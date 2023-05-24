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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Эспаньол
0:3
Второй тайм: 51'
Атлетико М

Ход матча

21'
0:1
Ньигес Сауль
(Эрмосо Марио)
44'
0:2
Гризманн Антуан
46'
Винисиус Соуза
Калеро Фернандо
 
46'
0:3
Карраско Янник

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 257 Количество передач 328
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 128
Эспаньол 7% (9)
X 11.7% (15)
Атлетико М 81.3% (104)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Атлетико М
3.22
9.00
3.15
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13
Пачеко
Фернандо
23
Монтес
Сесар
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
14
Оливан
Бриан
7
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
6
Денис
Суарес
9
Хоселу
Санмартин
21
Рибаудо
Нико
1
Грбич
Иво
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
21
Карраско
Янник
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
17
Ньигес
Сауль
10
Корреа
Анхель
8
Гризманн
Антуан
Эспаньол
5-3-2
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Эспаньол
Атлетико М

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
П
3:0
П
1:0
П
0:2
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
1:3
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
3:1
П
4:2
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
2:3
П
3:0
П
4:0
П
3:2
П
2:3
ПД
0:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.81

Среднее время на гол

67
110

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.48
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 15 (4) 0.42
Брайтвайт Мартин 9 0.25
Дардер Серхи 6 0.17
Пуадо Хавьер 6 0.17
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Видаль Алеш 0 0
Калеро Фернандо 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 14 0.39
Мората Альваро 13 0.36
Корреа Анхель 7 0.19
Карраско Янник 6 (1) 0.17
Депай Мемфис 4 0.11
Фелиш Жоау 3 0.08
Эрмосо Марио 3 0.08
Молина Науэль 3 0.08
Ньигес Сауль 3 0.08
Де Пауль Родриго 2 0.06
Хименес Хосе 2 0.06
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 13 0
Кабрера Леандро 9 2
Винисиус Соуза 8 1
Видаль Алеш 7 1
Брайтвайт Мартин 5 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 4 0
Монтес Сесар 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Денис Суарес 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Гарсия Луис IV 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 7 1
Ньигес Сауль 8 0
Хименес Хосе 8 0
Савич Стефан 4 2
Эрмосо Марио 4 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Грбич Иво 2 0
Карраско Янник 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Лемар Тома 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Атлетико М
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

18
4
Эспаньол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Атлетико М
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
5

Волевые поражения

13
38
Эспаньол
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Атлетико М
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

31
42

Голы по времени матча

Забито

23
22
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 13
20 Не забивали 21
0
0%
2
9%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
6
26%
4
18%
61-75
7
30%
5
23%
76-90

Пропущено

27
15
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
15%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
7
26%
4
27%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
22%
7
47%
76-90

Забито

22
39
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
18 Не забивали 19
2
9%
4
10%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
2
9%
4
10%
31-45
3
14%
9
23%
46-60
8
36%
7
18%
61-75
5
23%
7
18%
76-90

Пропущено

33
14
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
6%
0
0%
1-15
8
24%
3
21%
16-30
5
15%
2
14%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
6
18%
5
36%
61-75
8
24%
4
29%
76-90

Забито

45
61
12 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 26
3 Не забивали 5
2
4%
6
10%
1-15
4
9%
14
23%
16-30
6
13%
5
8%
31-45
7
16%
13
21%
46-60
14
31%
11
18%
61-75
12
27%
12
20%
76-90

Пропущено

60
29
31 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 21
6
10%
1
3%
1-15
13
22%
4
14%
16-30
12
20%
6
21%
31-45
8
13%
1
3%
46-60
7
12%
6
21%
61-75
14
23%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5
Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0

