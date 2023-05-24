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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:3
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Волынец Евгений
27' Желтая карточка
Энтони Пэррис Кахим
0:2
68' Гол
Андриевский Александр
87' Желтая карточка
Ореховский Павел
90' Желтая карточка
Вивчаренко Константин
90' Желтая карточка
Буяльский Виталий
0:3
90' Гол
Волошин Назар
90'+4
25
Волынец
Евгений
29
Емец
Владислав
15
Черноморец
Александр
44
Чоботенко
Сергей
35
Золотов
Николай
90
Богданов
Андрей
10
Ореховский
Павел
47
Мякушко
Сергей
50
Болбат
Сергей
69
Ильин
Олег
22
Безбородько
Денис
1
Бущан
Георгий
2
Вивчаренко
Константин
34
Сирота
Александр
25
Maksym
Dyachuk
24
Тымчик
Александр
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
7
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
9
Энтони
Пэррис
Кахим
15
Рамирес
Эрик
Колос Ковалёвка
Динамо Киев

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
2.33

Среднее время на гол

41
38

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 8 (4) 0.29
Милько Вадим 4 (2) 0.14
Мякушко Сергей 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Чоботенко Сергей 2 0.07
Болбат Сергей 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Гончаренко Роман 1 0.04
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 12 0.43
Ванат Владислав 12 (1) 0.43
Цыганков Виктор 6 (2) 0.21
Андриевский Александр 3 0.11
Вивчаренко Константин 2 0.07
Шепелев Владимир 1 0.04
Бенито 1 0.04
Лонвейк Джастин 1 0.04
Тымчик Александр 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Сирота Александр 1 0.04
Царенко Антон 1 0.04
Волошин Назар 1 0.04
Кабаев Владислав 0 0
Энтони Пэррис Кахим 0 0
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 8 0
Безбородько Денис 8 0
Ореховский Павел 8 0
Богданов Андрей 7 0
Ильин Олег 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Чоботенко Сергей 5 0
Мякушко Сергей 3 1
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Емец Владислав 3 0
Исаенко Евгений 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Волынец Евгений 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 7 0
Попов Денис II 5 1
Ванат Владислав 5 0
Буяльский Виталий 3 1
Караваев Александр 4 0
Тымчик Александр 4 0
Дубинчак Владислав 4 0
Сирота Александр 4 0
Вивчаренко Константин 4 0
Кабаев Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Бенито 3 0
Maksym Dyachuk 3 0
Забарный Илья 1 1
Андриевский Александр 2 0
Энтони Пэррис Кахим 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Динамо Киев
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

4
4
Колос Ковалёвка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Динамо Киев
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

6
17
Колос Ковалёвка
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Динамо Киев
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

10
21

Голы по времени матча

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
5
38%
3
13%
61-75
2
15%
5
21%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
31%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
6
32%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
1
5%
3
23%
76-90

Забито

21
43
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
11 Не забивали 5
4
19%
1
2%
1-15
0
0%
9
21%
16-30
6
29%
8
19%
31-45
2
10%
11
26%
46-60
7
33%
5
12%
61-75
2
10%
9
21%
76-90

Пропущено

32
25
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
10
31%
6
24%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
2
6%
7
28%
31-45
7
22%
2
8%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
4
13%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
5
3
10
1.5
6
8
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
1
13
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
22
5
4
23
1.5
13
14
1
26
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 29 20 5 4 61 - 25 65
3.
Заря
 27 19 4 4 59 - 28 61
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 2:1 29 11 13 5 43 - 37 46
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Металлист-1925
 27 6 12 9 22 - 39 30
10.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
11.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
12.
Рух Львов
 27 6 9 12 28 - 36 27
13.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
14.
Верес
 1:2 28 7 6 15 33 - 42 27
15.
Металлист
 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 27 3 4 20 18 - 48 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 14 11 3 0 35 - 14 36
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Александрия
 2:1 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
11.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
12.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 1:2 14 2 3 9 13 - 22 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 2:1 15 5 7 3 17 - 17 22
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 1:2 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      27'
      Kaheem Parris получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Yevhen Volynets уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев онлайн

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