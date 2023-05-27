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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Торпедо Москва
0:1
Первый тайм: 43'
Оренбург
0'
0:1
42' Пенальти
Воробьёв Дмитрий
Гошев получил сильное рассечение...
Юзепчук выносит мяч с линии воро...
Интервью Жозепа Клотета перед ма...
Интервью Марцела Лички перед мат...

Ход матча

35'
Стефанович Илья
Рейна Йорди
 
42'
0:1
Воробьёв Дмитрий
Прогнозы 132
Торпедо Москва 15.2% (20)
X 9.1% (12)
Оренбург 75.8% (100)
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Ничья
Оренбург
4.73
4.68
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История личных встреч

Торпедо Москва
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 0.14
Караев Давид 2 0.07
Лебеденко Игорь 2 0.07
Смольников Игорь 1 0.03
Рейна Йорди 1 0.03
Кухарчук Илья 1 0.03
Нетфуллин Равиль 1 0.03
Шапич Стефан 1 0.03
Каймаков Михаил 1 0.03
Померко Алексей 1 (1) 0.03
Андре Филипе 1 (1) 0.03
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.48
Марин Джимми 6 (1) 0.21
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.21
Аюпов Тимур 4 0.14
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.1
Эктов Александр 3 0.1
Ковалёв Юрий 2 0.07
Оганесян Степан 2 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.07
Башич Иван 2 0.07
Обухов Владимир 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.03
Гойкович Ренато 1 0.03
Перес Матиас 1 0.03
Печенин Кирилл 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Малых Андрей 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 9 1
Кутепов Илья 5 1
Роганович Боян 5 0
Савич Игор 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Лебеденко Игорь 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Караев Давид 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Чурич Марио 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 8 1
Аюпов Тимур 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Гойкович Ренато 5 0
Хотулёв Данила 5 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Стаматов Матео 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Оренбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
11
Торпедо Москва
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Оренбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

6
32
Торпедо Москва
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Оренбург
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

9
43

Голы по времени матча

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
23 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
2
33%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
17%
5
25%
61-75
2
33%
3
15%
76-90

Пропущено

29
33
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
10%
9
27%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
8
28%
5
15%
31-45
6
21%
4
12%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
6
21%
5
15%
76-90

Забито

10
34
4 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 14
1
10%
3
9%
1-15
2
20%
8
24%
16-30
1
10%
8
24%
31-45
3
30%
6
18%
46-60
1
10%
5
15%
61-75
2
20%
4
12%
76-90

Пропущено

29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
7%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
12
41%
2
11%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
8
28%
2
11%
61-75
4
14%
5
26%
76-90

Забито

16
54
7 В 1-м тайме 27
9 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 2
1
6%
4
7%
1-15
3
19%
11
20%
16-30
3
19%
12
22%
31-45
3
19%
10
19%
46-60
2
13%
10
19%
61-75
4
25%
7
13%
76-90

Пропущено

58
52
27 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
5
9%
11
21%
1-15
2
3%
10
19%
16-30
20
34%
7
13%
31-45
9
16%
7
13%
46-60
12
21%
7
13%
61-75
10
17%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2
Оренбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0
Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Оренбург

