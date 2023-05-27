Тур: 29. Стадион: Лужники.
0:1
Первый тайм: 43'
Бонусы букмекеров
Ход матча
42'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
-
35 Енин ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Савич ИгорЗащитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
-
21 Андре ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Торпедо Москва
Оренбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4
|0.14
|Караев Давид
|2
|0.07
|Лебеденко Игорь
|2
|0.07
|Смольников Игорь
|1
|0.03
|Рейна Йорди
|1
|0.03
|Кухарчук Илья
|1
|0.03
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.03
|Шапич Стефан
|1
|0.03
|Каймаков Михаил
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.03
|Андре Филипе
|1 (1)
|0.03
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.48
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.21
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6 (1)
|0.21
|Аюпов Тимур
|4
|0.14
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (2)
|0.1
|Эктов Александр
|3
|0.1
|Ковалёв Юрий
|2
|0.07
|Оганесян Степан
|2
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.07
|Башич Иван
|2
|0.07
|Обухов Владимир
|2
|0.07
|Капленко Кирилл
|2
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.03
|Гойкович Ренато
|1
|0.03
|Перес Матиас
|1
|0.03
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|1
|Кутепов Илья
|5
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Савич Игор
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Караев Давид
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Андре Филипе
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|8
|1
|Аюпов Тимур
|8
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|6
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Хотулёв Данила
|5
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Стаматов Матео
|4
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Обухов Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Оренбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
11
Торпедо Москва
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Оренбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
6
32
Торпедо Москва
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Оренбург
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
9
43
Голы по времени матча
Забито
6
20
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
23 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
2
33%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
17%
5
25%
61-75
2
33%
3
15%
76-90
Пропущено
29
33
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
10%
9
27%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
8
28%
5
15%
31-45
6
21%
4
12%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
6
21%
5
15%
76-90
Забито
10
34
4 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 14
1
10%
3
9%
1-15
2
20%
8
24%
16-30
1
10%
8
24%
31-45
3
30%
6
18%
46-60
1
10%
5
15%
61-75
2
20%
4
12%
76-90
Пропущено
29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
7%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
12
41%
2
11%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
8
28%
2
11%
61-75
4
14%
5
26%
76-90
Забито
16
54
7 В 1-м тайме 27
9 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 2
1
6%
4
7%
1-15
3
19%
11
20%
16-30
3
19%
12
22%
31-45
3
19%
10
19%
46-60
2
13%
10
19%
61-75
4
25%
7
13%
76-90
Пропущено
58
52
27 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
5
9%
11
21%
1-15
2
3%
10
19%
16-30
20
34%
7
13%
31-45
9
16%
7
13%
46-60
12
21%
7
13%
61-75
10
17%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2
Оренбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0
Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Оренбург
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
410
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
253
523
1513
127
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|72 - 19
|66
|2.
|Заявка
|28
|16
|6
|6
|52 - 26
|54
|3.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 38
|50
|5.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|47 - 34
|49
|6.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|60 - 44
|46
|7.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 38
|45
|8.
|0:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|52 - 54
|41
|9.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|47 - 43
|39
|10.
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|36 - 52
|37
|11.
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 45
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|30 - 43
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|34 - 46
|27
|14.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|31 - 50
|26
|15.
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|25 - 65
|18
|16.
|0:0 Заявка
|29
|3
|5
|21
|20 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|35 - 17
|31
|4.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 19
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 15
|23
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|27 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|8 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|18 - 35
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 35
|10
|15.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|12 - 40
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|20 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|1 10
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 8
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:1 Оренбург
Исход игры
Торпедо Москва
15.2% (20)
Ничья
9.1% (12)
Оренбург
75.8% (100)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
35.6% (47)
0:1 Оренбург
11.4% (15)
0:2 Оренбург
8.3% (11)
2:1 Торпедо Москва
7.6% (10)
1:1 Ничья
6.8% (9)
1:3 Оренбург
6.1% (8)
1:0 Торпедо Москва
4.5% (6)
2:3 Оренбург
3% (4)
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