Тур: 28. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
1:0
3' ГолБланко Доминго
10' Желтая карточкаАдамюк Владимир
1:1
11' ПенальтиСкляр Александр
35' Желтая карточкаМатаррита Рональд
45' Желтая карточкаБланко Доминго
1:2
45' ГолКане Ибрахим
50' Желтая карточкаБабенко Руслан
52' Желтая карточкаСваток Александр
76' Желтая карточкаКучер Александр
84' Желтая карточкаПасич Евгений
85' Желтая карточкаКане Ибрахим
90' Желтая карточкаТанчик Владимир
90' Желтая карточкаКулаковский Артем
90'+5
Ход матча
3'
1:0
10'
11'
1:1
45'
45'
1:2
50'
52'
76'
84'
85'
90'
10
Пеглоу
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
27 ХейнерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Днепр-1
Ворскла
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1
Среднее время на гол
34
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.9
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
112
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|24 (8)
|0.83
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.24
|Пихалёнок Александр
|6
|0.21
|Сарапий Эдуард
|5
|0.17
|Когут Игорь
|3
|0.1
|Пеглоу
|3
|0.1
|Адамюк Владимир
|3
|0.1
|Хамаче Янис
|2
|0.07
|Бланко Доминго
|2
|0.07
|Логинов Сергей
|2
|0.07
|Громов Артём
|1
|0.03
|Назаренко Александр
|1
|0.03
|Валентин Рубчинский
|1
|0.03
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Сваток Александр
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|12 (5)
|0.43
|Степанюк Руслан
|5
|0.18
|Кравец Василий
|3
|0.11
|Скляр Александр
|3 (1)
|0.11
|Марлисон
|3 (1)
|0.11
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.07
|Кане Ибрахим
|1
|0.04
|Юрченко Владлен
|1
|0.04
|Кравчук Андрей
|1
|0.04
|Челядин Артём
|1
|0.04
|Чеснаков Владимир
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Пердута Игорь
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|6
|0
|Бланко Доминго
|6
|0
|Сарапий Эдуард
|6
|0
|Сваток Александр
|4
|0
|Назаренко Александр
|4
|0
|Танчик Владимир
|3
|0
|Адамюк Владимир
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Матаррита Рональд
|3
|0
|Когут Игорь
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Кучер Александр
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Рыбак Владислав
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|8
|0
|Яворский Сергей
|6
|1
|Скляр Александр
|7
|0
|Сулейманов Таулан
|5
|1
|Кравец Василий
|6
|0
|Бацула Андрей
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Кане Ибрахим
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Ворскла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
13
Днепр-1
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (9)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Ворскла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
25
11
Днепр-1
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Ворскла
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
29
24
Голы по времени матча
Забито
33
21
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
9%
1
5%
1-15
5
15%
3
14%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
4
12%
4
19%
46-60
6
18%
3
14%
61-75
8
24%
6
29%
76-90
Пропущено
13
22
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
1
8%
7
32%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
1
8%
6
27%
76-90
Забито
27
15
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
2
7%
2
13%
1-15
3
11%
4
27%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
10
37%
1
7%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
5
42%
76-90
Забито
60
36
25 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 16
2 Не забивали 5
5
8%
3
8%
1-15
8
13%
7
19%
16-30
12
20%
6
17%
31-45
9
15%
8
22%
46-60
8
13%
5
14%
61-75
18
30%
7
19%
76-90
Пропущено
24
34
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 19
1
4%
3
9%
1-15
3
13%
5
15%
16-30
8
33%
4
12%
31-45
5
21%
10
29%
29%
46-60
5
21%
1
3%
61-75
2
8%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1
Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1
Ворскла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2
Результаты матчей
Днепр-1
Ворскла
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
3
9 раз 31%
2
7 раз 24%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
1
11 раз 39%
2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
103
105
49
69
112
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
78
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
226
1811
1117
1118
127
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|6
|1
|62 - 19
|66
|2.
|29
|20
|5
|4
|61 - 25
|65
|3.
|27
|19
|4
|4
|59 - 28
|61
|4.
|28
|17
|5
|6
|47 - 24
|56
|5.
|2:1
|29
|11
|13
|5
|43 - 37
|46
|6.
|28
|11
|6
|11
|34 - 36
|39
|7.
|27
|10
|5
|12
|22 - 29
|35
|8.
|28
|9
|6
|13
|22 - 34
|33
|9.
|27
|6
|12
|9
|22 - 39
|30
|10.
|27
|7
|8
|12
|30 - 37
|29
|11.
|27
|7
|8
|12
|20 - 29
|29
|12.
|27
|6
|9
|12
|28 - 36
|27
|13.
|27
|7
|6
|14
|20 - 33
|27
|14.
|1:2
|28
|7
|6
|15
|33 - 42
|27
|15.
|27
|5
|7
|15
|26 - 51
|22
|16.
|27
|3
|4
|20
|18 - 48
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|35 - 14
|36
|2.
|14
|11
|3
|0
|27 - 9
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|2:1
|14
|6
|6
|2
|26 - 20
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|12 - 13
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|12 - 23
|16
|11.
|14
|5
|1
|8
|10 - 15
|16
|12.
|13
|3
|4
|6
|10 - 14
|13
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|15.
|1:2
|14
|2
|3
|9
|13 - 22
|9
|16.
|13
|2
|2
|9
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|14
|10
|2
|2
|27 - 11
|32
|3.
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|30
|4.
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|5.
|2:1
|15
|5
|7
|3
|17 - 17
|22
|6.
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|7.
|1:2
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|11.
|14
|2
|8
|4
|10 - 16
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|14.
|14
|3
|2
|9
|13 - 25
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|16.
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7