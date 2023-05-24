Замена в перерыве произошла в составе "Кадиса". Вместо Феде Сан Эметерио на второй тайм вышел Рубен Алькарас.

После просмотра видеоповтора судья принял решение отменить гол, зафиксировав нарушение правил со стороны игрока "Вильярреала".

Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Ворвался в штрафную соперника Морено после паса от Джексона, но мяч смог в падении отбить в сторону Ледесма.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Николас Джексон! Воспользовался ошибкой соперника Джексон, перехватил мяч на чужой половине поля, обыграл вышедшего из ворот Ледесму и отправил снаряд уже в пустые ворота.

Бонгонда ушел от соперника по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь Алехо не добрался до мяча в борьбе с защитником.

В центре поля Ло Чкльсо получил по ногам в грубом подкате от Сан Эметерио. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Оторвался от соперника по флангу Гвардиола и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Забросил в штрафную теперь уже Тригерос на Джексона, но того опередил Эрнандес и вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Парехо, но здесь удар Джексона головой оказался крайне неточно.

Пробивал по воротам Эскаланте после прострела с фланга от Гвардиолы. В падении смог на угловой перевести Рейна

С углового навесил на дальнюю штангу Бонгонда. После серии рикошетов пробил в падении через себя Алехо, но не попал в створ ворот.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Морено, обыграл защитника и прострелил поперек. Здесь в касание пробил точно в дальний нижний угол Тригерос, без шансов для голкипера.

Убегал в контратаку на скорости Морено и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

Разыграли угловой хозяева, после чего пробил с дальней дистанции Морено, но мяч в падении Ледесма отбил в сторону.

Забросил в штрафную соперника с центра поля Эскаланте. Здесь пытался пробить Бонгонда, но проиграл верховую дуэль Торресу.

Убежал в контратаку по флангу Ло Чельсо и прострелил в центр, но здесь удар Морено принял на себя защитник.

Красиво пяткой отдавал в штрафную соперника Джексон на ход Морено, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Эрнандес.

Мягко забросил в штрафную Ло Чельсо на ход Морено, но тот в касание пробил намного выше перекладины.

Накрутил соперника перед чужой штрафной Тригерос, после чего пробил в дальний угол, но на этот раз гостей выручила штанга.

Ушел от соперника на фланге Ло Чельсо и прострелил в штрафную, но тут спокойно забрал мяч в руки Ледесма.

Получил по ногам Джексон в борьбе против Сан Эметерио. Штрафной удар исполнять будут игроки "Вильярреала".

Забросил с центра поля в штрафную соперника Тригерос на ход Морено, но тому пробить не позволили защитники.

23' Со штрафного навесил Бонгонда на дальнюю штангу, но здесь Манди головой вынес снаряд на очередной угловой.

22' На чужой половине поля грамотно подставился Бонгонда, получив по ногам от Торреса. Штрафной удар исполнят гости.

20' Г-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Николас Джексон! Неожиданно вышли вперед хозяева. Идеальным пасом Торрес запустил в прорыв Джексона, который оторвался от защитника, обыграл голкипера, сместился в центр штрафной и отправил снаряд уже в пустые ворота.

19' Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Парехо, но грамотную позицию занял Ледесма и забрал мяч в руки.

18' Морено грамотно подставился перед чужой штрафной и заработал для своей команды перспективный стандарт.

17' С дальней дистанции пробивал по воротам Ло Чельсо после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и отправился выше перекладины.

16' На чужой половине поля Бонгонда слишком активно прессинговал соперника, но в итоге нарушил правила в борьбе против Торреса.

15' Убежал в атаку по флагу Гвардиола и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

14' Выскакивал один на один с голкипером Морено после обрезки от Эспино, но пробил он рядом с дальней штангой.

13' Диагональ исполнял Алехо на ход Бонгонда, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

12' Парехо проникающий пас исполнял в штрафную на Тригероса, который в касание прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника сфера отправилась в руки голкиперу.

11' Сместился Собрино на скорости с левого фланга к линии штрафной и пробил по воротам, но в падении спас свою команду Рейна.

10' В центре поля грамотно подставился Собрино и вынудил нарушить правила Торреса. Штрафной удар исполнят гости.

9' Разыграли угловой хозяева, после чего ворвался в штрафную Пино и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

8' Забросил в штрафную соперника Морено на ход Джексону, но того опередил Эрнанудес и вынес сферу на угловой.

7' Разыграли угловой гости, после чего с острого угла Бонгонда пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

6' Снова прострелил с левого фланга Бонгонда под удар Эскаланте, но выстрел последнего заблокировали защитники.

5' Ушел от соперника по левой бровке Бонгонда и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

4' Проникающий пас исполнял Ло Чельсо в штрафную на ход Джексону, но перехватил мяч в последний момент Мере.

3' Убежал по центру к штрафной соперника Собрино и покатил поперек на Гвардиола, но тот с ходу пробил точно в руки голкиперу.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.