Результаты матчей

Эспаньол
Атлетико М

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 51%
2
13 раз 37%
0
4 раза 11%
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
2
7
10
1.5
10
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
4
0.5
Больше Меньше
30
5
13
22
1.5
16
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Атлетико М
 3:0 Заявка 36 23 6 7 66 - 27 75
3.
Реал Мадрид
 Заявка 36 23 5 8 72 - 34 74
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 0:0 Заявка 36 16 9 11 43 - 38 57
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
9.
Севилья
 Заявка 36 13 10 13 45 - 50 49
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 36 12 10 14 43 - 49 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Кадис
 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
17.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 36 8 12 16 31 - 44 36
19.
Эспаньол
 0:3 Заявка 36 8 10 18 44 - 64 34
20.
Эльче
 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 3:0 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Бетис
 0:0 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
8.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 0:0 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 0:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 32 17
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 3:0 Заявка 18 11 3 4 27 - 13 36
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 0:0 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
11.
Эспаньол
 0:3 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 18 2 6 10 12 - 25 12
18.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    "Реал" туго сегодня одержал победу над "Райо Вальекано", а у "Атлетико" попроще идут дела в 36-м туре Ла Лиги. Таковы хроники борьбы за второе место в Примере.
  • Угловой
    50'
    Опять принялись угловой за угловым зарабатывать "попугаи", но толку мало, мячи-то в другие ворота залетают, а те в те, на которые нацелены игроки "Эспаньола".
  • Угловой
    49'
    С правого фланга подавали угловой хозяева, это была высокая подача, и прилетел мяч прямо в руки Иво Грбича. А вскоре на грани выхода из своей штрафной успешно сыграл головой Фернандо Пачеко.
  • Замена
    48'
    В перерыве Винисиус Соуза вышел на замену вместо Фернандо Калеро в составе команды "Эспаньол".
  • 47'
    Очень эффективны сегодня "матрасники" в атаке. КПД в атаке у них не стопроцентный, но всё равно приличный, ведь больше от обороны они сегодня действуют.
  • Описание гола
    46'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Янник Карраско!
    Это разгром уже! Из-за пределов штрафной площади следует удар низом, Пачеко неудачно парирует перед собой, а Карраско весьма успешно добавляет на добивании в сетку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Эспаньол" у себя дома проигрывает мадридскому "Атлетико" со счётом 0:2. Отдыхаем во время перерыва и ждём второго тайма.
  • Дополнительное время
    45'
    Арбитр с запозданием добавил 3 минуты к основному времени первого тайма.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Антуан Гризманн!
    Всё же разобрались ВАР-арбитры, что мяч минимально пересёк ленточку после добивания Гризманна, то есть Пачеко выуживал футбольный снаряд уже из-за линии ворот.
  • Видеоповтор
    45'
    Арбитр слушает видеоассисентов на тему того, пересёк ли мяч линию ворот после удара Гризманна. Застыла пауза, воздух накалён до предела.
  • Опасный момент
    44'
    ВОТ ЭТО ДА! Как не забивают сейчас мадридцы?! Янник Карраско с левого угла вратарской отправил мяч в дальнюю штангу, а Антуан Гризманн пробивал дальше уже в пустые ворота, но туда успел вернуться и выбить снаряд с ленточки Фернандо Пачеко. Отметим, что у Карраско изначально тоже было добивание - после удара Сауля, отражённого колкипером.
  • 43'
    Контратака у "матрасников" образовалась левым флангом, однако не удалось Антуану Гризманну убежать на оперативный простор, поэтому стало всё позиционно.
  • 42'
    Несколько минут ещё надо выдержать в первом тайме мадридскому "Атлетико", чтобы сохранить до перерыва рамку своих ворот в неприкосновенности.
  • 41'
