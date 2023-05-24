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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Днепр-1
1:2
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
3' Гол
Бланко Доминго
10' Желтая карточка
Адамюк Владимир
1:1
11' Пенальти
Скляр Александр
35' Желтая карточка
Матаррита Рональд
45' Желтая карточка
Бланко Доминго
1:2
45' Гол
Кане Ибрахим
50' Желтая карточка
Бабенко Руслан
52' Желтая карточка
Сваток Александр
76' Желтая карточка
Кучер Александр
84' Желтая карточка
Пасич Евгений
85' Желтая карточка
Кане Ибрахим
90' Желтая карточка
Танчик Владимир
90' Желтая карточка
Кулаковский Артем
90'+5
1
Рыбак
Владислав
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
44
Матаррита
Рональд
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
23
Бланко
Доминго
8
Пихалёнок
Александр
10
Пеглоу
7
Довбик
Артём
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
38
Челядин
Артём
6
Скляр
Александр
27
Крупский
Илья
30
Нестеренко
Иван
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
Днепр-1
Ворскла

История личных встреч

Днепр-1
Ворскла

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.9
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
112

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 24 (8) 0.83
Гуцуляк Алексей 7 0.24
Пихалёнок Александр 6 0.21
Сарапий Эдуард 5 0.17
Когут Игорь 3 0.1
Пеглоу 3 0.1
Адамюк Владимир 3 0.1
Хамаче Янис 2 0.07
Бланко Доминго 2 0.07
Логинов Сергей 2 0.07
Громов Артём 1 0.03
Назаренко Александр 1 0.03
Валентин Рубчинский 1 0.03
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Танчик Владимир 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Сваток Александр 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 12 (5) 0.43
Степанюк Руслан 5 0.18
Кравец Василий 3 0.11
Скляр Александр 3 (1) 0.11
Марлисон 3 (1) 0.11
Олейник Денис 2 (1) 0.07
Кане Ибрахим 1 0.04
Юрченко Владлен 1 0.04
Кравчук Андрей 1 0.04
Челядин Артём 1 0.04
Чеснаков Владимир 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Пердута Игорь 0 0
Бацула Андрей 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 6 0
Бланко Доминго 6 0
Сарапий Эдуард 6 0
Сваток Александр 4 0
Назаренко Александр 4 0
Танчик Владимир 3 0
Адамюк Владимир 3 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Матаррита Рональд 3 0
Когут Игорь 3 0
Пихалёнок Александр 2 0
Кучер Александр 1 0
Пасич Евгений 1 0
Gabriel Gomes 1 0
Довбик Артём 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Рыбак Владислав 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Яворский Сергей 6 1
Скляр Александр 7 0
Сулейманов Таулан 5 1
Кравец Василий 6 0
Бацула Андрей 5 0
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Кане Ибрахим 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Степанюк Руслан 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Ворскла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
13
Днепр-1
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Ворскла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

25
11
Днепр-1
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Ворскла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

29
24

Голы по времени матча

Забито

33
21
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
9%
1
5%
1-15
5
15%
3
14%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
4
12%
4
19%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
8
24%
6
29%
76-90

Пропущено

13
22
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
1
8%
7
32%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
1
8%
6
27%
76-90

Забито

27
15
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
2
7%
2
13%
1-15
3
11%
4
27%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
10
37%
1
7%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
5
42%
76-90

Забито

60
36
25 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 16
2 Не забивали 5
5
8%
3
8%
1-15
8
13%
7
19%
16-30
12
20%
6
17%
31-45
9
15%
8
22%
46-60
8
13%
5
14%
61-75
18
30%
7
19%
76-90

Пропущено

24
34
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
1
4%
3
9%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
8
33%
4
12%
31-45
5
21%
10
29%
29%
46-60
5
21%
1
3%
61-75
2
8%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1
Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1
Ворскла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2

Результаты матчей

Днепр-1
Ворскла

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
1
11 раз 39%
2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
3
10
5
1.5
4
9
6
9
2.5
1
12
2
13
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
7
8
5
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
22
6
18
11
1.5
11
17
11
18
2.5
1
27
2
27
3.5
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 29 20 5 4 61 - 25 65
3.
Заря
 27 19 4 4 59 - 28 61
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 2:1 29 11 13 5 43 - 37 46
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Металлист-1925
 27 6 12 9 22 - 39 30
10.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
11.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
12.
Рух Львов
 27 6 9 12 28 - 36 27
13.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
14.
Верес
 1:2 28 7 6 15 33 - 42 27
15.
Металлист
 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 27 3 4 20 18 - 48 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 14 11 3 0 35 - 14 36
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Александрия
 2:1 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
11.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
12.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 1:2 14 2 3 9 13 - 22 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 2:1 15 5 7 3 17 - 17 22
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 1:2 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
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      Бланко Доминго уходит с поля. Гуцуляк Алексей выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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