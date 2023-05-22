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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Эспаньол
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 46
Эспаньол 4.3% (2)
X 13% (6)
Атлетико М 82.6% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Атлетико М
2.96
3.72
2.87
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эспаньол
Атлетико М

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:1
П
3:0
П
1:0
П
0:2
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
1:3
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
3:1
П
4:2
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
2:3
П
3:0
П
4:0
П
3:2
П
2:3
ПД
0:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.81

Среднее время на гол

67
110

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.48
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 15 (4) 0.43
Брайтвайт Мартин 9 0.26
Дардер Серхи 6 0.17
Пуадо Хавьер 6 0.17
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Рибаудо Нико 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Видаль Алеш 0 0
Калеро Фернандо 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 13 0.37
Мората Альваро 13 0.37
Корреа Анхель 7 0.2
Карраско Янник 6 (1) 0.17
Депай Мемфис 4 0.11
Фелиш Жоау 3 0.09
Молина Науэль 3 0.09
Эрмосо Марио 3 0.09
Де Пауль Родриго 2 0.06
Хименес Хосе 2 0.06
Ньигес Сауль 2 0.06
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 13 0
Кабрера Леандро 9 2
Винисиус Соуза 8 1
Видаль Алеш 7 1
Брайтвайт Мартин 5 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 4 0
Монтес Сесар 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Денис Суарес 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Гарсия Луис IV 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 7 1
Ньигес Сауль 8 0
Хименес Хосе 8 0
Савич Стефан 4 2
Эрмосо Марио 4 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Грбич Иво 2 0
Карраско Янник 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Лемар Тома 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Атлетико М
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

18
4
Эспаньол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Атлетико М
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
5

Волевые поражения

13
38
Эспаньол
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Атлетико М
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

31
42

Голы по времени матча

Забито

23
22
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 13
20 Не забивали 21
0
0%
2
9%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
6
26%
4
18%
61-75
7
30%
5
23%
76-90

Пропущено

27
15
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
15%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
7
26%
4
27%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
6
22%
7
47%
76-90

Забито

22
39
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
18 Не забивали 19
2
9%
4
10%
1-15
2
9%
8
21%
16-30
2
9%
4
10%
31-45
3
14%
9
23%
46-60
8
36%
7
18%
61-75
5
23%
7
18%
76-90

Пропущено

33
14
15 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
6%
0
0%
1-15
8
24%
3
21%
16-30
5
15%
2
14%
31-45
4
12%
0
0%
46-60
6
18%
5
36%
61-75
8
24%
4
29%
76-90

Забито

45
61
12 В 1-м тайме 25
33 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 26
3 Не забивали 5
2
4%
6
10%
1-15
4
9%
14
23%
16-30
6
13%
5
8%
31-45
7
16%
13
21%
46-60
14
31%
11
18%
61-75
12
27%
12
20%
76-90

Пропущено

60
29
31 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 21
6
10%
1
3%
1-15
13
22%
4
14%
16-30
12
20%
6
21%
31-45
8
13%
1
3%
46-60
7
12%
6
21%
61-75
14
23%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5
Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0

Результаты матчей

Эспаньол
Атлетико М

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 51%
2
13 раз 37%
0
4 раза 11%
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
2
7
10
1.5
10
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
4
0.5
Больше Меньше
30
5
13
22
1.5
16
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 35 27 4 4 65 - 15 85
2.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
3.
Реал Мадрид
 Заявка 35 22 5 8 70 - 33 71
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 35 19 8 8 47 - 32 65
5.
Вильярреал
 Заявка 35 18 6 11 54 - 36 60
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 35 13 9 13 55 - 50 48
9.
Севилья
 Заявка 35 13 9 13 44 - 49 48
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 35 12 10 13 42 - 47 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Альмерия
 Заявка 35 11 6 18 46 - 61 39
15.
Сельта
 Заявка 35 10 9 16 40 - 50 39
16.
Кадис
 Заявка 35 9 11 15 28 - 50 38
17.
Вальядолид
 Заявка 35 10 5 20 30 - 62 35
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 Заявка 35 4 8 23 27 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
15.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
16.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
17.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
18.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 13 1 3 31 - 11 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
8.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 5 8 16 - 26 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 22 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 мая 2023, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.7% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Эспаньол 4.3% (2)
    X 13% (6)
    Атлетико М 82.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Атлетико М
    2.96
    3.72
    2.87
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    Прогнозы на матч Эспаньол - Атлетико М

    Исход игры
    Эспаньол
    4.4% (2)
    Ничья
    13.3% (6)
    Атлетико М
    82.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (30)
    Нет
    31.82% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    46.7% (21)
    0:1 Атлетико М
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    1:3 Атлетико М
    4.4% (2)
    0:2 Атлетико М
    4.4% (2)
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    Эспаньол
    Атлетико М
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