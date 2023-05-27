Дмитрий Воробьёв получил мяч в пятнадцати метрах перед чужими воротами, когда Джимми Марин подкорректировал передачу из глубины Кирилла Печенина. Дальше Воробьёв нанёс неподготовленный удар низом где-то на метр левее створа.

Владимир Полуяхтов оперативно возвращается назад в ряды защитников "Оренбурга", после того как он сфолил на чужой половине поля против Артёма Самсонова.

Пенальти в ворота "Торпедо"! По зоне правого инсайда продвиГал мяч вперёд Дмитрий Воробьёв, а Олег Кожемякин зацепил его по левой ноге.

Пока пауза, поскольку главный арбитр прослушивает видеоассистентов... Всё, 11-метровый подтверждён. Посмотрим, как исполнят его гости.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Дмитрий Воробьёв (с пенальти)! Чуть правее створа низом загнал мяч в сетку Воробьёв с точки, увидев, что Бабурин заваливается в другую сторону.

Никого не удивишь тем, что московское "Торпедо" пропускает гол в свои ворота и оказывается в статусе догоняющей команды. Причём в абсолютном большинстве случаев так и не отыгрывались "чёрно-белые" раньше по ходу сезона.

Марио Чурич перехватил прострел соперника с левого полуфланга, и оказался мяч вынесен на подступы к штрафной площади, откуда Габриэль Флорентин запустил его гораздо выше перекладины.

ГОЛ! 1:0! Йорди Рейна! ОТМЕНА ГОЛА - ФОЛ В АТАКЕ. СЧЁТ 0:0. Александр Орехов навесил с левого полуфланга, а Йорди Рейна столкнулся с Евгением Гошевым, сыграл рукой и переправил мяч в сетку.

Оказывают медицинскую помощь двум столкнувшимся футболистом, у вратаря "Оренбурга" вообще сильное рассечение, кровь льётся по его лицу.

Перематывают голову Евгению Гошеву, в то время как у "Торпедо" ожидается вынужденная замена Йорди Рейны, он уже покинул поле.

Приходится поменять футболку вратарю "Оренбурга", потому что запачкалась она кровью. Длительная медицинская пауза ещё не закончилась.

Илья Стефанович появился на замену в составе "Торпедо" вместо травмированного Йорди Рейны, а Евгений Гошев остался в игре.

Илья Кухарчук перед чужой штрафной площадью поделился мячом с Алексеем Усановым, который с помощью низового удара заработал угловой для "чёрно-белых". Это была торпедовская контратака.

Евгений Гошев плодотворно поработал в своей штрафной площади, когда торпедовцы подавали угловой с правого фланга, а теперь заработан штрафной удар "Оренбургом" в атаке на правом полуфланге.

Неуспешно разыграли свой штрафной визитёры, и всё закончилось крайне неточным ударом из зоны правого инсайда из-за пределов штрафной площади, мяч отправился гораздо выше створа.

Алексей Усанов с левого фланга забрасывал мяч к линии вратарской, а Кирилл Печение от греха подальше вторым этажом перевёл мяч на угловой. Корнер будет теперь от хозяев.

Образовался второй темп у торпедовцев после своего углового, получил Александр Орехов заброс на правом фланге и в борьбе со Степаном Оганесяном выпустил мяч за лицевую линию.

Вполне динамично смотрелась игра в первую половину первого тайма. Обе команды уже не обременены турнирными задачами, и результат не довлеет над ними.

Хотя "Торпедо" ещё имеет возможность подняться с последнего место на предпоследнее в рамках заочной борьбы с подмосковными "Химками".

Кажется, не было офсайда у Ильи Кухарчука слева в чужой штрафной площади, однако ланйсмен всё равно предпочёл зафиксировать положение "вне игры".

Артём Самсонов со своей половины поля слишком далеко забросил мяч вперёд, не ожидал такой передачи на ход Илья Кухарчук и не побежал за игровым снарядом.

Владимир Полуяхтов из-за пределов штрафной площади решился на удар по воротам соперника и промахнулся, получилось правее ворот хозяев.

Артём Самсонов уже не первый раз сфолил в атаке, откликаясь на подачу партнёра с правого фланга. На Владимире Полуяхтове были сейчас нарушены правила.

Александр Орехов на правом фланге отдал пас Роману Юзепчуку, тот загрузил мяч в штрафную, и через несколько касаний защитники "Оренбурга" скинули мяч назад своему голкиперу.

Данила Хотулёв головой отбивал мяч из своей штрафной, а на подхвате был Илья Кухарчук, не сумевший создать опасную ситуацию для своей команды и упал на газон, но нет пенальти.