    Показывают сейчас трибуны. Переживают болельщики за своих любимцев, за игроков "Эспаньола", которые достаточно активно действуют в последние десять минут матча, пытаются сравнять счёт.
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    • 40'
      Ответная контратака состоялась сейчас в исполнении барселонской команды, однако потеряли мяч хозяева слева в чужой штрафной площади, так и не нанеся удара по чужим воротам.
    • Опасный момент
      39'
      МОМЕНТ! Уже с игры мяч забрасывается хозяевами слева к дальнему углу вратарской, откуда пробивает ногой Санмартин Хоселу, а Иво Грбич отражает сферу на угловой.
    • Угловой
      39'
      Ну что, очередной угловой удар достаётся в распоряжение "Эспаньола", пятый по счёту. Науэль Молина заблокировал подачу, поэтому корнер будет.
    • 38'
      4,7% - такова была вероятность гола Сауля из той позиции, из которой он смог сегодня отличиться. Показали сейчас соответствующую графику в рамках видеотрансляции матча.
    • Угловой
      37'
      Новый угловой у "Эспаньола" на правом фланге. Как обычно, подача следует со стандарта во вратарскую площадку, где на выходе мяч удачно смахивает Иво Грбич.
    • 36'
      Янник Карраско с левого полуфланга пустился в смещение в центр штрафной площади, а там была высокая плотность, поэтому удар футболиста "Атлетико" сразу же был заблокирован.
    • 35'
      Но на этот раз обошлось без сюрпризов около ворот "Атлетико" после стандартного положения в исполнении барселонского клуба. 
    • Угловой
      34'
      Активный отрезок сейчас наблюдается у команды Луиса Гарсии. Третий угловой зарабатывается "Эспаньолом" за две-три последние минуты.
    • Видеоповтор
      33'
      Когда справа подали корнер каталонцы, тоже было опасно, с близкой дистанции наносился удар Серхи Дардером, и мяч попал в прижатую руку Марио Эрмосо. Арбитр быстро прослушал ВАР и не стал ставить пенальти.
    • Опасный момент
      33'
      ОПАСНО! Подача у "Эспаньола" слева с корнера привела мяч к середине между дальней штангой и углом вратарской, последовал удар головой от Хавьера Пуадо, а Иво Грбич отбил мяч на новый угловой.
    • Угловой
      32'
      Антуану Гризманну не удалось впереди на правом полуфланге оставить мяч в пределах поля, а в ответной атаке хозяева заработали угловой с помощью дальнего удара.
    • Судья
      31'
      Маурисио Почеттино наблюдает за этим матчем с трибуны. Неужели не в "Челси" он отправится в новом сезоне? А куда? В "Эспаньол", что ли? 
    • 30'
      Примерно с семнадцати с половиной метров Коке пытался поразить чужие ворота, ан не получилось, над перекладиной проследовал этот мяч.
    • 29'
      Из-за пределов чужой штрафной площади Нико Рибаудо решил проверить свой прицел, и получилось, что он слишком высокий.
    • 28'
      С подбора с подступов к штрафной площади прикладывался игрок хозяев, это был низовой выстрел Серхи Дардера, и он оказался заблокирован Хосе Хименесом.
    • Фол, нарушение
      27'
      Родриго де Пауль фолит в центре поля, поэтому свистит арбитр. Нарушение правил производилось в адрес Хавьера Пуадо.
    • 26'
      Сесар Монтес забрасывал в чужую штрафную по диагонали с правого полуфланга, до голевого момента у ворот "Атлетико" ситуация не дозрела.
    • Угловой
      25'
      Марио Эрмосо выбил мяч на угловой. С правого края исполнили свой стандарт хозяева, и верх в штрафной площади выиграл игрок обороняющейся команды.
    • 24'
      Перехват в центре поля осуществляют мадридцы, но мгновенной контратаки с обостряющим продолжением у них не получается, всё затухает.
    • 23'
      Если сегодня "матрасники" выиграют, это будет для них вторая победа подряд, ведь в прошлом туре они взяли верх над "Осасуной".
    • 22'
      В онлайн-таблице "Атлетико" снова забирается на вторую строчку и опережает "Реал" на одно очко. Посмотрим, как дальше будет в этом плане обстоять ситуация.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Сауль Ньигес!
      Хороший розыгрыш мяча у "Атлетико", проникающая передача с левого фланга от де Пауля на ближний полуфланг, Монтес прокатывается вхолостую, и Сауль с острого угла поражает цель низом из-под Калеро с рикошетом от дальней штанги.
    • 20'
      В рамках ответной атаки "Эспаньола" Бриан Оливан сильно простреливал с левого фланга, и никому из хозяев было не дотянуться до этой передачи.
