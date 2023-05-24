Тур: 36. Стадион: Мартинес Валеро. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Ход матча
10'
0:1
18'
25'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
245 Количество передач 136
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
26
Нванкво
Джон
18
Нтекья
Ранди
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
18
Гуйе
Папе
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеЗащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нтекья РандиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Памиес ХавиЗащитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Буэно МануПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Севилья
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1.25
Среднее время на гол
34
72
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
135
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.17
|Бое Лукас
|5
|0.14
|Понсе Эсекель
|4
|0.11
|Моренте Тете
|4
|0.11
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.08
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.22
|Ламела Эрик
|5
|0.14
|Мир Рафа
|5
|0.14
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.11
|Акунья Маркос
|3
|0.08
|Гудель Неманья
|3
|0.08
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0.08
|Сусо Хесус
|2
|0.06
|Хиль Бриан
|2
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Гомес Алехандро Папу
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Корона Хесус
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Бигас Педро
|4
|2
|Роко Энсо
|5
|1
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Фидель Чавес
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Нванкво Джон
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|2
|Кармона Хосе Анхель
|9
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|8
|1
|Гуйе Папе
|4
|3
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Теллес Алекс
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
10
10
Эльче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
0% (0)
59% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
32
12
Волевые поражения
7
21
Эльче
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (15)
31% (11)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Севилья
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
33
14
Волевые поражения
17
31
Голы по времени матча
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
5
28%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
1
6%
4
18%
76-90
Пропущено
25
25
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
16%
2
8%
1-15
7
28%
2
8%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
7
28%
5
20%
61-75
3
12%
7
28%
76-90
Забито
11
25
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
3
27%
8
32%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
4
16%
61-75
4
36%
8
32%
76-90
Пропущено
38
21
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
8%
2
10%
1-15
5
13%
5
24%
16-30
13
34%
3
14%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
7
18%
5
24%
76-90
Забито
29
47
16 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 19
15 Не забивали 7
6
21%
5
11%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
7
24%
11
23%
31-45
4
14%
6
13%
46-60
4
14%
6
13%
61-75
5
17%
12
26%
76-90
Пропущено
63
46
34 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 25
7
11%
4
9%
1-15
12
19%
7
15%
16-30
15
24%
6
13%
31-45
8
13%
10
22%
46-60
11
17%
7
15%
61-75
10
16%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0
Результаты матчей
Эльче
Севилья
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 46%
1
14 раз 40%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эльче
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
135
314
810
215
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
152
216
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1916
Больше Меньше
287
530
1223
233
431
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|1:0 Заявка
|36
|23
|5
|8
|71 - 33
|74
|3.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|2:0 Заявка
|36
|19
|6
|11
|56 - 36
|63
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|9.
|1:1 Заявка
|36
|13
|10
|13
|45 - 50
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|0:1 Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 48
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|0:2 Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 52
|38
|17.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|1:1 Заявка
|36
|4
|9
|23
|28 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|1:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|42 - 14
|43
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|2:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|0:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|1:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|0:2 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|1:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|2:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|1:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|0:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|1:1 Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|Барселона
|Левандовски Роберт
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|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
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|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
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|Гризманн Антуан
|13 (13)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльче 1:1 Севилья
Исход игры
Эльче
4.5% (6)
Ничья
9.8% (13)
Севилья
85.7% (114)
Тотал 2.5
Больше
60.66% (74)
Меньше
39.34% (48)
Обе команды забьют
Да
67.21% (82)
Нет
32.79% (40)
Популярный счёт
1:2 Севилья
51.1% (68)
0:1 Севилья
14.3% (19)
0:2 Севилья
11.3% (15)
1:1 Ничья
7.5% (10)
1:3 Севилья
3% (4)
1:0 Эльче
3% (4)
0:3 Севилья
1.5% (2)
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