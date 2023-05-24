Тур: 28. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
2:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКовалец Кирилл
0:2
17' ГолМихайленко Николай
1:2
26' ГолКлёц Дмитрий
2:2
55' ГолВовченко Семён
84' Желтая карточкаБалан Денис
90' Желтая карточкаМихайленко Николай
90'+4
Ход матча
10'
0:1
17'
26'
1:2
55'
2:2
84'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Верес
Александрия
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|5 (2)
|0.18
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.18
|Гайдучик Николай
|3
|0.11
|Кучеров Валерий
|3
|0.11
|Дахновский Виталий
|3
|0.11
|Шестаков Михаил
|3
|0.11
|Шарай Владислав
|3
|0.11
|Вовченко Семён
|2
|0.07
|Лебеденко Александр
|1
|0.04
|Пасич Геннадий
|1
|0.04
|Шарай Станислав
|1
|0.04
|Сергийчук Михаил
|1
|0.04
|Маткобожик Александр
|1
|0.04
|Danyil Khondak
|1
|0.04
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.24
|Цуриков Андрей
|5
|0.17
|Ковалец Кирилл
|5
|0.17
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.14
|Мирошниченко Денис
|4
|0.14
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.07
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.07
|Kyrylo Sigeev
|2
|0.07
|Логинов Сергей
|2
|0.07
|Михайленко Николай
|2
|0.07
|Демченко Александр
|1
|0.03
|Кулаков Андрей
|1
|0.03
|Костишин Денис
|1
|0.03
|Bogdan Kobzar
|1
|0.03
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.03
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|10
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Вовченко Семён
|6
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|5
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Балан Денис
|3
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Маткобожик Александр
|2
|0
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|5
|0
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Михайленко Николай
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Результаты матчей
Верес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Александрия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
9
Верес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
17
22
Верес
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Александрия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
27
31
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
21%
5
31%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
6
43%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
14%
6
38%
76-90
Пропущено
22
17
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
18%
2
12%
1-15
6
27%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
5
23%
2
12%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
10%
4
16%
1-15
5
25%
2
8%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
7
28%
61-75
4
20%
8
32%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
5
24%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
6
30%
4
19%
76-90
Забито
34
41
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
5
15%
9
22%
1-15
7
21%
5
12%
16-30
3
9%
4
10%
31-45
9
26%
1
2%
46-60
4
12%
8
20%
61-75
6
18%
14
34%
76-90
Пропущено
42
38
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
8
19%
3
8%
1-15
9
21%
7
18%
16-30
4
10%
5
13%
31-45
7
17%
5
13%
46-60
4
10%
9
24%
61-75
10
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0
Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2
Александрия
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1
Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1
Результаты матчей
Верес
Александрия
Точный счет
0:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Верес
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
410
86
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
123
59
510
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
254
919
1316
424
425
226
128
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|28
|21
|6
|1
|65 - 19
|69
|2.
|29
|20
|5
|4
|61 - 25
|65
|3.
|0:3
|28
|19
|4
|5
|59 - 31
|61
|4.
|28
|17
|5
|6
|47 - 24
|56
|5.
|29
|10
|14
|5
|43 - 38
|44
|6.
|28
|11
|6
|11
|34 - 36
|39
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|28
|9
|6
|13
|22 - 34
|33
|9.
|27
|6
|12
|9
|22 - 39
|30
|10.
|27
|7
|8
|12
|30 - 37
|29
|11.
|27
|7
|8
|12
|20 - 29
|29
|12.
|28
|7
|7
|14
|34 - 42
|28
|13.
|27
|6
|9
|12
|28 - 36
|27
|14.
|27
|7
|6
|14
|20 - 33
|27
|15.
|27
|5
|7
|15
|26 - 51
|22
|16.
|27
|3
|4
|20
|18 - 48
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|11
|3
|0
|27 - 9
|36
|2.
|0:3
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|14
|6
|6
|2
|26 - 20
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|12 - 23
|16
|11.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|15.
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|3:0
|14
|10
|3
|1
|38 - 10
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|4.
|0:3
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|15
|4
|8
|3
|17 - 18
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|11.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|14.
|14
|3
|2
|9
|13 - 25
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7