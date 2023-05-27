Мозес Кобнан пошёл в атаку на левом фланге и доставлял мяч к дальней штанге, где подкатившийся Алексей Ионов не подоспел к мячу, чтобы внести его в сетку.

Фёдор Чалов ближе к левому флангу на чужой половине поля совершил нарушение правил против Вячеслава Литвинова, пойдя в нарушительный подкат со своей стороны.

У Кристиана Рамиреса, когда он начал делать переступы перед группой игроков соперника, стали вылетать куски дёрна из-под ног. Значит, не самое качественное поле на стадионе ФК "Краснодар".

Кевин Пина Ленини решил не жалеть Фёдора Чалова и в середине поля подкатился против него явно с нарушением правил, за что схлопотал себе жёлтую карточку.

Вячеслав Литвинов в своей штрафной площади головой скидывает мяч назад вратарю на несколько метров, и не испытывает никаких проблем Станислав Агкацев в этой ситуации.

Неплохое движение показывают команды. И те, и те продемонстрировали, что не намереваются отбывать номер в сегодняшнем матче. Но голов пока нет, да и ворохом голевых моментов команды зрителей пока не радуют.

Если ЦСКА одержит сегодня победу, то опередит "Спартак" на четыре очка, а "красно-белые" завтра проведут домашний матч против "Пари НН".

10' Милан Гайич слева выкручивал высокую подачу в центр чужой штрафной площади, где мяч превратился в лёгкую добычу Станислава Агкацева.

9' Были времена, когда "Краснодар" и ЦСКА боролись за вторую строчку между собой, но сейчас "быки" не участвуют в конкуренции за серебряные медали.

8' Смогли закрепиться краснодарцы на чужой половине поля благодаря двум своим угловым ударам, но сейчас по своей воле опустились назад, ведя перепасовку друг с другом.

7' Подобрали второй темп хозяева после корнера, и Алексей Ионов делал доставку уже с фланга левого на ближнюю штангу для Мозеса Кобнана, который заработал для "чёрно-зелёных" второй угловой за короткое время.

6' Алексей Ионов на правом полуфланге неплохо сейчас поработал, покрутил защитников гостей, после чего нанёс удар в ближний угол, а Игорь Акинфеев отбил мяч на угловой.

5' Кевин Пина Ленини в центральной части поля не по правилам действовал против Антона Заболотного и уронил того на газон. За жёлтой карточкой арбитр в карман не лезет.

4' Напомним, что ЦСКА ведёт борьбу за второе место, и всё зависит от самих "армейцев", если они выиграют свои матчи 29-го и 30-го тура.