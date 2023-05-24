Тур: 36. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Мелеро Марио
0:3
Второй тайм: 51'
Ход матча
21'
0:1
44'
0:2
46'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
257 Количество передач 328
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.94 Победа «Эспаньола»
-
23
Монтес
Сесар
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
22
Эрмосо
Марио
17
Ньигес
Сауль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
30 Колеошо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Доэрти МэттЗащитник
- Защитник
-
36 Марко МореноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бри ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эспаньол
Атлетико М
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.33
0.81
Среднее время на гол
67
110
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
1.48
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|15 (4)
|0.42
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.25
|Дардер Серхи
|6
|0.17
|Пуадо Хавьер
|6
|0.17
|Эспозито Эду
|2
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Рибаудо Нико
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Калеро Фернандо
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|14
|0.39
|Мората Альваро
|13
|0.36
|Корреа Анхель
|7
|0.19
|Карраско Янник
|6 (1)
|0.17
|Депай Мемфис
|4
|0.11
|Фелиш Жоау
|3
|0.08
|Эрмосо Марио
|3
|0.08
|Молина Науэль
|3
|0.08
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Хименес Хосе
|2
|0.06
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|13
|0
|Кабрера Леандро
|9
|2
|Винисиус Соуза
|8
|1
|Видаль Алеш
|7
|1
|Брайтвайт Мартин
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|4
|0
|Монтес Сесар
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Рибаудо Нико
|4
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Денис Суарес
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Гарсия Луис IV
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Фернандес Альваро III
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молина Науэль
|7
|1
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Хименес Хосе
|8
|0
|Савич Стефан
|4
|2
|Эрмосо Марио
|4
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Карраско Янник
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Атлетико М
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
18
4
Эспаньол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Атлетико М
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
5
Волевые поражения
13
38
Эспаньол
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Атлетико М
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
10
Волевые поражения
31
42
Голы по времени матча
Забито
23
22
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 13
20 Не забивали 21
0
0%
2
9%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
6
26%
4
18%
61-75
7
30%
5
23%
76-90
Пропущено
27
15
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
15%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
7
26%
4
27%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
22%
7
47%
76-90
Забито
22
39
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
18 Не забивали 19
2
9%
4
10%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
2
9%
4
10%
31-45
3
14%
9
23%
46-60
8
36%
7
18%
61-75
5
23%
7
18%
76-90
Пропущено
33
14
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
6%
0
0%
1-15
8
24%
3
21%
16-30
5
15%
2
14%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
6
18%
5
36%
61-75
8
24%
4
29%
76-90
Забито
45
61
12 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 26
3 Не забивали 5
2
4%
6
10%
1-15
4
9%
14
23%
16-30
6
13%
5
8%
31-45
7
16%
13
21%
46-60
14
31%
11
18%
61-75
12
27%
12
20%
76-90
Пропущено
60
29
31 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 21
6
10%
1
3%
1-15
13
22%
4
14%
16-30
12
20%
6
21%
31-45
8
13%
1
3%
46-60
7
12%
6
21%
61-75
14
23%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5
Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0
Результаты матчей
Эспаньол
Атлетико М
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 51%
2
13 раз 37%
0
4 раза 11%
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
162
710
108
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
143
612
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
314
Больше Меньше
305
1322
1619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|3:0 Заявка
|36
|23
|6
|7
|66 - 27
|75
|3.
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|72 - 34
|74
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|56 - 36
|63
|6.
|0:0 Заявка
|36
|16
|9
|11
|43 - 38
|57
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|45 - 50
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|43 - 49
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 52
|38
|17.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|18.
|0:0 Заявка
|36
|8
|12
|16
|31 - 44
|36
|19.
|0:3 Заявка
|36
|8
|10
|18
|44 - 64
|34
|20.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|28 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|3:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|25 - 16
|32
|8.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|0:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 32
|17
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|3:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|27 - 13
|36
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|11.
|0:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|6
|10
|12 - 25
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|15 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|14 (13)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.94 Победа «Эспаньола»
-
Прогнозы на матч Эспаньол 0:3 Атлетико М
Исход игры
Эспаньол
7% (9)
Ничья
11.7% (15)
Атлетико М
81.3% (104)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (70)
Меньше
41.67% (50)
Обе команды забьют
Да
67.5% (81)
Нет
32.5% (39)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
43% (55)
0:1 Атлетико М
18.8% (24)
1:1 Ничья
10.2% (13)
1:3 Атлетико М
7% (9)
0:2 Атлетико М
6.3% (8)
1:0 Эспаньол
3.1% (4)
2:1 Эспаньол
1.6% (2)
0:3 Атлетико М
1.6% (2)
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