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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Верес
1:2
Первый тайм: 34'
Александрия

Ход матча

10'
0:1
Ковалец Кирилл
(Kyrylo Sigeev)
17'
0:2
Михайленко Николай
(Ковалец Кирилл)
26'
Клёц Дмитрий
(Гайдучик Николай)
1:2
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Александрия
6.80
4.50
2.88
Все Коэффициенты
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
2
Гагун
Роман
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
7
Близниченко
Андрей
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
66
Бондаренко
Валерий
4
Бабогло
Владислав
11
Мирошниченко
Денис
91
Михайленко
Николай
37
Рыбалка
Сергей
14
Kyrylo
Sigeev
6
Ковалец
Кирилл
8
Кулаков
Андрей
95
Мустафаев
Эмиль
Верес
Александрия

История личных встреч

Верес
Александрия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 5 (2) 0.18
Близниченко Андрей 5 (3) 0.18
Гайдучик Николай 3 0.11
Кучеров Валерий 3 0.11
Дахновский Виталий 3 0.11
Шестаков Михаил 3 0.11
Шарай Владислав 3 0.11
Лебеденко Александр 1 0.04
Пасич Геннадий 1 0.04
Шарай Станислав 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Сергийчук Михаил 1 0.04
Маткобожик Александр 1 0.04
Danyil Khondak 1 0.04
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.24
Цуриков Андрей 5 0.17
Ковалец Кирилл 5 0.17
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.14
Мирошниченко Денис 4 0.14
Мустафаев Эмиль 2 0.07
Калитвинцев Владислав 2 0.07
Kyrylo Sigeev 2 0.07
Логинов Сергей 2 0.07
Михайленко Николай 2 0.07
Демченко Александр 1 0.03
Кулаков Андрей 1 0.03
Костишин Денис 1 0.03
Bogdan Kobzar 1 0.03
Artem Shulyanskyi 1 0.03
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 10 1
Дахновский Виталий 7 0
Вовченко Семён 6 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 5 0
Гагун Роман 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Курко Василий 3 0
Когут Богдан 2 0
Балан Денис 2 0
Мирошник Роман 2 0
Маткобожик Александр 2 0
Шестаков Михаил 2 0
Ющишин Вадим 0 1
Пасич Евгений 1 0
Dmytro Shuh 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 5 0
Демченко Александр 3 1
Maksym Dyachuk 3 1
Рыбалка Сергей 4 0
Мирошниченко Денис 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Ковалец Кирилл 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Kyrylo Sigeev 3 0
Авагимян Артур 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Михайленко Николай 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Шевченко Никита 1 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Копына Юрий 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Скорко Данил 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Верес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Александрия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
7
Верес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

17
22
Верес
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Александрия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

25
29

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
25%
4
29%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
42%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
17%
6
43%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
2
10%
5
33%
61-75
4
20%
5
33%
76-90

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
10%
4
16%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
7
28%
61-75
4
20%
8
32%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
6
30%
4
19%
76-90

Забито

32
39
14 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
5
16%
8
21%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
8
25%
1
3%
46-60
4
13%
8
21%
61-75
6
19%
14
36%
76-90

Пропущено

40
36
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
7
18%
3
8%
1-15
8
20%
6
17%
16-30
4
10%
5
14%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
4
10%
9
25%
61-75
10
25%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0
Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2
Александрия
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1
Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1

Результаты матчей

Верес
Александрия

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

0:1
6 раз 22%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Верес
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
3
10
1.5
8
6
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
24
4
8
19
1.5
12
16
4
23
2.5
4
24
2
25
3.5
1
27
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 29 20 5 4 61 - 25 65
3.
Заря
 27 19 4 4 59 - 28 61
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 2:1 29 11 13 5 43 - 37 46
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Металлист-1925
 27 6 12 9 22 - 39 30
10.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
11.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
12.
Рух Львов
 27 6 9 12 28 - 36 27
13.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
14.
Верес
 1:2 28 7 6 15 33 - 42 27
15.
Металлист
 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 27 3 4 20 18 - 48 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 14 11 3 0 35 - 14 36
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Александрия
 2:1 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
11.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
12.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 1:2 14 2 3 9 13 - 22 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 2:1 15 5 7 3 17 - 17 22
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 1:2 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Александрия
6.80
4.50
2.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 1:2 Александрия онлайн

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Верес
Александрия
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