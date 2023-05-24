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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Вильярреал
2:0
Второй тайм: 46'
Кадис
0'
1:0
20' Гол
Джексон Николас
36' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
42' Undefined phrase: football_event_
Тригерос Мануэль
2:0
45' Гол
Джексон Николас

Ход матча

20'
Джексон Николас
1:0
36'
 
Сан Эметерио Феде
42'
Тригерос Мануэль
 
45'
Джексон Николас
(Морено Херард)
2:0
46'
 
Алькарас Рубен
Сан Эметерио Феде

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 317 Количество передач 101
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 129
Вильярреал 95.3% (123)
X 3.1% (4)
Кадис 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Кадис
6.00
4.96
76.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
2
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
10
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
7
Морено
Херард
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
25
Мере
Хорхе
22
Эспино
Альфонсо
11
Алехо
Иван
24
Сан
Эметерио
Феде
17
Эскаланте
Гонсало
10
Бонгонда
Тео
7
Собрино
Рубен
19
Гвардиола
Серхи
Вильярреал
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Кадис

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ТМК
0:3
КК
3:0
КК
1:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
1.33

Среднее время на гол

225
67

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 11 0.31
Морено Херард 7 (1) 0.19
Моралес Луис 7 0.19
Чуквезе Саму 6 0.17
Баэна Алехандро 6 0.17
Пино Йереми 4 0.11
Парехо Даниэль 3 (2) 0.08
Капу Этьен 3 0.08
Данджума Арно 2 (1) 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Террац Рамон 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 (1) 0.11
Эскаланте Гонсало 3 0.08
Гвардиола Серхи 3 0.08
Перес Лукас 3 0.08
Алекс Фернандес 3 (1) 0.08
Алькарас Рубен 3 (2) 0.08
Собрино Рубен 2 0.06
Негредо Альваро 1 0.03
Лосано Энтони 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Де ла Роса Хосе Антонио 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 10 0
Пино Йереми 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 6 0
Джексон Николас 4 1
Парехо Даниэль 5 0
Морено Альберто 5 0
Педраса Альфонсо 4 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Капу Этьен 3 0
Ману Морланес 1 1
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 11 1
Сан Эметерио Феде 12 0
Собрино Рубен 10 0
Алькарас Рубен 8 1
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Лосано Энтони 5 0
Хименес Фали 5 0
Мари Хосе 4 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Эскаланте Гонсало 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Ледесма Херемиас 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Диарра Юба 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Бонгонда Тео 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (14)
6% (1)
12% (2)
Кадис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

3
5
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Кадис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

18
19
Вильярреал
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
49% (17)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (19)
20% (7)
26% (9)
Кадис
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (4)
49% (17)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

24
14

Волевые поражения

21
24

Голы по времени матча

Забито

31
9
9 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 27
2
6%
1
11%
1-15
2
6%
1
11%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
8
26%
4
44%
46-60
4
13%
1
11%
61-75
10
32%
2
22%
76-90

Пропущено

17
28
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
18%
2
7%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
6
35%
8
29%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
24%
6
21%
61-75
0
0%
7
25%
76-90

Забито

22
19
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 25
3
14%
4
21%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
9
41%
7
37%
76-90

Пропущено

20
22
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
4
20%
5
23%
46-60
5
25%
6
27%
61-75
1
5%
8
36%
76-90

Забито

53
28
16 В 1-м тайме 11
37 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 17
5
9%
5
18%
1-15
4
8%
1
4%
16-30
7
13%
5
18%
31-45
11
21%
5
18%
46-60
7
13%
3
11%
61-75
19
36%
9
32%
76-90

Пропущено

37
50
22 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
4
11%
2
4%
1-15
5
14%
4
8%
16-30
13
35%
9
18%
31-45
5
14%
8
16%
46-60
9
24%
12
24%
61-75
1
3%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0
Кадис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1
Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1

