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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Эльче
 
Позже
Севилья
Прогнозы 52
Эльче 5.8% (3)
X 3.8% (2)
Севилья 90.4% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Севилья
5.20
4.55
1.81
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эльче
Севилья

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
П
3:0
П
0:2
П
3:1
П
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
135

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.17
Бое Лукас 5 0.14
Понсе Эсекель 4 0.11
Фидель Чавес 3 (1) 0.09
Моренте Тете 3 0.09
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.23
Мир Рафа 5 0.14
Ламела Эрик 4 0.11
Окампос Лукас 4 (3) 0.11
Акунья Маркос 3 0.09
Гудель Неманья 3 0.09
Торрес Оливер 3 0.09
Кармона Хосе Анхель 3 0.09
Сусо Хесус 2 0.06
Хиль Бриан 2 0.06
Гуйе Папе 1 0.03
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Гомес Алехандро Папу 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Корона Хесус 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Монтьель Гонсало 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Фернандо Режес 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Бигас Педро 4 2
Роко Энсо 5 1
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Фидель Чавес 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Клерк Карлос 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Бланко Лаутаро 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 2
Кармона Хосе Анхель 9 2
Ламела Эрик 9 1
Монтьель Гонсало 8 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Гуйе Папе 4 2
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Теллес Алекс 6 0
Иско Аларкон 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Хиль Бриан 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Эльче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

10
10
Эльче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
0% (0)
59% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

7
21
Эльче
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (15)
31% (11)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Севилья
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

33
14

Волевые поражения

17
31

Голы по времени матча

Забито

18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
5
28%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
1
6%
4
18%
76-90

Пропущено

25
25
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
16%
2
8%
1-15
7
28%
2
8%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
7
28%
5
20%
61-75
3
12%
7
28%
76-90

Забито

11
25
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
3
27%
8
32%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
4
16%
61-75
4
36%
8
32%
76-90

Пропущено

38
21
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
8%
2
10%
1-15
5
13%
5
24%
16-30
13
34%
3
14%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
7
18%
5
24%
76-90

Забито

29
47
16 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 19
15 Не забивали 7
6
21%
5
11%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
7
24%
11
23%
31-45
4
14%
6
13%
46-60
4
14%
6
13%
61-75
5
17%
12
26%
76-90

Пропущено

63
46
34 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 25
7
11%
4
9%
1-15
12
19%
7
15%
16-30
15
24%
6
13%
31-45
8
13%
10
22%
46-60
11
17%
7
15%
61-75
10
16%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2
Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1

Результаты матчей

Эльче
Севилья

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 46%
1
14 раз 40%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эльче
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
5
3
14
1.5
8
10
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
15
2
2
16
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
16
0.5
Больше Меньше
28
7
5
30
1.5
12
23
2
33
2.5
4
31
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Севилья
 Заявка 35 13 9 13 44 - 49 48
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
15.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Эльче 5.8% (3)
    X 3.8% (2)
    Севилья 90.4% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Севилья
    5.20
    4.55
    1.81
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Эльче - Севилья

    Исход игры
    Эльче
    5.8% (3)
    Ничья
    3.8% (2)
    Севилья
    90.4% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    53.8% (28)
    0:1 Севилья
    17.3% (9)
    0:2 Севилья
    11.5% (6)
    1:0 Эльче
    5.8% (3)
    1:3 Севилья
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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