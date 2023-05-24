Тур: 36. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
2:0
Второй тайм: 46'
0'
1:0
20' ГолДжексон Николас
36' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
42' Undefined phrase: football_event_Тригерос Мануэль
2:0
45' ГолДжексон Николас
Ход матча
20'
1:0
42'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
317 Количество передач 101
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
25
Мере
Хорхе
11
Алехо
Иван
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Азнар ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Вильярреал
Кадис
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
1.33
Среднее время на гол
225
67
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|11
|0.31
|Морено Херард
|7 (1)
|0.19
|Моралес Луис
|7
|0.19
|Чуквезе Саму
|6
|0.17
|Баэна Алехандро
|6
|0.17
|Пино Йереми
|4
|0.11
|Парехо Даниэль
|3 (2)
|0.08
|Капу Этьен
|3
|0.08
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Террац Рамон
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Тригерос Мануэль
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|0.11
|Эскаланте Гонсало
|3
|0.08
|Гвардиола Серхи
|3
|0.08
|Перес Лукас
|3
|0.08
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.08
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.08
|Собрино Рубен
|2
|0.06
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Лосано Энтони
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Де ла Роса Хосе Антонио
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|10
|0
|Пино Йереми
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Джексон Николас
|4
|1
|Парехо Даниэль
|5
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Капу Этьен
|3
|0
|Ману Морланес
|1
|1
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|11
|1
|Сан Эметерио Феде
|12
|0
|Собрино Рубен
|10
|0
|Алькарас Рубен
|8
|1
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эрнандес Луис
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Лосано Энтони
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Мари Хосе
|4
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Ледесма Херемиас
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (14)
6% (1)
12% (2)
Кадис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
3
5
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Кадис
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
18
19
Вильярреал
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
49% (17)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (19)
20% (7)
26% (9)
Кадис
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (4)
49% (17)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
24
14
Волевые поражения
21
24
Голы по времени матча
Забито
31
9
9 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 27
2
6%
1
11%
1-15
2
6%
1
11%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
8
26%
4
44%
46-60
4
13%
1
11%
61-75
10
32%
2
22%
76-90
Пропущено
17
28
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
18%
2
7%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
6
35%
8
29%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
24%
6
21%
61-75
0
0%
7
25%
76-90
Забито
22
19
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 25
3
14%
4
21%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
9
41%
7
37%
76-90
Пропущено
20
22
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
4
20%
5
23%
46-60
5
25%
6
27%
61-75
1
5%
8
36%
76-90
Забито
53
28
16 В 1-м тайме 11
37 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 17
5
9%
5
18%
1-15
4
8%
1
4%
16-30
7
13%
5
18%
31-45
11
21%
5
18%
46-60
7
13%
3
11%
61-75
19
36%
9
32%
76-90
Пропущено
37
50
22 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
4
11%
2
4%
1-15
5
14%
4
8%
16-30
13
35%
9
18%
31-45
5
14%
8
16%
46-60
9
24%
12
24%
61-75
1
3%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1
Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0
Кадис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кадис - Вальядолид 2:0 Мальорка - Кадис 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Кадис - Валенсия 2:1
Кадис - Осасуна 0:1 Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2 Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1
Результаты матчей
Вильярреал
Кадис
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
108
107
711
413
117
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
98
711
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
1916
1718
827
728
134
332
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|1:0 Заявка
|36
|23
|5
|8
|71 - 33
|74
|3.
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|63 - 27
|72
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|2:0 Заявка
|36
|19
|6
|11
|56 - 36
|63
|6.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 38
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|9.
|1:1 Заявка
|36
|13
|10
|13
|45 - 50
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|0:1 Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 48
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|0:2 Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 52
|38
|17.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|18.
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|31 - 44
|35
|19.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 61
|34
|20.
|1:1 Заявка
|36
|4
|9
|23
|28 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|1:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|42 - 14
|43
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|2:0 Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 16
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|0:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|1:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|0:2 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 29
|17
|20.
|1:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|1:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|2:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|1:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|0:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|0:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|1:1 Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
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|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Кадис
Исход игры
Вильярреал
95.3% (123)
Ничья
3.1% (4)
Кадис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.44% (53)
Меньше
56.56% (69)
Обе команды забьют
Да
41.8% (51)
Нет
58.2% (71)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
33.3% (43)
2:1 Вильярреал
24.8% (32)
1:0 Вильярреал
17.8% (23)
3:1 Вильярреал
8.5% (11)
3:0 Вильярреал
3.9% (5)
1:1 Ничья
2.3% (3)
4:1 Вильярреал
1.6% (2)
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