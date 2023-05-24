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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Заря
0:3
Второй тайм: 89'
Шахтёр Донецк
0'
0:1
5' Гол
Судаков Георгий
32' Желтая карточка
Шахов Евгений
49' Красная карточка
Снурницын Игорь
53' Желтая карточка
Бражко Владимир
0:2
59' Гол
Бондаренко Артём
0:3
83' Гол
Келси Кевин
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
5
Бражко
Владимир
28
Шахов
Евгений
7
Антюх
Денис
10
Булеца
Сергей
47
Вантух
Роман
31
Русин
Назарий
81
Трубин
Анатолий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Судаков
Георгий
16
Крыськив
Дмитрий
14
Сикан
Даниил
Заря
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Заря
Шахтёр Донецк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

33 матча

9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Второй тайм

15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

39 матчей

12.8%
10.3%
76.9%
5 побед 4 ничьи 30 побед

Первый тайм

10.3%
35.9%
53.8%
4 победы 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

12.8%
25.6%
61.6%
5 побед 10 ничьих 24 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
3:4
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:7
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

45
54

Голов в среднем за матч

2.37
2.7

Среднее время на гол

38
33

Всего голов

62
73

Голов в среднем за матч

1.59
1.87

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

56
48

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 10 0.36
Бражко Владимир 7 (3) 0.25
Булеца Сергей 6 (2) 0.21
Кирюханцев Игорь 5 0.18
Герреро Эдуардо 5 0.18
Шахов Евгений 4 0.14
Имереков Максим 4 0.14
Мишнёв Дмитрий 3 0.11
Антюх Денис 3 0.11
Бутко Богдан 2 0.07
Чурко Вячеслав 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Вантух Роман 1 0.04
Нагнойный Денис 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Vladyslav Pohorilyi 1 0.04
Назарина Егор 1 (1) 0.04
Фагундес Кристиан 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Дришлюк Кирилл 0 0
Батагов Арсений 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.29
Мудрик Михаил 7 (2) 0.25
Бондаренко Артём 7 (1) 0.25
Судаков Георгий 5 (1) 0.18
Крыськив Дмитрий 5 0.18
Зубков Александр 5 0.18
Келси Кевин 5 0.18
Траоре Лассина 4 0.14
Степаненко Тарас 2 0.07
Матвиенко Николай 2 0.07
Михайличенко Богдан 2 0.07
Швед Марьян 2 0.07
Конопля Ефим 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Петряк Иван 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Бондарь Валерий 1 0.04
Очеретько Олег 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 1 0.04
Топалов Дмитрий 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 8 0
Бражко Владимир 6 0
Снурницын Игорь 2 2
Назарина Егор 5 0
Вантух Роман 3 1
Шахов Евгений 3 0
Бутко Богдан 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Данченко Олег 2 0
Сапутин Александр 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Михайличенко Богдан 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Бондаренко Артём 4 0
Ракицкий Ярослав 3 0
Конопля Ефим 3 0
Келси Кевин 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Сикан Даниил 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

5
5
Заря
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Шахтёр Донецк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

22
27
Заря
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Шахтёр Донецк
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

27
32

Голы по времени матча

Забито

35
34
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
13 Не забивали 14
3
9%
6
18%
1-15
7
20%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
7
20%
7
21%
46-60
9
26%
5
15%
61-75
6
17%
6
18%
76-90

Пропущено

14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
2
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Забито

23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
9%
4
15%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
22%
3
11%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
1
4%
6
22%
61-75
6
26%
6
22%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
27%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

58
61
24 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 22
3 Не забивали 1
5
9%
10
16%
1-15
11
19%
9
15%
16-30
8
14%
8
13%
31-45
12
21%
11
18%
46-60
10
17%
11
18%
61-75
12
21%
12
20%
76-90

Пропущено

29
20
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 15
6
21%
5
25%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
7
24%
4
20%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
5
17%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0
Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4

Результаты матчей

Заря
Шахтёр Донецк

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
10 раз 37%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Заря
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
10
4
8
6
2.5
4
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
9
4
5
8
2.5
5
8
2
11
3.5
3
10
1
12
4.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
26
1
18
9
1.5
19
8
13
14
2.5
9
18
3
24
3.5
3
24
1
26
4.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 3:0 28 21 6 1 65 - 19 69
2.
Днепр-1
 29 20 5 4 61 - 25 65
3.
Заря
 0:3 28 19 4 5 59 - 31 61
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 29 10 14 5 43 - 38 44
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Металлист-1925
 27 6 12 9 22 - 39 30
10.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
11.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
12.
Верес
 28 7 7 14 34 - 42 28
13.
Рух Львов
 27 6 9 12 28 - 36 27
14.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
15.
Металлист
 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 27 3 4 20 18 - 48 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 3:0 14 11 3 0 27 - 9 36
2.
Заря
 0:3 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Александрия
 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
11.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
12.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 3:0 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
4.
Заря
 0:3 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
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    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - Снурницын Игорь увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      32'
      Шахов Евгений получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Зубков Александр сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Судаков Георгий бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Заря
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    65.00
    4.00
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Заря 0:3 Шахтёр Донецк онлайн

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