22' С правого полуфланга уже после заигранного углового пробивал низом Джимми Марин в ближний угол. Для Егора Бабурина не составило труда зафиксировать мяч в своих перчатках.

21' Подача с правого фланга последовала у "Оренбурга" в хозяйскую штрафную, а Евгений Шляков сыграл головой в падении и выбил мяч на угловой.

20' Артём Самсонов разогнал контратаку "Торпедо" по левому полуфлангу и покатил мяч вдоль линии штрафной площади, а Йорди Рейна не лучшим образом пробил с семнадцати метров низом рядом с правой штангой.

20' Джимми Марин получил очередную передачу в зоне левого инсайда, однако отыграл назад, а вскоре потерял мяч Кирилл Печенин, подарив его сопернику.

19' Нарушили оренбуржцы правила в чужой штрафной площадке, когда подали угловой с правого фланга. Как видим, корнеры обе команды периодически зарабатывают.

18' Стеапан Оганесян с правого полуфланга прострелил во вратарскую площадь, где Роман Юзепчук срезал мяч в собственные ворота и успел исправить свою оплошность, в подкате отбив мяч в сторону.

17' Роман Юзепчук справа уже с игры закинул мяч на дальний край вратарской, где защитник гостей сбросил мяч в руки своего вратаря.

16' СУХОЙ ЛИСТ! С правого края с корнера Марио Чурич закрутил мяч в область дальней девятки, откуда Евгений Гошев перевёл футбольный снаряд на новый угловой.

15' Марио Чурич перевёл вектор торпедовской атаки вправо, где были Александр Орехов и Йорди Рейна, в итоге достался угловой в распоряжение "автозаводцев".

14' Кирилл Печенин подал с левого фланга из-под Романа Юзепчука, а Степан Оганесян нанёс удар со второго этажа и направил мяч выше створа.

13' Степан Оганесян с правого полуфланга сильно прострелил, и мяч отбил Егор Бабурин, но прозвучал свисток арбитра, поскольку футболист "Оренбурга" отмахнулся и попал по лицу Ивану Енину.

12' Марио Чурич в центре поля отдал на левый фланг Алексею Усанову, который поделился мячом с Йорди Рейной. Такой треугольник выдался у "чёрно-белых".

11' Прибрали мяч к своим ногам футболисты "Оренбурга", контролирующие игровой снаряд в середине поля, а на чужой половине у "Торпедо" остаётся один только Илья Кухарчук.

10' Джимми Марин с левого фланга выполнил подачу на дальний край вратарской, и оттуда мяч головой скинул Артём Самсонов, то есть не получилось там удара по торпедовской рамке.

9' Егор Бабурин выносит мяч на чужую половину поля, и начинается атака "Оренбурга", но нарушаются правила на Артёме Самоснове, однако владение остаётся у хозяев, поэтому арбитр не свистит фол.

8' Джимми Марин вновь открывался по левому полуфлангу, откуда выполнил прострел игрок "Оренбурга", но находился он в офсайде, лайнсмен всё зафиксировал.

7' Джимми Марин в центральной части поля совершил нарушение правил против Евгения Шлякова. Небольшим фолом отметился футболист "Оренбурга".

6' Йорди Рейна осуществил удар по воротам соперника слева слегка из-за пределов штрафной площади, и мяч отправился высоко над створом.

5' Илья Кухарчук откликался в падении на доставку с правого фланга, пытался проткнуть мяч в сетку ногой, однако защитники "Оренбурга" действовали здесь расторопнее.

5' Кирилл Печенин забрасывал по диагонали на правый полуфланг, где Юрий Ковалёв опередил Артёма Самоснова, но ещё раньше на мяче оказался Егор Бабурин.

4' С правого фланга подача следует у "Торпедо" на подступы к вратарской площади, где Артём Самсонов валит на газон Владимира Полуяхтова.

4' Однако сейчас вот настырный Джимми Марин всё же продвинулся вперёд в той же зоне и выполнил навес в руки Егора Бабурина.

3' Джимми Марин попробовал протиснуться в левую часть чужой штрафной между Иваном Ениным и Евшением Шляковым и не преуспел в этом.

2' Алексей Усанов впереди на левом фланге прицепился к Михаилу Сивакову и всё-таки сфолил в попытке отбора.

2' "Торпедо" играет в бело-чёрной форме, а у "Оренбурга" тёмно-синяя расцветка.

1' Роман Юзепчук подавал с правого фланга, и Артёму Самсонову не удалось дотянуться до мяча, чтобы нанести удар головой.