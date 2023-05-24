Второй тайм начался! Алекс Кольядо появился на поле вместо Нико Фернандеса.

После подачи с углового Нтекья головой пробил мимо ворот, Гумбау в падении пытался спасти уходящий снаряд, но направил его в сетку с внешней стороны.

Окампос в контратаке "Севильи" неплохо покатил мяч на ход Эн-Несири, однако марокканец плохо обработал снаряд, плюс оказался в офсайде.

Нико Фернандес навешивает с правого фланга на дальний угол вратарской, Бое пробивает головой в ближний, однако в створ немного не попадает.

2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

Два угловых под занавес первого тайма исполнили гости, однако ничего серьезного им придумать так и не удалось.

Отметим, что в матче первого круга "Севилья" справилась с соперником уверенно, забив трижды еще до перерыва. Сегодня совсем другой колинкор.

Два семнадцатых номера сошлись на бровке, Ламела вроде бы опередил Хосана, однако попал локтем в скулу сопернику.

Атака гостей правым флангом завершается подачей Наваса на ближнюю штангу, Эн-Несири выбегал на этот мяч, но защитник его опередил.

Угловой в исполнении "Севильи" к опасному моменту не приводит, слишком высокую подачу от флажка исполняет игрок андалусийцев.

Нико Фернандес стал адресатом диагонального перевода на дальнюю штангу, однако немного не дотянулся до мяча игрок "Эльче".

Фидель в чужой штрафной сумел разобраться с четырьмя защитниками, однако дальше далеко отпустил от себя мяч, который достался Дмитровичу.

Угловой у чужих ворот заработали гости, однако в очередной раз "стандарт" не принес никакой остроты.

Позиционная атака "Эльче" завершается подачей от лицевой линии, которую гости прерывают, выбивая мяч на угловой.

Нтекья врывается в штрафную с правого края, на замахе обыгрывает защитника, но прострел в центр защитники "Севильи" прерывают легко.

"Севилья" остается в меньшинстве! Гуйе агрессивно летит шипами в берцовую кость Бое и получает прямую красную карточку!

Да, ломается игра у "Севильи", однако в этом моменте Исидро Диас Де Мера, кажется, принял верное решение.

"Эльче" абсолютно проваливает этот сезон с точки зрения результатов, но, уже понимая неизбежность вылета, команда Беккасесе набрала в последних четырех турах 7 очков.

Угловой с правого фланга исполнили гости, однако ничего серьезного короткий розыгрыш мяча не принес.

Потихоньку обозначается у нас территориальное преимущество "Эльче", естественно, что вдесятером гости точно не будут играть первым номером.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТЕТЕ МОРЕНТЕ! Подачу с правого фланга исполняет Хосан, Тете Моренте на дальнем углу вратарской переигрывает в воздухе опекуна и головой по замысловатой траектории перебрасывает Дмитровича!

Тут же еще один острый момент создают хозяев поля, Тете Моренте после смещения с фланга пробивает метров с 13 в дальний угол, но Дмитрович спас свои ворота!

Угловой в исполнении хозяев поля не привел ни к чему интересному, потерю на ровном месте допустили игроки "Эльче".

Контрвыпад удался "Севилье", Ламела вошел в штрафную с правого края и ткнул мяч в створ ворот, однако Бадия с угрозой справился.

15' Угловой на левом фланге заработали гости, после навеса от флажка Баде пробил головой с шести метров, а мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги!

14' Гумбау выбрался на простор перед чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч пошел практически по центру и достался Дмитровичу.

13' Массированная позиционная атака "Эльче" привела к угловому на левом фланге, розыгрыш которого получился убийственно бездарным.

11' Автор голевой передачи Эн-Несири в прошлом моменте получил неприятный удар по голеностопу, некоторое время понадобилось марокканцу, чтобы встать на ноги.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЭРИК ЛАМЕЛА!

По центру разыграли свою комбинацию гости, Эн-Несири после паса Гуйе нашел на линии штрафной Ламелу, тот опередил защитника и с 14 метров пробил в противоход голкиперу!

9' Окампос врывается в штрафную с правого края и шведой вырезает подачу во вратарскую, однако Бадия забирает мяч в руки.

7' Штрафной на правом фланге атаки заработали игроки "Эльче", однако после навеса Гумбау мяч улетел за пределы поля.

6' Отметим, что у "Севильи" главный матч сезона состоится ровно через неделю - в финале Лиги Европы короли этого турнира сыграют против "Ромы" Жозе Моуринью, который является королём еврокубковых финалов в принципе.

5' Позиционная атака "Эльче" завершается ударом Тете Моренте с правого края штрафной из-под защитника - мяч летит в руки Дмитровичу.

4' Проход Окампоса по правому флангу удается нейтрализовать защитникам "Эльче", первый угловой в матче готовят гости.

3' Эн-Несири после навеса с правого фланга пробивает головой из центра штрафной площади, однако мяч проходит правее створа.

2' Напомним, что "Севилья" весь сезон шла в нижней части турнирной таблицы, однако последние результаты позволили выйти на девятое место, а финишировать команда Мендилибара может и на седьмой позиции.