    • Фол, нарушение
      19'
      На линии центрального круга совершается нарушение правил против Родриго де Пауля, отправляет его на газон Серхи Дардер.
    • Травма, повреждение
      18'
      Останавливается игра из-за небольшого повреждения Янника Карраско. Врачи на поле не нужны. Вот уже возобновлена игра спорным мячом.
    • 17'
      Марио Эрмосо получает мяч на левом фланге в рамках атаки мадридцев, но не торопится с тем, чтобы доставить футбольный снаряд в чужую штрафную площадь.
    • 16'
      Серхи Дардер с правого полуфланга по высокой диагонали закрутил мяч далеко и высоко - опять же, за лицевую линию.
    • 15'
      Снова с акцентом на правое крыло нападения действовали футболисты каталонцев, и была осуществлена ими оттуда подача за лицевую линию.
    • 14'
      Правым флангом проходила атака у "Эспаньола", и Марио Эрмосо подставил ногу под навесную передачу, поэтому мяч ушёл от него за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      14'
      Арбитр призывает футболистов быть спокойными. Только что Сауль Ньигес в центре поля снёс подкатом Дениса Суареса. Жёлтой карточки нет в данном случае.
    • Офсайд
      13'
      Контратака производится "Эспаньолом", летит диагональная закидушка на левый полуфланг, и пробивает Санмартин Хоселу с лёта рядом с дальней штангой. Было положение "вне игры".
    • Офсайд
      11'
      С правого угла вратарской из офсайда Антуан Гризманн скидывал в центр на Анхеля Корреа, не сумевшего отправить мяч в сетку сквозь Фернандо Пачеко.
    • 10'
      Отобрали мяч гости в середине поля, и получил владение Антуан Гризманн, только на этот раз не стал он брать на себя игру и идти в дриблинг.
    • 9'
      Последняя минута обошлась без интересных эпизодов, сейчас "Атлетико" начинает позиционную атаку со своей половины поля.
    • 8'
      Антуан Гризманн хватается за голову из-за разочарования. Продвинул он мяч к чужой штрафной площади со смещением в центр с правого фланга и отправил сферу выше створа.
    • 7'
      Если бы "Реал" не выиграл у "Райо Вальекано" сегодня ранее, то сейчас бы "Атлетико" имел лучшую диспозицию в турнирной таблице. На данный момент "Реал" идёт выше, но всё вскоре может измениться.
    • 6'
      Мадридский "Атлетико" пока играет большей частью от обороны, но ему и не привыкать действовать в такой манере, это вполне нормальная тактика команды Симеоне.
    • 5'
      Антуан Гризманн, которого легко издали распознать по шевелюре, здорово действует в подкате перед своей штрафной площадью, чисто лишая мяча Серхи Дардера.
    • Судья
      4'
      Диего Симеоне, как обычно, во всём черном. Колоритный наставник "матрасников" на ногах наблюдает за происходящим на поле из технической зоны.
    • 3'
      Стартовый всплеск показала команда из Каталонии, возжелавшая забить быстрый мяч, но не смогла это сделать по крайней мере в первые три минуты.
    • Опасный момент
      2'
      Вторая попытка "Эспаньола" поразить чужие ворота. Хавьер Пуадо похожим образом пробивал по земле с левого полуфланга, и снова мяч финишировал в перчатках Иво Грбича. 
    • Опасный момент
      1'
      Сначала мяч у хозяев, и даже до удара по чужим воротам доводят они ситуацию. Из пределов штрафной пробил Нико Рибаудо низом к левому углу в руки Иво Грбича. 
    • 1'
      "Эспаньол" играет в сине-белой форме, тогда как футболисты "Атлетико" появились на поле в светло-оранжевой амуниции.
    • Второй тайм начался
      1'
      Матч начался
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 0:3 Атлетико М

    Исход игры
    Эспаньол
    7% (9)
    Ничья
    11.7% (15)
    Атлетико М
    81.3% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (70)
    Меньше
    41.67% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    43% (55)
    0:1 Атлетико М
    18.8% (24)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    1:3 Атлетико М
    7% (9)
    0:2 Атлетико М
    6.3% (8)
    1:0 Эспаньол
    3.1% (4)
    2:1 Эспаньол
    1.6% (2)
    0:3 Атлетико М
    1.6% (2)
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    Эспаньол
    Атлетико М
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