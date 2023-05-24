Тур: 28. Стадион: Колос.
0:3
Конец матча
0'
0:1
9' Гол в свои воротаВолынец Евгений
27' Желтая карточкаЭнтони Пэррис Кахим
0:2
68' ГолАндриевский Александр
87' Желтая карточкаОреховский Павел
90' Желтая карточкаВивчаренко Константин
90' Желтая карточкаБуяльский Виталий
0:3
90' ГолВолошин Назар
90'+4
Ход матча
9'
0:1
68'
87'
90'
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
91 Artem Husol
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
2.33
Среднее время на гол
41
38
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.29
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.14
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Чоботенко Сергей
|2
|0.07
|Болбат Сергей
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Гончаренко Роман
|1
|0.04
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|12
|0.43
|Ванат Владислав
|12 (1)
|0.43
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.21
|Андриевский Александр
|3
|0.11
|Вивчаренко Константин
|2
|0.07
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Бенито
|1
|0.04
|Лонвейк Джастин
|1
|0.04
|Тымчик Александр
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Сирота Александр
|1
|0.04
|Царенко Антон
|1
|0.04
|Волошин Назар
|1
|0.04
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|0
|0
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|8
|0
|Безбородько Денис
|8
|0
|Ореховский Павел
|8
|0
|Богданов Андрей
|7
|0
|Ильин Олег
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Чоботенко Сергей
|5
|0
|Мякушко Сергей
|3
|1
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Исаенко Евгений
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|7
|0
|Попов Денис II
|5
|1
|Ванат Владислав
|5
|0
|Буяльский Виталий
|3
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Тымчик Александр
|4
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Вивчаренко Константин
|4
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Бенито
|3
|0
|Maksym Dyachuk
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Динамо Киев
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
4
4
Колос Ковалёвка
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Динамо Киев
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
6
17
Колос Ковалёвка
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Динамо Киев
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
10
21
Голы по времени матча
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
5
38%
3
13%
61-75
2
15%
5
21%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
31%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
6
32%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
1
5%
3
23%
76-90
Забито
21
43
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
11 Не забивали 5
4
19%
1
2%
1-15
0
0%
9
21%
16-30
6
29%
8
19%
31-45
2
10%
11
26%
46-60
7
33%
5
12%
61-75
2
10%
9
21%
76-90
Пропущено
32
25
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
10
31%
6
24%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
2
6%
7
28%
31-45
7
22%
2
8%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
4
13%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
95
310
68
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
225
423
1314
126
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|6
|1
|62 - 19
|66
|2.
|29
|20
|5
|4
|61 - 25
|65
|3.
|27
|19
|4
|4
|59 - 28
|61
|4.
|28
|17
|5
|6
|47 - 24
|56
|5.
|2:1
|29
|11
|13
|5
|43 - 37
|46
|6.
|28
|11
|6
|11
|34 - 36
|39
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|28
|9
|6
|13
|22 - 34
|33
|9.
|27
|6
|12
|9
|22 - 39
|30
|10.
|27
|7
|8
|12
|30 - 37
|29
|11.
|27
|7
|8
|12
|20 - 29
|29
|12.
|27
|6
|9
|12
|28 - 36
|27
|13.
|27
|7
|6
|14
|20 - 33
|27
|14.
|1:2
|28
|7
|6
|15
|33 - 42
|27
|15.
|27
|5
|7
|15
|26 - 51
|22
|16.
|27
|3
|4
|20
|18 - 48
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|35 - 14
|36
|2.
|14
|11
|3
|0
|27 - 9
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|2:1
|14
|6
|6
|2
|26 - 20
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|12 - 23
|16
|11.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|15.
|1:2
|14
|2
|3
|9
|13 - 22
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|3.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|2:1
|15
|5
|7
|3
|17 - 17
|22
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|1:2
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|11.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|14.
|14
|3
|2
|9
|13 - 25
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7