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
1
13
1.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
25
3
5
23
1.5
15
13
1
27
2.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 28 13 7 8 60 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 0:0 Заявка 29 12 5 12 52 - 54 41
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 28 11 4 13 36 - 52 37
11.
Урал
 Заявка 29 9 6 14 32 - 45 33
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
15.
Химки
 Заявка 29 4 6 19 25 - 65 18
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 29 3 5 21 20 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 0:0 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 14 8 3 3 29 - 18 27
6.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 2 2 11 8 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 3 2 10 18 - 35 11
12.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
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  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Марио Чурич перехватил прострел соперника с левого полуфланга, и оказался мяч вынесен на подступы к штрафной площади, откуда Габриэль Флорентин запустил его гораздо выше перекладины.
  • 43'
    Никого не удивишь тем, что московское "Торпедо" пропускает гол в свои ворота и оказывается в статусе догоняющей команды. Причём в абсолютном большинстве случаев так и не отыгрывались "чёрно-белые" раньше по ходу сезона.
  • Пенальти
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Дмитрий Воробьёв (с пенальти)!
    Чуть правее створа низом загнал мяч в сетку Воробьёв с точки, увидев, что Бабурин заваливается в другую сторону.
  • Видеоповтор
    41'
    Пока пауза, поскольку главный арбитр прослушивает видеоассистентов... Всё, 11-метровый подтверждён. Посмотрим, как исполнят его гости.
  • Пенальти!
    40'
    Пенальти в ворота "Торпедо"! По зоне правого инсайда продвиГал мяч вперёд Дмитрий Воробьёв, а Олег Кожемякин зацепил его по левой ноге.
  • Фол, нарушение
    39'
    Владимир Полуяхтов оперативно возвращается назад в ряды защитников "Оренбурга", после того как он сфолил на чужой половине поля против Артёма Самсонова.
  • 39'
    Дмитрий Воробьёв получил мяч в пятнадцати метрах перед чужими воротами, когда Джимми Марин подкорректировал передачу из глубины Кирилла Печенина. Дальше Воробьёв нанёс неподготовленный удар низом где-то на метр левее створа.
  • 38'
    Неуспешно разыграли свой штрафной визитёры, и всё закончилось крайне неточным ударом из зоны правого инсайда из-за пределов штрафной площади, мяч отправился гораздо выше створа.
  • Фол, нарушение
    37'
    Евгений Гошев плодотворно поработал в своей штрафной площади, когда торпедовцы подавали угловой с правого фланга, а теперь заработан штрафной удар "Оренбургом" в атаке на правом полуфланге.
  • Угловой
    36'
    Илья Кухарчук перед чужой штрафной площадью поделился мячом с Алексеем Усановым, который с помощью низового удара заработал угловой для "чёрно-белых". Это была торпедовская контратака.
  • Замена
    35'
    Илья Стефанович появился на замену в составе "Торпедо" вместо травмированного Йорди Рейны, а Евгений Гошев остался в игре.
  • 34'
    Приходится поменять футболку вратарю "Оренбурга", потому что запачкалась она кровью. Длительная медицинская пауза ещё не закончилась.
  • 33'
    Перематывают голову Евгению Гошеву, в то время как у "Торпедо" ожидается вынужденная замена Йорди Рейны, он уже покинул поле.
  • Травма, повреждение
    32'
    Оказывают медицинскую помощь двум столкнувшимся футболистом, у вратаря "Оренбурга" вообще сильное рассечение, кровь льётся по его лицу.
  • Фол, нарушение
    31'
    ГОЛ! 1:0! Йорди Рейна! ОТМЕНА ГОЛА - ФОЛ В АТАКЕ. СЧЁТ 0:0.
    Александр Орехов навесил с левого полуфланга, а Йорди Рейна столкнулся с Евгением Гошевым, сыграл рукой и переправил мяч в сетку.
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    • Судья
      30'
      Данила Хотулёв головой отбивал мяч из своей штрафной, а на подхвате был Илья Кухарчук, не сумевший создать опасную ситуацию для своей команды и упал на газон, но нет пенальти.
    • 29'
      Александр Орехов на правом фланге отдал пас Роману Юзепчуку, тот загрузил мяч в штрафную, и через несколько касаний защитники "Оренбурга" скинули мяч назад своему голкиперу.
    • Фол, нарушение
      29'
      Артём Самсонов уже не первый раз сфолил в атаке, откликаясь на подачу партнёра с правого фланга. На Владимире Полуяхтове были сейчас нарушены правила.
    • 28'
      Владимир Полуяхтов из-за пределов штрафной площади решился на удар по воротам соперника и промахнулся, получилось правее ворот хозяев.
    • 27'
      Артём Самсонов со своей половины поля слишком далеко забросил мяч вперёд, не ожидал такой передачи на ход Илья Кухарчук и не побежал за игровым снарядом.
    • Офсайд
      26'
      Кажется, не было офсайда у Ильи Кухарчука слева в чужой штрафной площади, однако ланйсмен всё равно предпочёл зафиксировать положение "вне игры".
    • 25'
      Хотя "Торпедо" ещё имеет возможность подняться с последнего место на предпоследнее в рамках заочной борьбы с подмосковными "Химками". 
    • 24'
      Вполне динамично смотрелась игра в первую половину первого тайма. Обе команды уже не обременены турнирными задачами, и результат не довлеет над ними.
    • 23'
      Образовался второй темп у торпедовцев после своего углового, получил Александр Орехов заброс на правом фланге и в борьбе со Степаном Оганесяном выпустил мяч за лицевую линию.
