Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Янник Карраско! Это разгром уже! Из-за пределов штрафной площади следует удар низом, Пачеко неудачно парирует перед собой, а Карраско весьма успешно добавляет на добивании в сетку.

Очень эффективны сегодня "матрасники" в атаке. КПД в атаке у них не стопроцентный, но всё равно приличный, ведь больше от обороны они сегодня действуют.

В перерыве Винисиус Соуза вышел на замену вместо Фернандо Калеро в составе команды "Эспаньол".

С правого фланга подавали угловой хозяева, это была высокая подача, и прилетел мяч прямо в руки Иво Грбича. А вскоре на грани выхода из своей штрафной успешно сыграл головой Фернандо Пачеко.

Опять принялись угловой за угловым зарабатывать "попугаи", но толку мало, мячи-то в другие ворота залетают, а те в те, на которые нацелены игроки "Эспаньола".

"Реал" туго сегодня одержал победу над "Райо Вальекано", а у "Атлетико" попроще идут дела в 36-м туре Ла Лиги. Таковы хроники борьбы за второе место в Примере.

Показывают сейчас трибуны. Переживают болельщики за своих любимцев, за игроков "Эспаньола", которые достаточно активно действуют в последние десять минут матча, пытаются сравнять счёт.

Несколько минут ещё надо выдержать в первом тайме мадридскому "Атлетико", чтобы сохранить до перерыва рамку своих ворот в неприкосновенности.

Контратака у "матрасников" образовалась левым флангом, однако не удалось Антуану Гризманну убежать на оперативный простор, поэтому стало всё позиционно.

ВОТ ЭТО ДА! Как не забивают сейчас мадридцы?! Янник Карраско с левого угла вратарской отправил мяч в дальнюю штангу, а Антуан Гризманн пробивал дальше уже в пустые ворота, но туда успел вернуться и выбить снаряд с ленточки Фернандо Пачеко. Отметим, что у Карраско изначально тоже было добивание - после удара Сауля, отражённого колкипером.

Арбитр слушает видеоассисентов на тему того, пересёк ли мяч линию ворот после удара Гризманна. Застыла пауза, воздух накалён до предела.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Антуан Гризманн! Всё же разобрались ВАР-арбитры, что мяч минимально пересёк ленточку после добивания Гризманна, то есть Пачеко выуживал футбольный снаряд уже из-за линии ворот.

Арбитр с запозданием добавил 3 минуты к основному времени первого тайма.

Свисток на перерыв. "Эспаньол" у себя дома проигрывает мадридскому "Атлетико" со счётом 0:2. Отдыхаем во время перерыва и ждём второго тайма.

ОПАСНО! Подача у "Эспаньола" слева с корнера привела мяч к середине между дальней штангой и углом вратарской, последовал удар головой от Хавьера Пуадо, а Иво Грбич отбил мяч на новый угловой.

Когда справа подали корнер каталонцы, тоже было опасно, с близкой дистанции наносился удар Серхи Дардером, и мяч попал в прижатую руку Марио Эрмосо. Арбитр быстро прослушал ВАР и не стал ставить пенальти.

Активный отрезок сейчас наблюдается у команды Луиса Гарсии. Третий угловой зарабатывается "Эспаньолом" за две-три последние минуты.

Но на этот раз обошлось без сюрпризов около ворот "Атлетико" после стандартного положения в исполнении барселонского клуба.

Янник Карраско с левого полуфланга пустился в смещение в центр штрафной площади, а там была высокая плотность, поэтому удар футболиста "Атлетико" сразу же был заблокирован.

Новый угловой у "Эспаньола" на правом фланге. Как обычно, подача следует со стандарта во вратарскую площадку, где на выходе мяч удачно смахивает Иво Грбич.

4,7% - такова была вероятность гола Сауля из той позиции, из которой он смог сегодня отличиться. Показали сейчас соответствующую графику в рамках видеотрансляции матча.

Ну что, очередной угловой удар достаётся в распоряжение "Эспаньола", пятый по счёту. Науэль Молина заблокировал подачу, поэтому корнер будет.

МОМЕНТ! Уже с игры мяч забрасывается хозяевами слева к дальнему углу вратарской, откуда пробивает ногой Санмартин Хоселу, а Иво Грбич отражает сферу на угловой.

Ответная контратака состоялась сейчас в исполнении барселонской команды, однако потеряли мяч хозяева слева в чужой штрафной площади, так и не нанеся удара по чужим воротам.

32' Антуану Гризманну не удалось впереди на правом полуфланге оставить мяч в пределах поля, а в ответной атаке хозяева заработали угловой с помощью дальнего удара.

31' Маурисио Почеттино наблюдает за этим матчем с трибуны. Неужели не в "Челси" он отправится в новом сезоне? А куда? В "Эспаньол", что ли?

30' Примерно с семнадцати с половиной метров Коке пытался поразить чужие ворота, ан не получилось, над перекладиной проследовал этот мяч.

