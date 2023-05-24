Тур: 28. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:3
Второй тайм: 89'
0'
0:1
5' ГолСудаков Георгий
32' Желтая карточкаШахов Евгений
49' Красная карточкаСнурницын Игорь
53' Желтая карточкаБражко Владимир
0:2
59' ГолБондаренко Артём
0:3
83' ГолКелси Кевин
Ход матча
5'
32'
49'
53'
59'
83'
0:3
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Bohdan Tokar
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Заря
Шахтёр Донецк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
33 матча
9.1%
90.9%
0 побед 3 ничьи 30 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Второй тайм
15.2%
84.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
39 матчей
12.8%
10.3%
76.9%
5 побед 4 ничьи 30 побед
Первый тайм
10.3%
35.9%
53.8%
4 победы 14 ничьих 21 победа
Второй тайм
12.8%
25.6%
61.6%
5 побед 10 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
0.85
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
45
54
Голов в среднем за матч
2.37
2.7
Среднее время на гол
38
33
Всего голов
62
73
Голов в среднем за матч
1.59
1.87
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
56
48
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|10
|0.36
|Бражко Владимир
|7 (3)
|0.25
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.21
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.18
|Герреро Эдуардо
|5
|0.18
|Шахов Евгений
|4
|0.14
|Имереков Максим
|4
|0.14
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.11
|Антюх Денис
|3
|0.11
|Бутко Богдан
|2
|0.07
|Чурко Вячеслав
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Вантух Роман
|1
|0.04
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.04
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.04
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Дришлюк Кирилл
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.29
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.25
|Бондаренко Артём
|7 (1)
|0.25
|Судаков Георгий
|5 (1)
|0.18
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.18
|Зубков Александр
|5
|0.18
|Келси Кевин
|5
|0.18
|Траоре Лассина
|4
|0.14
|Степаненко Тарас
|2
|0.07
|Матвиенко Николай
|2
|0.07
|Михайличенко Богдан
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Конопля Ефим
|2
|0.07
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Петряк Иван
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|Очеретько Олег
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.04
|Топалов Дмитрий
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|8
|0
|Бражко Владимир
|6
|0
|Снурницын Игорь
|2
|2
|Назарина Егор
|5
|0
|Вантух Роман
|3
|1
|Шахов Евгений
|3
|0
|Бутко Богдан
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Сапутин Александр
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Михайличенко Богдан
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Бондаренко Артём
|4
|0
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Келси Кевин
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Сикан Даниил
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
5
5
Заря
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Шахтёр Донецк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
22
27
Заря
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Шахтёр Донецк
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
27
32
Голы по времени матча
Забито
35
34
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
13 Не забивали 14
3
9%
6
18%
1-15
7
20%
5
15%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
7
20%
7
21%
46-60
9
26%
5
15%
61-75
6
17%
6
18%
76-90
Пропущено
14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
2
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Забито
23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
9%
4
15%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
5
22%
3
11%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
1
4%
6
22%
61-75
6
26%
6
22%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
27%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
58
61
24 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 22
3 Не забивали 1
5
9%
10
16%
1-15
11
19%
9
15%
16-30
8
14%
8
13%
31-45
12
21%
11
18%
46-60
10
17%
11
18%
61-75
12
21%
12
20%
76-90
Пропущено
29
20
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 15
6
21%
5
25%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
7
24%
4
20%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
5
17%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0
Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4
Результаты матчей
Заря
Шахтёр Донецк
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
10 раз 37%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заря
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
94
58
58
211
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
261
189
198
1314
918
324
324
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|28
|21
|6
|1
|65 - 19
|69
|2.
|29
|20
|5
|4
|61 - 25
|65
|3.
|0:3
|28
|19
|4
|5
|59 - 31
|61
|4.
|28
|17
|5
|6
|47 - 24
|56
|5.
|29
|10
|14
|5
|43 - 38
|44
|6.
|28
|11
|6
|11
|34 - 36
|39
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|28
|9
|6
|13
|22 - 34
|33
|9.
|27
|6
|12
|9
|22 - 39
|30
|10.
|27
|7
|8
|12
|30 - 37
|29
|11.
|27
|7
|8
|12
|20 - 29
|29
|12.
|28
|7
|7
|14
|34 - 42
|28
|13.
|27
|6
|9
|12
|28 - 36
|27
|14.
|27
|7
|6
|14
|20 - 33
|27
|15.
|27
|5
|7
|15
|26 - 51
|22
|16.
|27
|3
|4
|20
|18 - 48
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|11
|3
|0
|27 - 9
|36
|2.
|0:3
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|14
|6
|6
|2
|26 - 20
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|12 - 23
|16
|11.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|15.
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|3:0
|14
|10
|3
|1
|38 - 10
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|4.
|0:3
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|15
|4
|8
|3
|17 - 18
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|11.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|14.
|14
|3
|2
|9
|13 - 25
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7