЛА!
      По центру разыграли свою комбинацию гости, Эн-Несири после паса Гуйе нашел на линии штрафной Ламелу, тот опередил защитника и с 14 метров пробил в противоход голкиперу!
    • 9'
      Окампос врывается в штрафную с правого края и шведой вырезает подачу во вратарскую, однако Бадия забирает мяч в руки.
    • 7'
      Штрафной на правом фланге атаки заработали игроки "Эльче", однако после навеса Гумбау мяч улетел за пределы поля.
    • 6'
      Отметим, что у "Севильи" главный матч сезона состоится ровно через неделю - в финале Лиги Европы короли этого турнира сыграют против "Ромы" Жозе Моуринью, который является королём еврокубковых финалов в принципе.
    • 5'
      Позиционная атака "Эльче" завершается ударом Тете Моренте с правого края штрафной из-под защитника - мяч летит в руки Дмитровичу.
    • 4'
      Проход Окампоса по правому флангу удается нейтрализовать защитникам "Эльче", первый угловой в матче готовят гости.
    • 3'
      Эн-Несири после навеса с правого фланга пробивает головой из центра штрафной площади, однако мяч проходит правее створа.
    • 2'
      Напомним, что "Севилья" весь сезон шла в нижней части турнирной таблицы, однако последние результаты позволили выйти на девятое место, а финишировать команда Мендилибара может и на седьмой позиции.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 36-го тура испанской Ла Лиги "Эльче" принимает "Севилью". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.1% пользователей.
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      • Прогнозы 133
      Эльче 4.5% (6)
      X 9.8% (13)
      Севилья 85.7% (114)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Эльче
      Ничья
      Севилья
      4.19
      3.78
      4.80
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Второй тайм
    • 47'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 47'
      Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 46'
      Клерк Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 46'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Севилья пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Фернандес Николас уходит с поля и его заменяет Кольядо Алекс
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.1% пользователей.
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    Где смотреть матч Эльче 1:1 Севилья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльче 1:1 Севилья

    Исход игры
    Эльче
    4.5% (6)
    Ничья
    9.8% (13)
    Севилья
    85.7% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.66% (74)
    Меньше
    39.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    67.21% (82)
    Нет
    32.79% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    51.1% (68)
    0:1 Севилья
    14.3% (19)
    0:2 Севилья
    11.3% (15)
    1:1 Ничья
    7.5% (10)
    1:3 Севилья
    3% (4)
    1:0 Эльче
    3% (4)
    0:3 Севилья
    1.5% (2)
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    Эльче
    Севилья
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