29' Из-за пределов чужой штрафной площади Нико Рибаудо решил проверить свой прицел, и получилось, что он слишком высокий.

28' С подбора с подступов к штрафной площади прикладывался игрок хозяев, это был низовой выстрел Серхи Дардера, и он оказался заблокирован Хосе Хименесом.

27' Родриго де Пауль фолит в центре поля, поэтому свистит арбитр. Нарушение правил производилось в адрес Хавьера Пуадо.

26' Сесар Монтес забрасывал в чужую штрафную по диагонали с правого полуфланга, до голевого момента у ворот "Атлетико" ситуация не дозрела.

25' Марио Эрмосо выбил мяч на угловой. С правого края исполнили свой стандарт хозяева, и верх в штрафной площади выиграл игрок обороняющейся команды.

24' Перехват в центре поля осуществляют мадридцы, но мгновенной контратаки с обостряющим продолжением у них не получается, всё затухает.

23' Если сегодня "матрасники" выиграют, это будет для них вторая победа подряд, ведь в прошлом туре они взяли верх над "Осасуной".

22' В онлайн-таблице "Атлетико" снова забирается на вторую строчку и опережает "Реал" на одно очко. Посмотрим, как дальше будет в этом плане обстоять ситуация.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Сауль Ньигес!

Хороший розыгрыш мяча у "Атлетико", проникающая передача с левого фланга от де Пауля на ближний полуфланг, Монтес прокатывается вхолостую, и Сауль с острого угла поражает цель низом из-под Калеро с рикошетом от дальней штанги.

20' В рамках ответной атаки "Эспаньола" Бриан Оливан сильно простреливал с левого фланга, и никому из хозяев было не дотянуться до этой передачи.

19' На линии центрального круга совершается нарушение правил против Родриго де Пауля, отправляет его на газон Серхи Дардер.

18' Останавливается игра из-за небольшого повреждения Янника Карраско. Врачи на поле не нужны. Вот уже возобновлена игра спорным мячом.

17' Марио Эрмосо получает мяч на левом фланге в рамках атаки мадридцев, но не торопится с тем, чтобы доставить футбольный снаряд в чужую штрафную площадь.

16' Серхи Дардер с правого полуфланга по высокой диагонали закрутил мяч далеко и высоко - опять же, за лицевую линию.

15' Снова с акцентом на правое крыло нападения действовали футболисты каталонцев, и была осуществлена ими оттуда подача за лицевую линию.

14' Правым флангом проходила атака у "Эспаньола", и Марио Эрмосо подставил ногу под навесную передачу, поэтому мяч ушёл от него за пределы поля.

14' Арбитр призывает футболистов быть спокойными. Только что Сауль Ньигес в центре поля снёс подкатом Дениса Суареса. Жёлтой карточки нет в данном случае.

13' Контратака производится "Эспаньолом", летит диагональная закидушка на левый полуфланг, и пробивает Санмартин Хоселу с лёта рядом с дальней штангой. Было положение "вне игры".

11' С правого угла вратарской из офсайда Антуан Гризманн скидывал в центр на Анхеля Корреа, не сумевшего отправить мяч в сетку сквозь Фернандо Пачеко.

10' Отобрали мяч гости в середине поля, и получил владение Антуан Гризманн, только на этот раз не стал он брать на себя игру и идти в дриблинг.

9' Последняя минута обошлась без интересных эпизодов, сейчас "Атлетико" начинает позиционную атаку со своей половины поля.

8' Антуан Гризманн хватается за голову из-за разочарования. Продвинул он мяч к чужой штрафной площади со смещением в центр с правого фланга и отправил сферу выше створа.

7' Если бы "Реал" не выиграл у "Райо Вальекано" сегодня ранее, то сейчас бы "Атлетико" имел лучшую диспозицию в турнирной таблице. На данный момент "Реал" идёт выше, но всё вскоре может измениться.

6' Мадридский "Атлетико" пока играет большей частью от обороны, но ему и не привыкать действовать в такой манере, это вполне нормальная тактика команды Симеоне.

5' Антуан Гризманн, которого легко издали распознать по шевелюре, здорово действует в подкате перед своей штрафной площадью, чисто лишая мяча Серхи Дардера.

4' Диего Симеоне, как обычно, во всём черном. Колоритный наставник "матрасников" на ногах наблюдает за происходящим на поле из технической зоны.

3' Стартовый всплеск показала команда из Каталонии, возжелавшая забить быстрый мяч, но не смогла это сделать по крайней мере в первые три минуты.

2' Вторая попытка "Эспаньола" поразить чужие ворота. Хавьер Пуадо похожим образом пробивал по земле с левого полуфланга, и снова мяч финишировал в перчатках Иво Грбича.

1' Сначала мяч у хозяев, и даже до удара по чужим воротам доводят они ситуацию. Из пределов штрафной пробил Нико Рибаудо низом к левому углу в руки Иво Грбича.

1' "Эспаньол" играет в сине-белой форме, тогда как футболисты "Атлетико" появились на поле в светло-оранжевой амуниции.