Результаты матчей

Вильярреал
Кадис

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
8
10
7
1.5
7
11
4
13
2.5
1
17
3
14
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
8
7
11
1.5
1
16
3
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
19
16
17
18
1.5
8
27
7
28
2.5
1
34
3
32
3.5
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 36 23 5 8 71 - 33 74
3.
Атлетико М
 Заявка 35 22 6 7 63 - 27 72
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 2:0 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 Заявка 35 16 8 11 43 - 38 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
9.
Севилья
 1:1 Заявка 36 13 10 13 45 - 50 49
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 36 12 10 14 42 - 48 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Кадис
 0:2 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
17.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
18.
Хетафе
 Заявка 35 8 11 16 31 - 44 35
19.
Эспаньол
 Заявка 35 8 10 17 44 - 61 34
20.
Эльче
 1:1 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 18 13 4 1 42 - 14 43
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 2:0 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 17 9 4 4 25 - 16 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 1:1 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 0:2 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 Заявка 17 4 5 8 21 - 29 17
20.
Эльче
 1:1 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 2:0 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 1:1 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Кадис
 0:2 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 1:1 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 15 (2)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе "Кадиса". Вместо Феде Сан Эметерио на второй тайм вышел Рубен Алькарас.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв судья. Комфортное преимущество имеет "Вильярреал"!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Николас Джексон! Воспользовался ошибкой соперника Джексон, перехватил мяч на чужой половине поля, обыграл вышедшего из ворот Ледесму и отправил снаряд уже в пустые ворота.
  • 45'
    Ворвался в штрафную соперника Морено после паса от Джексона, но мяч смог в падении отбить в сторону Ледесма.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • Видеоповтор
    44'
    После просмотра видеоповтора судья принял решение отменить гол, зафиксировав нарушение правил со стороны игрока "Вильярреала".
  • 43'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Морено, обыграл защитника и прострелил поперек. Здесь в касание пробил точно в дальний нижний угол Тригерос, без шансов для голкипера.
  • 42'
    С углового навесил на дальнюю штангу Бонгонда. После серии рикошетов пробил в падении через себя Алехо, но не попал в створ ворот.
  • Опасный момент
    41'
    Пробивал по воротам Эскаланте после прострела с фланга от Гвардиолы. В падении смог на угловой перевести Рейна
  • 40'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Парехо, но здесь удар Джексона головой оказался крайне неточно.
  • Угловой
    39'
    Забросил в штрафную теперь уже Тригерос на Джексона, но того опередил Эрнандес и вынес сферу на угловой.
  • 37'
    Оторвался от соперника по флангу Гвардиола и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • Желтая карточка
    36'
    В центре поля Ло Чкльсо получил по ногам в грубом подкате от Сан Эметерио. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 35'
    Бонгонда ушел от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь Алехо не добрался до мяча в борьбе с защитником.
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    • 34'
      Забросил с центра поля в штрафную соперника Тригерос на ход Морено, но тому пробить не позволили защитники.
    • 33'
      Получил по ногам Джексон в борьбе против Сан Эметерио. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вильярреала".
    • 32'
      Ушел от соперника на фланге Ло Чельсо и прострелил в штрафную, но тут спокойно забрал мяч в руки Ледесма.
    • Опасный момент
      30'
      Накрутил соперника перед чужой штрафной Тригерос, после чего пробил в дальний угол, но на этот раз гостей выручила штанга.
    • 29'
      Мягко забросил в штрафную Ло Чельсо на ход Морено, но тот в касание пробил намного выше перекладины.
    • 28'
      Красиво пяткой отдавал в штрафную соперника Джексон на ход Морено, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Эрнандес.
    • 27'
      Убежал в контратаку по флангу Ло Чельсо и прострелил в центр, но здесь удар Морено принял на себя защитник.
    • 26'
      Забросил в штрафную соперника с центра поля Эскаланте. Здесь пытался пробить Бонгонда, но проиграл верховую дуэль Торресу.
    • 25'
      Разыграли угловой хозяева, после чего пробил с дальней дистанции Морено, но мяч в падении Ледесма отбил в сторону.
    • Угловой
      24'
      Убегал в контратаку на скорости Морено и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • Угловой
      23'
      Со штрафного навесил Бонгонда на дальнюю штангу, но здесь Манди головой вынес снаряд на очередной угловой.
    • 22'
      На чужой половине поля грамотно подставился Бонгонда, получив по ногам от Торреса. Штрафной удар исполнят гости.
    • Описание гола
      20'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Николас Джексон! Неожиданно вышли вперед хозяева. Идеальным пасом Торрес запустил в прорыв Джексона, который оторвался от защитника, обыграл голкипера, сместился в центр штрафной и отправил снаряд уже в пустые ворота.
    • 19'
      Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Парехо, но грамотную позицию занял Ледесма и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      18'
      Морено грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 17'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Ло Чельсо после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и отправился выше перекладины.
    • 16'
      На чужой половине поля Бонгонда слишком активно прессинговал соперника, но в итоге нарушил правила в борьбе против Торреса.
    • 15'
      Убежал в атаку по флагу Гвардиола и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 14'
      Выскакивал один на один с голкипером Морено после обрезки от Эспино, но пробил он рядом с дальней штангой.
    • 13'
      Диагональ исполнял Алехо на ход Бонгонда, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 12'
      Парехо проникающий пас исполнял в штрафную на Тригероса, который в касание прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника сфера отправилась в руки голкиперу.
    • 11'
      Сместился Собрино на скорости с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но в падении спас свою команду Рейна.
    • 10'
      В центре поля грамотно подставился Собрино и вынудил нарушить правила Торреса. Штрафной удар исполнят гости.
    • 9'
      Разыграли угловой хозяева, после чего ворвался в штрафную Пино и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • Угловой
      8'
      Забросил в штрафную соперника Морено на ход Джексону, но того опередил Эрнанудес и вынес сферу на угловой.
    • 7'
      Разыграли угловой гости, после чего с острого угла Бонгонда пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 6'
      Снова прострелил с левого фланга Бонгонда под удар Эскаланте, но выстрел последнего заблокировали защитники.
    • 5'
      Ушел от соперника по левой бровке Бонгонда и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 4'
      Проникающий пас исполнял Ло Чельсо в штрафную на ход Джексону, но перехватил мяч в последний момент Мере.
    • 3'
      Убежал по центру к штрафной соперника Собрино и покатил поперек на Гвардиола, но тот с ходу пробил точно в руки голкиперу.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • 47'
      Тригерос Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Кадис контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Сан Эметерио Феде уходит с поля и его заменяет Алькарас Рубен
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Кадис

    Исход игры
    Вильярреал
    95.3% (123)
    Ничья
    3.1% (4)
    Кадис
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.44% (53)
    Меньше
    56.56% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    41.8% (51)
    Нет
    58.2% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    33.3% (43)
    2:1 Вильярреал
    24.8% (32)
    1:0 Вильярреал
    17.8% (23)
    3:1 Вильярреал
    8.5% (11)
    3:0 Вильярреал
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    4:1 Вильярреал
    1.6% (2)
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    Вильярреал
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