    • Угловой
      23'
      Алексей Усанов с левого фланга забрасывал мяч к линии вратарской, а Кирилл Печение от греха подальше вторым этажом перевёл мяч на угловой. Корнер будет теперь от хозяев.
    • 22'
      С правого полуфланга уже после заигранного углового пробивал низом Джимми Марин в ближний угол. Для Егора Бабурина не составило труда зафиксировать мяч в своих перчатках.
    • Угловой
      21'
      Подача с правого фланга последовала у "Оренбурга" в хозяйскую штрафную, а Евгений Шляков сыграл головой в падении  и выбил мяч на угловой.
    • Опасный момент
      20'
      Артём Самсонов разогнал контратаку "Торпедо" по левому полуфлангу и покатил мяч вдоль линии штрафной площади, а Йорди Рейна не лучшим образом пробил с семнадцати метров низом рядом с правой штангой.
    • 20'
      Джимми Марин получил очередную передачу в зоне левого инсайда, однако отыграл назад, а вскоре потерял мяч Кирилл Печенин, подарив его сопернику.
    • Фол, нарушение
      19'
      Нарушили оренбуржцы правила в чужой штрафной площадке, когда подали угловой с правого фланга. Как видим, корнеры обе команды периодически зарабатывают. 
    • Опасный момент
      18'
      Стеапан Оганесян с правого полуфланга прострелил во вратарскую площадь, где Роман Юзепчук срезал мяч в собственные ворота и успел исправить свою оплошность, в подкате отбив мяч в сторону.
    • 17'
      Роман Юзепчук справа уже с игры закинул мяч на дальний край вратарской, где защитник гостей сбросил мяч в руки своего вратаря.
    • Опасный момент
      16'
      СУХОЙ ЛИСТ! С правого края с корнера Марио Чурич закрутил мяч в область дальней девятки, откуда Евгений Гошев перевёл футбольный снаряд на новый угловой.
    • Угловой
      15'
      Марио Чурич перевёл вектор торпедовской атаки вправо, где были Александр Орехов и Йорди Рейна, в итоге достался угловой в распоряжение "автозаводцев".
    • Опасный момент
      14'
      Кирилл Печенин подал с левого фланга из-под Романа Юзепчука, а Степан Оганесян нанёс удар со второго этажа и направил мяч выше створа.
    • Фол, нарушение
      13'
      Степан Оганесян с правого полуфланга сильно прострелил, и мяч отбил Егор Бабурин, но прозвучал свисток арбитра, поскольку футболист "Оренбурга" отмахнулся и попал по лицу Ивану Енину.
    • 12'
      Марио Чурич в центре поля отдал на левый фланг Алексею Усанову, который поделился мячом с Йорди Рейной. Такой треугольник выдался у "чёрно-белых".
    • 11'
      Прибрали мяч к своим ногам футболисты "Оренбурга", контролирующие игровой снаряд в середине поля, а на чужой половине у "Торпедо" остаётся один только Илья Кухарчук.
    • 10'
      Джимми Марин с левого фланга выполнил подачу на дальний край вратарской, и оттуда мяч головой скинул Артём Самсонов, то есть не получилось там удара по торпедовской рамке.
    • Судья
      9'
      Егор Бабурин выносит мяч на чужую половину поля, и начинается атака "Оренбурга", но нарушаются правила на Артёме Самоснове, однако владение остаётся у хозяев, поэтому арбитр не свистит фол.
    • Офсайд
      8'
      Джимми Марин вновь открывался по левому полуфлангу, откуда выполнил прострел игрок "Оренбурга", но находился он в офсайде, лайнсмен всё зафиксировал.
    • 7'
      Джимми Марин в центральной части поля совершил нарушение правил против Евгения Шлякова. Небольшим фолом отметился футболист "Оренбурга". 
    • 6'
      Йорди Рейна осуществил удар по воротам соперника слева слегка из-за пределов штрафной площади, и мяч отправился высоко над створом.
    • 5'
      Илья Кухарчук откликался в падении на доставку с правого фланга, пытался проткнуть мяч в сетку ногой, однако защитники "Оренбурга" действовали здесь расторопнее.
    • 5'
      Кирилл Печенин забрасывал по диагонали на правый полуфланг, где Юрий Ковалёв опередил Артёма Самоснова, но ещё раньше на мяче оказался Егор Бабурин.
    • Фол, нарушение
      4'
      С правого фланга подача следует у "Торпедо" на подступы к вратарской площади, где Артём Самсонов валит на газон Владимира Полуяхтова.
    • 4'
      Однако сейчас вот настырный Джимми Марин всё же продвинулся вперёд в той же зоне и выполнил навес в руки Егора Бабурина.
    • 3'
      Джимми Марин попробовал протиснуться в левую часть чужой штрафной между Иваном Ениным и Евшением Шляковым и не преуспел в этом.
    • Фол, нарушение
      2'
      Алексей Усанов впереди на левом фланге прицепился к Михаилу Сивакову и всё-таки сфолил в попытке отбора.
    • 2'
      "Торпедо" играет в бело-чёрной форме, а у "Оренбурга" тёмно-синяя расцветка.
    • 1'
      Роман Юзепчук подавал с правого фланга, и Артёму Самсонову не удалось дотянуться до мяча, чтобы нанести удар головой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:1 Оренбург

    Исход игры
    Торпедо Москва
    15.2% (20)
    Ничья
    9.1% (12)
    Оренбург
    75.8% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (77)
    Меньше
    35.29% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    68.07% (81)
    Нет
    31.93% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    35.6% (47)
    0:1 Оренбург
    11.4% (15)
    0:2 Оренбург
    8.3% (11)
    2:1 Торпедо Москва
    7.6% (10)
    1:1 Ничья
    6.8% (9)
    1:3 Оренбург
    6.1% (8)
    1:0 Торпедо Москва
    4.5% (6)
    2:3 Оренбург
    3% (4)
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