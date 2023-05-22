Тур: 36. Стадион: Мартинес Валеро.
История личных встреч
Эльче
Севилья
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1.25
Среднее время на гол
34
72
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
135
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.17
|Бое Лукас
|5
|0.14
|Понсе Эсекель
|4
|0.11
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.09
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.23
|Мир Рафа
|5
|0.14
|Ламела Эрик
|4
|0.11
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.11
|Акунья Маркос
|3
|0.09
|Гудель Неманья
|3
|0.09
|Торрес Оливер
|3
|0.09
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0.09
|Сусо Хесус
|2
|0.06
|Хиль Бриан
|2
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Гомес Алехандро Папу
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Корона Хесус
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Бигас Педро
|4
|2
|Роко Энсо
|5
|1
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Фидель Чавес
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Нванкво Джон
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Бланко Лаутаро
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|2
|Кармона Хосе Анхель
|9
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|8
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Гуйе Папе
|4
|2
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Теллес Алекс
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
10
10
Эльче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
0% (0)
59% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
32
12
Волевые поражения
7
21
Эльче
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (15)
31% (11)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Севилья
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
33
14
Волевые поражения
17
31
Голы по времени матча
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
5
28%
4
18%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
1
6%
4
18%
76-90
Пропущено
25
25
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
16%
2
8%
1-15
7
28%
2
8%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
7
28%
5
20%
61-75
3
12%
7
28%
76-90
Забито
11
25
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
1
9%
1
4%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
3
27%
8
32%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
4
16%
61-75
4
36%
8
32%
76-90
Пропущено
38
21
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
8%
2
10%
1-15
5
13%
5
24%
16-30
13
34%
3
14%
31-45
6
16%
4
19%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
7
18%
5
24%
76-90
Забито
29
47
16 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 19
15 Не забивали 7
6
21%
5
11%
1-15
3
10%
7
15%
16-30
7
24%
11
23%
31-45
4
14%
6
13%
46-60
4
14%
6
13%
61-75
5
17%
12
26%
76-90
Пропущено
63
46
34 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 29
23 Пропускали первыми 15
32 Не пропускали 25
7
11%
4
9%
1-15
12
19%
7
15%
16-30
15
24%
6
13%
31-45
8
13%
10
22%
46-60
11
17%
7
15%
61-75
10
16%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хетафе - Эльче 1:1 Эльче - Атлетико М 1:0 Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0
Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2
Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1
Результаты матчей
Эльче
Севилья
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 46%
1
14 раз 40%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эльче
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
135
314
810
215
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
152
216
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1916
Больше Меньше
287
530
1223
233
431
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|65 - 15
|85
|2.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|3.
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|70 - 33
|71
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|47 - 32
|65
|5.
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|54 - 36
|60
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|55 - 50
|48
|9.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|44 - 49
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|42 - 47
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|46 - 61
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 50
|39
|16.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|28 - 50
|38
|17.
|Заявка
|35
|10
|5
|20
|30 - 62
|35
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|27 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|16.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 24
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|18.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 27
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|Левандовски Роберт
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|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (13)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
Прогнозы на матч Эльче - Севилья
Исход игры
Эльче
5.8% (3)
Ничья
3.8% (2)
Севилья
90.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
62.75% (32)
Нет
37.25% (19)
Популярный счёт
1:2 Севилья
53.8% (28)
0:1 Севилья
17.3% (9)
0:2 Севилья
11.5% (6)
1:0 Эльче
5.8% (3)
1:3 Севилья
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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