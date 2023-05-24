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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Торпедо Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 56
Торпедо Москва 16.1% (9)
X 7.1% (4)
Оренбург 76.8% (43)
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Торпедо Москва
Ничья
Оренбург
4.62
4.58
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Оренбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 0.14
Караев Давид 2 0.07
Лебеденко Игорь 2 0.07
Смольников Игорь 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Каймаков Михаил 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Андре Филипе 1 (1) 0.04
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.5
Марин Джимми 6 (1) 0.21
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.21
Аюпов Тимур 4 0.14
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.11
Эктов Александр 3 0.11
Ковалёв Юрий 2 0.07
Оганесян Степан 2 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.07
Башич Иван 2 0.07
Обухов Владимир 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Гойкович Ренато 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Печенин Кирилл 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Малых Андрей 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 9 1
Кутепов Илья 5 1
Роганович Боян 5 0
Савич Игор 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Лебеденко Игорь 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Караев Давид 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Чурич Марио 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 8 1
Аюпов Тимур 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Гойкович Ренато 5 0
Хотулёв Данила 5 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Стаматов Матео 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Оренбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
11
Торпедо Москва
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Оренбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

6
32
Торпедо Москва
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Оренбург
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

9
43

Голы по времени матча

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
23 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
2
33%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
17%
5
25%
61-75
2
33%
3
15%
76-90

Пропущено

29
33
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
10%
9
27%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
8
28%
5
15%
31-45
6
21%
4
12%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
6
21%
5
15%
76-90

Забито

10
34
4 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 14
1
10%
3
9%
1-15
2
20%
8
24%
16-30
1
10%
8
24%
31-45
3
30%
6
18%
46-60
1
10%
5
15%
61-75
2
20%
4
12%
76-90

Пропущено

29
19
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
2
7%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
12
41%
2
11%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
8
28%
2
11%
61-75
4
14%
5
26%
76-90

Забито

16
54
7 В 1-м тайме 27
9 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 2
1
6%
4
7%
1-15
3
19%
11
20%
16-30
3
19%
12
22%
31-45
3
19%
10
19%
46-60
2
13%
10
19%
61-75
4
25%
7
13%
76-90

Пропущено

58
52
27 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
5
9%
11
21%
1-15
2
3%
10
19%
16-30
20
34%
7
13%
31-45
9
16%
7
13%
46-60
12
21%
7
13%
61-75
10
17%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2
Оренбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0
Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Оренбург

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
1
13
1.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
25
3
5
23
1.5
15
13
1
27
2.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 28 13 7 8 60 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 28 11 4 13 36 - 52 37
11.
Урал
 Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 14 8 3 3 29 - 18 27
6.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
10.
Урал
 Заявка 14 3 5 6 13 - 22 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Торпедо Москва.
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    • Прогнозы 56
    Торпедо Москва 16.1% (9)
    X 7.1% (4)
    Оренбург 76.8% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Оренбург
    4.62
    4.58
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Оренбург

    Исход игры
    Торпедо Москва
    16.1% (9)
    Ничья
    7.1% (4)
    Оренбург
    76.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (32)
    Меньше
    39.62% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    66.04% (35)
    Нет
    33.96% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    39.3% (22)
    0:1 Оренбург
    12.5% (7)
    0:2 Оренбург
    10.7% (6)
    1:0 Торпедо Москва
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    2:1 Торпедо Москва
    5.4% (3)
    1:3 Оренбург
    3.6% (2)
    2:3 Оренбург
    3.6% (2)
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